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Новости
Ольга Щербинина

Израиль стал первой страной мира, запретившей продажу меха Статьи редакции

Решение приветствовали экоактивисты, заявившие, что это спасёт лис, норок и кроликов от жестокой смерти.

62 62 комментария
1956 просмотров

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала постановление о запрете продажи натурального меха. Он вступит в силу через полгода — в декабре 2021 года, пишет The Jerusalem Post.

Запрет будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды. При этом Израиль оставил несколько исключений. Продажу меха разрешат для научных исследований, образовательных и религиозных целей.

Гамлиэль заявила, что производство меха «приводит к неописуемой жестокости и страданиям» и «является причиной смерти сотен миллионов животных в мире». Использование меха для производства одежды она назвала «аморальным и излишним».

Решение приветствовала неправительственная организация по защите прав животных Animals Now, которая назвала его «вехой», которая «спасёт бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности». В заявлении организации говорится, что решение поддержали 86% жителей страны. Группа PETA также назвала запрет «исторической победой», которая спасёт животных от жестоких убийств ради их шкур.

PETA @peta
IT'S OFFICIAL: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!

This historic victory will protect countless foxes, minks, rabbits, and other animals from being violently killed for their skin. https://peta.vg/35a5 https://t.co/K6HBWq4NSC

Пока, кроме Израиля, торговля мехом запрещена только в Калифорнии и в бразильском Сан-Паулу.

#новости #израиль

62 62 комментария
45
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62 комментария
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alexferman

17

В Израиле-то меха позарез нужны, как без них

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AttentiveMilk

alexferman
18

Да меха практически нигде не нужны. Атавизм

Ответить

Ухудшанский

AttentiveMilk
0

В смысле? А жёпу греть?

Ответить

Tural

AttentiveMilk
0

это и выглядит стремно

Ответить

Промежуточный паук например

alexferman
12

А то! Иначе народ израилев простудится и менингит подхватит!

Ответить

Алиса Барышман

Промежуточный
5

А как же другие части тела

Ответить

Промежуточный

Алиса
0

Народ израилев крайне редко такое носит, ибо Вс-вышний находит такое одеяние весьма недостойным.

Ответить

Алиса Барышман

Промежу…
0

Да ладно, подумаешь, лисий хвост на голове или на несколько десятков см ниже.

Ответить

Промежуточный

Алиса
0

Ты носишь?

Ответить

Алиса Барышман

Промежу…
0

Все девять (только они незаметные)

Ответить

Промежуточ

Алиса
0

Сразу?

Ответить

Andrew Muralov

alexferman
3

Вместо них будет залупа на воротник. 

Ответить

Соколов Андрей

Andrew
2

Крайняя плоть

Ответить

Кирилл Вселенский

Andrew
–1

Это россиянам

Ответить

Ухудшанский

alexferman
1

Руссо туристо меха нужны позарез по всему миру. По крайней мере складывается именно такое впечатление, когда путешествуешь по южной Европе.

Ответить

Надежный Женя

5

такая же хуйня как и запрет тестов косметики на животных

Ответить

Лысина Арика

Надежный
3

Спасибо за ещё один наброс, листочек/

Ответить

Надежный Женя

Лысина
2

Я никогда не набрасываю.

Ответить

Лысина Арика

Надежный
4
Ответить

Удобный колос

Лысина
1

@кто это?

Ответить

Лысина Арика

Удобный
1

И чего ты эти добился? Тебе стало веселее или грустнее?

Ответить

Удобный колос

Лысина
1

Тебя ебать не должно 

Ответить

Лысина

Удобный
1

А хотелось бы/

Ответить

Удобный

Лысина
1

Много хочешь - мало получишь 🤷‍♂️

Ответить

Лысина

Удобный
1

Жаль/

Ответить

Константин

Удобный
1

Думай Даффи, думай!

Ответить

Кто это

Удобный
0

«Лысина Арика» еще известен как: «Sancobot»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Madegghead

Надежный
0

@кто это?

Ответить

Руслан Астратов

Madegghead
2

Судя по разнообразию ников, чувак работает нейросетью, которая придумывает названия вещам в каталоге Икеа

Ответить

Кто это

Madegghead
0

«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»

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Андрей Охапкин

Madegghead
–1

@кто это

Ответить

Кто это

Андрей
0

Я не знаю других имен «Madegghead»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Андрей Охапкин

Кто
0

@кто это

Ответить

Кто это

Андрей
0

Я не знаю других имен «Кто это»

Ответить

Андрей Охапкин

Кто
–1

@кто это

Ответить

Кто это

Андрей
0

Я не знаю других имен «Кто это»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Смех смехом, а манда кверху мехом

Ответить

Виталий Лановой

6

У них тепло круглый год.

Ответить

Владимир Филатов

Виталий
0

мех спасает от жары

Ответить

Ухудшанский

Виталий
0

Меха не для местных, ну

Ответить

Потенциальный татарин

5

 спасёт бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности

владельцы меховых ферм

Ответить

Степан Анейчик

–2

Было чудесно, если бы Израиль стал бы еще первой страной, переставшей бомбить детей

Ответить

Андрей Охапкин

Степан
2

Да многие уже перестали, Израиль в этом плане как раз отстаёт от мировых тенденций

Ответить

Правильный паук например

Степан
1

каких детей? воронежских?

Ответить

Andrew Muralov

3

Израиль запретит продажу мха. 

Ответить

Руслан Астратов

3

Правильно. Меха нельзя продавать. Он будет полезен во время войны 

Ответить

Владимир Филатов

2

Не про мех в целом, но никогда не понимал смысла в ношении меховых шуб.

Ответить

Максим Хрущаков

0

Спасет ли это мусульман от жестокой смерти...

Ответить

чеченская свино-обезьяна

Максим
1

не хотелось бы

Ответить

Bad Mother Fucker

Максим
1

да откуда у них мех?

Ответить

Ангел Предохранитель

Bad
0

Бороды их видел?

Ответить

Удобный колос

1

Теперь продавцы меха ещё больше заработают на покупателях

Ответить

Фургон для моей МА

0

в Палестине.

Ответить

Андрей Охапкин

0

Израиль - крутой

Ответить

ziggy stardust

0

Чот мозг сначала триггернуло на картинке.

Ответить

Ivan Postnikov

0

👍👍

Ответить

Константин Курасов

0

Были психи, которые носили мех в этой выжженой солнцем пустыне?

Ответить

Товарищ Колбасный

Константин
0

Примирено 250К датишных ультраортодоксов, из которых примерно треть мужчины, носящие по празникам блинообразную шапку штраймл. Кстати, фирменный кошерный штраймл стоит от одной до пяти тысяч баксов. Но что-то подсказывает, что их этот запрет не коснётся. 

Ответить

Ухудшанский

Константин
0

Были психи, которые мех в этой выжженой солнцем пустыне покупали. После чего увозили его  с собой в Россию.

Ответить

Удачный Данила

0

Как аккаунт удалить?

Ответить

Вова CowboyFHL

0

Теперь зайцы умрут легко и нежно

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ouxen

0

охуенно запретить мех в стране, где +50 жарит круглосуточно

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я тёрочка

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я тёрочка

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Tural

Израиль стал первой страной…
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