Израиль стал первой страной мира, запретившей продажу меха Статьи редакции
Решение приветствовали экоактивисты, заявившие, что это спасёт лис, норок и кроликов от жестокой смерти.
Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала постановление о запрете продажи натурального меха. Он вступит в силу через полгода — в декабре 2021 года, пишет The Jerusalem Post.
Запрет будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды. При этом Израиль оставил несколько исключений. Продажу меха разрешат для научных исследований, образовательных и религиозных целей.
Гамлиэль заявила, что производство меха «приводит к неописуемой жестокости и страданиям» и «является причиной смерти сотен миллионов животных в мире». Использование меха для производства одежды она назвала «аморальным и излишним».
Решение приветствовала неправительственная организация по защите прав животных Animals Now, которая назвала его «вехой», которая «спасёт бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности». В заявлении организации говорится, что решение поддержали 86% жителей страны. Группа PETA также назвала запрет «исторической победой», которая спасёт животных от жестоких убийств ради их шкур.
Пока, кроме Израиля, торговля мехом запрещена только в Калифорнии и в бразильском Сан-Паулу.
В Израиле-то меха позарез нужны, как без них
Да меха практически нигде не нужны. Атавизм
Промежуточный паук например
А то! Иначе народ израилев простудится и менингит подхватит!
А как же другие части тела
Народ израилев крайне редко такое носит, ибо Вс-вышний находит такое одеяние весьма недостойным.
Да ладно, подумаешь, лисий хвост на голове или на несколько десятков см ниже.
Ты носишь?
Все девять (только они незаметные)
Вместо них будет залупа на воротник.
Руссо туристо меха нужны позарез по всему миру. По крайней мере складывается именно такое впечатление, когда путешествуешь по южной Европе.
Спасибо за ещё один наброс, листочек/
Надежный Женя
Я никогда не набрасываю.
@кто это?
И чего ты эти добился? Тебе стало веселее или грустнее?
«Лысина Арика» еще известен как: «Sancobot»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
@кто это?
Судя по разнообразию ников, чувак работает нейросетью, которая придумывает названия вещам в каталоге Икеа
«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»
@кто это
Я не знаю других имен «Madegghead»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
@кто это
@кто это
Я не знаю других имен «Кто это»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
У них тепло круглый год.
Было чудесно, если бы Израиль стал бы еще первой страной, переставшей бомбить детей
Да многие уже перестали, Израиль в этом плане как раз отстаёт от мировых тенденций
Спасет ли это мусульман от жестокой смерти...
да откуда у них мех?
Были психи, которые носили мех в этой выжженой солнцем пустыне?
Примирено 250К датишных ультраортодоксов, из которых примерно треть мужчины, носящие по празникам блинообразную шапку штраймл. Кстати, фирменный кошерный штраймл стоит от одной до пяти тысяч баксов. Но что-то подсказывает, что их этот запрет не коснётся.
Были психи, которые мех в этой выжженой солнцем пустыне покупали. После чего увозили его с собой в Россию.