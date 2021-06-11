Код могут использовать для взлома игр компании.

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6 июня Electronic Arts подверглась кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к 780 гигабайтам информации и коду игрового движка Frostbite, с помощью которого работают серия видеоигр Battlefield и футбольный симулятор FIFA 21. Эту информацию подтвердил представитель компании CNN.

По оценкам эксперта по кибербезопасности Бретта Кэллоу, теперь исходный код могут скопировать другие разработчики и использовать для взлома игр EA.

Пресс-секретарь компании заверил, что угрозы для утечки данных пользователей EA нет. Они уже начали расследовать инцидент, сотрудничая с правоохранительными органами и другими экспертами.

У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игрока. После инцидента мы уже улучшили безопасность, мы сомневаемся, что кто-то сможет дальше влиять на наш бизнес и игры. пресс-секретарь EA

30 мая произошла кибератака на серверы производителя мяса JBS. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. В JBS подозревают, что за атакой могут стоять российские хакеры.