Хакеры взломали издателя игр Electronic Arts и получили исходный код FIFA 21 Статьи редакции
Код могут использовать для взлома игр компании.
6 июня Electronic Arts подверглась кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к 780 гигабайтам информации и коду игрового движка Frostbite, с помощью которого работают серия видеоигр Battlefield и футбольный симулятор FIFA 21. Эту информацию подтвердил представитель компании CNN.
По оценкам эксперта по кибербезопасности Бретта Кэллоу, теперь исходный код могут скопировать другие разработчики и использовать для взлома игр EA.
Пресс-секретарь компании заверил, что угрозы для утечки данных пользователей EA нет. Они уже начали расследовать инцидент, сотрудничая с правоохранительными органами и другими экспертами.
30 мая произошла кибератака на серверы производителя мяса JBS. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. В JBS подозревают, что за атакой могут стоять российские хакеры.
7 мая провели кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline. Тогда использовались те же программы, что и при взломе JBS. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным. ФБР вернули большую часть выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку злоумышленников.
Мало кто знает, но десять лет назад уже взламывали сайт ea и точно так же умыкнули код последней на тот момент фифы. Так вот, код один и тот же, даже md5 суммы всех файлов совпадают.
Там все сложнее - есть основа, которая не меняется лет 15 и нейросеть, которая собирает данные о игроках из разных источников, меняет текстуры формы, собирает готовый билд и раз в год заливает его в магазины, меняя цифру в названии. Несколько лет назад сеть обновили и теперь даже название не меняется.
ЕА и не жалко. Ещё Близзктивижен надо.
Отдаленный кран
Что значит, жалко или не жалко? Это как минимум незаконно.