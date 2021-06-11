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Новости
Sasha Shambilova

Хакеры взломали издателя игр Electronic Arts и получили исходный код FIFA 21 Статьи редакции

Код могут использовать для взлома игр компании.

13 13 комментариев
1957 просмотров

6 июня Electronic Arts подверглась кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к 780 гигабайтам информации и коду игрового движка Frostbite, с помощью которого работают серия видеоигр Battlefield и футбольный симулятор FIFA 21. Эту информацию подтвердил представитель компании CNN.

По оценкам эксперта по кибербезопасности Бретта Кэллоу, теперь исходный код могут скопировать другие разработчики и использовать для взлома игр EA.

Пресс-секретарь компании заверил, что угрозы для утечки данных пользователей EA нет. Они уже начали расследовать инцидент, сотрудничая с правоохранительными органами и другими экспертами.

У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игрока. После инцидента мы уже улучшили безопасность, мы сомневаемся, что кто-то сможет дальше влиять на наш бизнес и игры.

пресс-секретарь EA

30 мая произошла кибератака на серверы производителя мяса JBS. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. В JBS подозревают, что за атакой могут стоять российские хакеры.

7 мая провели кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline. Тогда использовались те же программы, что и при взломе JBS. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным. ФБР вернули большую часть выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку злоумышленников.

#новости #хакеры #взломы #кибербезопасность

13 13 комментариев
9
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13 комментариев
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aliftin

26

Мало кто знает, но десять лет назад уже взламывали сайт ea и точно так же умыкнули код последней на тот момент фифы. Так вот, код один и тот же, даже md5 суммы всех файлов совпадают. 

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ТыжЮзер

aliftin
1

Т.е. они изначально делают движок на несколько поколений и аппаратно расширяют его возможности от игры к игре? Это как Apple, только наоборот?)

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aliftin

ТыжЮзер
6

Там все сложнее - есть основа, которая не меняется лет 15 и нейросеть, которая собирает данные о игроках из разных источников, меняет текстуры формы, собирает готовый билд и раз в год заливает его в магазины, меняя цифру в названии. Несколько лет назад сеть обновили и теперь даже название не меняется. 

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Кирилл

aliftin
0

Сомневаюсь, что это правда. Там новые режимы появились, новые механики, настройки и тд.

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aliftin

Кирилл
2

У тебя есть причины не верить человеку с tj? Все это правда, а не смехуечки, написанные пока я пил чай.

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Кирилл

aliftin
0

Лан убедил

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Новогодний корабль

ТыжЮзер
0

расширяют его возможности

))0)

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Lost Name

0

ЕА и не жалко. Ещё Близзктивижен надо.

Ответить

Отдаленный кран

Lost
4

Что значит, жалко или не жалко? Это как минимум незаконно.

Ответить

Эпапа

Отдаленный
0

Когда злодеев наказывают, кого волнует законность?)

Ответить

Интеллектуальный чайник

Lost
0

Под их крылом работают Respawn Entertainment. Их жалко

Ответить

Новогодний корабль

1

Код могут использовать для взлома игр компании.

CPY:

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Zoid Q

0

Нах надо.

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