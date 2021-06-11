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Sasha Shambilova

МВД подало в суд на бывшего генерала из-за недоношенной куртки Статьи редакции

Сумма иска — около 80 тысяч рублей.

Казённое учреждение МВД хочет отсудить долг за генеральскую куртку у бывшего замглавы Следственного комитета Александра Краковского, который проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Иск зарегистрировали в Тушинском суде 28 мая.

Адвокат Краковского Николай Ушаков сообщил РБК, что МВД хочет получить около 80 тысяч рублей за «не доношенную по сроку» куртку. Размер претензий подтвердили и в пресс-службе суда. В ГЦАХиТО МВД на вопросы издания о деле отвечать отказались: «К РБК эти вещи отношения не имеют, до свидания».

Сроки носки не вышли, он должен был её вернуть. Но как бы он её вернул, если его арестовали? Краковскому в следственный изолятор иск не приходил. Его жена не может получить его на почте, потому что сам Краковский до сегодняшнего дня был арестован. Если сейчас дело повернётся в другую сторону, возможно, придётся МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе.

Николай Ушаков
адвокат Краковского

Бывшие замглавы СК Александр Краковский, Александр Бирюков и следователь Александр Брянцев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они незаконно смягчили меру пресечения владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, чтобы добиться от него «вознаграждения».

С апреля 2020 года следствие не нашло доказательств вины бывших сотрудников, в связи с чем 10 июня суд освободил обвиняемых в коррупции генералов из СИЗО.

#новости #суды

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5 комментариев
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Андрей Владимирович

4

"Элегантный плевок" в стиле Понасенкова

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Интеллектуальный чайник

1

Какой нибудь современник напишет рассказ "МВД и кожаная куртка" , и потомки будут писать по нему сочинения

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alexferman

Интеллектуальный
2

МВД и кожаная флейта

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aliftin

1

Это кстати нормальная тема там - при увольнении тебе может быть положена часть имущества, но ее может нигде не быть. Это какая-то форма старого образца или таже кожаная куртка, которой может не быть во всем регионе. В итоге тебе могут выдать на эту сумму тем что есть, например носков на 5 тысяч рублей.

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Леонардо Основа

0

Выкидыш?

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