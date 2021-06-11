МВД подало в суд на бывшего генерала из-за недоношенной куртки Статьи редакции
Сумма иска — около 80 тысяч рублей.
Казённое учреждение МВД хочет отсудить долг за генеральскую куртку у бывшего замглавы Следственного комитета Александра Краковского, который проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Иск зарегистрировали в Тушинском суде 28 мая.
Адвокат Краковского Николай Ушаков сообщил РБК, что МВД хочет получить около 80 тысяч рублей за «не доношенную по сроку» куртку. Размер претензий подтвердили и в пресс-службе суда. В ГЦАХиТО МВД на вопросы издания о деле отвечать отказались: «К РБК эти вещи отношения не имеют, до свидания».
Бывшие замглавы СК Александр Краковский, Александр Бирюков и следователь Александр Брянцев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они незаконно смягчили меру пресечения владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, чтобы добиться от него «вознаграждения».
С апреля 2020 года следствие не нашло доказательств вины бывших сотрудников, в связи с чем 10 июня суд освободил обвиняемых в коррупции генералов из СИЗО.
Это кстати нормальная тема там - при увольнении тебе может быть положена часть имущества, но ее может нигде не быть. Это какая-то форма старого образца или таже кожаная куртка, которой может не быть во всем регионе. В итоге тебе могут выдать на эту сумму тем что есть, например носков на 5 тысяч рублей.