Сроки носки не вышли, он должен был её вернуть. Но как бы он её вернул, если его арестовали? Краковскому в следственный изолятор иск не приходил. Его жена не может получить его на почте, потому что сам Краковский до сегодняшнего дня был арестован. Если сейчас дело повернётся в другую сторону, возможно, придётся МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе.