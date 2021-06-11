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Новости
Ольга Щербинина

В Дагестане полиция забрала из кризисной квартиры жительницу Чечни, сбежавшую от семьи из-за сексуальной ориентации Статьи редакции

По данным телеграм-каналов, девушка — дочь соратника Ахмата Кадырова.

67 67 комментариев
5170 просмотров

Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Об этом рассказала дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

Один из пришедших представился участковым, второй был без формы, уточнила она. Полицейские хотели поговорить с жительницей Чечни, которая находилась в квартире. По их словам, девушку объявили в розыск. Анохина рассказала, что та ушла из дома три дня назад из-за избиений и отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать её родственникам.

По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, её могут убить.

Светлана Анохина

Правозащитница по совету адвоката решила пустить мужчин в квартиру, те взяли у девушки объяснения и ушли. Анохина позвонила в МВД Дагестана и попросила о помощи, так как возле дома находились «предположительно люди из Чечни». По её словам, ей пообещали, что полиция будет дежурить возле квартиры до утра.

Через несколько часов полицейские вернулись. В квартире находились Анохина, две волонтёрки «Марем» и как минимум три женщины, скрывающиеся от домашнего насилия. Как рассказала одна из участниц «Марем» Екатерина Нерозникова, они попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил, но вместо этого «вломилась толпа».

Анохина сообщила корреспонденту «Кавказ.Реалии», что полицейские и неизвестные мужчины выволокли её и ещё нескольких женщин из квартиры, «таскали за ноги и руки, ударили несколько раз». В квартире остались девушка из Чечни и её подруга, добавила она. Там же были «неустановленные мужчины из Грозного», которые приехали забрать девушку.

Нерозникова рассказала, что Анохиной стало плохо во время задержания. Её и остальных женщин отвезли в отделение полиции. По данным «МБХ медиа», утром 11 июня они ещё находились там. На Светлану Анохину и волонтёрку Майсарат Килясханову составляют протоколы из-за сопротивления полиции. О судьбе девушки из Чечни пока ничего не сообщается.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat заявил, что её зовут Халимат Тарамова, и опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. 1Adat отметил, что «из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику» и предположил, что она — дочь соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова. Ранее он занимал должности главы аппарата администрации Чечни и первого замминистра ЖКХ республики.

Видео «Подъём»

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила «Медузе», что Тарамова покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

Проект «Марем» оказывает помощь жертвам домашнего и сексуального насилия на Северном Кавказе. В сентябре 2020 года Светлана Анохина временно уезжала из Дагестана после угроз убийством.

#новости #чечня #лгбт

67 67 комментариев
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Интеллектуальный чайник

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Если мир узнает что в Чечне есть люди с нетрадиционной ориентацией , то случится ... что блять случится ? Аллах лично отвернется от Кадырова ?

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Небольшой жёлтый робат

Интеллектуальный
21

Денег перестанет засылать

Ответить

Интеллектуальный чайник

Небольшой
16

не знал что Аллаха зовут Владимир Владимирович

Ответить

Небольшой

Интелле…
2

Даже небо зовут вв

Ответить

Владимир Филатов

Небольшой
2

Кадыров Путину: "а ты докажи, что не аллах"

Ответить

dream jv

Интеллектуальный
15

Мир и так знает, кто-то с головой на плечах реально может верить, что в республике полтора миллиона не бывает геев и лесбиянок? Бывают, и двухметровые бородатые с ножами на поясе, и в самых отдаленных селах, это же не воспитание, это тупо биология. 

Я даже больше скажу, на Кавказе их ЛГБТ особенно много (я сам дагестанец и в Грозном бывал много раз), поэтому на всяких порнхабах если по регионам глянуть, то Чечня, Дагестан, Ингушетия и проч. занимают первые места в поиске по "гей" и тд. Просто люди вынуждены прятаться от небольшой (в Чечне наоборот от подавляюще большой), но очень активной группы населения, которая щемит их за это. 

Типичная история из этих краев такая, например.

В девяностых два влитяельных брата  с криминальными связами Магомед и Надиршах Хачилаевы на бандитские бабки строят в центре города мечеть на улице Котрова, но в 2000 году убивают одного брата, в 2003 и второго и мечеть становится радикальной ваххабистской и в середине нулевых эта мечеть становится главным рассадником антилгбт и прочей пропаганды, в десятых годах прихожане этой мечети пиздят на улице всех, кто ПОХОЖ на гея. 

И в какой-то момент сайт Кавказпресс (который ведут анонимные фсбшники или сотрудники СК, короче какие-то анонимные менты, борющиеся с радикализацией Кавказа) взламывают телефоны всей верхушки этой мечети, а там просто пиздец, глаза на лоб лезут.

Глава мечети - ебет прихожанку на 40 лет младше себя, ворует бабки из пожертвований, на которые его сын, такой 150кг хряк, ездит в Москву отдыхать, где ебет недорогих шлюх и закидывается веществами, при этом его батя параллельно на крупные толпы вещает о том, как надо жить. 

Но это даже цветочки, потому что негласный имам (глава) мечети , где массово собираются самые радикальные верующие, с виду такой солидный пацантре, с бородой, в соцсетях подписан как I AM MUSLIM, женат, имеет паству оказался ... копрофилом и геем. То есть, в прямом смысле слова, он в смсках умолял несколько прихожан-мужиков разрешить ему отсосать, изменял жене с ними, а парочку любовников натурально просил насрать ему в рот. Напомню, у мужика есть жена и даже дети, кажется. Такое даже представлять мерзко, читать вдвойне, а человек в этом всем крутится годами. 

Занавес.

Переписку за едой лучше не открывать, я предупредил. 

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Рыжий

dream
3

Скриншот очень смешной, если честно)
Люди обсуждают копрофилию, но употребляют при этом слова "покакаю" и "кушать"

Ответить

Интеллектуальный чайник

dream
1

единственные , кому не завидую - это фсбшникам. им потом рапорт по этой хуете писать пришлось и докладывать о проведенных ОРМ

Ответить

ad unguem

Интелле…
1

После такого нужно отпуск брать на пару месяцев

Ответить

Вальдемар

dream
1

Пиши лонгрид

Ответить

Интеллектуальный чайник

dream
0

я на секунду подумал что ты и есть тот фсбшник из кавказпресса, оч подробно и на хорошем русском излагаешь )

Ответить

Новогодний корабль

Интеллектуальный
7

Кадыров уверен, что чеченцы — лучшая и самая образцовая из наций, а всё вот это вот — недопустимый позор и дискредитация его, как повелителя лучших из лучших.

Ответить

Интеллектуальный чайник

Новогодний
1

не бывает лучшей нации

Ответить

Новогодний

Интелле…
8

Чеченцам это объясни. Они с радостью послушают мнение русского на этот счёт.

Ответить

Lex Provocante

Новогод…
2

Я чеченец, что за идиотские стереотипы ты тут разносишь, в каком месте чеченцы считают себя сверхнацией? Та пропаганда которую распространяло фсб уже давно протухла, и выросло поколение которые не приравнивает себя к "победителям великой России". В Чечне живут разные люди с разными точками зрения на происходящее но все схожи с одним - жить в мире прекрасно.

Ответить

Кикер Котиков

Lex
0

порвался, жаль

Ответить

Lex Provocante

Кикер
2

точно забыл, это же аудитория тж

Ответить

Новогодний

Lex
0

Будь добр, комментарий посмотри ещё раз и попытайся уловить смысл прочитанного, а не ищи повода поиграть в обижульку. Я не русский, если что.

Ответить

Интеллектуальный

Новогод…
2

так это русских надо тогда спрашивать

Ответить

Интеллектуальный

Интелле…
2

@Рыжий у тебя есть какое то другое мнение по этому поводу?)

Ответить

Рыжий

Интелле…
0

Есть, но тут не буду его высказывать. Не кайф к Хованскому залететь 

Ответить

Интеллектуальный

Рыжий
0

понятно, немножко средневековья в головушке

Ответить

Konstantin Wirz

Интелле…
1

А как же РУССКИЕ?

Ответить

Интеллектуальный

Konstan…
0

а че русские?

Ответить

Konstantin Wirz

Интелле…
1

Не самые лучшие и избранные богом чтоле?

Ответить

Интеллектуальный

Konstan…
3

не знаю, я атеист , кто их там выбирал куда, они у себя выбрать нормально не могут

Ответить

Bad

Интелле…
1

как это не могут, путена же выбрали

Ответить

Рыжий

Konstan…
0

Про евреев не забываем

Ответить

Konstantin Wirz

Рыжий
0

Ок, они сразу после русских на втором месте. Третье место ещё вакантно

Ответить

Закомплексованная Душа

Интеллектуальный
1

Они думают что это заразно

Ответить

Александр Демьяненко

Закомплексованн…
1

Тогда зачем они их возвращают и почему отрицают их существование? 

Ответить

Закомплексованна

Алексан…
3

Возможно их убьют, сами родственники

Ответить

Konstantin Wirz

Алексан…
0

Потому что там их нет, неужели не понятно?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

17

Из чеченской семьи как из Омска хуй сбежишь 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
11

(с) доминик торето

Ответить

Илья Гераськин

16

В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

Ответить

IceNight

8

Пиздец, Кадыров ебнулся в край.

Ответить

Французский файл

IceNight
17
Ответить

Корнелий Шнапс

9

сильный и уверенный в себе народ не будет по кустам отлавливать "нетаких", это делают слабые уязвимые люди, боящиеся показаться "некрутыми".
обычно это происходит лет в 14, но вскоре заканчивается, в особо тяжелых случаях продолжается и во взрослой жизни, но это порождает только невротизм, неудовлетворенность, паранойю и нужду в психологе

Ответить

smpeon

Корнелий
5

Да блин хватит уже повторять одну и ту же хуйню, когда кто-то кого обижает начинать все эти простыни текста про то что настоящий трус это сам обидчик. Это не страх, а ненависть и как раз из-за отстуствия страха перед кем-либо они и творят то что они творят.

Ответить

Рыжий

Корнелий
0

  и нужду в психологе

Учитывая полное средневековье в этом отношении на большей части территории России...

Ответить

Фургон для моей МА

8

Эти два региона просто впереди всей страны идут назад, Середнi вiки таки середни вiки

Ответить

Эпапа

6

норм такая

Ответить

Nikolai Kirsanov

Эпапа
0

Извинись

Ответить

Федя Прозоров

Nikolai
4

Дон

Ответить

Творческий динозавр

4

Что-то даже шутить не хочется.

Ответить

Мучительный теркин30см

1

что такое кризисная квартира

Ответить

Ограниченный кубок

Мучительный
9

там 2008й

Ответить

Мучительный теркин30см

Ограниченный
0

не, я серьёзно не знаю

Ответить

Ограниченный

Мучител…
1

на статью
https://rostov.aif.ru/dontknows/chto_takoe_krizisnaya_kvartira

Ответить

Ограниченный

Мучител…
0

я тоже, поэтому и шучу

Ответить

Новогодний корабль

3
Ответить

Maksym Beshlei

–12

Симпотная такая. Разве чеченки такие красивые? Мне друг рассказывал воевавший во времена второй чеченской, что они ездили трахать чеченских проституток, и были случаи когда таких вот ёбарей ловили местные и в наказание просовывали колючую проволку сами знаете куда. По его выражению лица точно могу судить, что это не байка.

Ответить

Рыжий

Maksym
1

Так пока молодые - все красивые, и чеченки и даргинки и армянки 

Ответить

Эпапа

Рыжий
0

у них нет красивых милф?(

Ответить

Рыжий

Эпапа
2

Я как-то замечал. У нас много всех разных национальностей. 
Сейчас еще проблема, что девушки некоторые считают красивым накачанные губы. Лет 10 назад это были шутки про duckface, а сейчас нечто похожее в маршрутке частот видишь. Но это не связано с национальностью

Ответить

Maksym Beshlei

Рыжий
0
Ответить

Konstantin Wirz

Maksym
1

Блядь, а почему кавказские девушки не могут быть красивыми? :-D

Ответить

Maksym Beshlei

Konstantin
0

Все девушки красивые, но каждая по-своему

Ответить

Интеллектуальный чайник

Maksym
0

F

Ответить

ad unguem

1

На размышление дается 30 секунд, дон

Ответить

Ave Science

0

Продам бункер! Недорого, чертеж в DWG прилагается.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Напоминаю: критиковать Чечню это расизм!

Ответить

Семен Прозов

0

Какой кошмар...

Ответить

Robo Krabe

0

Кавказская пленница 2.0

Ответить

Ticktockman _

0

Красивая 😟 ситуация пиздец

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

прятаться в Дагестане - это, конечно, гениально((

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