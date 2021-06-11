В Дагестане полиция забрала из кризисной квартиры жительницу Чечни, сбежавшую от семьи из-за сексуальной ориентации Статьи редакции
По данным телеграм-каналов, девушка — дочь соратника Ахмата Кадырова.
Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Об этом рассказала дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина.
Один из пришедших представился участковым, второй был без формы, уточнила она. Полицейские хотели поговорить с жительницей Чечни, которая находилась в квартире. По их словам, девушку объявили в розыск. Анохина рассказала, что та ушла из дома три дня назад из-за избиений и отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать её родственникам.
Правозащитница по совету адвоката решила пустить мужчин в квартиру, те взяли у девушки объяснения и ушли. Анохина позвонила в МВД Дагестана и попросила о помощи, так как возле дома находились «предположительно люди из Чечни». По её словам, ей пообещали, что полиция будет дежурить возле квартиры до утра.
Через несколько часов полицейские вернулись. В квартире находились Анохина, две волонтёрки «Марем» и как минимум три женщины, скрывающиеся от домашнего насилия. Как рассказала одна из участниц «Марем» Екатерина Нерозникова, они попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил, но вместо этого «вломилась толпа».
Анохина сообщила корреспонденту «Кавказ.Реалии», что полицейские и неизвестные мужчины выволокли её и ещё нескольких женщин из квартиры, «таскали за ноги и руки, ударили несколько раз». В квартире остались девушка из Чечни и её подруга, добавила она. Там же были «неустановленные мужчины из Грозного», которые приехали забрать девушку.
Нерозникова рассказала, что Анохиной стало плохо во время задержания. Её и остальных женщин отвезли в отделение полиции. По данным «МБХ медиа», утром 11 июня они ещё находились там. На Светлану Анохину и волонтёрку Майсарат Килясханову составляют протоколы из-за сопротивления полиции. О судьбе девушки из Чечни пока ничего не сообщается.
Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat заявил, что её зовут Халимат Тарамова, и опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. 1Adat отметил, что «из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику» и предположил, что она — дочь соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова. Ранее он занимал должности главы аппарата администрации Чечни и первого замминистра ЖКХ республики.
«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила «Медузе», что Тарамова покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.
Проект «Марем» оказывает помощь жертвам домашнего и сексуального насилия на Северном Кавказе. В сентябре 2020 года Светлана Анохина временно уезжала из Дагестана после угроз убийством.
Денег перестанет засылать
Интеллектуальный чайник
не знал что Аллаха зовут Владимир Владимирович
Мир и так знает, кто-то с головой на плечах реально может верить, что в республике полтора миллиона не бывает геев и лесбиянок? Бывают, и двухметровые бородатые с ножами на поясе, и в самых отдаленных селах, это же не воспитание, это тупо биология.
Я даже больше скажу, на Кавказе их ЛГБТ особенно много (я сам дагестанец и в Грозном бывал много раз), поэтому на всяких порнхабах если по регионам глянуть, то Чечня, Дагестан, Ингушетия и проч. занимают первые места в поиске по "гей" и тд. Просто люди вынуждены прятаться от небольшой (в Чечне наоборот от подавляюще большой), но очень активной группы населения, которая щемит их за это.
Типичная история из этих краев такая, например.
В девяностых два влитяельных брата с криминальными связами Магомед и Надиршах Хачилаевы на бандитские бабки строят в центре города мечеть на улице Котрова, но в 2000 году убивают одного брата, в 2003 и второго и мечеть становится радикальной ваххабистской и в середине нулевых эта мечеть становится главным рассадником антилгбт и прочей пропаганды, в десятых годах прихожане этой мечети пиздят на улице всех, кто ПОХОЖ на гея.
И в какой-то момент сайт Кавказпресс (который ведут анонимные фсбшники или сотрудники СК, короче какие-то анонимные менты, борющиеся с радикализацией Кавказа) взламывают телефоны всей верхушки этой мечети, а там просто пиздец, глаза на лоб лезут.
Глава мечети - ебет прихожанку на 40 лет младше себя, ворует бабки из пожертвований, на которые его сын, такой 150кг хряк, ездит в Москву отдыхать, где ебет недорогих шлюх и закидывается веществами, при этом его батя параллельно на крупные толпы вещает о том, как надо жить.
Но это даже цветочки, потому что негласный имам (глава) мечети , где массово собираются самые радикальные верующие, с виду такой солидный пацантре, с бородой, в соцсетях подписан как I AM MUSLIM, женат, имеет паству оказался ... копрофилом и геем. То есть, в прямом смысле слова, он в смсках умолял несколько прихожан-мужиков разрешить ему отсосать, изменял жене с ними, а парочку любовников натурально просил насрать ему в рот. Напомню, у мужика есть жена и даже дети, кажется. Такое даже представлять мерзко, читать вдвойне, а человек в этом всем крутится годами.
Занавес.
Переписку за едой лучше не открывать, я предупредил.
единственные , кому не завидую - это фсбшникам. им потом рапорт по этой хуете писать пришлось и докладывать о проведенных ОРМ
я на секунду подумал что ты и есть тот фсбшник из кавказпресса, оч подробно и на хорошем русском излагаешь )
Новогодний корабль
Кадыров уверен, что чеченцы — лучшая и самая образцовая из наций, а всё вот это вот — недопустимый позор и дискредитация его, как повелителя лучших из лучших.
Интеллектуальный чайник
не бывает лучшей нации
Новогодний
Чеченцам это объясни. Они с радостью послушают мнение русского на этот счёт.
Я чеченец, что за идиотские стереотипы ты тут разносишь, в каком месте чеченцы считают себя сверхнацией? Та пропаганда которую распространяло фсб уже давно протухла, и выросло поколение которые не приравнивает себя к "победителям великой России". В Чечне живут разные люди с разными точками зрения на происходящее но все схожи с одним - жить в мире прекрасно.
порвался, жаль
Новогодний
Будь добр, комментарий посмотри ещё раз и попытайся уловить смысл прочитанного, а не ищи повода поиграть в обижульку. Я не русский, если что.
А как же РУССКИЕ?
а че русские?
Не самые лучшие и избранные богом чтоле?
Ок, они сразу после русских на втором месте. Третье место ещё вакантно
Они думают что это заразно
Тогда зачем они их возвращают и почему отрицают их существование?
Из чеченской семьи как из Омска хуй сбежишь
сильный и уверенный в себе народ не будет по кустам отлавливать "нетаких", это делают слабые уязвимые люди, боящиеся показаться "некрутыми".
обычно это происходит лет в 14, но вскоре заканчивается, в особо тяжелых случаях продолжается и во взрослой жизни, но это порождает только невротизм, неудовлетворенность, паранойю и нужду в психологе
Эти два региона просто впереди всей страны идут назад, Середнi вiки таки середни вiки
норм такая
Ограниченный кубок
там 2008й
Мучительный теркин30см
не, я серьёзно не знаю
Симпотная такая. Разве чеченки такие красивые? Мне друг рассказывал воевавший во времена второй чеченской, что они ездили трахать чеченских проституток, и были случаи когда таких вот ёбарей ловили местные и в наказание просовывали колючую проволку сами знаете куда. По его выражению лица точно могу судить, что это не байка.
Блядь, а почему кавказские девушки не могут быть красивыми? :-D