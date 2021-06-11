По данным телеграм-каналов, девушка — дочь соратника Ахмата Кадырова.

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Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Об этом рассказала дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

Один из пришедших представился участковым, второй был без формы, уточнила она. Полицейские хотели поговорить с жительницей Чечни, которая находилась в квартире. По их словам, девушку объявили в розыск. Анохина рассказала, что та ушла из дома три дня назад из-за избиений и отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать её родственникам.

По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, её могут убить. Светлана Анохина

Правозащитница по совету адвоката решила пустить мужчин в квартиру, те взяли у девушки объяснения и ушли. Анохина позвонила в МВД Дагестана и попросила о помощи, так как возле дома находились «предположительно люди из Чечни». По её словам, ей пообещали, что полиция будет дежурить возле квартиры до утра.

Через несколько часов полицейские вернулись. В квартире находились Анохина, две волонтёрки «Марем» и как минимум три женщины, скрывающиеся от домашнего насилия. Как рассказала одна из участниц «Марем» Екатерина Нерозникова, они попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил, но вместо этого «вломилась толпа».

Анохина сообщила корреспонденту «Кавказ.Реалии», что полицейские и неизвестные мужчины выволокли её и ещё нескольких женщин из квартиры, «таскали за ноги и руки, ударили несколько раз». В квартире остались девушка из Чечни и её подруга, добавила она. Там же были «неустановленные мужчины из Грозного», которые приехали забрать девушку.

Нерозникова рассказала, что Анохиной стало плохо во время задержания. Её и остальных женщин отвезли в отделение полиции. По данным «МБХ медиа», утром 11 июня они ещё находились там. На Светлану Анохину и волонтёрку Майсарат Килясханову составляют протоколы из-за сопротивления полиции. О судьбе девушки из Чечни пока ничего не сообщается.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat заявил, что её зовут Халимат Тарамова, и опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. 1Adat отметил, что «из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику» и предположил, что она — дочь соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова. Ранее он занимал должности главы аппарата администрации Чечни и первого замминистра ЖКХ республики.

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила «Медузе», что Тарамова покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.