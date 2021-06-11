В Великобритании в преддверии саммита «Большой семёрки» появилась скульптура с лицами её лидеров из электронных отходов Статьи редакции
Так художники привлекают внимание к проблемам экологии.
Художник Джо Раш и британский интернет-магазин электроники musicMagpie представили скульптуру Mount Recyclemore, изображающую лидеров G7, на пляже Сэнди-Аркс в графстве Корнуолл. 11 июня здесь начался саммит «Большой семёрки».
Над скульптурой работали 15 художников в течение шести недель в Лондоне. Затем детали доставили в Корнуолл на грузовиках и собрали воедино. Всего создатели использовали 12 тонн электронных отходов — около 20 единиц выброшенной техники. Головы лидеров G7 простоят на пляже до 13 июня, потом их планируют переместить в штаб-квартиру musicMagpie.
Цель проекта — подчеркнуть экологическую угрозу электронных отходов, которые чаще всего не перерабатывают.
MusicMagpie сотрудничает с благотворительной организацией WasteAid. В июне в рамках кампании Mount Recyclemore магазин будет выплачивать ей 1 фунт с каждой покупки в магазине.
Когда ты долго шёл к тому, чтобы стать лидером одной из топовых стран мира, одним из самых влиятельных людей мира
Ожидание: все тебя боятся и уважают
Реальность: из электронного мусора делают твоё лицо
А вот манекен для "Большой восьмерки")
P.S: Художник получил два года за это: https://tjournal.ru/news/231463-sud-zamenil-uchastniku-akcii-s-chuchelom-putina-v-permi-realnyy-srok-na-uslovnyy
В итоге, вместо утилизации, они засрали пляж этой электроникой. Пиздец, зеленые те еще поехавшие
Клутину очень хотелось бы видеть свою лысую ботоксную башку там