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Новости
Sasha Shambilova

В Великобритании в преддверии саммита «Большой семёрки» появилась скульптура с лицами её лидеров из электронных отходов Статьи редакции

Так художники привлекают внимание к проблемам экологии.

9 9 комментариев
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Фото Хью Гастингса, Getty Images

Художник Джо Раш и британский интернет-магазин электроники musicMagpie представили скульптуру Mount Recyclemore, изображающую лидеров G7, на пляже Сэнди-Аркс в графстве Корнуолл. 11 июня здесь начался саммит «Большой семёрки».

Над скульптурой работали 15 художников в течение шести недель в Лондоне. Затем детали доставили в Корнуолл на грузовиках и собрали воедино. Всего создатели использовали 12 тонн электронных отходов — около 20 единиц выброшенной техники. Головы лидеров G7 простоят на пляже до 13 июня, потом их планируют переместить в штаб-квартиру musicMagpie.

Цель проекта — подчеркнуть экологическую угрозу электронных отходов, которые чаще всего не перерабатывают.

Электронные отходы и их влияние на окружающую среду — значительная проблема во всём мире. При транспортировке на свалку из техники могут вытечь вредные химические вещества и попасть в почву или воду. Если их сжигать, они испаряют эти вещества в воздух, способствуя глобальному потеплению.

Стив Оливер
основатель musicMagpie

MusicMagpie сотрудничает с благотворительной организацией WasteAid. В июне в рамках кампании Mount Recyclemore магазин будет выплачивать ей 1 фунт с каждой покупки в магазине.

#новости #экология #великобритания

9 9 комментариев
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Отдаленный кран

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Ну хоть какая-то радость Лучезарному, что его в компанию не взяли.

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Абдуль Биборан

2

Как же я люблю БТС, вот они слева направо

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Миша Копейкин

1

Когда ты долго шёл к тому, чтобы стать лидером одной из топовых стран мира, одним из самых влиятельных людей мира
Ожидание: все тебя боятся и уважают
Реальность: из электронного мусора делают твоё лицо

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Единая Россiя

1

А вот манекен для "Большой восьмерки")

P.S: Художник получил два года за это: https://tjournal.ru/news/231463-sud-zamenil-uchastniku-akcii-s-chuchelom-putina-v-permi-realnyy-srok-na-uslovnyy

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Диванный Аналитик

1

Хуйня.

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Ангел Предохранитель

1

В итоге, вместо утилизации, они засрали пляж этой электроникой. Пиздец, зеленые те еще поехавшие

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Небольшой жёлтый робат

0

Клутину очень хотелось бы видеть свою лысую ботоксную башку там

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Корнелий Шнапс

Небольшой
1

наоборот - раз его там нет, об экологии можно не думать

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Neketa Fo

0

сначала подумал, что электронные отходы это папка спам в почтовом ящике

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