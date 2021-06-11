Электронные отходы и их влияние на окружающую среду — значительная проблема во всём мире. При транспортировке на свалку из техники могут вытечь вредные химические вещества и попасть в почву или воду. Если их сжигать, они испаряют эти вещества в воздух, способствуя глобальному потеплению.