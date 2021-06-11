Акционист выстрелил себе в голову холостыми на Красной площади, произнеся манифест против репрессий Статьи редакции
Его и журналистку, снимавшую перформанс, задержали.
Как сообщает Readovka, Павел Крисевич сначала сделал два выстрела в воздух, а затем себе в голову. После этого его задержали полицейские.
Перед выстрелом Крисевич произнёс манифест против репрессий. Readovka привела его фрагмент.
«С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — рассказала подруга активиста Анастасия Михайлова.
Во время акции также задержали журналистку Sota Нику Самусик, снимавшую происходящее.
В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых. Тогда его «подожгли» на кресте в образе Христа у здания ФСБ на Лубянке. После этого акциониста отчислили из РУДН.
Все, кто не китайцы, — ФСОшники.
И в каждом автобусе с китайцами один якут фсбшник
Ты удивишься, но у них в каждой группе свои. И с ними почти невозможно поговорить на политические темы. Молодые ребята уже знают английский на довольно достойном уровне, но при этом политически безграмотны и их не ебет. Хз, отчего, так и не понял. А еще у них посыл «у нас самая охуенная культура» (причем другие культуры они и не знают, по сути). По крайней мере мой опыт, я говорил с 3-4 людьми, которые были смелы настолько, что отбивались от своей группы и решали тусануть среди иностранцев.
"«у нас самая охуенная культура» (причем другие культуры они и не знают, по сути)"
Что то мне это напоминает)
Да-да, похоже. При этом они даже ВВП страны не знают, статей импорта/экспорта, сколько людей живут в других странах (например, Индия у них в головах небольшая страна).
Начинаешь говорить на сложные темы типа Тайваня/Гонконга — нервный смех и замыкание. Очень странно это все выглядит, и несколько пугающе.
Так у нас тоже 90% не вкурсах сколько Индии народу и что у них ЯБЗ есть))) Толетаризм он такой
В Китае тоже, только что там, что тут это примерно пару фраз да и то как про колонию бриташки еще
Одной девушке дали косяк в интернациональной компании, курили по кругу (не в РФ), и она такая: — Вы знаете, у нас в стране сигарету так курят только бедняки. Вы такие интересные!
Девушке было лет 27, работала менеджером в ТЦ.
Знаю, что после армии набирают народ в ФСБ и их задачи на первое время просто ходить и слушать разговоры на улице, в магазинах, в других общественных местах. Поэтому предостаточно, я думаю.
Нах куда-то ходить, достаточно сидеть в одноклассниках, контакте и групповых чатах в телеге.
Лучше этого не знать 🤫
ну вот такие небольшие нагрудные тактические сумочки их палят.
Там пистолет.
Ну не факт, это конечно и называется сумка-кобура для скрытого ношения. Но такие много кто юзает тупо как барсетки ибо удобно. Сам с такой гоняю
и у тебя в ней не лежит резинострел? )
Я эти говнострелы вообще не признаю - хуевое соотношения КПД с шансом загреметь после его применения. Лучше уж баллончик и быстрые ноги (если ситуация позволяет).
А так у меня в нем всякая хрень типа ключей, кошелька, масок запасных и чегото типа жевачки)
ну я узнав случайно основное предназначение таких сумок начал опасаться их обладателей...
Т.к. тоже согласен, что адекватный человек с резинкой ходить не будет.
Ну, есть категория вполне адекватных людей - латентных ковбоев, у которых желание таскать пистолетик превалирует над здравым смыслом. Но при этом они и относятся к совей игрушке вполне серьезно и размахивать ей не будт просто так - сам парочку таких знаю.
А вот если чувак вынул говнострел тупо из кармана куртки/штанов, а не из кобуры какой - нибудь. Яб уже напрягся.
Желание пистолетика удовлетворяется тиром с глоком. Довольно бюджетно, если стрелять своим патроном.
Ну или если очень хочется свой, то купи глок на тир. Будет лично твой.
А носить бесполезную, опасную железку я не понимаю зачем... Купить если прям хочется можно, а носить нет.
При этом если разрешат КС я побегу покупать в первых рядах.
А это вообще законно? такую сумочку и сорвать проще, чем кобуру.
Творческий
Ну всё равно задержится на подмышке, а потом можно лямкой задушить противника.
для гражданских законно вроде(я случайно видел рекламу этих сумочек).
Для силовиков по идее аналогично.
Требования ношению несколько иные и про сорвать там нет(детально не помню, мне не актуально).
Пистолетик.
а вот хз. Смотря из какой службы.
Может быть там и вполне пацанский Глок.
ну раскрой нам секрет, что же лежит у сотрудника в тактической сумке-кобуре вместо пистолета?
Я даже боюсь строить предположения.
По классике - огурец и шкалик коньяка)
А если серьезно - то могут и правда какие - нибудь еще средства выдавать. Мы же не знаем какие на него функции возложены
порвался
Я прост не в курсе, на красной площади всегда десяток ментов в бронежилетах гуляет? Или это совпадение?
всегда и не только на красной
Хуже некуда
Как и в любой нормальной стране мира, где туристические места патрулируются полицией.
То «ПАЧИМУ НЕ ОСТАНОВИЛИ СТРЕЛКА???», то «хуже некуда». Определитесь плиз
"То «ПАЧИМУ НЕ ОСТАНОВИЛИ СТРЕЛКА???», то «хуже некуда»."
Ну так в том и цемес ситуации. Там где реально они нужны - ты хуй мента найдешь/дозовёшься. А тут, условно на трех квадратных метрах тусуется целый полк
Просто представляю себе комментарии, которые тут были бы, задерживай его 2 мента, а не 10
«Серьезно? На красной площади человек с оружием и против этого нашлось 2 мимокрокодила? А че, больше ментов не осталось, все остальные Путина охраняют? Вот в Казани тоже так было, он поэтому в школу и прошел спокойно» и прочие шедевры. До любой ситуации доебетесь же
Я че то плохо себе приставляю что кто то такую хуйню написал бы. И да - двух бы человек вполне хватило. Это только у нас менты "фрагодрочат" и толпами одного человека задерживают, чтобы заветный плюсик в личное дело получить
целый полк
10 человек на красную площадь
10 человек это только в радиусе 30-50 метров судя по скорости появления в кадре)
Даже у нас в РБ, где мент под каждым кустом такие территории патрулируют три солдатика с собакой с пистолетом на троих, но тут прям целая гвардия с разгрузкой
На не трясущемся видео видны 6 челиков в бронежилетах, помимо пары ППСников, которые могли сидеть в машине в стороне и никому не мешать. Ну ладно, пусть их будет не 6, а 10. Разве это много для охраны главного туристического места? Часть из них вообще могла прибежать из более дальних локаций, как никак было произведено 3 выстрела
После таких ебанутых акций, надо вообще рамки ставить, а вдоуг он потом в людей начнет стрелять, кто знает, что у них там на уме
Еще не дай бог, в солнышко наше, президента выстрелят
У вас кроме путина в голове нет, там вообще-то дети ходят
Всегда знал, что либерашки это нелюди, тьфу на тебя
Интеллектуальный
дети придут домой и посмотрят НТВ с тупыми сериалами про ментозавров , там насилия не меньше
Только там где эти самые дети целыми днями тусуются в огромной концентрации ты мента не найдешь - бюджетов не хватает, а родители отказались сдавать деньги
Забором Кремль надо обнести трехметровым и ров вырыть, в ров налить воды, запустить карпов золотистых. На внешней стороне забора установить экраны и по ним крутить как Путин денно и нощно работает в своём кабинете, с перерывом на рекламу Луи виттон. И туристам хорошо и ФСО спокойно.
Забор уже есть же.
Творческий динозавр
Пьяные матросы тогда промазали и попали в Луну, чем разбудили базу инопланетян, которые решили поработить землю, а Петьке с Василием Ивановичем это потом пришлось разруливать.
Пелевин?
Творческий
Петька и Василий Иванович Спасают Галактику
Какой же клоун... Он ведь наверняка гордится собой. Я такой смелый, я делаю большое дело, я активист, я борец.
"я выстрелил себе в голову, но виноват в этом кровавый режим"
Почему люди одобряют подобное?
Смотри, есть адепты позиции, что надо сидеть и не высовываться, никак не привлекать к себе внимание. А есть люди, которые не боятся заявлять открыто о всякой хуйне, которая творится вокруг, привлекать внимание, высмеивать ее и тд.
Эти две группы людей никогда не найдут взаимопонимание.
Всячески одобряю заявления о всякой хуйне, высмеивание и прочее. Но к чему привлекает внимание подобная клоунада? К самому факту существования оппозиции? Мб в этом и был смысл конечно
Перед выстрелом Крисевич сказал: «Как в этой тишине работы машины репрессий избавиться от страха? Сбежать? Залечь на дно? У нас есть для вас одно... одно решение [...] Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».
Если он поставил втулку для холостой стрельбы то шанс самовыпила с холостого снижается
А вообще верно. Выстрел с АК холостым по дефолту с ДТК прошибает фанеру с расстояния 5-7 см
Ну если ты сидишь и думаешь, что за ребус он загадал — значит, ему удалось уже на каком-то уровне. Это заебись акция, я считаю.
Есть отдельный подвид пидарасов: они ставят конский водянкой знак по центру видео
Ну выстрелил и выстрелил, чего бухтеть-то...
на то и центральная площадь.
Интеллектуальный чайник
ну правильно, а то мог бы и в школу зайти. вообще для таких надо как в футураме, будку специальную
жду будку для онанизма с салфеточками и журналами
в секс шопах есть такая
примерочная?
Обожаю акционистов)
Да, помните чела кто ..... прибил к брусчатке на Красной площади?
Такого разве забудешь. Но мне больше понравилось, как он в колючую проволоку замотался и дверь ФСБ поджёг.
Отдаленный кран
Он потом во Франции дверь поджег
А потом его судили и недосудили по-моему
Отдаленный кран
Может, посчитали акцию искусством, которое имеет большое культурное значение.
Исписался.
Пороховые газы от холостого выстрела в упор могут запросто распидорасить, так что хз как он там впорядке. С пневмата пустого чтоли стрелял?
Это ход гения такой теперь, в 2021?
Скорее ход гражданского неповиновения... да, выходящий за рамки обычного, но покажи хоть одну страну, где аналогичных ситуаций не было во времена кризиса(любого)?
Хз, мне кажется подобные действия наоборот дискредитируют действия оппозиции. Чтобы люди потом говорили "посмотрите, да они же все ненормальные". Скорее всего этот парень работает на Кремль
В последнее время стало происходить слишком много шизы. Если раньше кроме pussy riot никто не творил ничего, то потом пошли прибивающую свою мошонку на Красной площади, убивающие приставов, стреляющие в дорожном конфликте в центре города в людей.
Скорее этот парень просто очередной шиз, не связанный с Кремлем
Как ты интересно замешал в одну кучу акциониста Павленского который не причинил никому никакого вреда (кроме себя) и челов которые никаких "акций" не устраивали, а просто стреляли наповал. Сознательно? Зачем?...
@Рыжий темнота ты ТЖшная, это искусство и это охуенно) «Шиза»))
Я хочу, чтоб ты в свою рыжую голову новых знаний напихал
Я слушаю Арзамас (в частности, подкаст "Зачем я это увидел?"), этого хватит?
что акционизм это шиза( А Малевич — мазня, Моне хуйню с кувшинками рисовал, а Уорхолл — наебка
Не перестаю так считать. Живопись и акционизм не всем дано понять, даже если расскажут что к чему
И люди такие мимо идут, будто ничего не произошло
А нашим все похую по дефолту
Предлагаю нац героя для россии
этот сможет. ему же
аж музыка в голове заиграла. должно быть гимн россии
https://youtu.be/7gkxO1bmiwk
Должна была собраться толпа зевак посмотреть, что там полицейские собрались?
нужен закон запрещающий стрелять людям себе в голову
Приехал в Москву, гуляешь такой по Красной площади, и тут выстрелы. Ну думаешь, акционист наверное какой-то, и чего менты засуетились, это ж искусство. И вообще, откуда их так много в крайне людном месте в стране, где неоднократно совершались теракты? Ужас ужас
Творческий динозавр
В Москве, когда стреляют - это чаще просто чеченская свадьба.