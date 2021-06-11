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Новости
Ольга Щербинина

Акционист выстрелил себе в голову холостыми на Красной площади, произнеся манифест против репрессий Статьи редакции

Его и журналистку, снимавшую перформанс, задержали.

161 161 комментарий
4921 просмотров

Как сообщает Readovka, Павел Крисевич сначала сделал два выстрела в воздух, а затем себе в голову. После этого его задержали полицейские.

Перед выстрелом Крисевич произнёс манифест против репрессий. Readovka привела его фрагмент.

Как в этой тишине работы машины репрессий избавиться от страха? Сбежать? Залечь на дно? У нас есть для вас одно... одно решение. [...]

Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место. [...]

Эй! Полицейское государство! Будущее failed state! На силу и репрессии мы ответим бесстрашием! Ведь страха больше не будет!

Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы.

Павел Крисевич

«С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — рассказала подруга активиста Анастасия Михайлова.

Во время акции также задержали журналистку Sota Нику Самусик, снимавшую происходящее.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых. Тогда его «подожгли» на кресте в образе Христа у здания ФСБ на Лубянке. После этого акциониста отчислили из РУДН.

#новости

161 161 комментарий
49
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161 комментарий
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Правительственный Влад

78

Интересно, и много таких "гражданских" по красной площади гуляет?

Ответить

Дефицитный Сервелат

Правительственн…
15

Все, кто не китайцы, — ФСОшники.

Ответить

Rond

Дефицитный
7

И в каждом автобусе с китайцами один якут фсбшник

Ответить

Alexander Sh

Rond
6

Ты удивишься, но у них в каждой группе свои. И с ними почти невозможно поговорить на политические темы. Молодые ребята уже знают английский на довольно достойном уровне, но при этом политически безграмотны и их не ебет. Хз, отчего, так и не понял. А еще у них посыл «у нас самая охуенная культура» (причем другие культуры они и не знают, по сути). По крайней мере мой опыт, я говорил с 3-4 людьми, которые были смелы настолько, что отбивались от своей группы и решали тусануть среди иностранцев.

Ответить

Задумчивой Кот

Alexand…
0

"«у нас самая охуенная культура» (причем другие культуры они и не знают, по сути)"
Что то мне это напоминает)

Ответить

Alexander Sh

Задумчи…
2

Да-да, похоже. При этом они даже ВВП страны не знают, статей импорта/экспорта, сколько людей живут в других странах (например, Индия у них в головах небольшая страна). 
Начинаешь говорить на сложные темы типа Тайваня/Гонконга — нервный смех и замыкание. Очень странно это все выглядит, и несколько пугающе. 

Ответить

Задумчивой Кот

Alexand…
1

Так у нас тоже 90% не вкурсах сколько Индии народу и что у них ЯБЗ есть))) Толетаризм он такой 

Ответить

Рыжий

Задумчи…
1

Смешно сравнивать ситуацию в РФ и в Китае. В РФ про Индию в школе рассказывают так-то 

Ответить

Alexander

Рыжий
1

Да им тоже, по идее. Все китайцы были нормально образованы, нормальные жители мегаполисов.

Ответить

Задумчивой

Рыжий
0

В Китае тоже, только что там, что тут это примерно пару фраз да и то как про колонию бриташки еще 

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
0

Одной девушке дали косяк в интернациональной компании, курили по кругу (не в РФ), и она такая: — Вы знаете, у нас в стране сигарету так курят только бедняки. Вы такие интересные! 
Девушке было лет 27, работала менеджером в ТЦ.

Ответить

New

Задумчи…
0

Может быть американцев?

Ответить

Anton Zakharikhin

Правительственн…
8

Знаю, что после армии набирают народ в ФСБ и их задачи на первое время просто ходить и слушать разговоры на улице, в магазинах, в других общественных местах. Поэтому предостаточно, я думаю.

Ответить

Andrew Muralov

Anton
3

Нах куда-то ходить, достаточно сидеть в одноклассниках, контакте  и групповых чатах в телеге. 

Ответить

Архитектурный

Andrew
4

и на ТЖ?

Ответить

Andrew Muralov

Архитек…
25

И на тж.

Ответить

Officer Bubenbosh

Правительственн…
5

Лучше этого не знать 🤫

Ответить

Правительственный Влад

Officer
3

Так точно, офицер.

Ответить

Madegghead

Правительственн…
0

ну вот такие небольшие нагрудные тактические сумочки их палят.
Там пистолет.

Ответить

Задумчивой Кот

Madegghead
2

Ну не факт, это конечно и называется сумка-кобура для скрытого ношения. Но такие много кто юзает тупо как барсетки ибо удобно. Сам с такой гоняю 

Ответить

Madegghead

Задумчи…
0

и у тебя в ней не лежит резинострел? )

Ответить

Задумчивой Кот

Madeggh…
2

Я эти говнострелы вообще не признаю - хуевое соотношения КПД с шансом загреметь после его применения. Лучше уж баллончик и быстрые ноги (если ситуация позволяет).
А так у меня в нем всякая хрень типа ключей, кошелька, масок запасных и чегото типа жевачки) 

Ответить

Madegghead

Задумчи…
0

ну я узнав случайно основное предназначение таких сумок начал опасаться их обладателей...
Т.к. тоже согласен, что адекватный человек с резинкой ходить не будет.

Ответить

Задумчивой Кот

Madeggh…
1

Ну, есть категория вполне адекватных людей - латентных ковбоев, у которых желание таскать пистолетик превалирует над здравым смыслом. Но при этом они и относятся к совей игрушке вполне серьезно и размахивать ей не будт просто так - сам парочку таких знаю. 
А вот если чувак вынул говнострел тупо из кармана куртки/штанов, а не из кобуры какой - нибудь. Яб уже напрягся. 

Ответить

Madegghead

Задумчи…
0

Желание пистолетика удовлетворяется тиром с глоком. Довольно бюджетно, если стрелять своим патроном.
Ну или если очень хочется свой, то купи глок на тир. Будет лично твой.
А носить бесполезную, опасную железку я не понимаю зачем... Купить если прям хочется можно, а носить нет.
При этом если разрешат КС я побегу покупать в первых рядах.

Ответить

Smaug The Terrible

Madegghead
0

А это вообще законно? такую сумочку и сорвать проще, чем кобуру.

Ответить

Творческий

Smaug
1

Ну всё равно задержится на подмышке, а потом можно лямкой задушить противника.

Ответить

Icipher

Творчес…
0

Удушение через асфиксацию подмышки.

Ответить

Творческий

Icipher
0

Другого противника

Ответить

Madegghead

Smaug
0

для гражданских законно вроде(я случайно видел рекламу этих сумочек).
Для силовиков по идее аналогично.
Требования ношению несколько иные и про сорвать там нет(детально не помню, мне не актуально).

Ответить

Andrew Muralov

Madegghead
0

Пистолетик. 

Ответить

Madegghead

Andrew
0

а вот хз. Смотря из какой службы.
Может быть там и вполне пацанский Глок. 

Ответить

Макс

Madeggh…
0

Там нет пистолета

Ответить

Madegghead

Макс
1

ну раскрой нам секрет, что же лежит у сотрудника в тактической сумке-кобуре вместо пистолета?
Я даже боюсь строить предположения.

Ответить

Задумчивой Кот

Madeggh…
1

По классике - огурец и шкалик коньяка) 
А если серьезно - то могут и правда какие - нибудь еще средства выдавать. Мы же не знаем какие на него функции возложены 

Ответить

Налоговый колос

Правительственн…
0

Приятно познакомиться, тихарь

Ответить

Миша Копейкин

50
Ответить

Иван Прохоров

32

порвался

Ответить

Smaug The Terrible

Иван
13

Не жаль

Ответить

Woody Johnson

12

Я прост не в курсе, на красной площади всегда десяток ментов в бронежилетах гуляет? Или это совпадение?

Ответить

хуже некуда

Woody
29

всегда и не только на красной

Ответить

Woody Johnson

хуже
9

Хуже некуда

Ответить

Алексей Волосач

Woody
–7

Как и в любой нормальной стране мира, где туристические места патрулируются полицией. 
То «ПАЧИМУ НЕ ОСТАНОВИЛИ СТРЕЛКА???», то «хуже некуда». Определитесь плиз

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
3

"То «ПАЧИМУ НЕ ОСТАНОВИЛИ СТРЕЛКА???», то «хуже некуда»."

Ну так в том и цемес ситуации. Там где реально они нужны - ты хуй мента найдешь/дозовёшься. А тут, условно на трех квадратных метрах тусуется целый полк 

Ответить

Алексей Волосач

Задумчи…
–2

Просто представляю себе комментарии, которые тут были бы, задерживай его 2 мента, а не 10 
«Серьезно? На красной площади человек с оружием и против этого нашлось 2 мимокрокодила? А че, больше ментов не осталось, все остальные Путина охраняют? Вот в Казани тоже так было, он поэтому в школу и прошел спокойно» и прочие шедевры. До любой ситуации доебетесь же

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
1

Я че то плохо себе приставляю что кто то такую хуйню написал бы. И да - двух бы человек вполне хватило. Это только у нас менты "фрагодрочат" и толпами одного человека задерживают, чтобы заветный плюсик в личное дело получить 

Ответить

Алексей Волосач

Задумчи…
–2

целый полк

10 человек на красную площадь 

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
0

10 человек это только в радиусе 30-50 метров судя по скорости появления в кадре)

Ответить

Neten

Алексей
1

Из какой жопы вы такие берётесь все время?

Ответить

Woody Johnson

Алексей
0

Даже у нас в РБ, где мент под каждым кустом такие территории патрулируют три солдатика с собакой с пистолетом на троих, но тут прям целая гвардия с разгрузкой

Ответить

Алексей Волосач

Woody
–2

На не трясущемся видео видны 6 челиков в бронежилетах, помимо пары ППСников, которые могли сидеть в машине в стороне и никому не мешать. Ну ладно, пусть их будет не 6, а 10. Разве это много для охраны главного туристического места? Часть из них вообще могла прибежать из более дальних локаций, как никак было произведено 3 выстрела

Ответить

хуже некуда

хуже
3

не то чтобы я столичная девчонка и знаю такие нюансы, но замечала часто

Ответить

Денис Лапин

Woody
–26

После таких ебанутых акций, надо вообще рамки ставить, а вдоуг он потом в людей начнет стрелять, кто знает, что у них там на уме

Ответить

Smaug The Terrible

Денис
7

Еще не дай бог, в солнышко наше,  президента выстрелят

Ответить

Денис Лапин

Smaug
–24

У вас кроме путина в голове нет, там вообще-то дети ходят

Ответить

alexferman

Денис
21

Блеянье про детишек, классика

Ответить

Рыжий

Денис
7

Иди нахрен отсюда со своими детьми. Ноги им пойди пососи, может отпустит 

Ответить

Денис Лапин

Рыжий
–19

Всегда знал, что либерашки это нелюди, тьфу на тебя

Ответить

Рыжий

Денис
0

Я не либерашка, я красножопый частично, а частично либерал (который настоящий, который путинский).
А ты херня из-под коня

Ответить

Интеллектуальный

Денис
5

дети придут домой и посмотрят НТВ с тупыми сериалами про ментозавров , там насилия не меньше

Ответить

Диванный

Интелле…
1

дети

сериалы про ментов на НТВ

щито лол

Ответить

Интеллектуальный

Диванный
0

тито кек

Ответить

Алексей Волосач

Интелле…
–2

Надеюсь ты осознаешь, что тезис про сериалы нтв равен тезису про видеоигры

Ответить

Интеллектуальный

Алексей
4

я на абсурд ответил абсурдом

Ответить

Smaug The

Денис
1

А где они не ходят?

Ответить

Задумчивой Кот

Smaug
0

Он китайцев с детьми спутал 

Ответить

Дефицитный

Денис
0

Как удобно!

Ответить

Задумчивой Кот

Денис
0

Только там где эти самые дети целыми днями тусуются в огромной концентрации ты мента не найдешь - бюджетов не хватает, а родители отказались сдавать деньги 

Ответить

Distortion

Денис
5

Есть решение получше
https://youtu.be/qVkQif8opaA

Ответить

Andrew Muralov

Денис
3

Забором Кремль надо обнести трехметровым и ров вырыть, в ров налить воды, запустить карпов золотистых. На внешней стороне забора установить экраны и по ним крутить как Путин денно и нощно работает в своём кабинете, с перерывом на рекламу Луи виттон. И туристам хорошо и ФСО спокойно. 

Ответить

Дефицитный

Andrew
4

Забор уже есть же.

Ответить

Задумчивой Кот

Дефицит…
1

Низенький какой то, нужен повыше 

Ответить

Eugard

Andrew
0

Забором Кремль надо обнести трехметровым

И хлорки туда насыпать

Ответить

Дефицитный

Eugard
0

Лучше карпов. Рыбачить можно будет.

Ответить

Eugard

Дефицит…
0

Про карпов отдельная тема, не береди душу.
Как вспомню батиных карпов... ээх

Ответить

Andrew Muralov

Woody
0

Они не гуляют, а пасутся. 

Ответить

Отдаленный кран

12

"Аврора" вот сделала один холостой выстрел, а страна на 70 с лишним лет погрузилась в пучину террора.

Ответить

Творческий динозавр

Отдаленный
28

Пьяные матросы тогда промазали и попали в Луну, чем разбудили базу инопланетян, которые решили поработить землю, а Петьке с Василием Ивановичем это потом пришлось разруливать.

Ответить

Корнелий Шнапс

Творческий
0

Пелевин?

Ответить

Творческий

Корнелий
0

Петька и Василий Иванович Спасают Галактику

https://store.steampowered.com/app/415610/_/

Red Comrades Save the Galaxy: Reloaded on Steam
Vasily Ivanovich Chapaev and his fellow aide Petka realize that someone has stolen the Red banner…
store.steampowered.com
Ответить

Doktor

Корнелий
–3

Хорошая попытка, но нет

Ответить

rossoshmap

Отдаленный
0

ох бля

Ответить

Аркадий Иванов

–47

Какой же клоун... Он ведь наверняка гордится собой. Я такой смелый, я делаю большое дело, я активист, я борец.

Ответить

Smaug The Terrible

Аркадий
39
Ответить

AttentiveMilk

Smaug
6

Ля, как живой

Ответить

Андрей Охапкин

Аркадий
–1

"я выстрелил себе в голову, но виноват в этом кровавый режим"
Почему люди одобряют подобное?

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
6

Смотри, есть адепты позиции, что надо сидеть и не высовываться, никак не привлекать к себе внимание. А есть люди, которые не боятся заявлять открыто о всякой хуйне, которая творится вокруг, привлекать внимание, высмеивать ее и тд.
Эти две группы людей никогда не найдут взаимопонимание.

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
0

Всячески одобряю заявления о всякой хуйне, высмеивание и прочее. Но к чему привлекает внимание подобная клоунада? К самому факту существования оппозиции? Мб в этом и был смысл конечно

Ответить

Smaug The

Андрей
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%94%D1%8B%D0%BA

Тхить Куанг Дык
Тхить Куанг Дык (вьетн. Thích Quảng Đức прослушать , урождённый Лам Ван Тык (вьетн. Lâm Văn Tức…
ru.wikipedia.org
Ответить

Диванный

Smaug
–1

Ложная дихотомия и полный пиздёж.
Можно быть кем и угодно, считать верным что угодно и делать что угодно, а таких персонажей не любить вне зависимости от их взглядов.

Ответить

Интеллектуальный чайник

10

вот сиди и думай что за ребус он загадал своей акцией.
кстати не уверен что холостыми, если вы выстрелите себе в башку холостыми , в целом можно нанести себе фатальный урон, это могло быть и страйкбольный/пугач

Ответить

Smaug The Terrible

Интеллектуальный
5

Перед выстрелом Крисевич сказал: «Как в этой тишине работы машины репрессий избавиться от страха? Сбежать? Залечь на дно? У нас есть для вас одно... одно решение [...] Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».

Ответить

Интеллектуальный чайник

Smaug
1

[пошел за сигаретами]

Ответить

Упоротый Голубь

Интеллектуальный
2

Если он поставил втулку для холостой стрельбы то шанс самовыпила с холостого снижается 

Ответить

Упоротый Голубь

Упоротый
2

А вообще верно. Выстрел с АК холостым по дефолту с ДТК прошибает фанеру с расстояния 5-7 см 

Ответить

Интеллектуальный чайник

Упоротый
1

для этого ее надо достать

Ответить

Alexander Sh

Интеллектуальный
0

Ну если ты сидишь и думаешь, что за ребус он загадал — значит, ему удалось уже на каком-то уровне. Это заебись акция, я считаю.

Ответить

Woody Johnson

8

Есть отдельный подвид пидарасов: они ставят конский водянкой знак по центру видео

Ответить

Корнелий Шнапс

6

Ну выстрелил и выстрелил, чего бухтеть-то...
на то и центральная площадь.

Ответить

Интеллектуальный чайник

Корнелий
0

ну правильно, а то мог бы и в школу зайти. вообще для таких надо как в футураме, будку специальную

Будка самоубийств — Циклопедия
Будка самоубийств — Циклопедия
cyclowiki.org
Ответить

Корнелий Шнапс

Интеллектуальный
0

жду будку для онанизма с салфеточками и журналами

Ответить

Интеллектуальный

Корнелий
0

в секс шопах есть такая

Ответить

Корнелий Шнапс

Интелле…
0

примерочная?

Ответить

Интеллектуальный

Корнелий
0

своего рода да)

Ответить

alexferman

5

Обожаю акционистов)

Ответить

Сергей Новиков

alexferman
0

Да, помните чела кто ..... прибил к брусчатке на Красной площади? 

Ответить

alexferman

Сергей
5

Такого разве забудешь. Но мне больше понравилось, как он в колючую проволоку замотался и дверь ФСБ поджёг.

Ответить

Отдаленный кран

alexfer…
4

Он потом во Франции дверь поджег

Ответить

хуже некуда

Отдален…
3

А потом его судили и недосудили по-моему

Ответить

Отдаленный кран

хуже
2

Может, посчитали акцию искусством, которое имеет большое культурное значение.

Ответить

Диванный

хуже
0

Там он слил какой-то компрометирующий видос о местном политике, а после была микродрама с раскрытием "страшной правды" о том, что он тот ещё мудак, от его бывшей соратницы.

Ответить

Софья Павлышко

Отдален…
2

Исписался.

Ответить

Отдаленный кран

Софья
1

Истварился

Ответить

Творческий динозавр

4

Холостые же при близком расстоянии тоже наносят повреждения.

Ответить

конгруэ́нтный

4

Красавчик 

Ответить

имя мне легион

4

Пороховые газы от холостого выстрела в упор могут запросто распидорасить, так что хз как он там впорядке. С пневмата пустого чтоли стрелял?

Ответить

Азамат Багатов

имя
0

по ходу так и есть.

Ответить

Сергей Новиков

–4

Это ход гения такой теперь, в 2021? 

Ответить

Dmitry Sursin

Сергей
11

Скорее ход гражданского неповиновения... да, выходящий за рамки обычного, но покажи хоть одну страну, где аналогичных ситуаций не было во времена кризиса(любого)?

Ответить

Андрей Охапкин

Dmitry
–3

Хз, мне кажется подобные действия наоборот дискредитируют действия оппозиции. Чтобы люди потом говорили "посмотрите, да они же все ненормальные". Скорее всего этот парень работает на Кремль

Ответить

Рыжий

Андрей
1

В последнее время стало происходить слишком много шизы. Если раньше кроме pussy riot никто не творил ничего, то потом пошли прибивающую свою мошонку на Красной площади, убивающие приставов, стреляющие в дорожном конфликте в центре города в людей.
Скорее этот парень просто очередной шиз, не связанный с Кремлем 

Ответить

Правительственны

Рыжий
3

Как ты интересно замешал в одну кучу акциониста Павленского который не причинил никому никакого вреда (кроме себя) и челов которые никаких "акций" не устраивали, а просто стреляли наповал. Сознательно? Зачем?...

Ответить

Рыжий

Правите…
–2

Считаю все эти случаи частью одной цепочки. Объяснить не смогу

Ответить

Правительственны

Рыжий
1

Понял

Ответить

Alexander Sh

Рыжий
0

@Рыжий темнота ты ТЖшная, это искусство и это охуенно) «Шиза»))

Ответить

Рыжий

Alexand…
0

Что ты хочешь от совковщины 

Ответить

Alexander

Рыжий
0

Я хочу, чтоб ты в свою рыжую голову новых знаний напихал. Вообще обидно даже, как вменяемым людям доступ к миру перекрыли, как кислород зародышу — вот и выходят мнения, что акционизм это шиза( А Малевич — мазня, Моне хуйню с кувшинками рисовал, а Уорхолл — наебка. 

Ответить

Рыжий

Alexand…
0

 Я хочу, чтоб ты в свою рыжую голову новых знаний напихал

Я слушаю Арзамас (в частности, подкаст "Зачем я это увидел?"), этого хватит?
 что акционизм это шиза( А Малевич — мазня, Моне хуйню с кувшинками рисовал, а Уорхолл — наебка

Не перестаю так считать. Живопись и акционизм не всем дано понять, даже если расскажут что к чему

Ответить

Alexander

Рыжий
0

Арзамас отличные, но так нудно подают! Хз, хватит или нет, я же хочу, чтобы не в запихивал, а запихал. Тут результат важен, а не процесс. 
Живопись и акционизм не всем дано понять, даже если расскажут что к чему

Не, хуйня. Всем дано. Уверен.

Ответить

Творческий

Рыжий
1

прибивающую свою мошонку

Вот зачем ты напомнил? Чего ты добился?

Ответить

Рыжий

Творчес…
2
Ответить

Диванный Аналитик

Dmitry
0

ход гражданского неповиновения

И в чём оно заключается?

Ответить

Smaug The Terrible

1

И люди такие мимо идут, будто ничего не произошло

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Smaug
6

А нашим все похую по дефолту

Ответить

Smaug The Terrible

Небольшой
5

Предлагаю нац героя для россии

Ответить

Ваша Закладко

Smaug
1

этот сможет. ему же

Ответить

Smaug The

Ваша
1

аж музыка в голове заиграла. должно быть гимн россии
https://youtu.be/7gkxO1bmiwk

Ответить

Диванный Аналитик

Smaug
0

Должна была собраться толпа зевак посмотреть, что там полицейские собрались?

Ответить

Zero-one-one

Smaug
0

Ваапще пааааахую, даже дверь открыта

Ответить

Ivan Postnikov

3

нужен закон запрещающий стрелять людям себе в голову

Ответить

Dmitry R.

Ivan
1

согласен. застрелился - плати штраф.

Ответить

Иван Иванович

2

Приехал в Москву, гуляешь такой по Красной площади, и тут выстрелы. Ну думаешь, акционист наверное какой-то, и чего менты засуетились, это ж искусство. И вообще, откуда их так много в крайне людном месте в стране, где неоднократно совершались теракты? Ужас ужас

Ответить

Творческий динозавр

Иван
2

В Москве, когда стреляют - это чаще просто чеченская свадьба.

Ответить

Налоговый колос

Творческий
0

Когда ты в Москве чеченскую свадьбу видел? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

На красной принято в ногу стрелять или яйки прививать 