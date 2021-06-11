Как в этой тишине работы машины репрессий избавиться от страха? Сбежать? Залечь на дно? У нас есть для вас одно... одно решение. [...]



Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место. [...]



Эй! Полицейское государство! Будущее failed state! На силу и репрессии мы ответим бесстрашием! Ведь страха больше не будет!



Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы.