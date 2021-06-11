Это очередной шаг в усилении борьбы китайских властей с оборотом криптовалют.

Министерство общественной безопасности КНР задержало участников 170 преступных групп, которые занимались легализацией доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержанные конвертировали незаконные доходы в виртуальные деньги через криптовалютные биржи, взимая за это от 1,5% до 5% комиссии. Согласно информации китайской платёжной и клиринговой ассоциации, количество подобных операций постоянно растёт. Преступникам помогает увеличение популярности биткоина и прочих криптовалют — их принимают уже 13% брокерских сайтов в КНР.

В последние месяцы китайские власти приступили к масштабной борьбе с криптовалютами. Отраслевые органы запрещают платёжные и финансовые услуги, связанные с криптовалютами, а правительство объявило о планах ограничить майнинг биткоина и торговлю им.