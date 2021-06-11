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Никита Логинов

В Китае арестовали более 1,1 тысячи человек за отмывание криминальных доходов через криптовалюты Статьи редакции

Это очередной шаг в усилении борьбы китайских властей с оборотом криптовалют.

Министерство общественной безопасности КНР задержало участников 170 преступных групп, которые занимались легализацией доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержанные конвертировали незаконные доходы в виртуальные деньги через криптовалютные биржи, взимая за это от 1,5% до 5% комиссии. Согласно информации китайской платёжной и клиринговой ассоциации, количество подобных операций постоянно растёт. Преступникам помогает увеличение популярности биткоина и прочих криптовалют — их принимают уже 13% брокерских сайтов в КНР.

В последние месяцы китайские власти приступили к масштабной борьбе с криптовалютами. Отраслевые органы запрещают платёжные и финансовые услуги, связанные с криптовалютами, а правительство объявило о планах ограничить майнинг биткоина и торговлю им.

#китай #криптовалюты #биткоин #новости

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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alexferman

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Надеюсь, хотя бы Китай втопчет ебаную крипту в грязь

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Интеллектуальный чайник

alexferman
1

не втопчет

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alexferman

Интеллектуальный
2

Жаль

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Интеллектуальный

alexfer…
1

возьмет под контроль

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Архитектурный

Интелле…
2

И втопчет весь мир

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Интеллектуальный

Архитек…
1

тут у них шансы 50 на 50

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Отдаленный кран

alexferman
0

Чем она тебе так насолила?

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Интеллектуальный чайник

1

в ходе расследований главное не выйти на самих себя

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Архитектурный звук

Интеллектуальный
2

Китайцам это вдвойне сложно

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