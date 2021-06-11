{"id":715,"title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Moby \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043b 30 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=715&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/388319-poslushat-novoe-moby-s-orkestrom-vozvrashchaetsya-k-starym-hitam&hash=e3552d8b93d4e096ec08b4af797fb76bc6f3c4180bc265dedf910658e5da9fb2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в розыск Статьи редакции

Через два дня после признания ФБК экстремистской организацией.

45 45 комментариев
1528 просмотров

Об он сообщил в инстаграме. В качестве основания для объявления в розыск указано, что Жданов «разыскивается по статье УК».

«Если серьёзно, то не знаю с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них, точно сложно», — добавил Жданов.

Современные политики, соратники Навального, либо в розыске, либо в тюрьме. Это понятно.

Иван Жданов

10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. Если жалобы адвокатов не удовлетворят, решение вступит в силу через 30 дней,

Что будет с ФБК и штабами Навального после…
Команда найдёт новый формат, изменит систему пожертвований (а пока их запретила) и уберёт из…
tjournal.ru

#новости #фбк

45 45 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 45, "likes": 17, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 395287, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 11 Jun 2021 13:42:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Непонятный Макс

17

Россияне, сидим дома, всё само как-нибудь утрясется 

Ответить

Рыжий

Непонятный
1

А кто-то планировал вообще выходить? Пара сотня быть может школьников, и то у них сейчас экзамены

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Рыжий
–2

Щас тя заминусят

Ответить

Рыжий

Doktor
0

Пiхуй

Ответить

Doktor

Рыжий
–1

Уважаемо

Ответить

Федя Прозоров

Непонятный
1

Хэштеги #сидимдома как год неактуальны

Ответить

Непонятный Макс

Федя
0

Актуальны #пьемчяйкушоемконфетыиникакогосуецида

Ответить

Архитектурный звук

Непонятный
0

А как же ГУЛАГ?

Ответить

Рыжий

Архитектурный
0

Ждем, а то а айти зарплаты не очень

Ответить

Владимир Филатов

7

А чё его искать? Вон на ютубе сидит.

Ответить

Французский файл

Владимир
11
Ответить

Федя Прозоров

Французский
0

"Мда, писюн слишком маленький"

Ответить

Рыжий

Владимир
1

Срочно выслать отряд в ютуб

Ответить

Eugard

Рыжий
1

И провести там обыски

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
1

Тук-тук-тук, гражданин Жданов? Вам пишет майор Сиська, вы находитесь в розыске, напишите в реплаях, куда за вами заехать?

Ответить

Глеб Горохов

4

Да кто такой этот ваш обон нахуй

Ответить

Субъективный пришелец

Глеб
3

Обон (яп. お盆) или Бон (яп. 盆) — японский трёхдневный праздник поминовения усопших.

Ответить

rossoshmap

0

ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ ЗНАЯ ЧТО ПОСАДЯТ, ПРИЛЕТЕЛ В РОССИЮ, А ЖДАНОВ И ВОЛКОВ НЕ ЛЕТЯТ?

Ответить

Рыжий

rossoshmap
4

Яйца Навального содержат больше железа, чем у Жданова и Волкова ?

Ответить

rossoshmap

Рыжий
2

Отвечает Любовь Соболь?

Ответить

Федя Прозоров

rossosh…
4

Татарский член

Ответить

Интеллектуальный

Федя
0

я бы не стал притрагиваться

Ответить

Владимир Филатов

Интелле…
3

член незваного гостя хуже татарского?

Ответить

Федя Прозоров

Интелле…
0

легкий петтинг - можно

Ответить

Интеллектуальный

Федя
0

глупая трата времени

Ответить

Федя

Интелле…
0

Жаль

Ответить

Alexei Kuksin

rossoshmap
3

(Продолжая тему "Зои") Может это во имя подвига самопожертвования? 

Ответить

Абдуль Биборан

Alexei
4

Абсолютно библейская история

Ответить

Федя Прозоров

Alexei
1

Значит, Навальный — святой?

Ответить

Силовой якорь

Федя
4

да, это буквально библейский сюжет

Ответить

Alexei Kuksin

Федя
0

Я сейчас что-нибудь пошучу и получу минусов. Нет уж. Хотя мои первые минусы тут как раз были из-за Навального. В далеком 2013 году. 
А если серьезно, скорее всего Навальный вернулся чтобы не лишиться статуса политика. Ибо если бы он остался в Германии, то в России про него скорее всего бы забыли. Так примерно произошло со многими видными оппозиционными фигурами начала 10-х, что уехали из страны. 

Ответить

norm

rossoshmap
1

У них нет синдрома спасителя.

Ответить

Федя Прозоров

0

Ну что, сдался режиму?

Ответить

Владимир Филатов

Федя
0

режиму Дуайта?

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
0

Скалы?

Ответить

Владимир Филатов

Федя
0

Шрута

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
0
Ответить

Индийский чайник

0

как медленно......

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Режим схлопнется только когда нефтебабки перестанут литься, а это произойдёт ой как нескоро

Ответить

Михаил Зеленин

Pavel
0

В Венесуэле перестали, чёт поменялось?
Стабильность авторитарных режимов не так уж сильно зависит от доходов.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Михаил
0

А от чего зависит?

Ответить

Владимир Филатов

Doktor
0

от расходов

Ответить

Абсолютный крюк

Doktor
0

от аморфности населения.

Ответить

Михаил Зеленин

Doktor
0

От выстроенной системы элит и силовиков 

Ответить

Alexander Star

0

Пол Пот Путин

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, следили за писателем Быковым и пытались его убить
Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.
326
Новости
Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
327
Новости
Суд на два месяца арестовал Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма
Ранее блогер признал вину.
372
Популярное за три дня
Новости
The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, следили за писателем Быковым и пытались его убить
Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.
326
Петербург
В Петербурге уличные художники нарисовали на будке поп-ит, но его пришлось заменить на чёрно-белые «Скрепы»
Вторую работу в итоге тоже закрасили.
71
Новости
«Миру не плевать»: дочь Навального выступила на вручении премии мужества политику в Женеве
Алексей Навальный попросил её посвятить эту награду всем политзаключённым в России и Белоруссии.
230
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Матвей Коновалов

Entry in the subsite Twitter

Mikhail Lukup

В Китае арестовали более…

Madegghead

Акционист выстрелил себе в…

New

Акционист выстрелил себе в…

Alexander Personazhe

Мужчину, давшего пощёчину…

Рыжий

Акционист выстрелил себе в…

Дима Щербаков

«Роман не был подписан на…

Паша Красников

Акционист выстрелил себе в…

Alexander Sh

Акционист выстрелил себе в…

Роман Новиков

В Дагестане полиция забрала из…

Дима Орлов

Тред: О мысленном эксперименте…

Твоя Рамка

«Супергероиня, которую мы…

New

Тред: О мысленном эксперименте…

Alexei Kuksin

Экс-директора ФБК Ивана Жданова…

Кирилл Вселенский

Британская армия на годовщину…

Костя Морозов

Удивительная жизнь…

Цитаты Волка

«Супергероиня, которую мы…

Атлант поправил…

В Китае арестовали более…

социальныирудимент

В Дагестане полиция забрала из…

Жак Фреско

Жест из «Голодных игр» стал…
null