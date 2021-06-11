Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в розыск Статьи редакции
Через два дня после признания ФБК экстремистской организацией.
Об он сообщил в инстаграме. В качестве основания для объявления в розыск указано, что Жданов «разыскивается по статье УК».
«Если серьёзно, то не знаю с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них, точно сложно», — добавил Жданов.
10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. Если жалобы адвокатов не удовлетворят, решение вступит в силу через 30 дней,
А кто-то планировал вообще выходить? Пара сотня быть может школьников, и то у них сейчас экзамены
Хэштеги #сидимдома как год неактуальны
Архитектурный звук
А как же ГУЛАГ?
А чё его искать? Вон на ютубе сидит.
Французский файл
Тук-тук-тук, гражданин Жданов? Вам пишет майор Сиська, вы находитесь в розыске, напишите в реплаях, куда за вами заехать?
Да кто такой этот ваш обон нахуй
Субъективный пришелец
Обон (яп. お盆) или Бон (яп. 盆) — японский трёхдневный праздник поминовения усопших.
ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ ЗНАЯ ЧТО ПОСАДЯТ, ПРИЛЕТЕЛ В РОССИЮ, А ЖДАНОВ И ВОЛКОВ НЕ ЛЕТЯТ?
Яйца Навального содержат больше железа, чем у Жданова и Волкова ?
Отвечает Любовь Соболь?
Татарский член
я бы не стал притрагиваться
легкий петтинг - можно
(Продолжая тему "Зои") Может это во имя подвига самопожертвования?
Значит, Навальный — святой?
Я сейчас что-нибудь пошучу и получу минусов. Нет уж. Хотя мои первые минусы тут как раз были из-за Навального. В далеком 2013 году.
А если серьезно, скорее всего Навальный вернулся чтобы не лишиться статуса политика. Ибо если бы он остался в Германии, то в России про него скорее всего бы забыли. Так примерно произошло со многими видными оппозиционными фигурами начала 10-х, что уехали из страны.
Ну что, сдался режиму?
режиму Дуайта?
Скалы?
Режим схлопнется только когда нефтебабки перестанут литься, а это произойдёт ой как нескоро
В Венесуэле перестали, чёт поменялось?
Стабильность авторитарных режимов не так уж сильно зависит от доходов.
А от чего зависит?