Через два дня после признания ФБК экстремистской организацией.

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Об он сообщил в инстаграме. В качестве основания для объявления в розыск указано, что Жданов «разыскивается по статье УК».

«Если серьёзно, то не знаю с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них, точно сложно», — добавил Жданов.

Современные политики, соратники Навального, либо в розыске, либо в тюрьме. Это понятно. Иван Жданов