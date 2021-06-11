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Новости
yannlll

Мэр Нью-Йорка запустил выборы лучших начинок для пиццы, чтобы объяснить рейтинговую систему голосования Статьи редакции

И призвал не выбирать ананасы.

46 46 комментариев
2034 просмотров
Фото из Twitter Билла Де Блазио 

О начале голосования глава Нью-Йорка Билл Де Блазио написал в Twitter.

Нью-Йорк перешёл на новую систему в 2021 году. Вместо того, чтобы выбрать на пост мэра только одного политика, избиратели ставят кандидатов на места в рейтинге из пяти позиций. Выигрывает тот, кто чаще других оказывался первым в списке. Если же ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, из гонки исключают того, кто чаще других был последним — голоса за него передают лидирующему политику. Процесс продолжается до тех пор, пока кто-то не наберёт большинство.

Как отмечают местные СМИ, выборы запланированы на 22 июня, но многие жители Нью-Йорка всё ещё не понимают, как работает рейтинговая система. Чтобы объяснить новые правила мэр города Билл Де Блазио запустил на специальном сайте аналогичное выборам голосование. Жителям предложили ранжировать по пятибальной шкале начинки для пиццы.

Де Блазио сам принял участие в голосовании, чтобы проиллюстрировать принцип его работы. Он поставил на первое место зелёный перец.

Многие люди недооценивают зелёный перец. У меня есть южноитальянские корни, перец — важная часть моей жизни. Поэтому я сделаю его номером один, ладно? Я даже не сомневаюсь, кому отдать первое место. Мой выбор — зелёный перец.

Билл Де Блазио
мэр Нью-Йорка

На втором месте оказались оливки: «Это немного спорно... некоторые люди считают, что пицца не может быть без них, некоторые выступают против, но у меня был очень хороший опыт работы с оливками». Третью позицию он отдал колбасе, а четвёртую — грибам: «Поздравляю, грибы — вас часто очерняют, неправильно понимают, но вы всё-таки попали в мой рейтинг». На последнее место Де Блазио поставил пепперони.

Мэр несколько минут рассуждал, почему вообще не стоит голосовать за ананасы.

Позвольте мне сказать вам, за что никогда, никогда, никогда не следует голосовать. Ананасу не место в пицце. Мы не в Калифорнии, хорошо? Позвольте мне сказать: ананасы, я вас очень уважаю, но держитесь подальше от пиццы. Живите своей собственной жизнью. Будьте независимы. Делайте своё дело. Отойдите от моей пиццы.

Билл Де Блазио
мэр Нью-Йорка

10 июня Де Блазио написал, что в рейтинговом голосовании начинок для пиццы поучаствовали более двух тысяч жителей Нью-Йорка. Он ещё раз призвал не голосовать за ананасы.

Mayor Bill de Blasio @NYCMayor
Breaking news: 2,063 New Yorkers have made their voices heard in the Rank Your Pizza Challenge!

Take Rank Choice Voting for a test run AND be on the right side of history – don’t vote for pineapple.

🍕 ➡ http://nyc.gov/votepizza
@DemocracyNYC https://twitter.com/NYCMayor/status/1403017571390078978 https://t.co/wGHMuqWpe4

Рейтинг начинок для пицц — не первый способ, которым власти пытались объяснить гражданам принципы рейтингового голосования. Например, администрация города запустила рекламную кампанию в Инстаграм: жителям предлагали ранжировать азиатскую еду.

Jen Chung @jenchung
I love this! My mom who orders a lot of Chinese/Asian food and looks at Chinese/Asian recipes online got served this Instagram ad from @nycgov—𝙍𝙖𝙣𝙠𝙚𝙙 𝘾𝙝𝙤𝙞𝙘𝙚 𝘿𝙄𝙈 𝙎𝙐𝙈 🥟 https://app.rankedvote.co/elections/4717/What-is-the-best-dim-sum-dish---------/4705/vote https://t.co/aGKUNx8vsW

#новости #сша #выборы #политика

46 46 комментариев
19
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46 комментариев
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Животный Данила

18

Ананасы в пицце это охуенно вкусно, как и гавайские бургеры

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Дмитрий Кораблёв

Животный
–3
Ответить

Внимательный хичхакер

4

И призвал не выбирать ананасы.

Ой дурак

Ответить

new_comment

Внимательный
5

Он прав. Настоящая пицца не может быть сладкой.

Ответить

Трудный кран

new_comment
5

А чем "настоящая" от "ненастоящей" отличается?

Ответить

Dmitry R.

Трудный
11

тем, что в не может быть ананасов.

Ответить

Внимательный

Dmitry
0

Настоящая пицца существует только в Италии, так что тут нет настоящей пиццы

Ответить

Vasily Mordovin

Внимате…
0

Настоящей пиццы не существует даже в Италии. У каждой семьи свой рецепт и каждый считает свой - настоящим

Ответить

Sergey Smirnov

new_comment
1

А то в томатах и болгарском перце нет сахаров.

Ответить

Иван Иванович

new_comment
0

Пицца это социальный конструкт

Ответить

Вера Елизарова

2

Какой же аналог будет в России?

Ответить

Бессмысленный якорь

Вера
18

Окрошка на квасе или на кефире, но я призываю не есть это хрючево.

Ответить

Внимательный хичхакер

Бессмысленный
0

Сметана vs майонез

Ответить

Andrew Muralov

Бессмысленный
0

Ингредиенты для шаурмы (шавермы)
Вот картофелю фри там точно не место. 

Ответить

социальныирудимент

Вера
7

россияне будут ранжировать тюремную баланду

Ответить

Кирилл Вселенский

социальныирудим…
0

В московских сизо можно есть только обед

Ответить

Анна Малевская

Кирилл
0

Что дают на ужин понятно
А что на обед? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Вера
5

Блины с лопаты🧑‍🌾

Ответить

Александр Горелик

Вера
1

пирожки с начинкой из сортов говна?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Александр
0

🍞💩

Ответить

Andrew Muralov

Вера
0

Такой
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/10/velikolepnaia-semerka

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить

Миша Копейкин

4

Ананасорасист
Кому не нравятся ананасы в пицце - просто не заказывайте такую пиццу. Будто вас кто-то заставляет их есть или любить.
Доказывать, что твои кулинарные предпочтения лучше чем кулинарные предпочтения других - это ещё тупее, чем доказывать, что ты круче на основании того, что в твоей коже меньше меланина чем у негров.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Почему у них всё так запутано, от правил бейсбола до избирательной системы 

Ответить

David Rigvava

Небольшой
5

Выбрать кандидатов от лучшего к худшему - это запутано?

Ответить

Sergey Smirnov

David
0

Так это выборы или шоу голос? Тогда пусть руководят городом в часах соответственно рейтингу.
Семь подземных королей, епта.

Ответить

new_comment

Небольшой
5

Рейтинговое голосование лучше мажоритарного. Надеюсь, что в ПРБ тоже будет рейтинговая или одобрительная система голосования.
https://www.youtube.com/watch?v=5iq72RQ53QA

Ответить

Sergey Smirnov

Небольшой
1

И еще правила американского футбола, хоторый фут не потому что нога, а потому что длиной в фут, который размер шага.
И там надо бегать туда-сюда по полю часа 4.

Ответить

Павел Каташев

Sergey
0

Фут это длина стопы, а не шага.

Ответить

Станислав

2

Ананасу не место в пицце. Мы не в Калифорнии, хорошо? Позвольте мне сказать: ананасы, я вас очень уважаю, но держитесь подальше от пиццы. Живите своей собственной жизнью. Будьте независимы. Делайте своё дело. Отойдите от моей пиццы.

Согласен. Необходимо законодательно запретить называть пирог с ананасами пиццей.

Ответить

Sergey Smirnov

Станислав
1

А с творогом ватрушки - там нету ваты.

Ответить

Павел Каташев

Станислав
0

Мне кажется что такое могут сделать в италии, назвав пиццу традиционным блюдом и ограничив ингредиенты

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Сам себя похоронил

Ответить

Последний историк

1

Вот нормальный человеческий мэр. С юмором.

Ответить

Иван Сидоров

0

Умное Голосование здорового чеголовека

Ответить

Tauraloke Esteru

0

Сообщение удалено

Ответить

Акиф Гаджиев

0

в чем резон рейтинговой системы в сравнении с обычной? 

Ответить

Romario

Акиф
0

Выше там видос выложили

Ответить

Funny Kaplan

0

Лучше бы прямо название пиццы написали в голосовании. Есть же сочетания этих начинок в одной пицце и именно оно тебе и нравится

Ответить

Roman Baranov

0

Мэр здорового человека

Ответить

Sergey Smirnov

0

А если кандидатов больше 5 будет?

Ответить

Romario

Sergey
0

То что помешает выбрать из них 5? 

Ответить

Нижний интернет

0

Чем собственно и подтвердил, что избирательная система в США это сплошное наедалово АХАХАХАХА

Ответить

Иван Иванович

0

Это тот который ковидных в дома престарелых клал?

Ответить

Al

0

Лучше сало в шоколаде на завтра, чем пицца с ананасами на ужин. 

Ответить

Наташа Ермакова

0

Жизнь Первого мира и свободных людей....... Грустно на фоне новостей про россию.

Ответить

master of mastery

0

Если же ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, из гонки исключают того, кто чаще других был последним — голоса за него передают лидирующему политику.

Звучит как наебалово.

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