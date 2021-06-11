Мэр Нью-Йорка запустил выборы лучших начинок для пиццы, чтобы объяснить рейтинговую систему голосования Статьи редакции
И призвал не выбирать ананасы.
О начале голосования глава Нью-Йорка Билл Де Блазио написал в Twitter.
Нью-Йорк перешёл на новую систему в 2021 году. Вместо того, чтобы выбрать на пост мэра только одного политика, избиратели ставят кандидатов на места в рейтинге из пяти позиций. Выигрывает тот, кто чаще других оказывался первым в списке. Если же ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, из гонки исключают того, кто чаще других был последним — голоса за него передают лидирующему политику. Процесс продолжается до тех пор, пока кто-то не наберёт большинство.
Как отмечают местные СМИ, выборы запланированы на 22 июня, но многие жители Нью-Йорка всё ещё не понимают, как работает рейтинговая система. Чтобы объяснить новые правила мэр города Билл Де Блазио запустил на специальном сайте аналогичное выборам голосование. Жителям предложили ранжировать по пятибальной шкале начинки для пиццы.
Де Блазио сам принял участие в голосовании, чтобы проиллюстрировать принцип его работы. Он поставил на первое место зелёный перец.
На втором месте оказались оливки: «Это немного спорно... некоторые люди считают, что пицца не может быть без них, некоторые выступают против, но у меня был очень хороший опыт работы с оливками». Третью позицию он отдал колбасе, а четвёртую — грибам: «Поздравляю, грибы — вас часто очерняют, неправильно понимают, но вы всё-таки попали в мой рейтинг». На последнее место Де Блазио поставил пепперони.
Мэр несколько минут рассуждал, почему вообще не стоит голосовать за ананасы.
10 июня Де Блазио написал, что в рейтинговом голосовании начинок для пиццы поучаствовали более двух тысяч жителей Нью-Йорка. Он ещё раз призвал не голосовать за ананасы.
Рейтинг начинок для пицц — не первый способ, которым власти пытались объяснить гражданам принципы рейтингового голосования. Например, администрация города запустила рекламную кампанию в Инстаграм: жителям предлагали ранжировать азиатскую еду.
Он прав. Настоящая пицца не может быть сладкой.
Трудный кран
А чем "настоящая" от "ненастоящей" отличается?
Внимательный
Настоящая пицца существует только в Италии, так что тут нет настоящей пиццы
Настоящей пиццы не существует даже в Италии. У каждой семьи свой рецепт и каждый считает свой - настоящим
Какой же аналог будет в России?
Бессмысленный якорь
Окрошка на квасе или на кефире, но я призываю не есть это хрючево.
Ингредиенты для шаурмы (шавермы)
Вот картофелю фри там точно не место.
россияне будут ранжировать тюремную баланду
В московских сизо можно есть только обед
пирожки с начинкой из сортов говна?
Ананасорасист
Кому не нравятся ананасы в пицце - просто не заказывайте такую пиццу. Будто вас кто-то заставляет их есть или любить.
Доказывать, что твои кулинарные предпочтения лучше чем кулинарные предпочтения других - это ещё тупее, чем доказывать, что ты круче на основании того, что в твоей коже меньше меланина чем у негров.
Почему у них всё так запутано, от правил бейсбола до избирательной системы
Выбрать кандидатов от лучшего к худшему - это запутано?
Так это выборы или шоу голос? Тогда пусть руководят городом в часах соответственно рейтингу.
Семь подземных королей, епта.
Рейтинговое голосование лучше мажоритарного. Надеюсь, что в ПРБ тоже будет рейтинговая или одобрительная система голосования.
https://www.youtube.com/watch?v=5iq72RQ53QA
И еще правила американского футбола, хоторый фут не потому что нога, а потому что длиной в фут, который размер шага.
И там надо бегать туда-сюда по полю часа 4.
Ананасу не место в пицце. Мы не в Калифорнии, хорошо? Позвольте мне сказать: ананасы, я вас очень уважаю, но держитесь подальше от пиццы. Живите своей собственной жизнью. Будьте независимы. Делайте своё дело. Отойдите от моей пиццы.
Согласен. Необходимо законодательно запретить называть пирог с ананасами пиццей.
Мне кажется что такое могут сделать в италии, назвав пиццу традиционным блюдом и ограничив ингредиенты
в чем резон рейтинговой системы в сравнении с обычной?
Лучше бы прямо название пиццы написали в голосовании. Есть же сочетания этих начинок в одной пицце и именно оно тебе и нравится
А если кандидатов больше 5 будет?
Чем собственно и подтвердил, что избирательная система в США это сплошное наедалово АХАХАХАХА
Жизнь Первого мира и свободных людей....... Грустно на фоне новостей про россию.
Если же ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, из гонки исключают того, кто чаще других был последним — голоса за него передают лидирующему политику.
Звучит как наебалово.