И призвал не выбирать ананасы.

2034 просмотров Слушать

Фото из Twitter Билла Де Блазио

О начале голосования глава Нью-Йорка Билл Де Блазио написал в Twitter.

Нью-Йорк перешёл на новую систему в 2021 году. Вместо того, чтобы выбрать на пост мэра только одного политика, избиратели ставят кандидатов на места в рейтинге из пяти позиций. Выигрывает тот, кто чаще других оказывался первым в списке. Если же ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, из гонки исключают того, кто чаще других был последним — голоса за него передают лидирующему политику. Процесс продолжается до тех пор, пока кто-то не наберёт большинство.

Как отмечают местные СМИ, выборы запланированы на 22 июня, но многие жители Нью-Йорка всё ещё не понимают, как работает рейтинговая система. Чтобы объяснить новые правила мэр города Билл Де Блазио запустил на специальном сайте аналогичное выборам голосование. Жителям предложили ранжировать по пятибальной шкале начинки для пиццы.

Де Блазио сам принял участие в голосовании, чтобы проиллюстрировать принцип его работы. Он поставил на первое место зелёный перец.

Многие люди недооценивают зелёный перец. У меня есть южноитальянские корни, перец — важная часть моей жизни. Поэтому я сделаю его номером один, ладно? Я даже не сомневаюсь, кому отдать первое место. Мой выбор — зелёный перец. Билл Де Блазио мэр Нью-Йорка

На втором месте оказались оливки: «Это немного спорно... некоторые люди считают, что пицца не может быть без них, некоторые выступают против, но у меня был очень хороший опыт работы с оливками». Третью позицию он отдал колбасе, а четвёртую — грибам: «Поздравляю, грибы — вас часто очерняют, неправильно понимают, но вы всё-таки попали в мой рейтинг». На последнее место Де Блазио поставил пепперони.

Мэр несколько минут рассуждал, почему вообще не стоит голосовать за ананасы.

Позвольте мне сказать вам, за что никогда, никогда, никогда не следует голосовать. Ананасу не место в пицце. Мы не в Калифорнии, хорошо? Позвольте мне сказать: ананасы, я вас очень уважаю, но держитесь подальше от пиццы. Живите своей собственной жизнью. Будьте независимы. Делайте своё дело. Отойдите от моей пиццы. Билл Де Блазио мэр Нью-Йорка

10 июня Де Блазио написал, что в рейтинговом голосовании начинок для пиццы поучаствовали более двух тысяч жителей Нью-Йорка. Он ещё раз призвал не голосовать за ананасы.

Mayor Bill de Blasio @NYCMayor



Take Rank Choice Voting for a test run AND be on the right side of history – don’t vote for pineapple.



🍕 ➡

@DemocracyNYC https://twitter.com/NYCMayor/status/1403017571390078978 https://t.co/wGHMuqWpe4 Breaking news: 2,063 New Yorkers have made their voices heard in the Rank Your Pizza Challenge!Take Rank Choice Voting for a test run AND be on the right side of history – don’t vote for pineapple.🍕 ➡ http://nyc.gov/votepizza