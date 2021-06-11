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Новости
yannlll

В Госдуму внесли законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев Статьи редакции

Разработчики инициативы уверены, что она поможет «защитить детей от внешних и внутренних угроз».

34 34 комментария
1200 просмотров

Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.

Закон предусматривает, что воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только:

  • состоящие в браке граждане России (допускается, чтобы россиянином был лишь один из супругов);
  • одинокая россиянка, которая не может выносить и родить ребёнка по медицинским показаниям.

Ребёнок, рождённый суррогатной матерью, автоматически становится гражданином России.

Авторы инициативы считают, что проект «никоим образом не ущемит» право граждан других государств на получение медицинской помощи, поскольку «процедура суррогатного материнства непосредственно не влияет на здоровье биологических родителей».

В пояснительной записке говорится, что проект разработали из-за случаев гибели и торговли детьми, рождённых суррогатными матерями для иностранцев. Также они указали, что сейчас нет чётких условий, регулирующих такие услуги.

В числе авторов инициативы — депутаты Петр Толстой, Василий Пискарев, Николай Земцов, Инга Юмашева (все — от «Единой России») и сенатор Маргарита Павлова.

«Наша страна по-прежнему остаётся инкубатором для тех, кто хочет купить ребёнка. Более того, Россия является мировым лидером в „изготовлении“ детей на заказ (далее следуют Украина, Чехия, Грузия и пара американских штатов)», — написал у себя в телеграм-канале Толстой.

Запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев предложили после нескольких случаев гибели детей. Например, в январе 2020 года полиция обнаружила в московской квартире мёртвого младенца и ещё четырёх живых детей вместе с няней и суррогатной матерью. Дети родились в филиппинских семьях в Европейском центре суррогатного материнства в Москве и ждали, когда родители отвезут их домой. Запретить суррогатное материнство для иностранцев также призывал патриарх Кирилл.

#новости #право

34 34 комментария
6
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Даулет Тургалиев

11

Интересно, а когда в последний раз в Госдуму вносили законопроект что-то разрешающий?

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Автомобильный Макс

Даулет
32

Да постоянно. Только эти разрешения, как правило, ничем не лучше запретов.

Ответить

Индийский чайник

Автомобильный
6

сук))

Ответить

Marhal_New _Arleana

Даулет
7

Разрешили валежник собирать

Ответить

ouxen

Marhal_New
0

с оговорками, кстати

Ответить

Romula Daraa

Даулет
0

Какое тебе разрешение нужно?

Ответить

мЕдь

Даулет
0

Так у нас разрешено то, что не запрещено. Так что дополнительно что-то разрешать не требуется. 

Ответить

мЕдь

9

Ребёнок, рождённый суррогатной матерью, автоматически становится гражданином России

Ответить

KSA

7

Кто дал депутатам право распоряжаться чужими матками?

Ответить

Давний паркур

KSA
4

Ну и по классике двойные стандарты 

Ответить

Madao

Давний
2

А как суррогатное материнство угрожает общественности и существует ли коллективный суррогатный иммунитет? 

Ответить

Давний паркур

Madao
4

Это не относится к новости. Просто факт того что консервативным товарищам в митинги и пикетирования можно, а вот всем остальным нельзя. Это вот эти товарищи которые за семейные ценности, многодетность, запрет на аборты и сурматеринство , против пропаганды элгэбэтэ и вот этого всего

Ответить

Madao

Давний
0

А, всё, поняла, извиняюсь. 

Ответить

ouxen

Madao
0

за что?

Ответить

Madao

ouxen
0

За неверную интерпретацию комментария. 

Ответить

ouxen

Madao
0

это непростительно

Ответить

Madao

Madao
0

Или это сарказм и я не поняла...

Ответить

Давний паркур

KSA
0
Ответить

Madao

6

А когда запрет на спаривание с иностранцами? 

Ответить

Давний паркур

Madao
3

«Каждая немка должна родить ребёнка фюреру»

Ответить

Anonymous User

4

Будет ли запрет русских вебкамщиц для иностранцев?

Ответить

Давний паркур

1

Бляяяяяяяяя когда это кончится 

Ответить

Творческий динозавр

Давний
4
Ответить

Давний паркур

Творческий
0

Ну бляяяя они ещё хуйлион законов понапринимают

Ответить

ouxen

Давний
0

им за это и платит государство

Ответить

ouxen

Давний
1

тогда, когда мы победим с помощью умного голосования 💪🏿😎

Ответить

Закомплексованная Душа

Давний
0

О, какие люди

Ответить

Олег Скоробогатов

0

Может они там еще нам график расписания, когда дышать и когда не дышать внесут? 

Ответить

Федя Прозоров

Олег
3

Это после выборов

Ответить

Ангел Предохранитель

1

о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев

И нахуя, это же прибыльный бизнес

Ответить

ouxen

Ангел
0

не чей надо бизнес

Ответить

ouxen

1

вот вам пендосы, выкусите!

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Небольшой жёлтый робат

0

защитить детей от депутастов и других внутренних угроз

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Папуша

0

Свобода это рабство

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