В Госдуму внесли законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев Статьи редакции
Разработчики инициативы уверены, что она поможет «защитить детей от внешних и внутренних угроз».
Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.
Закон предусматривает, что воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только:
- состоящие в браке граждане России (допускается, чтобы россиянином был лишь один из супругов);
- одинокая россиянка, которая не может выносить и родить ребёнка по медицинским показаниям.
Ребёнок, рождённый суррогатной матерью, автоматически становится гражданином России.
Авторы инициативы считают, что проект «никоим образом не ущемит» право граждан других государств на получение медицинской помощи, поскольку «процедура суррогатного материнства непосредственно не влияет на здоровье биологических родителей».
В пояснительной записке говорится, что проект разработали из-за случаев гибели и торговли детьми, рождённых суррогатными матерями для иностранцев. Также они указали, что сейчас нет чётких условий, регулирующих такие услуги.
В числе авторов инициативы — депутаты Петр Толстой, Василий Пискарев, Николай Земцов, Инга Юмашева (все — от «Единой России») и сенатор Маргарита Павлова.
«Наша страна по-прежнему остаётся инкубатором для тех, кто хочет купить ребёнка. Более того, Россия является мировым лидером в „изготовлении“ детей на заказ (далее следуют Украина, Чехия, Грузия и пара американских штатов)», — написал у себя в телеграм-канале Толстой.
Запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев предложили после нескольких случаев гибели детей. Например, в январе 2020 года полиция обнаружила в московской квартире мёртвого младенца и ещё четырёх живых детей вместе с няней и суррогатной матерью. Дети родились в филиппинских семьях в Европейском центре суррогатного материнства в Москве и ждали, когда родители отвезут их домой. Запретить суррогатное материнство для иностранцев также призывал патриарх Кирилл.
Интересно, а когда в последний раз в Госдуму вносили законопроект что-то разрешающий?
Автомобильный Макс
Да постоянно. Только эти разрешения, как правило, ничем не лучше запретов.
Разрешили валежник собирать
Кто дал депутатам право распоряжаться чужими матками?
Ну и по классике двойные стандарты
Это не относится к новости. Просто факт того что консервативным товарищам в митинги и пикетирования можно, а вот всем остальным нельзя. Это вот эти товарищи которые за семейные ценности, многодетность, запрет на аборты и сурматеринство , против пропаганды элгэбэтэ и вот этого всего
А когда запрет на спаривание с иностранцами?
Творческий динозавр
Давний паркур
Ну бляяяя они ещё хуйлион законов понапринимают
Может они там еще нам график расписания, когда дышать и когда не дышать внесут?
о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев
И нахуя, это же прибыльный бизнес