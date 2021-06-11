Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Статьи редакции
Он должен был пройти в июле-августе.
«Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты», — объяснили организаторы.
В 2022 году фестиваль планируют провести Серпухове с 29 по 31 июля. 25 июня запустят сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.
В начале июня стало известно, что на фестиваль будут пускать только после вакцинации или ПЦР-теста. При этом билеты на «Нашествие» начали продавать раньше, чем объявили о таких мерах. В соцсетях организаторов обвинили в фашизме и дискриминации тех, кто не хочет вакцинироваться, а также пригрозили бойкотом фестиваля.
По данным оперштаба, 11 июня в Москве выявили 5 тысяч 853 новых случая заболевания коронавирусом, в Московской области — 837. Всего России впервые с 22 февраля отметили более 12 тысяч заразившихся.
Минеральный микрофон
От сиськи багбира это звучит иронично.
Автомобильный Макс
Так я просто вне себя
Минеральный
А внутри говнаря
Уютный самолет
Был бы, если бы "нашествие" не перенесли.
Да они и так рвались недавно.
И где теперь мне слушать Арию?
На путинги их не приглашают?
Синий бас
В Воронеже
Дизайнер так заебался, что просто забил на отрисовку Кинчева
Я постоянно путаюсь: в Москве есть эпидемия коронавируса или её одолели?
Слышал что новый коронавирус влияет на слух и ведёт к потере конечностей, через год будет интересная фанбаза там
Резкий рост заболеваемости коронавирусом
В это говно хоть кто-то верит?
Помня про их "covide-free" желаю нашествию сдохнуть за коллаборационизм с рептилойдами
Нашествие-2021 будет проведено в 10 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге.
А дочитать?