Он должен был пройти в июле-августе.

«Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты», — объяснили организаторы.

В 2022 году фестиваль планируют провести Серпухове с 29 по 31 июля. 25 июня запустят сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.

В начале июня стало известно, что на фестиваль будут пускать только после вакцинации или ПЦР-теста. При этом билеты на «Нашествие» начали продавать раньше, чем объявили о таких мерах. В соцсетях организаторов обвинили в фашизме и дискриминации тех, кто не хочет вакцинироваться, а также пригрозили бойкотом фестиваля.

По данным оперштаба, 11 июня в Москве выявили 5 тысяч 853 новых случая заболевания коронавирусом, в Московской области — 837. Всего России впервые с 22 февраля отметили более 12 тысяч заразившихся.