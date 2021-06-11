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Ольга Щербинина

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Статьи редакции

Он должен был пройти в июле-августе.

«Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты», — объяснили организаторы.

В 2022 году фестиваль планируют провести Серпухове с 29 по 31 июля. 25 июня запустят сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.

В начале июня стало известно, что на фестиваль будут пускать только после вакцинации или ПЦР-теста. При этом билеты на «Нашествие» начали продавать раньше, чем объявили о таких мерах. В соцсетях организаторов обвинили в фашизме и дискриминации тех, кто не хочет вакцинироваться, а также пригрозили бойкотом фестиваля.

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По данным оперштаба, 11 июня в Москве выявили 5 тысяч 853 новых случая заболевания коронавирусом, в Московской области — 837. Всего России впервые с 22 февраля отметили более 12 тысяч заразившихся.

#новости #фестивали

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Автомобильный Макс

9

Говнари, небось, негодуют

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Минеральный микрофон

Автомобильный
33

От сиськи багбира это звучит иронично.

Ответить

Автомобильный Макс

Минеральный
8

Так я просто вне себя

Ответить

Минеральный

Автомоб…
11

А внутри говнаря

Ответить

Уютный самолет

Минерал…
1

Был бы, если бы "нашествие" не перенесли.

Ответить

Павел Каташев

Уютный
4

Ну, с горя можно и сиську багбира осушить

Ответить

мЕдь

Автомобильный
3

Да они и так рвались недавно.

На фестиваль «Нашествие» пустят только после…
В ответ на объявление о «первом в России фестивале без ковида» — угрозы бойкота и упоминания…
tjournal.ru
Ответить

Федя Прозоров

10

И где теперь мне слушать Арию?

Ответить

Ольга Щербинина

Федя
12

на мобилке во дворе. и Балтику 9 не забудь, а то перед пацанами стыдно будет

Ответить

Федя Прозоров

Ольга
5

Мобилу отжали в том же дворе. Теперь через нее Моргенштерна слушают

Ответить

мЕдь

Федя
8

Ладно Ария. В грязи теперь не поваляться.

Ответить

Софья Павлышко

Федя
3

На путинги их не приглашают?

Ответить

Федя Прозоров

Софья
1

Пока нет

Ответить

Софья Павлышко

Федя
1

Тогда никак.

Ответить

Синий бас

Федя
2

В Воронеже

Ответить

Федя Прозоров

Синий
2

Выезжаю

Ответить

KSA

Федя
1

У Опере

Ответить

Иван Эртель

Федя
0

На спотифай

Ответить

Славянский Орзэмэс

Федя
0

17-18 числа в крокусе

Велком

Ответить

Синий бас

4

Все месить чернозём!

Ответить

Alex Blake

Синий
19

Дизайнер так заебался, что просто забил на отрисовку Кинчева

Ответить

Синий бас

Alex
2

Я б и не заметил, как и большинство)))

Ответить

AZP

Синий
1

Я бы поехал, но не пустят (:
Состав охуенный.

Ответить

Алексей Логачев

5

Я постоянно путаюсь: в Москве есть эпидемия коронавируса или её одолели? 

Ответить

Фургон для моей МА

Алексей
1

Слышал что новый коронавирус влияет на слух и ведёт к потере конечностей, через год будет интересная фанбаза там

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Фургон
5

Че?

Ответить

Bulat Akhmetshin

Алексей
1

Зависит от мероприятия.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Алексей
0

Как бы да но как бы нет

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6
Ответить

KSA

4

 Резкий рост заболеваемости коронавирусом

В это говно хоть кто-то верит?
Помня про их "covide-free" желаю нашествию сдохнуть за коллаборационизм с рептилойдами

Ответить

Иван Эртель

2

Нашествие-2021 будет проведено в 10 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге.

Ответить

Алюминиевый файл

0

Это прекрасно
Теперь они с этими купленными билетами и с пцр тестами прососут )
Билеты то сейчас возвращать не обязательно.

Ответить

Павел Каташев

Алюминиевый
1

А дочитать?

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Софья Павлышко

Павел
8

Читать тоже необязательно.

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Антон Лисин

0

Как же свиньи без грязи 

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Славянский Орзэмэс

0

Новый класс «говнарь-порваха»

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