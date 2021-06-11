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Новости
yannlll

Президент Сальвадора поручил использовать энергию вулкана для майнинга криптовалюты Статьи редакции

Добывать биткоин будет государственная энергокомпания.

23 23 комментария
1405 просмотров

Компания LaGeo должна начать правительственный майнинг за счёт «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов», написал президент Сальвадора Найиб Букеле.

Nayib Bukele 🇸🇻 @nayibbukele
I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 https://t.co/1316DV4YwT

LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в регионах Ахуачапан и Берлин. Ресурсный потенциал компании — 644 МВт, но на данный момент она использует всего лишь его треть. По словам Букеле, инженеры строят новую скважину: её эксплуатация обеспечит выработку 95 МВт. «Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина», — написал президент.

Nayib Bukele 🇸🇻 @nayibbukele
Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋

Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.

What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 https://t.co/SVph4BEW1L

9 июня биткоин стал официальной валютой Сальвадора наравне с долларом США. Правительство страны в течение 90 дней должно создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте и сделать на базе Банка криптокошелёк, на котором будут храниться 150 миллионов долларов токенами. Это позволит быстро обменивать криптовалюту на доллары.

Президент Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

#новости #криптовалюты #биткоин #сальвадор

23 23 комментария
18
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Иван Иванович

18

Я так понимаю этот Наёб Буккаке интересная личность

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Ilya.A—Petya.A's bro

Иван
2

Выступает против абортов даже в случае инцеста и изнасилования, в 2020 загонял солдат в парламент, чтобы надавить на депутатов, в 2021 после победы на парламентских выборах разогнал нелояльные ему Верховный суд и Генпрокуратуру. Про такие мелочи, как коррупция, даже не говорю

2021 Salvadoran political crisis
The 2021 Salvadoran political crisis occurred on 1 May 2021 when the Legislative Assembly of El…
en.wikipedia.org
Ответить

Виктор В.

Ilya.A—Petya.A's
1

президент похоже базовый, красавчик.

Ответить

AttentiveMilk

13

Как-то все незаметно ебанулись

Ответить

Главный вентилятор

AttentiveMilk
0

думаешь Зевс накажет за такое?

Ответить

Alexander Sh

Главный
–1

Аид. У него энергию пиздить собрались

Ответить

Andy Raxxy

AttentiveMilk
0

Всё или все?

Ответить

AttentiveMilk

Andy
0

Именно

Ответить

Oleg Savrikov

Andy
0

да

Ответить

Архитектурный звук

AttentiveMilk
0

то ты просто много работаешь

Ответить

Дмитрий Кораблёв

–1

Найс, уже две страны, начинается экспансия)  

Ответить

Архитектурный звук

Дмитрий
0

а  кто вторая? 

Ответить

Алексей Логачев

Архитектурный
8

Позавчерашний Сальвадор и сегодняшний

Ответить

Иван Иванович

Алексей
2

Солярный и лунарный

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Архитектурный
2

Иран, который обходит санкции, поэтому на уровне государства майнит и покупает внешние услуги)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Дмитрий
1

Северная Корея, которая добывает биткойны с помощью хакеров

Ответить

Последний историк

0

Какая светлая мечта — делать денежки нахаляву!

Ответить

Gidevan

0

Опа! Вот новая сверхдержава подкатила! Нужно строчно подавать на гражданство сольвадора!

Ответить

Процессуальный супер_стар

Gidevan
0

сольвадор это рядом с мефсикой?

Ответить

Alexander Sh

0

Битва Найиба и Илона за контроль над криптой будет эпичной

Ответить

Ivan Lindman

0

Что он покурил

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Удивленный фонарь

0

Завтра начну майнить на жопной тяге дтф!

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Oleg Savrikov

–2
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