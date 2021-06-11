Президент Сальвадора поручил использовать энергию вулкана для майнинга криптовалюты Статьи редакции
Добывать биткоин будет государственная энергокомпания.
Компания LaGeo должна начать правительственный майнинг за счёт «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов», написал президент Сальвадора Найиб Букеле.
LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в регионах Ахуачапан и Берлин. Ресурсный потенциал компании — 644 МВт, но на данный момент она использует всего лишь его треть. По словам Букеле, инженеры строят новую скважину: её эксплуатация обеспечит выработку 95 МВт. «Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина», — написал президент.
9 июня биткоин стал официальной валютой Сальвадора наравне с долларом США. Правительство страны в течение 90 дней должно создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте и сделать на базе Банка криптокошелёк, на котором будут храниться 150 миллионов долларов токенами. Это позволит быстро обменивать криптовалюту на доллары.
Президент Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
Я так понимаю этот Наёб Буккаке интересная личность
Выступает против абортов даже в случае инцеста и изнасилования, в 2020 загонял солдат в парламент, чтобы надавить на депутатов, в 2021 после победы на парламентских выборах разогнал нелояльные ему Верховный суд и Генпрокуратуру. Про такие мелочи, как коррупция, даже не говорю
Как-то все незаметно ебанулись
Главный вентилятор
думаешь Зевс накажет за такое?
Всё или все?
Найс, уже две страны, начинается экспансия)
Архитектурный звук
а кто вторая?
Позавчерашний Сальвадор и сегодняшний
Иран, который обходит санкции, поэтому на уровне государства майнит и покупает внешние услуги)
Опа! Вот новая сверхдержава подкатила! Нужно строчно подавать на гражданство сольвадора!