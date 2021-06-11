Северокорейский лидер беспокоится из-за «причёскок, нарядов и поведения» поп-идолов.

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Ким Чен Ын

Из-за растущего влияния южнокорейской поп-культуры Ким Чен Ына объявил «новую культурную войну», пишет The New York Times.

После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена». Почти ежедневно в государственных медиа ругают «антисоциалистические» поветрия, которые распространяют южнокорейские фильмы, дорамы и кей-поп клипы и песни.

«Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить идеологический контроль над молодёжью, если не хочет потерять основу для будущего династического правления», — сказал перебежчик с Севера Чон Гван Ир, который занимается контрабандой контента в жанре кей-поп в Северную Корею. Его через Китай завозят в страну на флешках.

В декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон, который предусматривает от пяти до 15 лет заключения в трудовые лагеря за просмотр или хранение развлекательных передач с Юга. Те, кто передаёт такие материалы в руки северокорейцев, могут столкнуться с ещё более суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Новый закон также предусматривает до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поёт в южнокорейском стиле».

«Для Ким Чен Ына культурное вторжение из Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня», — сказал Дзиро Ишимару, главный редактор Asia Press International.

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