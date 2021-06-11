Ким Чен Ын назвал кей-поп «злокачественной опухолью», развращающей северокорейскую молодёжь Статьи редакции
Северокорейский лидер беспокоится из-за «причёскок, нарядов и поведения» поп-идолов.
Из-за растущего влияния южнокорейской поп-культуры Ким Чен Ына объявил «новую культурную войну», пишет The New York Times.
После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена». Почти ежедневно в государственных медиа ругают «антисоциалистические» поветрия, которые распространяют южнокорейские фильмы, дорамы и кей-поп клипы и песни.
«Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить идеологический контроль над молодёжью, если не хочет потерять основу для будущего династического правления», — сказал перебежчик с Севера Чон Гван Ир, который занимается контрабандой контента в жанре кей-поп в Северную Корею. Его через Китай завозят в страну на флешках.
В декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон, который предусматривает от пяти до 15 лет заключения в трудовые лагеря за просмотр или хранение развлекательных передач с Юга. Те, кто передаёт такие материалы в руки северокорейцев, могут столкнуться с ещё более суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Новый закон также предусматривает до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поёт в южнокорейском стиле».
«Для Ким Чен Ына культурное вторжение из Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня», — сказал Дзиро Ишимару, главный редактор Asia Press International.
Это не первый раз, когда Северная Корея выступает против «идеологического и культурного вторжения». Все радиоприёмники и телевизоры в стране настроены только на приём государственных программ. Правительство заблокировало людям доступ в интернет. Дисциплинарные группы патрулируют улицы, останавливая мужчин с длинными волосами и женщин в слишком коротких юбках или слишком узких брюках. По данным посольства России в Пхеньяне, единственная доступная краска для волос — чёрная.
И в чем он не прав?
Долгосрочный магнит
Перепутал кей поп с симпл димпл
После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена»
Кей-поп походу оружие массового поражения покруче атомных бомб
Кто бы мог подумать, что главной угрозой для ядерной страны окажутся женоподобные мальчики-музыканты
я знаю что женоподобные мальчики это тема тж, но кейпоп это не только BTS
У меня сейчас нет времени гуглить, но это один в один отношение советских властей к западной музыке с 1930-х до 1980-х. Кому не лень, можете поискать в канале KGB files историка Эдуарда Андрющенко, там наверняка много
А Китай?
— Хули они такие красивые? — спросил бессменный лидер Северной Кореи. — Моя прическа тоже заебись, между прочим! А что до лишнего веса, так это просто нездоровые стандарты ебаного Кей-Попа.
Северокорейский лидер беспокоится из-за «причёскок, нарядов и поведения» поп-идолов.
То есть в своей собственной причёске он проблем не видит?
Удивленный фонарь
а какую бы ты ему прическу подобрал?
Соответствующую форме лица. Полубокс (а в его случае удлинённый полубокс) для такой формы лица не подходит вообще.
Да у него же виниры!
Ограниченный кубок
дорогая хуйня даже для диктаторов
Диктатура рэпа
золотая фольга.
нахуй он ее начал жрать никто не знает
Ему сказали, что в золоте много кальция
АМИНЬ
если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена»
Если страна рассыпется от каких-то песенок, значит нахуй такую страну.
до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поёт в южнокорейском стиле»
«Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить идеологический контроль над молодёжью, если не хочет потерять основу для будущего династического правления»
В декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон, который предусматривает от пяти до 15 лет заключения в трудовые лагеря за просмотр или хранение развлекательных передач с Юга.
знакомо? узнали?