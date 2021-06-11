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Новости
Ольга Щербинина

Ким Чен Ын назвал кей-поп «злокачественной опухолью», развращающей северокорейскую молодёжь Статьи редакции

Северокорейский лидер беспокоится из-за «причёскок, нарядов и поведения» поп-идолов.

54 54 комментария
2760 просмотров
Ким Чен Ын

Из-за растущего влияния южнокорейской поп-культуры Ким Чен Ына объявил «новую культурную войну», пишет The New York Times.

После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена». Почти ежедневно в государственных медиа ругают «антисоциалистические» поветрия, которые распространяют южнокорейские фильмы, дорамы и кей-поп клипы и песни.

«Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить идеологический контроль над молодёжью, если не хочет потерять основу для будущего династического правления», — сказал перебежчик с Севера Чон Гван Ир, который занимается контрабандой контента в жанре кей-поп в Северную Корею. Его через Китай завозят в страну на флешках.

В декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон, который предусматривает от пяти до 15 лет заключения в трудовые лагеря за просмотр или хранение развлекательных передач с Юга. Те, кто передаёт такие материалы в руки северокорейцев, могут столкнуться с ещё более суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Новый закон также предусматривает до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поёт в южнокорейском стиле».

«Для Ким Чен Ына культурное вторжение из Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня», — сказал Дзиро Ишимару, главный редактор Asia Press International.

«Альтернатива» кей-попу — выступление северокорейской группы Moranbong

Это не первый раз, когда Северная Корея выступает против «идеологического и культурного вторжения». Все радиоприёмники и телевизоры в стране настроены только на приём государственных программ. Правительство заблокировало людям доступ в интернет. Дисциплинарные группы патрулируют улицы, останавливая мужчин с длинными волосами и женщин в слишком коротких юбках или слишком узких брюках. По данным посольства России в Пхеньяне, единственная доступная краска для волос — чёрная.

#новости #корея #музыка

54 54 комментария
27
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54 комментария
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Виталий Лановой

25

И в чем он не прав? 

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Долгосрочный магнит

Виталий
15

Перепутал кей поп с симпл димпл

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Долгосрочный
3

Нет попыт

Ответить

Oleg Savrikov

Долгосрочный
0
Ответить

Миша Копейкин

11

После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена»

Кей-поп походу оружие массового поражения покруче атомных бомб

Ответить

Necronomicon

Миша
15

Кто бы мог подумать, что главной угрозой для ядерной страны окажутся женоподобные мальчики-музыканты

Ответить

ouxen

Necronomicon
1

главная угроза это жвачка, кола и джинсы

Ответить

Внимательный хичхакер

Necronomicon
0

женоподобные мальчики

Ты их просто недооцениваешь)

Ответить

социальныирудимент

Necronomicon
0

я знаю что женоподобные мальчики это тема тж, но кейпоп это не только BTS

Ответить

ouxen

социаль…
0

behind the scene?

Ответить

Джордж Харви

Миша
1

Учитывая, насколько он отупляет слушателя — то да

Ответить

Ozabot

Миша
1

Ну, джинсы и кола же сработали. Чем кей-поп хуже.

Ответить

badResistor

Миша
0

а разница между попсой начала 2000х есть?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

14

У меня сейчас нет времени гуглить, но это один в один отношение советских властей к западной музыке с 1930-х до 1980-х. Кому не лень, можете поискать в канале KGB files историка Эдуарда Андрющенко, там наверняка много

Ответить

ouxen

Ilya.A—Petya.A's
0

а западная музыка 1920-х то что доктор прописал?

Ответить

Последний историк

9

Ну всё. Коготок увяз…
СССР погубила рок музыка, КНДР угробит кейпоп. Процесс, правда, не очень быстрый.

Ответить

Ангел Предохранитель

Последний
1

А Китай?

Ответить

badResistor

Ангел
6

А китай скопирует и пустить на экспорт.

Ответить

Sage Pointer

Ангел
0

Его погубит мультяшный медведь

Ответить

Alexander Sh

7

— Хули они такие красивые? — спросил бессменный лидер Северной Кореи. — Моя прическа тоже заебись, между прочим! А что до лишнего веса, так это просто нездоровые стандарты ебаного Кей-Попа. 

Ответить

Главный вентилятор

5

ещё чуть-чуть и он увидит клип литтл биг!!!

Ответить

Индийский чайник

3

Жоский пинг у него

Ответить

Непонятный магнит

3

Почему северные корейцы это терпят???

Ответить

Ozabot

Непонятный
0

Северные африканцы же терпят своего Ына.

Ответить

Alexander Personazhe

2

Северокорейский лидер беспокоится из-за «причёскок, нарядов и поведения» поп-идолов.

То есть в своей собственной причёске он проблем не видит?

Ответить

Удивленный фонарь

Alexander
0

а какую бы ты ему прическу подобрал?

Ответить

Alexander Personazhe

Удивленный
0

Соответствующую форме лица. Полубокс (а в его случае удлинённый полубокс) для такой формы лица не подходит вообще.

Ответить

Ограниченный кубок

1

*no context*
но улыбка у деда просто охуенная, я даже портрет себе повесил

*без политики и всего дерьма, у него просто охуенная улыбка*

Ответить

Ограниченный кубок

Ограниченный
3

не знаю нахуй вам это нужно знать

Ответить

Alexander Sh

Ограниченный
0

Да у него же виниры!

Ответить

Ограниченный кубок

Alexander
1

дорогая хуйня даже для диктаторов 

Ответить

Alexander Sh

Огранич…
0

Диктатура рэпа

Ответить

Ограниченный

Alexand…
0

золотая фольга.
нахуй он ее начал жрать никто не знает 

Ответить

Alexander Sh

Огранич…
0

Ему сказали, что в золоте много кальция

Ответить

Ограниченный

Alexand…
0

так там не золото! 
а позолота

Ответить

Земной диод

0

единственная доступная краска для волос — чёрная

Зачем? Для седых что ли?

Ответить

Миша Копейкин

Земной
4

В Северной Корее любят готов.

Ответить

пепси

1

АМИНЬ

Ответить

пепси

пепси
0

Сейчас в Украине началась коллаборация Мака и БТС... Кринж конечно ещё тот!

Ответить

AZP

пепси
0

Я в Болгарии, здесь тоже.

Ответить

Marselin

пепси
0

О, я себе его покупал

Ответить

пепси

Marselin
0

А мерч? Там ещё мерч ЛИМИТИРОВАННЫЙ есть

Ответить

AZP

1

если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена»

Если страна рассыпется от каких-то песенок, значит нахуй такую страну.

Ответить

социальныирудимент

1

До падения режима 3..2..1..

Ответить

Ksenobait

1

до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поёт в южнокорейском стиле»

Ответить

Иван Иванович

0

Что дальше, Старкрафт? Самсунг? Чучхе все круче и круче

Ответить

Oleg Savrikov

0
Ответить

Андрей Рядькин

0

Жирная свинья не выкупает

Ответить

Vasily Mordovin

0

«Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить идеологический контроль над молодёжью, если не хочет потерять основу для будущего династического правления»

Ответить

Yan Fedoseev

0

Чо, пацаны, Ким-поп?

Ответить

badResistor

0

выступление северокорейской группы Moranbong

это жанр
дед-мюзикл?

Ответить

Удивленный фонарь

0

«Альтернатива» кей-попу — выступление северокорейской группы Moranbong

дискотека 80-х

Ответить

ouxen

0

В декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон, который предусматривает от пяти до 15 лет заключения в трудовые лагеря за просмотр или хранение развлекательных передач с Юга.

знакомо? узнали?

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ouxen

0

как часто сырые стены рассыпаются🤔

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