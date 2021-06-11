От мемов и мини-тестов до серьёзных материалов о репрессиях против народа.

Издание BuzzFeed News, которое стало известно в основном за счёт кратких материалов о мемах и интернет-культуре, получило первую Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика». Награду вручили за серию статей о преследовании уйгуров (тюркский коренной народ, большая часть которого исповедует ислам) в китайском Синьцзяне.