BuzzFeed News получил первую Пулитцеровскую премию — за статьи о преследованиях уйгуров в Китае Статьи редакции
От мемов и мини-тестов до серьёзных материалов о репрессиях против народа.
Издание BuzzFeed News, которое стало известно в основном за счёт кратких материалов о мемах и интернет-культуре, получило первую Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика». Награду вручили за серию статей о преследовании уйгуров (тюркский коренной народ, большая часть которого исповедует ислам) в китайском Синьцзяне.
Список других победителей
- Премию «За служение обществу» получило издание The New York Times за освещение пандемии Covid-19;
- The Marshall Project, AL.com, IndyStar, и Invisible Institute получили награду в категории «Национальная журналистика» за расследование деятельности полицейских собак;
- Издание из Миннеаполиса Star Tribune победило в номинации «Освещение срочных новостей», а фотографы Associated Press в номинации «Новостная фотография» — за материалы, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года;
- Журналисты The Boston Globe — в категории «Расследовательская журналистика» за расследование о том, что американские штаты замалчивали информацию об опасных водителях грузовиков;
- В номинациях «Критика» и «Публицистика» награды получили Майкл Уильямс из Richmond Times-Dispatch и Уэсли Моррис из The New York Times — за публикации об идеологии превосходства белой расы в исторической перспективе и проблеме расизма в США;
- За освещение пандемии получили премии журналист The Atlantic Эд Йонг в номинации «Пояснительная журналистика», и фотограф Associated Press Эмилио Морренати — в номинации «Художественная фотография»;
- Журналисты Tampa Bay Times — в категории «Местная журналистика» за расследование о коррупции местной полиции;
- Журналисты The Boston Globe — «Расследовательская журналистика», за расследование о замалчивании информации об опасных водителях грузовиков;
- Фрилансеры Надя Дрост и Митчелл С. Джексон — в категории «Приглашённые журналисты» за статьи о миграции и расизме;
- В номинации «Особое упоминание» отметили 18-летнюю Дарнеллу Фрейзер — девушку, которая сняла на видео момент смерти Флойда в мае 2020 года.
Машинально
Мутный Слава
Давай без всей этой показухи и конкурсов вы мне дадите галочку и толстовку
В истории про уйгуров и Китай больше всего удивляет это отсутствие реакции «радикальных исламистов».
Те самые обезьяны, которые устраивают теракты из-за карикатуры во французской газете, молчат в тряпочку когда тысячи их соверцев живут в настоящем аду с изнасилованиями, пытками, унижением и Большим Братом.
Когда TJ выиграет уже? Как читатели это терпят?
Там только на английском вроде. А так давно пора, особенно лигу тупых
И как это поможет Уйгурам? Введут санкции Китаю? (нет). Развяжут войну с Китаем? (Точно нет). Выразят озабоченность? (да)
Премию дают не за помощь Уйгурам, а за вклад в публицистику/журналистику.
О, ты живой
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Не
Нефритовый стержень Минус 20 сантиметров
Спасибо, сохранил. Обожаю такое чтиво.
Это прям целый публицистический жанр. Первую такую статью я прочитал тоже про уйгуров. И это меня тронуло до глубины души. Обожал читать лонгриды про историю, но это всегда было прошлым, а не частью настоящего. Это не какой-то конфликт, который смогли урегулировать, это преступление совершающиеся прямо сейчас.
Расскажи вкратце про зверства китаёз
Был на ТЖ прекрасный разбор от #лигаавторов про террор и голод в одной из китайских провинций.
Ого. Это было аж в 2019.
Если бы вместо ислама у них в голове было бы христианство, нашли бы они общий язык с компартией Китая?
Компартии Нефть в том регионе нужна.
Исламские регионы мира ну никак не могут перестроится на новый лад существования человечества