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Новости vc.ru

BuzzFeed News получил первую Пулитцеровскую премию — за статьи о преследованиях уйгуров в Китае Статьи редакции

От мемов и мини-тестов до серьёзных материалов о репрессиях против народа.

Китайские работники возле центров содержания уйгуров Фото Reuters

Издание BuzzFeed News, которое стало известно в основном за счёт кратких материалов о мемах и интернет-культуре, получило первую Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика». Награду вручили за серию статей о преследовании уйгуров (тюркский коренной народ, большая часть которого исповедует ислам) в китайском Синьцзяне.

David Mack @davidmackau
BUZZFEED NEWS JUST WON ITS FIRST PULITZER AND THE NEWSROOM HAS GONE OFFFFF https://t.co/ONN0m9Ktzl
Офис BuzzFeed во время объявления о номинации

Список других победителей

  • Премию «За служение обществу» получило издание The New York Times за освещение пандемии Covid-19;
  • The Marshall Project, AL.com, IndyStar, и Invisible Institute получили награду в категории «Национальная журналистика» за расследование деятельности полицейских собак;
  • Издание из Миннеаполиса Star Tribune победило в номинации «Освещение срочных новостей», а фотографы Associated Press в номинации «Новостная фотография» — за материалы, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года;
  • Журналисты The Boston Globe — в категории «Расследовательская журналистика» за расследование о том, что американские штаты замалчивали информацию об опасных водителях грузовиков;
  • В номинациях «Критика» и «Публицистика» награды получили Майкл Уильямс из Richmond Times-Dispatch и Уэсли Моррис из The New York Times — за публикации об идеологии превосходства белой расы в исторической перспективе и проблеме расизма в США;
  • За освещение пандемии получили премии журналист The Atlantic Эд Йонг в номинации «Пояснительная журналистика», и фотограф Associated Press Эмилио Морренати — в номинации «Художественная фотография»;
  • Журналисты Tampa Bay Times — в категории «Местная журналистика» за расследование о коррупции местной полиции;
  • Журналисты The Boston Globe — «Расследовательская журналистика», за расследование о замалчивании информации об опасных водителях грузовиков;
  • Фрилансеры Надя Дрост и Митчелл С. Джексон — в категории «Приглашённые журналисты» за статьи о миграции и расизме;
  • В номинации «Особое упоминание» отметили 18-летнюю Дарнеллу Фрейзер — девушку, которая сняла на видео момент смерти Флойда в мае 2020 года.

#новости #медиа #сша

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Мутный Слава

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При чем тут подсайт TJ?

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Максоний

Мутный
8

Это метафора проникновения vc в [анус] TJ

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Мутный Слава

Максоний
3

Ставь палец в * если любишь палец в *

Ответить

Максоний

Мутный
0

Ухо

Ответить

Roman Persianinov

Мутный
0

Машинально

Ответить

Мутный Слава

Roman
0

Давай без всей этой показухи и конкурсов вы мне дадите галочку и толстовку

Ответить

Налоговый колос

9

В истории про уйгуров и Китай больше всего удивляет это отсутствие реакции «радикальных исламистов». 

Те самые обезьяны, которые устраивают теракты из-за карикатуры во французской газете, молчат в тряпочку когда тысячи их соверцев живут в настоящем аду с изнасилованиями, пытками, унижением и Большим Братом.

Ответить

Алексей Егоров

6

Когда TJ выиграет уже? Как читатели это терпят?

Ответить

Виталий Лановой

Алексей
1

Там только на английском вроде. А так давно пора, особенно лигу тупых

Ответить

Лига тупых

Виталий
2

Спасибо брат 

Ответить

Земной Илья

Виталий
0

чо такое лига тупых?

Ответить

Ангел Предохранитель

–3

И как это поможет Уйгурам? Введут санкции Китаю? (нет). Развяжут войну с Китаем? (Точно нет). Выразят озабоченность? (да)

Ответить

Paul Potseluev

Ангел
7

Премию дают не за помощь Уйгурам, а за вклад в публицистику/журналистику.

Ответить

Земной диод

Paul
0

О, ты живой

Ответить

Paul Potseluev

Земной
1

да, подписывайся на канал
https://www.youtube.com/channel/UC-yTIuKauNecL0Tl6ChD0yw
и лайк ставь

Ответить

Земной диод

Paul
0

Не

Ответить

Paul Potseluev

Земной
1

пидора отве

Ответить

Земной диод

Paul
0

А ты все так же рвешься

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Нефритовый стержень Минус 20 сантиметров 

Ответить

Показательный Абдужаббор

Небольшой
0

Ну и ну! Они огорчают партию

Ответить

Кобзон Хиггса

1

Три кошко-рис и миска-жена.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Спасибо, сохранил. Обожаю такое чтиво.

China Secretly Built A Vast New Infrastructure…
China rounded up so many Muslims in Xinjiang that there wasn’t enough space to hold them. Then the…
www.buzzfeednews.com
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Marhal_New _Arleana

Marhal_New
1

Это прям целый публицистический жанр. Первую такую статью я прочитал тоже про уйгуров. И это меня тронуло до глубины души. Обожал читать лонгриды про историю, но это всегда было прошлым, а не частью настоящего. Это не какой-то конфликт, который смогли урегулировать, это преступление совершающиеся прямо сейчас.

Ответить

Roman Sapon

Marhal_New
0

Расскажи вкратце про зверства китаёз

Ответить

Marhal_New

Roman
2

Вот.

Заводной мандарин
Узники китайских лагерей рассказывают про будущее
les.media
Ответить

Marhal_New

Roman
1

Могу тебе скинуть ссылку на ту самую первую статью

Ответить

Marhal_New

Roman
0

Был на ТЖ прекрасный разбор от #лигаавторов про террор и голод в одной из китайских провинций.

Ответить

Marhal_New

Roman
0

Ого. Это было аж в 2019.

Ответить

Roman Sapon

Marhal_…
0

Похоже ничего не изменилось

Ответить

Roman Sapon

0

Если бы вместо ислама у них в голове было бы христианство, нашли бы они общий язык с компартией Китая?

Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

Roman
0

Компартии Нефть в том регионе нужна.

Ответить

Roman Sapon

Ladies
1

Исламские регионы мира ну никак не могут перестроится на новый лад существования человечества

Ответить

Иван Иванович

0

Опять все у медузы украли?

Ответить

Смутный единорожек88

–1

МИД РФ на всякий случай учредил "Путлицеровскую премию"

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