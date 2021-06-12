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Даша Лейзаренко

Хованский отказался признать вину в распространении песни, из-за которой его задержали по делу об оправдании терроризма Статьи редакции

По сведениям защиты, блогер признал только то, что исполнял песню.

Юрий Хованский заявил, что не распространял песню про «Норд-Ост» в интернете и не проводил никаких агитаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Викторию Мартыненко.

Он не признал полностью свою вину, он признал её частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он её распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины.

Виктория Мартыненко
адвокат Хованского

Мартыненко отметила, что Хованский исполнил песню много лет назад, однако в интернет она попала недавно. «У него не было направленности выставлять это на ютуб. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заявила Мартыненко.

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

#новости #хованский

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53 53 комментария
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Небольшой жёлтый робат

22

Не дотянуться до Ходорковского, взяли Хованского

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Frank Ferd

Небольшой
18

Ну типа.

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Президентский чувак

8

меня больше интересует кто инициатор этой заявы, говорят что это Поздняков из МГ, ну так это вообще пес, мнение которого на ноль я умножаю

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Понятный диод

Президентский
30

Да мало ли у нас в стране обиженых? Их все время что-то оскорбляет, обижает. Хуже бабок у подъезда. Те от маразма этим занимаются, а эти — от чистого сердца.

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имя мне легион

Понятный
6

у нас в стране

Ой бля, а в остальном мире понимание и согласие по всем вопросам. Разные страны - разные скрепы.

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Понятный диод

имя
2

Ты слишком серьёзен для этого сайта. Уходи

Ответить

имя мне легион

Понятный
8

Да я бы и рад, да тут постоянно кто-то не прав

Ответить

Сергей Сергеич

имя
4

В остальном мире на другом языке говорят

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Андрей Охапкин

имя
0

Ты слишком адекватный для этого сайта.
Уходи

Ответить

Территориальный хот-дог

Президентский
0

Именно он 

Ответить

Президентский чувак

Территориальный
3

его адепты куда опаснее для общества имхо

Ответить

Люц Шнайдер

Президентский
0

А кто это?

Ответить

Президентский чувак

Люц
0

ну я даже не знаю с чего начать...

Ответить

Люц Шнайдер

Президе…
0

В общих чертах хотя бы.

Ответить

Президентский

Люц
0

знаю что дзен такой себе источник, но вот :

Тиктоки, травля, блокировки. Что происходит с…
Тиктоки, травля, блокировки. Что происходит с «Мужским государством» Владислава Позднякова
zen.yandex.ru
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Люц Шнайдер

Президе…
0

Интересный пациент.

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Солидный шар

Люц
0

Акционист, феменист и политический деятель в изгнании

Ответить

Andy

Президентский
0

Инициатор сами псы режима.
Всё это хранится у гэбни и когда необходимо достают папочку, вот сейчас именно такой момент наступил, поэтому и прихватили за жопу

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777333

Президентский
0

Никакого отношения он к этому не имеет, просто примазался. А виноват там блогер Стас, с которым был замес у Хованского. Если не тот конфликт, про это говно вообще бы не вспомнили.

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Президентский чувак

777333
0

а ему то какой резон ? у них вроде тематики даже не пересекались у роликов. эдак прятать чуваков за решетку из--а обидок верх крысятничества

Ответить

No Name

Президентский
–1

Он перед задержанием сделал выпуск с Лукой. Может совпадение, а может эта обиженка решила отомстить так

Ответить

Почетный кубок

No
0

"Алё, Вова, слушай, я тут вчэра лэтсплэи по майнкрафту хухлил, а попал на какого-та Хаванского, так ён пра мэня там хадасци усякие хаварит! Разбярысь там, а то у мянэ ряпутация страдаець!" 

Ответить

No Name

Почетный
0

Это тот Лукашенко, который самолёты разворачивает и людей сажает за коробки от телевизора? 

Ответить

Филипп Че

Президентский
–1

Ноль на ноль

Ответить

Фургон для моей МА

–18

"Очень надеюсь, что дядя Юра сядет. Каким бы талантом ты не был, если написал песню бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей."

Ответить

Понятный диод

Фургон
9

если написал песню бухим

100% популярных песен написано под алкоголем или веществами.

Ты за посадку всей эстрады?

Ответить

Интимный Абдужаббор

Понятный
20

Рубрика "разговоры с пастой" на этот раз клюнул сам Заебумба

Ответить

Понятный диод

Интимный
4

Я просто очень хотел поделиться инсайдом что все песни написаны под веществами

Ответить

Трудный чайник

Понятный
3

Я в 9 лет написал какую-то песню, вроде не под веществами был.

Ответить

Ближний корабль

Трудный
7

Потому ты так и не стал рок звездой в 9 лет

Ответить

Трудный чайник

Ближний
3

https://www.youtube.com/watch?v=dX9uMMwR6Vo

Ответить

Ближний

Трудный
3
Ответить

Понятный диод

Трудный
2

Я про популярные. Обычные песни популярными не становятся

Ответить

Andrew Muralov

Трудный
0

Может пломбир впервые попробовал или кока-колу.

Ответить

Фургон для моей

Понятный
1

Песни..Я помню в автобиографии Лемми было про целый альбом Motorhead, записанный за ночь под кислотой, потом а чистую голову сел и дописал тексты

Ответить

Ближний корабль

Понятный
8

Ну кавычки же, это отсылка на 

Ответить

Понятный диод

Ближний
1

Рома хороший

Ответить

Роман Игнатьев

Понятный
1

Даже не так, это уголовка чисто за разговор на кухне. судя по всему Нифёдов показал песню какому-то дружку, а тот слил ее в сеть. Очевидно тот фрагмент был не под запись.

Ответить

БЕ3HOГNM

Понятный
0

Ну, было бы неплохо
Хотя... Тогда - на голубом огоньке количество фриков перевалит за 146%

Ответить

Арбитражный Петя

6

ничего, суд разберется. ртом исполнял так ртом, значит распространял посредством издавания звуковых колебаний

Ответить

Трудный чайник

Арбитражный
6

Смотрел порно, а это увидела мама - УК РФ Статья 242 (Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)

Ответить

Физический Артем

Трудный
0

Мама отправила в гулаг

Ответить

NiemandDa

Физичес…
0

Зато потом сынуля человеком выйдет!

Ответить

Антон Лисин

Niemand…
0

Подстриженным 

Ответить

Konstantin Wirz

Niemand…
0

Богатым человеком

Ответить

Александр Бунцис

Физичес…
0

В истории были моменты наоборот, когда школьник рассказывал про «разговоры» родителей, и только когда подрос он понимал почему он их больше никогда не видел.

Ответить

Лев Глебович

7

Пацаны, смотрите, в прошлом году по-моему такой боксер как Кушиташвили снёс лицо росгвардейцу, и при этом в кармане (вроде как) была наркота. Так его отпустили ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. А тут какая то бомжиха спела глупую песню, и ему дали два месяца СИЗО. Как перестать орать с нашего правового государства?

Ответить

Эпапа

0

Что должно было быть в голове, чтоб признать такую вину?) 

Ответить

Понятный диод

Эпапа
2

Мусор он не только снаружи, в квартире. Он изначально внутри

Ответить

Andrew Muralov

Понятный
0

Мусор приманил мусоров.

Ответить

Андрей Охапкин

Эпапа
–1

Зато честно

Ответить

Люц Шнайдер

0

Песню распространял YouTube посредством алгориимов. Освободите пьющую бабку уже.

Ответить

Андрей Охапкин

Люц
1

Ютуб нужно посадить

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