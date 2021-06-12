Хованский отказался признать вину в распространении песни, из-за которой его задержали по делу об оправдании терроризма Статьи редакции
По сведениям защиты, блогер признал только то, что исполнял песню.
Юрий Хованский заявил, что не распространял песню про «Норд-Ост» в интернете и не проводил никаких агитаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Викторию Мартыненко.
Мартыненко отметила, что Хованский исполнил песню много лет назад, однако в интернет она попала недавно. «У него не было направленности выставлять это на ютуб. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заявила Мартыненко.
Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Не дотянуться до Ходорковского, взяли Хованского
Понятный диод
Да мало ли у нас в стране обиженых? Их все время что-то оскорбляет, обижает. Хуже бабок у подъезда. Те от маразма этим занимаются, а эти — от чистого сердца.
у нас в стране
Ой бля, а в остальном мире понимание и согласие по всем вопросам. Разные страны - разные скрепы.
Понятный диод
Ты слишком серьёзен для этого сайта. Уходи
Территориальный хот-дог
Именно он
А кто это?
Президентский чувак
ну я даже не знаю с чего начать...
В общих чертах хотя бы.
Президентский
знаю что дзен такой себе источник, но вот :
Инициатор сами псы режима.
Всё это хранится у гэбни и когда необходимо достают папочку, вот сейчас именно такой момент наступил, поэтому и прихватили за жопу
Никакого отношения он к этому не имеет, просто примазался. А виноват там блогер Стас, с которым был замес у Хованского. Если не тот конфликт, про это говно вообще бы не вспомнили.
Президентский чувак
а ему то какой резон ? у них вроде тематики даже не пересекались у роликов. эдак прятать чуваков за решетку из--а обидок верх крысятничества
Он перед задержанием сделал выпуск с Лукой. Может совпадение, а может эта обиженка решила отомстить так
Почетный кубок
"Алё, Вова, слушай, я тут вчэра лэтсплэи по майнкрафту хухлил, а попал на какого-та Хаванского, так ён пра мэня там хадасци усякие хаварит! Разбярысь там, а то у мянэ ряпутация страдаець!"
"Очень надеюсь, что дядя Юра сядет. Каким бы талантом ты не был, если написал песню бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей."
Понятный диод
если написал песню бухим
100% популярных песен написано под алкоголем или веществами.
Ты за посадку всей эстрады?
Интимный Абдужаббор
Рубрика "разговоры с пастой" на этот раз клюнул сам Заебумба
Понятный диод
Я просто очень хотел поделиться инсайдом что все песни написаны под веществами
Трудный чайник
Я в 9 лет написал какую-то песню, вроде не под веществами был.
Ближний корабль
Потому ты так и не стал рок звездой в 9 лет
Трудный чайник
Песни..Я помню в автобиографии Лемми было про целый альбом Motorhead, записанный за ночь под кислотой, потом а чистую голову сел и дописал тексты
Ближний корабль
Ну кавычки же, это отсылка на
Даже не так, это уголовка чисто за разговор на кухне. судя по всему Нифёдов показал песню какому-то дружку, а тот слил ее в сеть. Очевидно тот фрагмент был не под запись.
Трудный чайник
Смотрел порно, а это увидела мама - УК РФ Статья 242 (Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)
Физический Артем
Мама отправила в гулаг
В истории были моменты наоборот, когда школьник рассказывал про «разговоры» родителей, и только когда подрос он понимал почему он их больше никогда не видел.
Пацаны, смотрите, в прошлом году по-моему такой боксер как Кушиташвили снёс лицо росгвардейцу, и при этом в кармане (вроде как) была наркота. Так его отпустили ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. А тут какая то бомжиха спела глупую песню, и ему дали два месяца СИЗО. Как перестать орать с нашего правового государства?
Что должно было быть в голове, чтоб признать такую вину?)
Понятный диод
Мусор он не только снаружи, в квартире. Он изначально внутри
Песню распространял YouTube посредством алгориимов. Освободите пьющую бабку уже.