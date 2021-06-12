По сведениям защиты, блогер признал только то, что исполнял песню.

Юрий Хованский заявил, что не распространял песню про «Норд-Ост» в интернете и не проводил никаких агитаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Викторию Мартыненко.

Он не признал полностью свою вину, он признал её частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он её распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины. Виктория Мартыненко адвокат Хованского

Мартыненко отметила, что Хованский исполнил песню много лет назад, однако в интернет она попала недавно. «У него не было направленности выставлять это на ютуб. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заявила Мартыненко.

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.