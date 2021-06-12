Дочь Мизулиной нашла «системную» пропаганду наркотиков ещё у 200 блогеров после Юрия Дудя Статьи редакции
Директор «Лиги безопасного интернета» опасается «полизитации детей и молодёжи и их последующего вывода на улицы».
«На самом деле это не только один-два блогера, в отношении которых мы направляли обращения, — это более 200 блогеров, которые занимаются системной пропагандой наркотических веществ и делают это уже более года», — заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента. Об этом сообщает РБК.
По оценке Мизулиной, в России 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием «деструктивного контента», из них 9,5 миллиона принадлежат детям и подросткам. По данным «ЛБИ», каждый второй ребёнок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях.
«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — отметила Мизулина.
В конце марта «ЛБИ» обратилась в Генпрокуратуру для проверки творчества Моргенштерна. По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков» среди детей. В июне суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.
В конце апреля «ЛБИ» пожаловалась на интервью Юрия Дудя за пропаганду наркотиков, предположительно, из-за роликов с Ивангаем и Моргенштреном. В апреле МВД возбудило административное дело, в июне на Дудя подали в суд по делу о пропаганде наркотиков.
Нашел у Мизулиной хуй во рту
Думаю она и глотает
Квадратный Орзэмэс
От жизни надо работу, и в доме за ипотеку смотреть телевизор с будущими налогоплательщиками
Хорошая мразь растёт 👍
Это она еще про даркнет не знает
В даркнете, кстати, есть бесцензурные видеошоу?
Интересно мы доживём до времён, когда они наконец-то перестанут лепить эти убогие и нелепые отмазки про наркотики и экстремизм, а будут говорить честно и прямо: нам эти ваши интернеты мешают, и мы их закроем потому что не контролируем и видим там угрозу нашей власти.
Некоторые уже говорят, только на чиновничьем
Ближний корабль
Все верно, наркокурьеры не приносят наркотики в дом, они прячут их на улице
А могла бы чем - то полезным заниматься в интернете....
А это кто тогда?
Ишь, Мизулина расплодилась
После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена». Почти ежедневно в государственных медиа ругают «антисоциалистические» поветрия, которые распространяют южнокорейские фильмы, дорамы и кей-поп клипы и песни.
По оценке Мизулиной, в России 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием «деструктивного контента», из них 9,5 миллиона принадлежат детям и подросткам. По данным «ЛБИ», каждый второй ребёнок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях.
Интеллигентный корабль
Оппозиции ТЖ единственная партия, на которую останутся надежды
Президентский чувак
нужно определиться с идеологией
Президентский
радикальный шитпостинг
А нет такого человка кто бы мог хоть раз сказать Мизулиной (и старшей и младшей) - слыш погоди, подзавали-ка ебало в этой ситуации. Хоть раз бы такое произошло и ее нахуй послали. Это же позорище ебаное
бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи
Интеллигентный корабль
Ну а что, митинг с уточкой разве не об этом был?
У них там какая-то паранойя. Насколько же они всё-таки от людей далеки...
Интеллигентный
А мне кажется наоборот, это вы не верите в свои силы, а вот они немного с перегибом, но боятся вас правильно
среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы
А до этого Интернет был добрым местом с бабочками и цветочками?
Короче я понял. Кто-то пустил слух что пынька митингов боится вот и докидывают при каждом удобном случае что <что угодно> ведет к выходу на улицы. Так и быстрее дело провернуть свое, и перед гномом можно выслужиться.
Яблоко от яблони далеко не падает
Чем занимается ЛБИ?
Берет самых известных блогеров и жалуется в прокуратуру? Реально это вся работа? А для этого вообще нужны извилины? Как начать получать деньги за нихуя?
ей бы к психиатру и неврологу обратиться, а то совсем подсдала в последнее время 😓 не дай бог что - как же мы без неё родненькой!
Придет время и мы покажем им их место — в тюрьме.
спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы
Попыталась притянуть наркотики к оппозиции и обосралась. Ничего нового.