{"id":715,"title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Moby \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043b 30 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=715&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/388319-poslushat-novoe-moby-s-orkestrom-vozvrashchaetsya-k-starym-hitam&hash=e3552d8b93d4e096ec08b4af797fb76bc6f3c4180bc265dedf910658e5da9fb2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Даша Лейзаренко

Дочь Мизулиной нашла «системную» пропаганду наркотиков ещё у 200 блогеров после Юрия Дудя Статьи редакции

Директор «Лиги безопасного интернета» опасается «полизитации детей и молодёжи и их последующего вывода на улицы».

65 65 комментариев
4625 просмотров

«На самом деле это не только один-два блогера, в отношении которых мы направляли обращения, — это более 200 блогеров, которые занимаются системной пропагандой наркотических веществ и делают это уже более года», — заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента. Об этом сообщает РБК.

По оценке Мизулиной, в России 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием «деструктивного контента», из них 9,5 миллиона принадлежат детям и подросткам. По данным «ЛБИ», каждый второй ребёнок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях.

«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — отметила Мизулина.

В конце марта «ЛБИ» обратилась в Генпрокуратуру для проверки творчества Моргенштерна. По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков» среди детей. В июне суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.

В конце апреля «ЛБИ» пожаловалась на интервью Юрия Дудя за пропаганду наркотиков, предположительно, из-за роликов с Ивангаем и Моргенштреном. В апреле МВД возбудило административное дело, в июне на Дудя подали в суд по делу о пропаганде наркотиков.

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

#новости #цензура #соцсети

65 65 комментариев
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0435\u043d\u0437\u0443\u0440\u0430","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 65, "likes": 24, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 395621, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 12 Jun 2021 10:23:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
65 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Соколов Андрей

42

Нашел у Мизулиной хуй во рту

Ответить

Dima

Соколов
23

«На самом деле это не только один-два ...»

Ответить

Соколов Андрей

Dima
3

Думаю она и глотает

Ответить

Антон Лисин

Соколов
–1

Это уже пятерочкой светит 

Ответить

Квадратный Орзэмэс

Соколов
13
Ответить

Gebirgsj ger

Соколов
0

это мой

Ответить

Президентский чувак

31

подготовка к некой политизации детей и молодежи

если я правильно понял, молодежь должна быть деполитизирована , демотивирована ,ничего не хотеть менять , ничего не желать , никуда не выходить и вообще , вот вам мелкие ништяковые подачки , чего вам еще от жизни надо ?

Ответить

Квадратный Орзэмэс

Президентский
5

От жизни надо работу, и в доме за ипотеку смотреть телевизор с будущими налогоплательщиками

Ответить

Президентский чувак

Квадратный
2

*телевизор в кредит

Ответить

Алексей Ермолаев

14

Хорошая мразь растёт 👍

Ответить

Ближний корабль

Алексей
7

Она уже выросла

Ответить

Средневековый фонарь

Ближний
0

хорошей мразью

Ответить

Андрей Бурдин

3

Это она еще про даркнет не знает

Ответить

Президентский чувак

Андрей
14

она про критическое мышление не знает

Ответить

Иван Прохоров

Андрей
0

В даркнете, кстати, есть бесцензурные видеошоу?

Ответить

Трудный чайник

Иван
3
Ответить

Иван Прохоров

Трудный
1

я не умею пользоваться даркнетом

Ответить

Вася Пупкин

Андрей
1

Это она еще на ТЖ не заходила

Ответить

Mike Rudenko

6

Интересно мы доживём до времён, когда они наконец-то перестанут лепить эти убогие и нелепые отмазки про наркотики и экстремизм, а будут говорить честно и прямо: нам эти ваши интернеты мешают, и мы их закроем потому что не контролируем и видим там угрозу нашей власти.

Ответить

Kir Kirsky

Mike
1

Некоторые уже говорят, только на чиновничьем

Ответить

Mike Rudenko

Kir
0

А именно?

Ответить

Kir Kirsky

Mike
0

Я их не храню.

Ответить

k-trif

Mike
0

Смотри на Лукашенко.
Он до сих пор дичь втирает по тв.

Ответить

гачик

6

Вывод на улицы... вывод на улицы everywhere.

Ответить

Солидный шар

3

Пропаганда наркотиков

Выход на улицы

Ответить

Ближний корабль

Солидный
3

Все верно, наркокурьеры не приносят наркотики в дом, они прячут их на улице

Ответить

Квадратный Орзэмэс

Солидный
1

Когда уже Яндекс закладки

Ответить

Marhal_New _Arleana

Солидный
1

Там обколотые мандаринки

Ответить

No Name

3

А могла бы чем - то полезным заниматься в интернете....

Ответить

Александр Бугаев

No
2

А это кто тогда?

Ответить

Трудный чайник

Александр
1

Просто накраситься забыла

Ответить

No Name

Трудный
1

Это даже накрашенная 😨

Ответить

No Name

Александр
0

Русская политика портит людей 

Ответить

Президентский чувак

No
1

интересно, она играет в доту

Ответить

Интеллигентный корабль

No
1

Красивая женщина

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ишь, Мизулина расплодилась

Ответить

Федя Прозоров

Небольшой
0

Ну да, чиновники ведь не новое дворянство

Ответить

Российский украинец

2

После его заявления северокорейские СМИ сообщили, что если не принять меры против новой музыки, то страна рассыпется, «как сырая стена». Почти ежедневно в государственных медиа ругают «антисоциалистические» поветрия, которые распространяют южнокорейские фильмы, дорамы и кей-поп клипы и песни.

По оценке Мизулиной, в России 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием «деструктивного контента», из них 9,5 миллиона принадлежат детям и подросткам. По данным «ЛБИ», каждый второй ребёнок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях.

Ответить

Квадратный Орзэмэс

1

Когда они пришли за оппозиционерами, я молчал
Когда они пришли за блоггерами, я молчал
Когда они придут за мной, говорить будет некуда, потому что все лидеры мнений сидят 😅

Ответить

Интеллигентный корабль

Квадратный
1

Оппозиции ТЖ единственная партия, на которую останутся надежды

Ответить

Президентский чувак

Интеллигентный
0

нужно определиться с идеологией

Ответить

Президентский

Президе…
1

радикальный шитпостинг

Ответить

Интеллигентный

Президе…
2

Наша идеология — @Лига тупых, по другому не выжить

Ответить

гачик

0

А нет такого человка кто бы мог хоть раз сказать Мизулиной (и старшей и младшей) - слыш погоди, подзавали-ка ебало в этой ситуации. Хоть раз бы такое произошло и ее нахуй послали. Это же позорище ебаное

Ответить

Kir Kirsky

гачик
3

Ройзман подобное регулярно делает

Ответить

Андрей Апанасик

1

бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи

Ответить

Интеллигентный корабль

Андрей
0

Ну а что, митинг с уточкой разве не об этом был?

Ответить

Андрей Апанасик

Интеллигентный
0

У них там какая-то паранойя. Насколько же они всё-таки от людей далеки...

Ответить

Интеллигентный

Андрей
1

А мне кажется наоборот, это вы не верите в свои силы, а вот они немного с перегибом, но боятся вас правильно

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Жаль не пошла по стопам мамы.

Ответить

Миша Копейкин

1

 среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы

А до этого Интернет был добрым местом с бабочками и цветочками?

Ответить

Лысина Арика

1

Послал ей за щеку, пусть проверяет/

Ответить

гачик

1

Короче я понял. Кто-то пустил слух что пынька митингов боится вот и докидывают при каждом удобном случае что <что угодно> ведет к выходу на улицы. Так и быстрее дело провернуть свое, и перед гномом можно выслужиться.

Ответить

Ангел Предохранитель

0

Яблоко от яблони далеко не падает

Ответить

Трудный чайник

Ангел
1
Ответить

Alexandr Strijov

0

Чем занимается ЛБИ?
Берет самых известных блогеров и жалуется в прокуратуру? Реально это вся работа? А для этого вообще нужны извилины? Как начать получать деньги за нихуя?

Ответить

Интеллигентный корабль

0

Подготовочка к выборам и блокировке идёт ударными темпами

Ответить

Фархад Азимов

0

наркоманы против наркотиков, это как геи против лгбт

Ответить

Илья Брайченко

0

ей бы к психиатру и неврологу обратиться, а то совсем подсдала в последнее время 😓 не дай бог что - как же мы без неё родненькой!

Ответить

Трудный чайник

0

спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы

План Даллеса?

Ответить

AshleyNightingale

0

Придет время и мы покажем им их место — в тюрьме. 

Ответить

Интеллигентный корабль

AshleyNightinga…
0

За исполнение законов?

Ответить

Трудный чайник

AshleyNightinga…
0

Товарищ Майор, ловите наркомана!

Ответить

Андрей Апанасик

AshleyNightinga…
0

Она в детстве так же думала.

Ответить

new_comment

0

спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы

Попыталась притянуть наркотики к оппозиции и обосралась. Ничего нового.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Акционист выстрелил себе в голову холостыми на Красной площади, произнеся манифест против репрессий
Его и журналистку, снимавшую перформанс, задержали.
271
Наука
Пустоты не существует: что находится между атомами и внутри них с точки зрения современной физики
Квантовая механика против философской идеи абсолютной пустоты.
170
Новости
Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в розыск
Через два дня после признания ФБК экстремистской организацией.
270
Популярное за три дня
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
594
Петербург
В Петербурге уличные художники нарисовали на будке поп-ит, но его пришлось заменить на чёрно-белые «Скрепы»
Вторую работу в итоге тоже закрасили.
73
Наука
Пустоты не существует: что находится между атомами и внутри них с точки зрения современной физики
Квантовая механика против философской идеи абсолютной пустоты.
170
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Andrew Muralov

Хованский отказался признать…

Yuri Polu

Жест из «Голодных игр» стал…

Andrew Muralov

Хованский отказался признать…

Никита Бабич

Мэр Нью-Йорка запустил выборы…

new_comment

Дочь Мизулиной нашла…

Dragan Velimirovic

Хованский отказался признать…

Бармаглот

Запись в подсайте Животные

Катюшка Фролова

Кулинарный пикап

Master Oogway

Дочь Мизулиной нашла…

Дмитрий Григорьев

Тред: О мысленном эксперименте…
null