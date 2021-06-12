Директор «Лиги безопасного интернета» опасается «полизитации детей и молодёжи и их последующего вывода на улицы».

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«На самом деле это не только один-два блогера, в отношении которых мы направляли обращения, — это более 200 блогеров, которые занимаются системной пропагандой наркотических веществ и делают это уже более года», — заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента. Об этом сообщает РБК.

По оценке Мизулиной, в России 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием «деструктивного контента», из них 9,5 миллиона принадлежат детям и подросткам. По данным «ЛБИ», каждый второй ребёнок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях.

«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — отметила Мизулина.

В конце марта «ЛБИ» обратилась в Генпрокуратуру для проверки творчества Моргенштерна. По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков» среди детей. В июне суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.