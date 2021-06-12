Дайвер из Массачусетса побывал в пасти кита и выжил — животное его выплюнуло Статьи редакции
Несмотря на уговоры жены, он не собирается отказываться от карьеры, которой посвятил 40 лет.
56-летний ловец лобстеров Майкл Паккард получил небольшие травмы после того, как побывал в пасти кита, сообщает местное издание Cape Cod Times.
По словам Паккарда, 11 июня вместе с напарником он отправился на лодке на пляж Херринг Ков в Массачусетсе, пока стояли хорошие погодные условия. Когда он спрыгнул в воду в дайверском снаряжении, то почувствовал сильный толчок, после чего кругом потемнело.
Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, поэтому потрогал все вокруг себя, но не почувствовал зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита и подумал: «О боже, он меня проглотит. Ну, всё. Я умру». В тот момент он думал о жене и двух сыновьях.
«Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, я упал в воду. Я просто плавал... Не мог поверить», — отметил Паккард. Напарник помог ему вернуться обратно в лодку.
Горбатые киты могут достигать 15 метров в длину и весить около 36 тонн. Обычно они широко открывают рот, чтобы заглотить как можно больше рыбы или криля, поэтому учёные предполагают, что кит проглотил дайвера случайно.
Один хуй никто не поверит, если рассказать
Президентский чувак
Стив Ирвин постоянно рассказывал , пока не
Актерский завод
Я в Казахстане
Тут нет китов
Дратути, я Большой Кит из Казахстана
Что же он не захватил амбру из желудка кита
Он не был в желудке
она мало у кого есть
проверял, но не дотянулся
Заебись у него карьеный рост за 40 лет.
Несомненно.
Ну если серьёзно, то нах такую работу. Эти ныряльщики часто инвалидами становятся из-за декомпрессии и вообще она довольно тяжёлая. И вряд ли доход соответствует риску. Скорее всего оптовики покупают лобстеров за небольшие деньги.
редьярд киплинг — откуда у китов такая глотка, основано на реальных событиях :)
К слову. Если кит был из семейство усатых то он бы физически не смог его проглотить. У них пищевод маленький, т.к. питаются они моллюсками, мелкой рыбой. Поэтому когда в пасть попадает что-то большое - они просто это выплевывают
Клутин чаще целую страну проглотил, и никак не выплюнет
Барон Мюнхаузен. Перезагрузка
Президентский чувак
пусть повышает ставочки. палец в жопу тигру
Очень даже правдоподобно, у кита нет зубов и им попадаются всякие акулы, когда они всасывают планктон