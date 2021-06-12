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Новости
Даша Лейзаренко

Дайвер из Массачусетса побывал в пасти кита и выжил — животное его выплюнуло Статьи редакции

Несмотря на уговоры жены, он не собирается отказываться от карьеры, которой посвятил 40 лет.

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Майкл Паккард

56-летний ловец лобстеров Майкл Паккард получил небольшие травмы после того, как побывал в пасти кита, сообщает местное издание Cape Cod Times.

По словам Паккарда, 11 июня вместе с напарником он отправился на лодке на пляж Херринг Ков в Массачусетсе, пока стояли хорошие погодные условия. Когда он спрыгнул в воду в дайверском снаряжении, то почувствовал сильный толчок, после чего кругом потемнело.

Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, поэтому потрогал все вокруг себя, но не почувствовал зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита и подумал: «О боже, он меня проглотит. Ну, всё. Я умру». В тот момент он думал о жене и двух сыновьях.

«Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, я упал в воду. Я просто плавал... Не мог поверить», — отметил Паккард. Напарник помог ему вернуться обратно в лодку.

Горбатые киты могут достигать 15 метров в длину и весить около 36 тонн. Обычно они широко открывают рот, чтобы заглотить как можно больше рыбы или криля, поэтому учёные предполагают, что кит проглотил дайвера случайно.

#новости #сша #животные

46 46 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

26

Один хуй никто не поверит, если рассказать 

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Alexander Sh

Небольшой
7

Одному поверили, даже в книжке про него написали

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Президентский чувак

Небольшой
1

Стив Ирвин постоянно рассказывал , пока не

Ответить

Павел Каташев

Президентский
11
Ответить

Павел Каташев

Небольшой
3

Ну, рассказал, вроде как поверили)

Ответить

Актерский завод

5

Киты не едят всякое говно

Ответить

Рпош Ашршщ

Актерский
20

Тэжэшникам не о чем беспокоиться

Ответить

Al

Актерский
0

На себе проверил? 

Ответить

Актерский завод

Al
3

Я в Казахстане

Тут нет китов

Ответить

Ухудшанский

Актерск…
9

Дратути, я Большой Кит из Казахстана

Ответить

Andrew Muralov

Ухудшан…
1

Синiй кiт ïбав вас в рiт. 

Ответить

Котик Ботик

Andrew
7
Ответить

Плотный корабль

Актерский
0

Странно, что все на собственный счёт приняли.

1. Люди не входят в рацион китов.
2. Дайверское снаряжение не переварить.
3. Костюм мог сдержать острые компоненты.

Ответить

Decadence

Плотный
1

У кита пищевод меньше диаметра человека,  тупо не прошёл бы дальше. 

Ответить

Petr

6

Что же он не захватил амбру из желудка кита

Ответить

Павел Каташев

Petr
1

Он не был в желудке

Ответить

Анастасия Лукьянова

Павел
9
Ответить

Владимир Филатов

Petr
1

она мало у кого есть 

Ответить

Petr

Владимир
2

А надо было сплавать в желудок и проверить! ☝🏼

Ответить

Ваша Закладко

Petr
1

проверял, но не дотянулся

Ответить

Petr

Ваша
0

И потребовал у кита сожрать его ещё разок

Ответить

Andrew Muralov

Petr
1

Зря отказался, амбра по акции же была. 

Ответить

andorus

Petr
0

В кишечнике же 

Ответить

Лига порвах

5

проглотил

побывал в пасти

Ответить

Даша Лейзаренко

Лига
2

спасибо

Ответить

Andrew Muralov

4

Заебись у него карьеный рост за 40 лет. 

Ответить

Petr

Andrew
1

Работает на себя, рынок сбыта - асашай. Я думаю он и без карьерного роста получит больше чем ты с карьерным.

Ответить

Andrew Muralov

Petr
0

Несомненно. 

Ответить

Petr

Andrew
0

А еще у него лодка есть, на которой и отдохнуть можно, живет у моря. Каеф

Ответить

Andrew Muralov

Petr
1

Ну если серьёзно, то нах такую работу. Эти ныряльщики часто инвалидами становятся из-за декомпрессии и вообще она довольно тяжёлая. И вряд ли доход соответствует риску. Скорее всего оптовики покупают лобстеров за небольшие деньги. 

Ответить

Президентский чувак

4

"да оно не кусается"

Ответить

Российский украинец

3
Ответить

Павел Каташев

2
Ответить

кум кумич

Павел
–6
Ответить

Российский украинец

2

Дядьку не Иона разве зовут?

Ответить

Argumenta Ambigua

Российский
0

Именно, опередил

Ответить

Alexey K.

2

Чёт задания в синем ките все хитрее стали

Ответить

Igor Ivanov

2

Кит, ты драйвера мав?

Ответить

Reggae Addict

1

редьярд киплинг — откуда у китов такая глотка, основано на реальных событиях :)

Ответить

Александр Костенко

1

К слову. Если кит был из семейство усатых то он бы физически не смог его проглотить. У них пищевод маленький, т.к. питаются они моллюсками, мелкой рыбой. Поэтому когда в пасть попадает что-то большое - они просто это выплевывают

Ответить

Небольшой жёлтый робат

–1

Клутин чаще целую страну проглотил, и никак не выплюнет 

Ответить

Павел Каташев

Небольшой
1

А в это многие не верят

Ответить

Владимир Филатов

0

Барон Мюнхаузен. Перезагрузка 

Ответить

Президентский чувак

Владимир
0

пусть повышает ставочки. палец в жопу тигру

Ответить

Ваша Закладко

Президентский
0

это не африка и не дальний восток, там другие ребята

Ответить

Roman Sapon

0

Очень даже правдоподобно, у кита нет зубов и им попадаются всякие акулы, когда они всасывают планктон

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