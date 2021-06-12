Несмотря на уговоры жены, он не собирается отказываться от карьеры, которой посвятил 40 лет.

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Майкл Паккард

56-летний ловец лобстеров Майкл Паккард получил небольшие травмы после того, как побывал в пасти кита, сообщает местное издание Cape Cod Times.

По словам Паккарда, 11 июня вместе с напарником он отправился на лодке на пляж Херринг Ков в Массачусетсе, пока стояли хорошие погодные условия. Когда он спрыгнул в воду в дайверском снаряжении, то почувствовал сильный толчок, после чего кругом потемнело.

Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, поэтому потрогал все вокруг себя, но не почувствовал зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита и подумал: «О боже, он меня проглотит. Ну, всё. Я умру». В тот момент он думал о жене и двух сыновьях.

«Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, я упал в воду. Я просто плавал... Не мог поверить», — отметил Паккард. Напарник помог ему вернуться обратно в лодку.