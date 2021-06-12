«Я привык к нападкам» — так Путин ответил на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя «убийцей» Статьи редакции
Предположение о причастности властей к смертям известных оппозиционеров президент назвал «словесным несварением».
Перед встречей с Джо Байденом Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News. Журналист Кейр Симмонс спросил президента, «убийца» ли он.
После этого Симмонс перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы — Сергея Магнитского, Анны Политковской, Бориса Немцова, Михаила Лесина — и спросил, «совпадение» ли это. Журналист отметил, что Путин не стал прямо отвечать на вопрос.
«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение. Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — ответил Путин.
Фрагмент интервью показали 11 июня. Остальную часть разговора Путина с журналистом NBC News планируют показать 14 июня.
«Я привык к нападкам»: Путин не ответил на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя «убийцей»
Президентский чувак
-Считаете ли вы себя убийцей?
-Похую
Интересно, а он думает о себе «Ох, как я отлично ушел от ответа! Все-таки, что ни говори, а я молодец! Школа разведки как-никак!», или все же вменяемо оценивает происходящее?
за время моего пребывания в должности я привык
Привык быть президентом и поэтому не уходит
А чо бы просто не сказать одно слово "Нет"? Байден вот прямо ответил на неудобный вопрос.
Зачем эти обтекаемые формулировки и море воды? Кто ему что предъявит за то, что он просто скажет "Нет"? Вот у слов Байдена могли быть долгоидущие последствия. А тут же никаких последствий. Ты же не кого-то обвиняешь/защищаешь. А себя.
А ведь в этом интервью Путин фактически подтвердил, что рыжое правацкое недоразумение Трамп — его личная собачонка на поводке. Как же хорошо, что теперь у власти Байден, который не боится называть вещи своими именами
Снял санкции с СП-2. Путин в ярости.
+15. Не всё делается сразу.
я прокаченный юнит и получаю больше.
Президентский
скидка рубль в метро
Какой же детский ответ, на месте репортёра я бы заржал. Ещё и штаты приплёл, классика