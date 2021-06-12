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Новости
Даша Лейзаренко

«Я привык к нападкам» — так Путин ответил на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя «убийцей» Статьи редакции

Предположение о причастности властей к смертям известных оппозиционеров президент назвал «словесным несварением».

23 23 комментария
586 просмотров

Перед встречей с Джо Байденом Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News. Журналист Кейр Симмонс спросил президента, «убийца» ли он.

Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет. Что касается жёсткой риторики, то, я думаю, это выражение общей культуры США.

Владимир Путин

После этого Симмонс перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы — Сергея Магнитского, Анны Политковской, Бориса Немцова, Михаила Лесина — и спросил, «совпадение» ли это. Журналист отметил, что Путин не стал прямо отвечать на вопрос.

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение. Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — ответил Путин.

Фрагмент интервью показали 11 июня. Остальную часть разговора Путина с журналистом NBC News планируют показать 14 июня.

#новости #путин

23 23 комментария
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Иплувен Максимал

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«Я привык к нападкам»: Путин не ответил на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя «убийцей» 

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Президентский чувак

Иплувен
2

-Считаете ли вы себя убийцей?
-Похую

Ответить

Люц Шнайдер

Президентский
0
Ответить

Даша Лейзаренко

Иплувен
0

тож так хотела сначала написать, но рука дрогнула 

Ответить

Люц Шнайдер

Даша
0

Боишься репрессий? 

Ответить

Frank Ferd

4

Путин начал обтекать так и не ответив прямо на вопрос

Вот теперь нормально.

Ответить

Alexander Sh

3

Интересно, а он думает о себе «Ох, как я отлично ушел от ответа! Все-таки, что ни говори, а я молодец! Школа разведки как-никак!», или все же вменяемо оценивает происходящее?

Ответить

Алексей Иванов

2

за время моего пребывания в должности я привык

Привык быть президентом и поэтому не уходит

Ответить

No Name

Алексей
0

Не стоит осуждать людей за плохие привычки

Ответить

Миша Копейкин

1

А чо бы просто не сказать одно слово "Нет"? Байден вот прямо ответил на неудобный вопрос.
Зачем эти обтекаемые формулировки и море воды? Кто ему что предъявит за то, что он просто скажет "Нет"? Вот у слов Байдена могли быть долгоидущие последствия. А тут же никаких последствий. Ты же не кого-то обвиняешь/защищаешь. А себя.

Ответить

Алексей Мелишен

–2

А ведь в этом интервью Путин фактически подтвердил, что рыжое правацкое недоразумение Трамп — его личная собачонка на поводке. Как же хорошо, что теперь у власти Байден, который не боится называть вещи своими именами

Ответить

Люц Шнайдер

Алексей
0

Снял санкции с СП-2. Путин в ярости.

Ответить

Алексей Мелишен

Люц
–2

+15. Не всё делается сразу.

Ответить

Люц Шнайдер

Алексей
–1

я прокаченный юнит и получаю больше.

Ответить

Президентский

Люц
–1

скидка рубль в метро

Ответить

Люц Шнайдер

Президе…
0

консервированный ёж и талон на интернет.

Ответить

Президентский чувак

Алексей
0

ой да а че толку будто этот лучше

Ответить

Дмитрий Грибоедов

0

МОЛОДЕЦ

Ответить

Президентский чувак

0

несварение желудка, словесное несварение

дед выпей уже таблетки

Ответить

Aram Mirzoyants

0

 Мы нашли преступников

предполагаемых

Ответить

Zzzzzzz

0

Какой же детский ответ, на месте репортёра я бы заржал. Ещё и штаты приплёл, классика

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мЕдь

0

Не баян, а бессмертная классика.

Ответить

Виктор Шуваев

0

а заказчиков нашли?)

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