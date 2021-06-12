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Даша Лейзаренко

Журналист Майкл Наки уехал из России из-за «политической ситуации в стране» Статьи редакции

Блогер и радиоведущий пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права».

«Точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля» Наки считает арест Алексея Навального. Сейчас он находится в Грузии, сообщает «МБХ медиа».

Это связано исключительно с политической ситуацией в стране. Репрессии в отношении несогласных с политикой нынешней власти приобретают все более массовый и хаотичный характер. Обыскивают, задерживают, преследуют — журналистов, правозащитников, политиков и просто людей, которые позволяют себе критиковать нынешнюю вертикаль. Переход к открытой тактике государственного террора и запугивания случился после февраля.

Майкл Наки
блогер и журналист

Журналист отметил, что не может продолжать работать в России, «не оглядываясь на возможность преследования и не подвергая себя самоцензуре».

«Вернусь, как только в Россию вернулся права, гарантированные Конституцией, а власть перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов. Увы, не уверен, что это произойдет скоро», — подчеркнул Наки. По его словам, он продолжит заниматься «публицисткой и информированием».

#новости

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13

Блогер и радиоведущий пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права».

))))

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AttentiveMilk

Имя
1

Скатертью дорога, ебать

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Иван Эртель

Имя
0

Не в этой жизни

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Астралопетух

8

пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права»

Наки: сделайте мне тут права по красоте, а то как-то не круто
Кто-то: (теряя здоровье и свободу возвращает в Россию права)
Наки: лан, щас подъеду

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Экологический самолет

7

Если следовать традициям русской эмиграции, то следующим шагом должно стать поливание говном тех, кто остался и не идет штурмовать кремль.

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Алиса Барышман

Экологический
1

Можно еще в РОА вступить

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Арбитражный американец

Экологический
–1

Жаль, что ты редко стал писать. Твоё место заняли всякие Мурасовы, чего я ожидать не мог, когда тебя хейтил. Вернись, я все прощу, они слишком тупые

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Frank Ferd

6

Получается, по теории удвоенного времени Майкла Наки, Путин будет править Россией не только пока Майкл Наки ждет смены режима за рубежом, но и то время, что Майкл Наки не свергает режим Путина внутри России. Итого ещё минимум 30 лет путина, а всё из-за Майкла Наки.

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Президентский чувак

1

отличная тактика, надежная, как швейцарские часы. а вы ебитесь сами там

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Roman Sapon

Президентский
4

Порвался

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Президентский чувак

Roman
3

да пиздец

Ответить

AttentiveMilk

Roman
1

Не жаль

Ответить

Эпапа

Президентский
2

"навальный, ебись как хочешь там"

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Рыжий

0

Стас, что ты делаешь, прекрати! Сначала Хова, теперь Майкл!

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Рыжий

Рыжий
0

Кто не в курсе, угрозы тут 

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Дмитрий Кораблёв

Рыжий
2

опять умственно отсталого Форсишь?

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Рыжий

Дмитрий
0

Да я рофлю 

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Алиса Барышман

1

Всё идет по плану. Тут вон либерахи уже путинские партии форсят

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Ramzan Kadyrovich

Алиса
0

Правые форсят правых, удивительно, блять, да?

Ответить

Алиса Барышман

Ramzan
0

Тащемта это спойлер на росфинансировании

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Ramzan

Алиса
0

Пруфай

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Alex

0

Везёт же

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Ваша Закладко

0

да лан, у него есть второе гражданство, всё норм. может люди на самокатах опять

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Алексей Иванов

0

Уехал дважды. Во-первых, выехал из России, а во-вторых, въехал в другую страну (с) Денис Хайдаров

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