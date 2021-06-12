Журналист Майкл Наки уехал из России из-за «политической ситуации в стране» Статьи редакции
Блогер и радиоведущий пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права».
«Точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля» Наки считает арест Алексея Навального. Сейчас он находится в Грузии, сообщает «МБХ медиа».
Журналист отметил, что не может продолжать работать в России, «не оглядываясь на возможность преследования и не подвергая себя самоцензуре».
«Вернусь, как только в Россию вернулся права, гарантированные Конституцией, а власть перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов. Увы, не уверен, что это произойдет скоро», — подчеркнул Наки. По его словам, он продолжит заниматься «публицисткой и информированием».
Блогер и радиоведущий пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права».
))))
пообещал вернуться, когда «в Россию вернутся конституционные права»
Наки: сделайте мне тут права по красоте, а то как-то не круто
Кто-то: (теряя здоровье и свободу возвращает в Россию права)
Наки: лан, щас подъеду
Арбитражный американец
Жаль, что ты редко стал писать. Твоё место заняли всякие Мурасовы, чего я ожидать не мог, когда тебя хейтил. Вернись, я все прощу, они слишком тупые
Получается, по теории удвоенного времени Майкла Наки, Путин будет править Россией не только пока Майкл Наки ждет смены режима за рубежом, но и то время, что Майкл Наки не свергает режим Путина внутри России. Итого ещё минимум 30 лет путина, а всё из-за Майкла Наки.
Порвался
Стас, что ты делаешь, прекрати! Сначала Хова, теперь Майкл!
Всё идет по плану. Тут вон либерахи уже путинские партии форсят
Правые форсят правых, удивительно, блять, да?
Тащемта это спойлер на росфинансировании
да лан, у него есть второе гражданство, всё норм. может люди на самокатах опять
Уехал дважды. Во-первых, выехал из России, а во-вторых, въехал в другую страну (с) Денис Хайдаров