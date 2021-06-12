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Даша Лейзаренко

Депутата «Яблока» не пустили на матч Евро-2020. Он связал это с участием в акции в поддержку Навального Статьи редакции

Ранее на матч не аккредитовали журналиста «Чемпионата», который тоже был на митингах.

Депутат «Яблока», глава совета депутатов МО Раменки Москвы Максим Гонгальский рассказал в твиттере, что его отказались пускать на стадион «Газпром Арена» в Петербурге, сославшись на запрет службы безопасности. Причину ему не объяснили.

Максим Гонгальский @MaximGongalsky
Приехал в Питер на матч сборной России, но попасть на стадион не удалось. "Службой безопасности Вам запрещено посещать матчи". Причину никто не называет. Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку @navalny Теперь так: не поддерживаешь Путина - не болеешь за сборную. 😡 https://t.co/26TCm5WKDX

Как сообщает «Бумага», Гонгальский из неофициальных источников узнал, что запреты на посещение матча Евро-2020 связаны с акциями в поддержку Алексея Навального, которые он посещал. При этом Гонгальский оплатил штраф после задержания.

Ранее журналиста «Чемпионата» Максима Пахомова не аккредитовали на матчи Евро-2020 из-за на решения российских правоохранительных органов. Как рассказал журналист «Бумаге», его «не рекомендовали» к аккредитации по результатам проверки анкетных данных. Пахомова задержали на митинге в 2018 году — штраф он оплатил.

#новости #евро2020 #навальный #футбол

3615 просмотров
Спасибо за наводку NavaGava
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Максим Сидоров

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0:2 и пока без перспектив по такой игре

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Ухудшанский

Максим
4

Стоп, кто-то серьезно рассчитывал на какие-то перспективы?

Ответить

Максим Сидоров

6

А то что не пустили это полный беспредел и пиздец

Ответить

Федя Прозоров

–18

Ну и ебло

Ответить

Василий Васин

Федя
10

Своё скинь. Небось красавица? 

Ответить

Федя Прозоров

Василий
2
Ответить

Василий Васин

Федя
4

Слишком красивый видимо. До свидания. Фотку потом выложим. Совместную

Ответить

Федя Прозоров

Василий
3

😘

Ответить

Василий Васин

Федя
1

Взаимно

Ответить

Федя Прозоров

Федя
3

Да ебать йа красотка!

Ответить

Ухудшанский

Федя
1

Не примазывайся, slav

Ответить

Федя Прозоров

Ухудшан…
1

Бля я красотка

Ответить

Ухудшанский

Федя
1

Охотно верю, но не эта

Ответить

Федя Прозоров

Ухудшан…
1

Я ТАК СЕБЯ ВИЖУ!!11

Ответить

Ухудшански

Федя
1

С художником не поспоришь ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Имя Фамилия

–18

Ну, и в чём служба безопасности не права?

Ответить

Bad Mother Fucker

Имя
9

во всем

Ответить

Имя Фамилия

Bad
0

Согласен

Ответить

Максим Сидоров

0

Кто знает почему такая еботня с просмотром матчей , все тв каналы у меня на megogo , там с Россия 1 отсылают на какой то неработающий ресурс . Случайно нашел просмотр на peers.тv , с айпада смотрю

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Миша Шмаков

Максим
3

ВГТРК свой стриминг решили пропиарить. Но не справились с нагрузкой на сервера и обосрались.

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Максим Сидоров

Миша
0

Хорошо , есть некий дед- болельщик из условной Псковской области , у него нет интернета , он хочет смотреть футбол , у него старый телек который ловит сигнал через антенну , ему чего делать ?

Ответить

Миша Шмаков

Максим
3

По телеку вроде показывают. Пострадали те, кто без телека как раз

Ответить

Лига порвах

Максим
0

Смотреть

Ответить

Аарон Рэмзи

Максим
0

На твиче всегда трансляции есть

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Фанат Припоя

0

Может и к лучшему что не пустили...

Ответить

Isa

Фанат
0

почему ?

Ответить

Фанат Припоя

Isa
0

Я пессимистично настроен к футболистам из рф.

Ответить

Isa

Фанат
6

к футболистам да, но если человек любит футбол и хотел попасть, так почему к лучшему ?

Ответить

Фанат Припоя

Isa
0

К лучшему в плане зрелища конечно. Но  Вы подали идею на другой вопрос - у них что, там по памяти знают все стоп-листы?

Ответить

Всероссийский

Фанат
2

электронные пропуска

Ответить

Фанат Припоя

Всеросс…
–1

Блин, давно я на мероприятиях не был.

Ответить

Всероссийс

Фанат
1

я тож, но понять было несложно, у него сзади там специальный штрих-код

Ответить

Василий

Фанат
0

Ну и не рассуждай тогда о том, чего не знаешь

Ответить

Эйфелева Башня

1

а пустили бы и наши бы выиграли

Ответить

Щячло Попячтса

0

Как это с законом вообще соотносится?

Ответить

Таможенный Слава

Щячло
2

Так же, как и половина принятых фз с конституцией(запрещенный материал на территории рф)

Ответить

Василий Васин

Щячло
1

Никак

Ответить

KSA

0

Всегда можно зайти с черного хода

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Alexander Sh

0

РФ все больше и больше напоминает РБ

Ответить

сироп от щекотки

0
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Иван Дмитриев

0

Faces of meth

Ответить

Клинический завод

0

Так раскрутить бы — ЕВРО ж не власть организрвала.

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Ra

0

а зачем за эту сборную вообще болеть? рандомные 17-летние пацаны со двора выступили бы лучше

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Never Know

–13

А эти запрещаторы, они сейчас здесь, в этой комнате?

Насколько заплесневелый мозг нужен, чтобы отмену концертов и любое другое событие автоматически связывать с деятельностью блоггеров вроде Яшина и Навального? 

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