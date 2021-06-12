Ранее на матч не аккредитовали журналиста «Чемпионата», который тоже был на митингах.

Депутат «Яблока», глава совета депутатов МО Раменки Москвы Максим Гонгальский рассказал в твиттере, что его отказались пускать на стадион «Газпром Арена» в Петербурге, сославшись на запрет службы безопасности. Причину ему не объяснили.

Максим Гонгальский @MaximGongalsky Приехал в Питер на матч сборной России, но попасть на стадион не удалось. "Службой безопасности Вам запрещено посещать матчи". Причину никто не называет. Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку @navalny Теперь так: не поддерживаешь Путина - не болеешь за сборную. 😡 https://t.co/26TCm5WKDX [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2d149b3-1ec9-5472-9048-3204d6e2ee53\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/48ec252e-4b7a-5326-817d-959d680f7490\/","width":768,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5d755bf6-8dc3-5095-91a4-6b6a4b2146af\/","width":1024,"height":1024}}}]

Как сообщает «Бумага», Гонгальский из неофициальных источников узнал, что запреты на посещение матча Евро-2020 связаны с акциями в поддержку Алексея Навального, которые он посещал. При этом Гонгальский оплатил штраф после задержания.

Ранее журналиста «Чемпионата» Максима Пахомова не аккредитовали на матчи Евро-2020 из-за на решения российских правоохранительных органов. Как рассказал журналист «Бумаге», его «не рекомендовали» к аккредитации по результатам проверки анкетных данных. Пахомова задержали на митинге в 2018 году — штраф он оплатил.

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