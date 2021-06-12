Депутата «Яблока» не пустили на матч Евро-2020. Он связал это с участием в акции в поддержку Навального Статьи редакции
Ранее на матч не аккредитовали журналиста «Чемпионата», который тоже был на митингах.
Депутат «Яблока», глава совета депутатов МО Раменки Москвы Максим Гонгальский рассказал в твиттере, что его отказались пускать на стадион «Газпром Арена» в Петербурге, сославшись на запрет службы безопасности. Причину ему не объяснили.
Как сообщает «Бумага», Гонгальский из неофициальных источников узнал, что запреты на посещение матча Евро-2020 связаны с акциями в поддержку Алексея Навального, которые он посещал. При этом Гонгальский оплатил штраф после задержания.
Ранее журналиста «Чемпионата» Максима Пахомова не аккредитовали на матчи Евро-2020 из-за на решения российских правоохранительных органов. Как рассказал журналист «Бумаге», его «не рекомендовали» к аккредитации по результатам проверки анкетных данных. Пахомова задержали на митинге в 2018 году — штраф он оплатил.
0:2 и пока без перспектив по такой игре
Ну и ебло
Своё скинь. Небось красавица?
Слишком красивый видимо. До свидания. Фотку потом выложим. Совместную
Не примазывайся, slav
Бля я красотка
Охотно верю, но не эта
Я ТАК СЕБЯ ВИЖУ!!11
Ну, и в чём служба безопасности не права?
Кто знает почему такая еботня с просмотром матчей , все тв каналы у меня на megogo , там с Россия 1 отсылают на какой то неработающий ресурс . Случайно нашел просмотр на peers.тv , с айпада смотрю
ВГТРК свой стриминг решили пропиарить. Но не справились с нагрузкой на сервера и обосрались.
Хорошо , есть некий дед- болельщик из условной Псковской области , у него нет интернета , он хочет смотреть футбол , у него старый телек который ловит сигнал через антенну , ему чего делать ?
Может и к лучшему что не пустили...
Я пессимистично настроен к футболистам из рф.
К лучшему в плане зрелища конечно. Но Вы подали идею на другой вопрос - у них что, там по памяти знают все стоп-листы?
Как это с законом вообще соотносится?
Таможенный Слава
Так же, как и половина принятых фз с конституцией(запрещенный материал на территории рф)
а зачем за эту сборную вообще болеть? рандомные 17-летние пацаны со двора выступили бы лучше
А эти запрещаторы, они сейчас здесь, в этой комнате?
Насколько заплесневелый мозг нужен, чтобы отмену концертов и любое другое событие автоматически связывать с деятельностью блоггеров вроде Яшина и Навального?