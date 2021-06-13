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Даша Лейзаренко

Исследование: Россияне назвали 30 тысяч рублей желаемой суммой безусловного базового дохода Статьи редакции

Самые высокие запросы — в Москве и в Красноярске.

Половина россиян поддерживает введение безусловного базового дохода. Против высказались 12% россиян, еще 38% респондентов затруднились с ответом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Superjob.

В среднем желаемая сумма составляет 30 тысяч рублей. Самые высокие запросы по ежемесячной выплате заметили в Красноярске (35,6 тысячи) и в Москве (35 тысячи), а самые низкие — в Ростове-на-Дону (26,5 тысячи) и в Казани (26,6 тысячи).

Больше всего введение базового безусловного дохода поддерживают в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%). Наименьшую поддержку инициатива нашла в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 409 населенных пунктов из всех федеральных округов России.

#новости #исследования

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71 71 комментарий
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71 комментарий
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Приятный американец

36

Что за экстремистские исследования?

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Andrew Muralov

Приятный
16

Вычисляют тунеядцев. Потом в лагеря их будут ссылать на перевоспитание. 

Ответить

Положительный хот-дог

21

Холопам дали помечтать
А теперь работать - дома для губернаторов и депутатов в Лондоне и Майами сами себя не купят

Ответить

Алексей Логачев

12

Лол, а что с математикой? :) 
Доход консолидированного бюджета (т.е. федеральный бюджет + региональные) = 37 трлн рублей за 2020 год (кстати, исполнен он с дефицитом в 5 триллионов)
Количество людей в России (включая непризнанную нормальными странами территорию Крыма) = 146 750 000 (округлим)

Получаем 250 000 в год - максимально возможная сумма базового дохода (ну т.е. это сумма теоретическая, когда ни копейки не идёт на дороги и т.п., а все деньги из бюджета идут только на базовый доход). 

Какие 30 000 в месяц? Наша структура бюджета не позволит даже 7500 рублей выделить на базовый доход (как тут написали некоторые комментаторы). 

Базовый доход обсуждают пока что маленькие страны, где бюджет наполняется засчёт того, что экспорт превышает импорт. А у нас хоть и импортозамещение идёт, только вот из экспорта одни ресурсы, да и те, на самом деле, наполняют бюджет не более, чем на 30-35%, мы импортёры, у нас базового дохода в принципе быть не может, пока не начнём свой товар продавать на зарубежные рынки, а не только ресурсы

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Густой американец

Алексей
1

Наша структура бюджета не позволит даже 7500 рублей

Введение ббд подразумевает отмену большинства льгот (так как их заменяет ббд) и увольнение большей части администрировавших их чиновников (так как больше не нужны). Плюс пенсионный фонд в бюджете вроде не учитывается (8 трлн?).

То есть изначальная идея ббд это "упростим администрирование льгот платя всем одинакого", а не "дадим денег всем в добавку к существующим льготам".

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Алексей Логачев

Густой
0

Увольнение чиновников в России, а не раздувание аппарата - это уже смешно. 
Но дело даже не в этом. Дело в том, что очень просто вводить ББД в какой-нибудь Финляндии, где у тебя компании платят налоги из прибыли, извлеченной зарубежом. И это, например, составляет 70-80% твоего бюджета. Соответственно, ты понимаешь, что у тебя по факту идёт перераспределение прибылей корпоративного сектора в социалку. 
В России только 30-35% (Газпром, Роснефть и т.п.) наполняют бюджет, остальное наполнение происходит за счёт прибыли, сформированной внутри рынка, добавочная стоимость формируется ВНУТРИ, соответственно, у тебя будет уравнение 5го класса не сходится. Ты будешь раздавать деньги людям внутри, они будут повышать издержки бизнеса внутри рынка, соответственно, ты будешь получать гиперинфляцию с постоянным оттоком из бюджетов.

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Федя Прозоров

Алексей
1

Опять надо будет больше налогов платить((

Ответить

Мертвый чувак

Федя
0

Ты не будешь платить налоги, если не будешь работать

Ответить

Федя Прозоров

Мертвый
0

Нет, я за картохой пойду и заплачу 20% от ее стоимости

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Алексей
0

Красноярск — не такая большая страна

Ответить

burhudar

Алексей
0

Бюджет имеет огромный профицит уже несколько лет подряд. "Официальные" данные нужны чтобы поднимать налоги

Ответить

Andrew Muralov

7

Как для базового дохода, вполне адекватная сумма.

Ответить

Andrew Muralov

Andrew
7

Но учитывая медианную зарплату по РФ в 32 тыс рублей их ожидания значительно завышены. 7500 будет вполне достаточно)

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Приятный американец

8

Исследование: россияне назвали 30 сребренников желаемой суммой безусловного базового дохода

Ответить

Михаил Юнонов

6

Сразу как разморозят накопление пенсии, так и введут безусловный доход. И заживем.

Ответить

Андрей Рядькин

Михаил
6

Кек. А ведь ее реально с 2014 заморозили. Все уже и забыли, наверное

Ответить

Мертвый чувак

Андрей
0

Сколько раз пенсионный фонд уже говорил, что "мы тут провели проверку, и у нас половина денях оказывается пропали неведома куда, так что крепитесь и дайте больше денях"

Ответить

Рыжий

1

 Половина россиян поддерживает введение безусловного базового дохода. Против высказались 12% россиян, еще 38% респондентов затруднились с ответом

Итого у нас 12% респондентов оказались адекватами, 38% не понятно, но скорее адекваты, чем нет 

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Приятный американец

Рыжий
0

поясни

Ответить

Рыжий

Приятный
9

БД в текущей ситуации в России выглядит норм темой? Где пенсии нормальные не платят.
Мне кажется это очень сильно разгонит инфляцию и хрен пойми что будет на рынке труда. 
Выглядит больше как популистская тема перед выборами. Типа мы вам карантин не сделали (со всеми обязательствами государства) , но вот БД введем, будете в масле кататься, надо только не бухтеть 

Ответить

Приятный

Рыжий
4

Все так. Не в нашей стране. Это просто популизм перед выборами.

Ответить

Stanley H

Рыжий
0

и хрен пойми что будет на рынке труда.

Все обоссаные рыночники платящие по минималке и/или требующие ненормированного труда закроются И ЭТО ПРЕКРАСНО.

Ответить

Рыжий

Stanley
1

Угу, Россия после введения БОД

Ответить

Stanley H

Рыжий
0

Да, всё так и будет

Ответить

Мертвый чувак

Stanley
0

Отрендерено в коплюктере

Ответить

Иплувен Максимал

Рыжий
0

Базовый доход не влияет на инфляцию, потому что достигается за счет перераспределения денег, а не за счет печатания новых.

Ответить

Alexander Sh

Приятный
5

12% матросов на корабля, севшего на мель хз где со сломанной мачтой и без связи высказались против того, чтобы жрать припасы из трюма, кто сколько хочет. 38% воздержались. Остальные с воодушевлением восприняли новость капитана о грядущей пирушке.

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
–1

Чел...... 

Ответить

Semen Semenov

0

Куда подходить за деньгами?

Ответить

Приятный американец

Semen
11

на работу

Ответить

Семен Прозов

Приятный
5

а курьером прислать можно?

Ответить

Marhal_New _Arleana

–1

Вообще реальная инициатива. Учитывая какими огромными бюджетами Россия управляет.

Ответить

rustyrazor

Marhal_New
5

Если даже отказаться от настолько завышенной суммы как 30К в пользу более реальных 15К, это 15К * на примерно 110 млн (не помню точную цифру) россиян в возрасте от 18, что дает нам сумму 1.6 трлн в месяц и 19 трлн в год, при том, что бюджет России составляет около 20 трлн. Это нереально. Конечно, можно косплеить Венесуэлу и просто печатать эти деньги, но не думаю, что это хороший вариант. Еще можно урезать всю остальную социалку и образование, и медицину сделать частными, но государство вряд ли на такое пойдет. БОД нереален до какой-то значительной автоматизации экономики, когда можно будет сделать "налог на роботов" и за счет него обеспечивать бюджет.

Ответить

Marhal_New _Arleana

rustyrazor
–1

Если не Путинская Россия, то мне кажется вполне возможно. Основано на ощущениях

Ответить

Doktor

Marhal_…
1

Считать в прекрасной России будущего не умеют ведь?

Ответить

rustyrazor

Marhal_…
0

Ну вот западными странами ни коммунисты, ни Путин не правили последние 100 лет. Там это тоже невозможно ни сейчас, ни в ближайшие пару десятилетий. Даже в какой-нибудь Норвегии, не говоря уже о тех же Штатах.

Ответить

Приятный американец

Marhal_New
4

какими огромными бюджетами Россия аппелирует

А при чем тут апелляция - обращение / жалоба?

Ответить

Zero-one-one

Приятный
2

Ходатайство!!!!! 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Приятный
1

Перепутал с оперирует мжб

Ответить

Andrew Muralov

Marhal_New
2

Если ввести безусловный доход, то надо отменить все многочисленные льготы и компенсации и прочие формы косвенных выплат, т.к. это тоже своего рода базовый безусловный доход. 

Ответить

alexferman

Marhal_New
1

Нет, нереальная.

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Почему?

Ответить

Приятный

Marhal_…
1

Давай предположим, что БД будут получать только трудоспособное население России. Согласно статистике, таких в россии порядка 83 млн.
Каждый месяц выплачивать им по 30 тыс - это ежемесячные расходы в размере 2 490 000 000 000.

Ответить

Michael Shultz

Приятный
1

Почти все эти деньги будут потрачены внутри страны в течение месяца. Это просто круговорот денег.

Ответить

Приятный

Michael
1

И осядут в конце концов в карманах крупного бизнеса, и которые будут инвестированы в зарубежные активы. И свободных средств такого объема тупо нет.

Ответить

Michael Shultz

Приятный
0

1. Не осядут если это контроллировать.
2. Что значит нет средств, во время пандемии новые $ и € печатались триллионами, и никакой двузначной инфляции не произошло.

Ответить

Приятный

Michael
0

Проблема в том что контролируют те же, кто будет все это выводить.

Инфляция была и очень нехилая.

Ответить

Mark Black

Michael
0

Тут на сцену выходят контролируемый цифровой фиат и готово

Ответить

Алексей

Michael
0

Изучи вопрос, сейчас рекордная инфляция в США и Европе. Да, не двузначная, но в том же США инфляция около 4.5%, когда до этого лет 15 не могли стимулированием инфляцию до 2% разогнать, это почти в 3 раза больше, чем среднестатистическая у них. Объясняется такая низкая инфляция крепкостью валюты, ничем не больше, поэтому для них 4.5% - это как для нас 30%, они там уже ноют 

Ответить

Michael

Алексей
0

До этого никогда половина бизнеса не стояла полгода. 4.5% это ничто, после того что было в 2020. Напоминаю, что в Европе теже рестораны начали открываться заново только к апрелю-маю 2021. А часть ограничений осталась до сих пор.

Ответить

Алексей

Michael
0

4.5% - это безумно много для экономики США. Если ты считаешь иначе, то мне надо тебе преподать пару лет экономики, чтобы ты понял, что помимо условной цифры инфляции надо ещё смотреть на валюту и рынок. Это цифра относительная. 
250 км/ч - скорость огромная для автомобиля, а для самолёта - 500-600 медленно. Всё относительно и нельзя взять одну цифру наложить на другую экономику. Я поэтому и написал, что 4.5% в США ощущается у них ровно также как у нас, ну ладно, не 30%, но если бы инфляция была на уровне 12-14%

Ответить

Michael

Алексей
0

Так 12-14% инфляции в РФ это абсолютно нормально для КРИЗИСНОГО года. (кризис 2020 по масштабам сравним с войной)

Ответить

Алексей

Michael
0

Только у тебя сейчас инфляция в стране не 12-14%, а только-только достигла 6%. И будет скорее всего снижаться, а в Америке цифра ползёт к 6%

Ответить

Mark Black

Michael
0

Это и есть суть денег сюрприз

Ответить

Необычный дым

Marhal_New
0

Акстить! Расходы всего федерального бюджета 21,5 трл на 2021 год, а по 10 тыщь на нос- это уже 17,5 трл. 

Ответить

Высокий татарин

1
Ответить

Уважаемый микрофон

1

всем по хате в центре и плейстейшн.
шутка.

Ответить

миша лисицын

0

30К. Хосппде кто-то в курсе что 20К сегодня стоит более менее на продукты и зубную пасту

Ответить

миша лисицын

миша
1

Это ж его кого они опрашивали чтобы в Москве 35К сказали - бабок в коме?

Ответить

Мертвый чувак

миша
0

30К - это средняя зарплата в Кирове (официально)

Ответить

Семен Прозов

0

В Красноярске сверхлюди живут оказывается

Ответить

Antony Divnich

0

Не приведет ли это к росту цен на все?

Ответить

Приятный американец

Antony
0

конечно приведет. Только эти опросы чистой воды популизм

Ответить

Костя Васильев

0

Против высказались 12% россиян

Ответить

Michael Shultz

0

В случае РФ, базовый доход как раз очень реален (доходы бюджета в основном от продажи речурсов). Ну не 30к, а 15-20.

Напоминаю, что при базовом доходе отменяются дополнительные пособия и прочее, на выплату (расчет) которых сейчас тратятся огромные средства (человекочасы их считающих) и людские русурсы.

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

0

@Даша Лейзаренко поправь, в Красноярске 30,6 тыс. руб! Там какая-то нескромная барышня захотела 5 млн в месяц, сейчас выясняем!

Ответить

Повседневный чувак

0

30к много конечно, но 15к в большей части страны дали бы столь необходимую свободу в принятии решений относительно работы/досуга.

Ответить

Федя Прозоров

0

Вот читаю тут вас: сплошные брюзги. Если всем давать деньги, бюджет видите ли треснет. Сейчас дохуя уходит на самые разные налоги, которые тратятся на бог весть что и ближе к концу года никто не знает, на что еще истратить бюджет. 

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Промолчу про то, сколько тут вони было, когда Нэвэльный предлагал выплатить всем 20 тыс. во время ковида, а власти такие «деньги с вертолета бессмысленно раздавать», а на тж сокрушались тупостью чинуш

Ответить

Мертвый чувак

Федя
0

В итоге раздали с вертолёт только яжматерям с тугосерями

Ответить

Salesman

0

При безусловном доходе в 30 тыщ безработится в РФ будет 98%. 

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