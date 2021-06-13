Исследование: Россияне назвали 30 тысяч рублей желаемой суммой безусловного базового дохода Статьи редакции
Самые высокие запросы — в Москве и в Красноярске.
Половина россиян поддерживает введение безусловного базового дохода. Против высказались 12% россиян, еще 38% респондентов затруднились с ответом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Superjob.
В среднем желаемая сумма составляет 30 тысяч рублей. Самые высокие запросы по ежемесячной выплате заметили в Красноярске (35,6 тысячи) и в Москве (35 тысячи), а самые низкие — в Ростове-на-Дону (26,5 тысячи) и в Казани (26,6 тысячи).
Больше всего введение базового безусловного дохода поддерживают в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%). Наименьшую поддержку инициатива нашла в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%).
В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 409 населенных пунктов из всех федеральных округов России.
Вычисляют тунеядцев. Потом в лагеря их будут ссылать на перевоспитание.
Лол, а что с математикой? :)
Доход консолидированного бюджета (т.е. федеральный бюджет + региональные) = 37 трлн рублей за 2020 год (кстати, исполнен он с дефицитом в 5 триллионов)
Количество людей в России (включая непризнанную нормальными странами территорию Крыма) = 146 750 000 (округлим)
Получаем 250 000 в год - максимально возможная сумма базового дохода (ну т.е. это сумма теоретическая, когда ни копейки не идёт на дороги и т.п., а все деньги из бюджета идут только на базовый доход).
Какие 30 000 в месяц? Наша структура бюджета не позволит даже 7500 рублей выделить на базовый доход (как тут написали некоторые комментаторы).
Базовый доход обсуждают пока что маленькие страны, где бюджет наполняется засчёт того, что экспорт превышает импорт. А у нас хоть и импортозамещение идёт, только вот из экспорта одни ресурсы, да и те, на самом деле, наполняют бюджет не более, чем на 30-35%, мы импортёры, у нас базового дохода в принципе быть не может, пока не начнём свой товар продавать на зарубежные рынки, а не только ресурсы
Густой американец
Наша структура бюджета не позволит даже 7500 рублей
Введение ббд подразумевает отмену большинства льгот (так как их заменяет ббд) и увольнение большей части администрировавших их чиновников (так как больше не нужны). Плюс пенсионный фонд в бюджете вроде не учитывается (8 трлн?).
То есть изначальная идея ббд это "упростим администрирование льгот платя всем одинакого", а не "дадим денег всем в добавку к существующим льготам".
Увольнение чиновников в России, а не раздувание аппарата - это уже смешно.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что очень просто вводить ББД в какой-нибудь Финляндии, где у тебя компании платят налоги из прибыли, извлеченной зарубежом. И это, например, составляет 70-80% твоего бюджета. Соответственно, ты понимаешь, что у тебя по факту идёт перераспределение прибылей корпоративного сектора в социалку.
В России только 30-35% (Газпром, Роснефть и т.п.) наполняют бюджет, остальное наполнение происходит за счёт прибыли, сформированной внутри рынка, добавочная стоимость формируется ВНУТРИ, соответственно, у тебя будет уравнение 5го класса не сходится. Ты будешь раздавать деньги людям внутри, они будут повышать издержки бизнеса внутри рынка, соответственно, ты будешь получать гиперинфляцию с постоянным оттоком из бюджетов.
Опять надо будет больше налогов платить((
Ты не будешь платить налоги, если не будешь работать
Как для базового дохода, вполне адекватная сумма.
Но учитывая медианную зарплату по РФ в 32 тыс рублей их ожидания значительно завышены. 7500 будет вполне достаточно)
Сразу как разморозят накопление пенсии, так и введут безусловный доход. И заживем.
Кек. А ведь ее реально с 2014 заморозили. Все уже и забыли, наверное
Мертвый чувак
Сколько раз пенсионный фонд уже говорил, что "мы тут провели проверку, и у нас половина денях оказывается пропали неведома куда, так что крепитесь и дайте больше денях"
Половина россиян поддерживает введение безусловного базового дохода. Против высказались 12% россиян, еще 38% респондентов затруднились с ответом
Итого у нас 12% респондентов оказались адекватами, 38% не понятно, но скорее адекваты, чем нет
Приятный американец
поясни
БД в текущей ситуации в России выглядит норм темой? Где пенсии нормальные не платят.
Мне кажется это очень сильно разгонит инфляцию и хрен пойми что будет на рынке труда.
Выглядит больше как популистская тема перед выборами. Типа мы вам карантин не сделали (со всеми обязательствами государства) , но вот БД введем, будете в масле кататься, надо только не бухтеть
Базовый доход не влияет на инфляцию, потому что достигается за счет перераспределения денег, а не за счет печатания новых.
12% матросов на корабля, севшего на мель хз где со сломанной мачтой и без связи высказались против того, чтобы жрать припасы из трюма, кто сколько хочет. 38% воздержались. Остальные с воодушевлением восприняли новость капитана о грядущей пирушке.
Куда подходить за деньгами?
Приятный американец
на работу
Вообще реальная инициатива. Учитывая какими огромными бюджетами Россия управляет.
Если даже отказаться от настолько завышенной суммы как 30К в пользу более реальных 15К, это 15К * на примерно 110 млн (не помню точную цифру) россиян в возрасте от 18, что дает нам сумму 1.6 трлн в месяц и 19 трлн в год, при том, что бюджет России составляет около 20 трлн. Это нереально. Конечно, можно косплеить Венесуэлу и просто печатать эти деньги, но не думаю, что это хороший вариант. Еще можно урезать всю остальную социалку и образование, и медицину сделать частными, но государство вряд ли на такое пойдет. БОД нереален до какой-то значительной автоматизации экономики, когда можно будет сделать "налог на роботов" и за счет него обеспечивать бюджет.
Если не Путинская Россия, то мне кажется вполне возможно. Основано на ощущениях
Ну вот западными странами ни коммунисты, ни Путин не правили последние 100 лет. Там это тоже невозможно ни сейчас, ни в ближайшие пару десятилетий. Даже в какой-нибудь Норвегии, не говоря уже о тех же Штатах.
Приятный американец
какими огромными бюджетами Россия аппелирует
А при чем тут апелляция - обращение / жалоба?
Если ввести безусловный доход, то надо отменить все многочисленные льготы и компенсации и прочие формы косвенных выплат, т.к. это тоже своего рода базовый безусловный доход.
Нет, нереальная.
Почему?
Приятный
Давай предположим, что БД будут получать только трудоспособное население России. Согласно статистике, таких в россии порядка 83 млн.
Каждый месяц выплачивать им по 30 тыс - это ежемесячные расходы в размере 2 490 000 000 000.
Почти все эти деньги будут потрачены внутри страны в течение месяца. Это просто круговорот денег.
И осядут в конце концов в карманах крупного бизнеса, и которые будут инвестированы в зарубежные активы. И свободных средств такого объема тупо нет.
1. Не осядут если это контроллировать.
2. Что значит нет средств, во время пандемии новые $ и € печатались триллионами, и никакой двузначной инфляции не произошло.
Проблема в том что контролируют те же, кто будет все это выводить.
Инфляция была и очень нехилая.
Изучи вопрос, сейчас рекордная инфляция в США и Европе. Да, не двузначная, но в том же США инфляция около 4.5%, когда до этого лет 15 не могли стимулированием инфляцию до 2% разогнать, это почти в 3 раза больше, чем среднестатистическая у них. Объясняется такая низкая инфляция крепкостью валюты, ничем не больше, поэтому для них 4.5% - это как для нас 30%, они там уже ноют
4.5% - это безумно много для экономики США. Если ты считаешь иначе, то мне надо тебе преподать пару лет экономики, чтобы ты понял, что помимо условной цифры инфляции надо ещё смотреть на валюту и рынок. Это цифра относительная.
250 км/ч - скорость огромная для автомобиля, а для самолёта - 500-600 медленно. Всё относительно и нельзя взять одну цифру наложить на другую экономику. Я поэтому и написал, что 4.5% в США ощущается у них ровно также как у нас, ну ладно, не 30%, но если бы инфляция была на уровне 12-14%
Необычный дым
Акстить! Расходы всего федерального бюджета 21,5 трл на 2021 год, а по 10 тыщь на нос- это уже 17,5 трл.
30К. Хосппде кто-то в курсе что 20К сегодня стоит более менее на продукты и зубную пасту
Это ж его кого они опрашивали чтобы в Москве 35К сказали - бабок в коме?
Не приведет ли это к росту цен на все?
В случае РФ, базовый доход как раз очень реален (доходы бюджета в основном от продажи речурсов). Ну не 30к, а 15-20.
Напоминаю, что при базовом доходе отменяются дополнительные пособия и прочее, на выплату (расчет) которых сейчас тратятся огромные средства (человекочасы их считающих) и людские русурсы.
@Даша Лейзаренко поправь, в Красноярске 30,6 тыс. руб! Там какая-то нескромная барышня захотела 5 млн в месяц, сейчас выясняем!
Вот читаю тут вас: сплошные брюзги. Если всем давать деньги, бюджет видите ли треснет. Сейчас дохуя уходит на самые разные налоги, которые тратятся на бог весть что и ближе к концу года никто не знает, на что еще истратить бюджет.
Промолчу про то, сколько тут вони было, когда Нэвэльный предлагал выплатить всем 20 тыс. во время ковида, а власти такие «деньги с вертолета бессмысленно раздавать», а на тж сокрушались тупостью чинуш