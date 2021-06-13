Космонавта Сергея Крикалёва сняли с должности в «Роскосмосе» за критику траты бюджетных денег на съёмки фильма Статьи редакции
Крикалёв не согласился с планами госкорпорации отправить на МКС актрису и режиссёра.
Бывший исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв подтвердил «Открытым медиа», что его сняли с должности за то, что он не согласился с решением руководства финансировать съёмки художественного фильма «Вызов».
Как сообщает «Новая газета», 9 июня на наблюдательном совете при «Роскосмосе» Крикалёв раскритиковал финансирование съёмок фильма, во время которых на МКС хотят отправить актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.
11 июня «Московский комсомолец» передал, что Крикалёва сняли с должности за несогласие с решением начальства. По данным издания, его уволили с формулировкой «за нарушение корпоративной этики».
По данным «Интерфакса», Крикалёв перешёл на должность советника главы «Роскосмоса». «Новая» отмечает, что статусы исполнительного директора и советника по значению, ответственности и полномочиям соотносятся «как должность начальника цеха и вахтёра на проходной».
До отставки Крикалёв был единственным космонавтом в руководстве «Роскосмоса». Он совершил шесть полётов и восемь раз выходил в открытый космос.
Ну ты и лентяй
Увольнять за критику это конечно плохо, но касательно этой самой критики - имхо, сама идея снять фильм для популяризации полётов в космос, не такая уж и плохая. Не знаю финансируют ли НАСА фильмы, но на сколько я знаю в прошлом веке Американские спецслужбы спонсировали писателей фантастики для популяризации путешествий в космос.