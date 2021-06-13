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Новости
Даша Лейзаренко

Космонавта Сергея Крикалёва сняли с должности в «Роскосмосе» за критику траты бюджетных денег на съёмки фильма​ Статьи редакции

Крикалёв не согласился с планами госкорпорации отправить на МКС актрису и режиссёра.

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Сергей Крикалёв Фото «РИА Новости»

Бывший исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв подтвердил «Открытым медиа», что его сняли с должности за то, что он не согласился с решением руководства финансировать съёмки художественного фильма «Вызов».

Как сообщает «Новая газета», 9 июня на наблюдательном совете при «Роскосмосе» Крикалёв раскритиковал финансирование съёмок фильма, во время которых на МКС хотят отправить актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

11 июня «Московский комсомолец» передал, что Крикалёва сняли с должности за несогласие с решением начальства. По данным издания, его уволили с формулировкой «за нарушение корпоративной этики».

По данным «Интерфакса», Крикалёв перешёл на должность советника главы «Роскосмоса». «Новая» отмечает, что статусы исполнительного директора и советника по значению, ответственности и полномочиям соотносятся «как должность начальника цеха и вахтёра на проходной».

До отставки Крикалёв был единственным космонавтом в руководстве «Роскосмоса». Он совершил шесть полётов и восемь раз выходил в открытый космос.

#новости #роскосмос

10 10 комментариев
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Всероссийский единорожек88

17

"Оставьте свой здравый смысл при себе" и выперли Серёжу пинком 

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Седой Денис

12

Ну короч вы поняли

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k. wintermute

Седой
5
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k. wintermute

k.
0

Пиздос, сжало. За что, шакалы? 

Ответить

Zero-one-one

Седой
3

Ну ты и лентяй

Ответить

Седой Денис

Zero-one-one
2

Это не лень, а оптимизация процессов
(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Ответить

Сергей Панфилов

3

Посмотрю в обзоре Бэдкомедиана)

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Никита Захаров

2

П - приоритеты

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Миша Копейкин

1

Увольнять за критику это конечно плохо, но касательно этой самой критики - имхо, сама идея снять фильм для популяризации полётов в космос, не такая уж и плохая. Не знаю финансируют ли НАСА фильмы, но на сколько я знаю в прошлом веке Американские спецслужбы спонсировали писателей фантастики для популяризации путешествий в космос.

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Небольшой жёлтый робат

0

Снимать фильм или снимать с должности, 2 стула 

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