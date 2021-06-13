Крикалёв не согласился с планами госкорпорации отправить на МКС актрису и режиссёра.

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Сергей Крикалёв Фото «РИА Новости»

Бывший исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв подтвердил «Открытым медиа», что его сняли с должности за то, что он не согласился с решением руководства финансировать съёмки художественного фильма «Вызов».

Как сообщает «Новая газета», 9 июня на наблюдательном совете при «Роскосмосе» Крикалёв раскритиковал финансирование съёмок фильма, во время которых на МКС хотят отправить актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

11 июня «Московский комсомолец» передал, что Крикалёва сняли с должности за несогласие с решением начальства. По данным издания, его уволили с формулировкой «за нарушение корпоративной этики».

По данным «Интерфакса», Крикалёв перешёл на должность советника главы «Роскосмоса». «Новая» отмечает, что статусы исполнительного директора и советника по значению, ответственности и полномочиям соотносятся «как должность начальника цеха и вахтёра на проходной».