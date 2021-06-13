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Даша Лейзаренко

Blue Origin Джеффа Безоса продала билет в космос на онлайн-аукционе​ за 28 миллионов долларов Статьи редакции

Имя победителя, который полетит вместе с Безосом, пока не раскрывается.

О завершении аукциона американская компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, сообщила в своём твиттере.

Blue Origin @blueorigin
The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://youtu.be/JUcQmETFmds https://t.co/IlGbgOFmhx
Аукцион за самое место на корабле New Shepard закончился с выигрышной ставкой в 28 миллионов долларов. Сумма выигрышной ставки будет передана в фонд Blue Origin Club For Future

Имя покупателя компания не назвала, его обещают раскрыть в ближайшее время. Средства от продажи билета пойдут в фонд Club for the Future, который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.

20 июля Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard — через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк, трое сотрудников компании и победитель аукциона. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.

#новости #космос #безос #blueorigin

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Денис Ваймс

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Рогозин чтоль купил?

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Александр Утемов

Денис
4

Он с батута допрыгнет

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Эпапа

3

За 28 млн можно было на Драконе посетить МКС)

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Ольга Щербинина

2

Zuckerberg and Gates and Buffett
Amateurs, can fucking suck it
Fuck their wives, drink their blood
Come on, Jeff, get 'em!

Ответить

Японский браслет

0

Согласно классификации Международной федерации аэронавтики (ФАИ), космическим считается полёт, высота которого превышает 100 км (линия Кармана). Согласно классификации Военно-воздушных сил США, космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 50 миль (приблизительно 80 км), но фактически, полёт в верхних слоях атмосферы (термосфера) не является таковым.

Т.е. по американским меркам они таки побудут в космосе, в то время как для большей части мира - нет?

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Аяз Умбатов

Японский
2

Похоже на то. Хотя, за 28 млн могли бы и выше клиента поднять. Километров так на 200-400

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Маленький хичхакер

0

Полетит его бывшая жена, у кого в мире ещё столько денег есть?

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Dmitry Smirnoff

Маленький
3

У бывшей Гейтса.

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Сергей Сергеич

1

Глупая покупка, можно было 280 000 Xiaomi Redmi 9 купить, еще на метро осталось бы.

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Уважаемый микрофон

0

Уровень уверенности в полете конечно впечатляет

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пепси

0
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Ден

0

Лучше бы проститутку с собой взял))

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