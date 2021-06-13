Имя победителя, который полетит вместе с Безосом, пока не раскрывается.

О завершении аукциона американская компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, сообщила в своём твиттере.

Blue Origin @blueorigin https://t.co/IlGbgOFmhx The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://youtu.be/JUcQmETFmds Аукцион за самое место на корабле New Shepard закончился с выигрышной ставкой в 28 миллионов долларов. Сумма выигрышной ставки будет передана в фонд Blue Origin Club For Future

Имя покупателя компания не назвала, его обещают раскрыть в ближайшее время. Средства от продажи билета пойдут в фонд Club for the Future, который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.

20 июля Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard — через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк, трое сотрудников компании и победитель аукциона. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.