Blue Origin Джеффа Безоса продала билет в космос на онлайн-аукционе за 28 миллионов долларов Статьи редакции
Имя победителя, который полетит вместе с Безосом, пока не раскрывается.
О завершении аукциона американская компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, сообщила в своём твиттере.
Имя покупателя компания не назвала, его обещают раскрыть в ближайшее время. Средства от продажи билета пойдут в фонд Club for the Future, который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.
20 июля Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard — через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon.
Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк, трое сотрудников компании и победитель аукциона. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.
Рогозин чтоль купил?
Zuckerberg and Gates and Buffett
Amateurs, can fucking suck it
Fuck their wives, drink their blood
Come on, Jeff, get 'em!
Согласно классификации Международной федерации аэронавтики (ФАИ), космическим считается полёт, высота которого превышает 100 км (линия Кармана). Согласно классификации Военно-воздушных сил США, космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 50 миль (приблизительно 80 км), но фактически, полёт в верхних слоях атмосферы (термосфера) не является таковым.
Т.е. по американским меркам они таки побудут в космосе, в то время как для большей части мира - нет?
Похоже на то. Хотя, за 28 млн могли бы и выше клиента поднять. Километров так на 200-400
Глупая покупка, можно было 280 000 Xiaomi Redmi 9 купить, еще на метро осталось бы.