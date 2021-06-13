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Даша Лейзаренко

Помощник Кадырова обвинил правозащитников в похищении чеченки, сбежавшей из дома из-за сексуальной ориентации Статьи редакции

Он назвал «провокаторами» организаторов убежища, где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что жительницу Чечни Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудники полиции вернули девушку домой.

Дудаев отметил, что «отец девушки обратился по месту жительства о пропаже своей дочери», а «полицейские обратились к дагестанским коллегам»: «Соблюдая все процессуальные требования, девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена и вместе с отцом благополучно вернулась домой. Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно».

Да, нарушены права Халимат Тарамовой, нарушены права её родственников, её родителей. Нарушены именно теми провокаторами, которые попытались ее похитить, даже не беря в расчёт, что девушка нездорова, она имеет проблемы с психикой. Тем не менее, настолько подло, изощренно попытались спровоцировать, добиться каких-то резонансных, провокационных новостей.

помощник главы Чечни
Ахмед Дудаев

Дудаев добавил, что «инициаторы провокационных действий» в адрес Чечни пытаются «навесить какие-то ярлыки на чеченский народ». По его словам, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».

Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Там находилась Тамарова. Она покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

#новости #чечня

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28 комментариев
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Макс Романенко

16

Чечня славится своими академиками и правозащитниками 

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Мертвый чувак

10

какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было

как это работает?

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Даша Лейзаренко

Мертвый
5

нет геев в Чечне, что непонятного? 

Ответить

Мертвый чувак

Даша
2

Я на Яндекс.Картах смотрел панорамы Грозного: там такие полицейские... с такими попками...

Ответить

Семен Прозов

Мертвый
1

извинись

Ответить

Мертвый чувак

Семен
2

Извиняюсь за комплимент.

Ответить

мЕдь

Мертвый
0

Какими такими?

Ответить

Мертвый чувак

мЕдь
1

Красивыми

Ответить

Небольшой

Мертвый
0

Как у Ростика? 

Ответить

Bad Mother Fucker

8

совсем охуели

Ответить

Владимир Филатов

Bad
9

охуевшее печенье

Ответить

Andrew Muralov

Bad
1

Удивительно другое. Никто из правозащитников до сих пор не извинился. 

Ответить

Nevi Lant

4

принимаются попытки приписать нам какую-то коррупцию, которой в Российской Федерации в принципе не может быть, никогда не было

Ответить

Alex

4

Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно».

Ну не знаю, в документальном видео «Добро пожаловать в Чечню» все было как раз таки наоборот..

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Передний самолет

2

В исламе женщин не считают за человека и не наделяют субъектностью, для них женщины -  собственность, как домашний скот.

Ответить

Церковный завод

1

Россия! Россия! Россия!

Ответить

мЕдь

Церковный
1
Ответить

Макс Романенко

мЕдь
0

Смех смехом, но судя по переписи, русских живёт в Чечне меньше чем в бандерлоговской Львовской области 

Ответить

Андрей Рядькин

Макс
0

А россиян?

Ответить

Bad Mother

Андрей
0

а россиян ещё меньше

Ответить

Уважаемый микрофон

1

принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было

Дудаеву бы учебник по социологии почитать

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Славой Жижек

Уважаемый
1

Прочитал и подумал про другого Дудаева

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Andrew Muralov

1

 И помните, свобода - это рабство, заявил Ахмед Дудаев. 

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мЕдь

0

нет ты

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Горячий Наруто

0
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Marhal_New _Arleana

0
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Небольшой жёлтый робат

0

Классика террористов: прибедняться, выставлять себя жертвой и обвинять противоположную сторону 

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Agaf Onaf

0

По человечески жаль девушку, ей пиздец

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