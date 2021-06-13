Он назвал «провокаторами» организаторов убежища, где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что жительницу Чечни Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудники полиции вернули девушку домой.

Дудаев отметил, что «отец девушки обратился по месту жительства о пропаже своей дочери», а «полицейские обратились к дагестанским коллегам»: «Соблюдая все процессуальные требования, девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена и вместе с отцом благополучно вернулась домой. Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно».

Да, нарушены права Халимат Тарамовой, нарушены права её родственников, её родителей. Нарушены именно теми провокаторами, которые попытались ее похитить, даже не беря в расчёт, что девушка нездорова, она имеет проблемы с психикой. Тем не менее, настолько подло, изощренно попытались спровоцировать, добиться каких-то резонансных, провокационных новостей. помощник главы Чечни Ахмед Дудаев

Дудаев добавил, что «инициаторы провокационных действий» в адрес Чечни пытаются «навесить какие-то ярлыки на чеченский народ». По его словам, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».

Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Там находилась Тамарова. Она покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.