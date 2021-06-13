Помощник Кадырова обвинил правозащитников в похищении чеченки, сбежавшей из дома из-за сексуальной ориентации Статьи редакции
Он назвал «провокаторами» организаторов убежища, где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию.
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что жительницу Чечни Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудники полиции вернули девушку домой.
Дудаев отметил, что «отец девушки обратился по месту жительства о пропаже своей дочери», а «полицейские обратились к дагестанским коллегам»: «Соблюдая все процессуальные требования, девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена и вместе с отцом благополучно вернулась домой. Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно».
Дудаев добавил, что «инициаторы провокационных действий» в адрес Чечни пытаются «навесить какие-то ярлыки на чеченский народ». По его словам, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».
Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Там находилась Тамарова. Она покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.
Мертвый чувак
Я на Яндекс.Картах смотрел панорамы Грозного: там такие полицейские... с такими попками...
совсем охуели
принимаются попытки приписать нам какую-то коррупцию, которой в Российской Федерации в принципе не может быть, никогда не было
Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно».
Ну не знаю, в документальном видео «Добро пожаловать в Чечню» все было как раз таки наоборот..
Смех смехом, но судя по переписи, русских живёт в Чечне меньше чем в бандерлоговской Львовской области
Классика террористов: прибедняться, выставлять себя жертвой и обвинять противоположную сторону