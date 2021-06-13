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Даша Лейзаренко

Акциониста, который выстрелил себе в голову холостыми на Красной площади, арестовали на два месяца Статьи редакции

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Таганский суд в Москве арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, сообщает корреспондент «Дождя» из зала суда. Ему вменяют дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Крисевича задержали 11 июня на Красной площади. Он сначала сделал два выстрела в воздух, а затем себе в голову из охолощённого пистолета. Вместе с акционистом задержали журналистку SOTA Нику Самусик, которая освещала акцию. Она также проходит обвиняемой по данному делу. Обоим грозит до семи лет лишения свободы.

По словам самого Крисевича, акция была направлена в поддержку политикзаключенных. Перед тем как выстрелить себе в голову он произнес манифест: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

#новости

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45 комментариев
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Дмитрий Кораблёв

14

понятное дело, что он не собирался никого убивать, но такие акции не одобряю, реально может быть страшно , ты же не ебешь реальное орудие или нет. условно точно заслуживает или штрафа охуевшего. Лучше бы яйцами прибил себя к земле.

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AZP

Дмитрий
11

Ну и дали бы 15 суток.

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Даниил Шинкаренко

Дмитрий
0

За что?

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Рыжий

Даниил
5

Встал рандом в туристической точке, палит в воздух, потом в себя. Отличная идея исполнить такую акцию в таком месте, да. И конечно же он ничего такого не сделал, ну подумаешь оружие, подумаешь стрельба 

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Даниил

Рыжий
0

Пострадавшие? Мне казалось преступление судят по нанесенному ущербу, по пострадавшим. Где ущерб, где пострадавшие?

Ответить

Рыжий

Даниил
1

Представляешь, очень много опасных наказуемых деяний есть, где пострадавших может не быть. Ну там может КОаП почитай, уголовные статьи некоторые

Ответить

Даниил

Рыжий
–11

Слился. Следующий, пожалуйста.

Ответить

Андрей Охапкин

Даниил
2

Типа если ты скажешь, что в каком-нибудь супермаркете заложена бомба, но на самом деле её там не будет, то ты ни в чем не виноват? Пострадавших же не было 

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Alexander Sh

Даниил
1

Да че ты акциониста жалеешь? Он сознательно и рассудочно на это шел, зная, что его задержат и могут арестовать. И правильно сделали,  что задержали (насчет ареста хз, не мы следствие ведем). Но акция все равно заебись. 

Ответить

AZP

Рыжий
0

Он сделал не на семь лет. 

Ответить

Рыжий

AZP
0

С этим я не спорю

Ответить

Alexander Sh

AZP
0

А ему и не дали семь лет. Суда еще не было. 

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Функциональный паркур

Дмитрий
0

Жить вообще страшно

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Роман Александров

5

Коллаб с Хованским ждать?

Ответить

Маленький хичхакер

Роман
5

устроят срач в камере в знак протеста

Ответить

Профессиональный Гоша

Маленький
0

Будут срать мимо унитаза?

Ответить

Ivan

–9

Туда ему и дорога. Не понимаю каким надо быть дибилом, чтобы защищать человека, который посреди площади стреляет из пистолета себе в голову на глазах зевак, туристов и детей.

Ответить

Олег Донецкий

Ivan
1

Детей жалко

Ответить

Alexandr Strijov

Олег
1

На самом деле похуй

Ответить

James Baxter

2

опасный преступник
как же они боятся акционистов (я про вчерашнее задержание Никульшиной, которая просто давала интервью редакции)

Ответить

Рыжий

James
7

Ну хз, какой-то чувак с оружием на Красной площади (туристическая точка). Я бы тоже испугался такого акциониста

Ответить

Даниил Шинкаренко

Рыжий
0

И? Что он сделал-то?

Ответить

FOX

3

предыдущая его работа

Ответить

Андрей Охапкин

FOX
0

Одобряем

Ответить

Konstantin Kulikov

0

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Очень правокационное заявление в первом же абзаце. По какой статье грозит? Написано ниже про хулиганство, но 7 лет за это дать всё-таки не могут.

Ответить

Михаил Мятный

Konstantin
4

Что значит "не могут?" 

Ответить

Эпапа

1

режим душит инвалидов из многодетных семей!

Ответить

Bkmz Иванов

Эпапа
0

Бля, но тут то реально могут посадить. Мы угораем над Гудковым ст., а вдруг он окажется прав? Я не удивлюсь если им реальный срок въебут

Ответить

Рыжий

Bkmz
7

После реального срока за танец в храме уже ничем не удивить в плане неадекватности суда 

Ответить

Эпапа

Bkmz
–3

я этому акционисту дал бы реальный, это просто не совсем нормально такое делать и пусть скажет спасибо, что обошлись без снайперов (они ведь там 100% были)

Ответить

Bkmz Иванов

Эпапа
5

Так а ей то за что? За то что участвовала?

Ответить

Эпапа

Bkmz
–5

Ну соучастие, понятно, что никаких 7 лет не дадут, это очевидные манипуляции) берут статью и смотрят максимальный срок и говорят "вооот за такое и 7 лет дадут, ну режим, ну давит инвалидов"

Ответить

Bkmz Иванов

Эпапа
2

История Сергея Рыжкова: гражданский активист, задержан а 2017, с тех под стражей. В 2019 получил травму ( история не про это ) шейки бедра в изоляторе, передвигается с трудом, на заседании суда доставляется в инвалидной коляске. Так вот – если уж ему не могут, не хотят просто, изменить меру пресечения, то что говорить об этой девушке? Примеров то полно, что государству похуй на состояние человека, не только на свободе, а и в тюрьме

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Кирилл

Эпапа
1

Там нет снайперов, расслабься) 

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Andrew Muralov

Bkmz
1

Ну я так и предполагал. 

Ответить

Кирилл

Andrew
0

После сизо не дают условно в 99,9% случаев

Ответить

Lex Provocante

1

что у вас там в столице происходит, люди от нехуй делать совсем в ебобо подались

Ответить

Кирилл Вселенский

Lex
2

У нас неделя выходных с сохранением заработной платы (на самом деле нет)

Ответить

Marhal_New _Arleana

1
Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

В любой непонятной ситуации арестовывай

Ответить

AZP

0

Журналистку тоже закроют.

Ответить

пепси

0

Так холостым же

Ответить

Fred Summer

0

Завтра найдётся пару десятков агентов фсо и фсб, для которых эта акция стала потрясением и потребуют компенсацию морального вреда.

Ответить

Комментарий удален

Alexander Star

0

А сколько Вовану за Норд-Ост положено?

Ответить

Ivan Postnikov

0

правильно! судить, расстрелять и потом оштрафовать!

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