Акциониста, который выстрелил себе в голову холостыми на Красной площади, арестовали на два месяца Статьи редакции
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Таганский суд в Москве арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, сообщает корреспондент «Дождя» из зала суда. Ему вменяют дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Крисевича задержали 11 июня на Красной площади. Он сначала сделал два выстрела в воздух, а затем себе в голову из охолощённого пистолета. Вместе с акционистом задержали журналистку SOTA Нику Самусик, которая освещала акцию. Она также проходит обвиняемой по данному делу. Обоим грозит до семи лет лишения свободы.
По словам самого Крисевича, акция была направлена в поддержку политикзаключенных. Перед тем как выстрелить себе в голову он произнес манифест: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».
понятное дело, что он не собирался никого убивать, но такие акции не одобряю, реально может быть страшно , ты же не ебешь реальное орудие или нет. условно точно заслуживает или штрафа охуевшего. Лучше бы яйцами прибил себя к земле.
За что?
Типа если ты скажешь, что в каком-нибудь супермаркете заложена бомба, но на самом деле её там не будет, то ты ни в чем не виноват? Пострадавших же не было
Да че ты акциониста жалеешь? Он сознательно и рассудочно на это шел, зная, что его задержат и могут арестовать. И правильно сделали, что задержали (насчет ареста хз, не мы следствие ведем). Но акция все равно заебись.
Коллаб с Хованским ждать?
Туда ему и дорога. Не понимаю каким надо быть дибилом, чтобы защищать человека, который посреди площади стреляет из пистолета себе в голову на глазах зевак, туристов и детей.
опасный преступник
как же они боятся акционистов (я про вчерашнее задержание Никульшиной, которая просто давала интервью редакции)
предыдущая его работа
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Очень правокационное заявление в первом же абзаце. По какой статье грозит? Написано ниже про хулиганство, но 7 лет за это дать всё-таки не могут.
режим душит инвалидов из многодетных семей!
Бля, но тут то реально могут посадить. Мы угораем над Гудковым ст., а вдруг он окажется прав? Я не удивлюсь если им реальный срок въебут
Так а ей то за что? За то что участвовала?
История Сергея Рыжкова: гражданский активист, задержан а 2017, с тех под стражей. В 2019 получил травму ( история не про это ) шейки бедра в изоляторе, передвигается с трудом, на заседании суда доставляется в инвалидной коляске. Так вот – если уж ему не могут, не хотят просто, изменить меру пресечения, то что говорить об этой девушке? Примеров то полно, что государству похуй на состояние человека, не только на свободе, а и в тюрьме
Ну я так и предполагал.
что у вас там в столице происходит, люди от нехуй делать совсем в ебобо подались
У нас неделя выходных с сохранением заработной платы (на самом деле нет)
Завтра найдётся пару десятков агентов фсо и фсб, для которых эта акция стала потрясением и потребуют компенсацию морального вреда.
Комментарий удален