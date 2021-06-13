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Даша Лейзаренко

«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения акций в поддержку Навального Статьи редакции

«Канал поддерживал незаконные действия», — заявил Песков.

«Несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — подтвердил «Медузе» главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

По данным «Медузы», корреспондент «Дождя» не участвует в брифингах пресс-секретаря Дмитрия Пескова с 13 мая. Издание со ссылкой на источники сообщает, что канал исключили из-за того, что он освещал возвращение Навального в Россию и митинги в его поддержку. Это подтвердил Песков.

16 июня в Женеве состоится первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена — это будет первым крупным мероприятием, на которое не допустят журналистов «Дождя», отмечают в «Медузе».

#новости #навальный #медиа

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Японский браслет

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Ну классика, не наш - значит враг. Освещал события = поддерживал. Черно-белый мир максималистов по обе стороны

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Художественный рак

Японский
17

Дождь освещал протесты приблизительно всегда. Тут не черно белый мир, просто у кого-то, на фоне РБ, окончательно слетела кукуха и начался самый настоящий «новый» 37й год с полным уничтожением любого инакомыслия. 

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Японский браслет

Художественный
2

Россия даже близко не рядом с 1932 и 1937, всем нравятся эти красивые трагические аналогии, но ради адекватности не надо так делать, 1932 и 1937 были намного страшнее и беспросветнее 

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Ангел

Японский
2

По факту, мы в 70-х - экономический застой, борьба с диссидентсвом и лидер, сидящий несколько лет

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Японский браслет

Ангел
2

причем, это нисколько не обеляет современную ситуацию, она такая же омерзительная и неприятная, но аналогя с Брежнеским правлением более валидная и содержательная

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Никон Макиенко

Японский
1

Мир тоже уже не в 30х прошлого столетия, так что на данный момент ситуация такая же страшная и беспросветная. Когда в эпоху интернета (и т.п.) людей продолжает убивать государство за инакомыслие, и делает вид что так и надо — это пиздец. И неважно, 100000 человек или 100.

Более того, глубокая мысль, и сто лет назад в какой-то момент подвергшихся террору сначала были сотни 🤷‍♂️

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Классный бинокль

Японский
0

по обе стороны

Один ты самый умный

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Ангел Предохранитель

16

А когда то сам президент России был у них в студии

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Положительный хот-дог

Ангел
2

"президент"

Ответить

Злобный Капитан Немо

Положительный
1

Зицпрезидент

Ответить

Джон Кроули

Положительный
0

ПрИзидент, проверочное слово гандон. 

Ответить

Станислав Одинцов

12

Сценарий Белоруссии, скоро всех неугодных признают иноагентами

Ответить

Художественный рак

Станислав
2

А дальше начнут потихоньку сильней «прессовать» задержанных. Сначала кому нибудь «случайно» что-нибудь сломают на этапе, потом что-нибудь посильней. И так будут постепенно доводить до консистенции РБ и состояния концлагеря для всех неугодных, но относительной свободы для всех лояльных.

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Художественный рак

7

Очередная иллюстрация что «теория малых дел» и «борьба в рамках правил» — чушь собачья и не работают. Невозможно выиграть войну у гопника играя по его правилам.

Яшин и Кац следующие на очереди. 

Ответить

Классный бинокль

Художественный
2

Почему яшин стоит в одном ряду с кацем

Ответить

Классный бинокль

Классный
2

Яшин уважаемый человек всё-таки

Ответить

Убежденный франт

Классный
1

Лев? 

Ответить

Классный бинокль

Убежден…
1

Да

Ответить

Убежденный франт

Классный
1

Спасибо

Ответить

ouxen

Убежден…
1

в карман не положишь

Ответить

Приличный кофе

Классный
0

Не просто "все таки" а вообще люди разного калибра 

Ответить

Марк Захаров

Художественный
–1

Написал "Спецназ диванных войск" - как ожидаемо.

Ответить

imevän munaa

1

Ну и нахуй там быть?

Ответить

Японский браслет

imevän
12

новости из первых уст, теперь они будут перепечатывать издания, которые непросредственно вещают из кремля на брифингах и прессконференциях

Ответить

Anton Golovanov

Японский
4

Еще возможность задать вопросы, которые должны быть заданы. По поводу политических дел и прочего. Даже если ответ будет традиционный "пук среньк мы ничего не знаем, у нас демократическое государство и независимые суды". Нужно демонстрировать, что есть такой игнор на официальном уровне.

Ответить

Японский браслет

Anton
0

абсолютно так

Ответить

imevän munaa

Японский
1

ЛАДНО

Ответить

Иван Иванов

Японский
0

А зачем их перепечатывать? Они кому-то интересы?

Ответить

Японский браслет

Иван
0

это из серии того, что настоящее сми должно создавать целустную картину мира, и если сми считает себя качественным, оно должно сообщать о новостях и событиях с комментариями  властей и их экспертов, и оппозиции и их экспертов. Условно "врага нужно знать в глаза", его взгляд и позицию 

Ответить

ouxen

imevän
2

престижно и статусно

Ответить

Формальный завод

ouxen
1

В чьих глазах

Ответить

ouxen

Формаль…
0

широкой общественности

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
0

все по тз

Ответить

Нормальный калькулятор

2

Ожидаемо

Ответить

Уважаемый микрофон

2

ну и незачем на него время тратить, всё равно он ничего не знает

Ответить

Уважаемый микрофон

1

пусть Пивоварова позовут. Хотя...

Ответить

Sergiy Sev

Уважаемый
0

он и так "свой"

Ответить

Марк Захаров

Sergiy
3

Как же вы заебали, когда оппозиционное сми отражает только одну точку зрения, вы их хуесосите, когда они пытаются также приглашать провластных людей, чтобы узнать также и их мнение, вы называете их "своими" и ещё больше хуесосите, хотя это и есть настоящая журналистика.

Ответить

Классный бинокль

1

Когда дождь разгромят окончательно???? Хочу, чтобы в России всё стало как можно хуже. Может тогда русские перестанут терпеть

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Убежденный франт

Классный
1

Никогда не понимал чем может быть интересен канал подружки Медведева и Абрамовича 

Ответить

Классный бинокль

Убежденный
0

Это называется КОМПРОМИСС

Ответить

Классный бинокль

Классный
0

Так что не рвись

Ответить

Убежденный франт

Классный
1

Я никогда не рвусь

Ответить

Убежденный франт

Классный
0

с совестью? 

Ответить

Классный бинокль

Убежден…
0

Да

Ответить

Убежденный франт

Классный
0

тогда это не компромисс, а нюанс. Знаешь этот анекдот? 

Ответить

Классный бинокль

Убежден…
0

Не пизди давай

Ответить

Убежденный

Классный
1

Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: — Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
— Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…

Ответить

Классный

Убежден…
0

Баян

Ответить

Убежденный

Классный
0

Не баян, а стабильность 

Ответить

Классный бинокль

Классный
0

@Атлант поправил плечи согласен?

Ответить

Убежденный франт

Классный
1

хочу чтобы в Украине все становилось только лучше, а русские пусть сами разбираются. 

Ответить

Классный бинокль

Убежден…
0

Если Навальный придет к власти, Украина станет лучшей страной в мире

Ответить

Zero-one-one

Классный
2

Когда Украина обгонит Казахстан по ВВП???!!! 

Ответить

Убежденный франт

Zero-on…
2

Ты сделал домашнее задание?

Ответить

Zero-one-one

Убежден…
0

Почему даже у Монголии экономика круче чем у вас? Как думаешь? 

Ответить

Убежденный

Zero-on…
0

Потому что они не ведут войну 8 лет с противником, богаче них.

Сколько ты мемов собрал на сегодняшний вечер?

Ответить

Убежденный

Убежден…
0

А что значит круче?

Ответить

Классный бинокль

0

Дашенька привет

Ответить

Алексей Мелишен

0

Теперь даже такие полу-оппозиционные СМИ начинают щемить

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Rodion Kutsaev

0
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Alexey Gogidze

0

А что там освещать? Слушать пургу которую несет пургомет?  и лизать провластные анусы? Им это действительно надо?

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