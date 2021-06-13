«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения акций в поддержку Навального Статьи редакции
«Канал поддерживал незаконные действия», — заявил Песков.
«Несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — подтвердил «Медузе» главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.
По данным «Медузы», корреспондент «Дождя» не участвует в брифингах пресс-секретаря Дмитрия Пескова с 13 мая. Издание со ссылкой на источники сообщает, что канал исключили из-за того, что он освещал возвращение Навального в Россию и митинги в его поддержку. Это подтвердил Песков.
16 июня в Женеве состоится первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена — это будет первым крупным мероприятием, на которое не допустят журналистов «Дождя», отмечают в «Медузе».
Художественный рак
Дождь освещал протесты приблизительно всегда. Тут не черно белый мир, просто у кого-то, на фоне РБ, окончательно слетела кукуха и начался самый настоящий «новый» 37й год с полным уничтожением любого инакомыслия.
Японский браслет
Россия даже близко не рядом с 1932 и 1937, всем нравятся эти красивые трагические аналогии, но ради адекватности не надо так делать, 1932 и 1937 были намного страшнее и беспросветнее
Японский браслет
причем, это нисколько не обеляет современную ситуацию, она такая же омерзительная и неприятная, но аналогя с Брежнеским правлением более валидная и содержательная
Мир тоже уже не в 30х прошлого столетия, так что на данный момент ситуация такая же страшная и беспросветная. Когда в эпоху интернета (и т.п.) людей продолжает убивать государство за инакомыслие, и делает вид что так и надо — это пиздец. И неважно, 100000 человек или 100.
Более того, глубокая мысль, и сто лет назад в какой-то момент подвергшихся террору сначала были сотни 🤷♂️
А когда то сам президент России был у них в студии
Положительный хот-дог
"президент"
Сценарий Белоруссии, скоро всех неугодных признают иноагентами
Художественный рак
А дальше начнут потихоньку сильней «прессовать» задержанных. Сначала кому нибудь «случайно» что-нибудь сломают на этапе, потом что-нибудь посильней. И так будут постепенно доводить до консистенции РБ и состояния концлагеря для всех неугодных, но относительной свободы для всех лояльных.
Классный бинокль
Почему яшин стоит в одном ряду с кацем
Яшин уважаемый человек всё-таки
Ну и нахуй там быть?
Японский браслет
новости из первых уст, теперь они будут перепечатывать издания, которые непросредственно вещают из кремля на брифингах и прессконференциях
Еще возможность задать вопросы, которые должны быть заданы. По поводу политических дел и прочего. Даже если ответ будет традиционный "пук среньк мы ничего не знаем, у нас демократическое государство и независимые суды". Нужно демонстрировать, что есть такой игнор на официальном уровне.
А зачем их перепечатывать? Они кому-то интересы?
Японский браслет
это из серии того, что настоящее сми должно создавать целустную картину мира, и если сми считает себя качественным, оно должно сообщать о новостях и событиях с комментариями властей и их экспертов, и оппозиции и их экспертов. Условно "врага нужно знать в глаза", его взгляд и позицию
он и так "свой"
Как же вы заебали, когда оппозиционное сми отражает только одну точку зрения, вы их хуесосите, когда они пытаются также приглашать провластных людей, чтобы узнать также и их мнение, вы называете их "своими" и ещё больше хуесосите, хотя это и есть настоящая журналистика.
Никогда не понимал чем может быть интересен канал подружки Медведева и Абрамовича
Классный бинокль
Это называется КОМПРОМИСС
Так что не рвись
с совестью?
Да
тогда это не компромисс, а нюанс. Знаешь этот анекдот?
Не пизди давай
Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: — Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
— Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
@Атлант поправил плечи согласен?
хочу чтобы в Украине все становилось только лучше, а русские пусть сами разбираются.
Если Навальный придет к власти, Украина станет лучшей страной в мире
Когда Украина обгонит Казахстан по ВВП???!!!
Убежденный франт
Ты сделал домашнее задание?
Почему даже у Монголии экономика круче чем у вас? Как думаешь?
А что там освещать? Слушать пургу которую несет пургомет? и лизать провластные анусы? Им это действительно надо?