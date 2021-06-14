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Сергей Звезда

Исследование: Россия и США за год увеличили число ядерных боеголовок в оперативном управлении Статьи редакции

Авторы доклада считают это тревожным признаком.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорится о росте количества единиц ядерного оружия в оперативном управлении к началу 2021 года.

  • В мире есть девять государств с ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. На Россию и США приходится до 90%;
  • К началу 2021 года число единиц ядерного оружия во всех странах вместе взятых составляло 13 080. Это на 320 единиц меньше, чем год назад.
  • Несмотря на то, что общее число единиц ядерного оружия снизилось, количество прямо сейчас развёрнутых боеприпасов увеличилось — c 3720 в 2020 году до 3825 в 2021 году. Около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности: «почти все они» принадлежат России или США;
  • И Россия, и США сокращают общие запасы ядерного оружия благодаря демонтажу списанных единиц. При этом к началу 2021 года у обоих государств стало на 50 ядерных боеголовок в оперативном развёртывании больше, чем годом ранее;
  • SIPRI обращает внимание на то, что РФ развернула большое количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок;
  • «То, что общее число боеголовок в военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая возникла после окончания холодной войны, застопорилась [...] Россия и США, судя по всему, придают всё больше значения ядерному оружию в своей национальной безопасности», — отметил научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен в комментарии к докладу.
SIPRI @SIPRIorg
While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.

Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now ➡ http://bit.ly/3pQQn8d https://t.co/DOUAqV6VCK
Инфографика о странах с ядерным оружием: боеголовки в оперативном управлении (красный цвет), в резерве (синий) и списанные единицы (серый)

SIPRI — это независимый международный исследовательский институт, основанный в 1966 году и базирующийся в Стокгольме. Организацию создали решением шведского парламента. Значительную часть финансирования она получает в виде ежегодного гранта от правительства, а о тратах отчитывается публично.

#новости #исследования #политика

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Владимир Филатов

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Мне кажется, у Китая их в разы больше, просто не показывают.

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Федя Прозоров

Владимир
0

Скоро начнут продавать на алиэксппесс

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Федя Прозоров

Федя
12

Быстрая доставка от 10 до 30 минут

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Пограничный пёс_анон

Владимир
0

просто не показывают

Даже Сидзиньпину

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Владимир Филатов

Пограничный
0

занятой человек, не до этого ему, прям как Путин

Ответить

Трогательный корабль

5

Почему США не вторглись в Израиль, чтобы предотвратить незаконную разработку ядерного оружия?????? Или это ДРУГОЕ????

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rustyrazor

Трогательный
6

У Израиля нет ядерного оружия, это все антиизраильская пропаганда ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Любой яд

Трогательный
1

тебя забыли спросить)0

Ответить

Трогательный корабль

Любой
2

Зачем XXL передали России свои ядерные боеголовки????

Ответить

Любой яд

Трогате…
2

тебя забыли спросить(9

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Господь, жги, тут уже ничего не исправить

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Любой яд

Небольшой
2

достаточно дождаться еще парочки смены поколений))

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Андрей Охапкин

Любой
1

Уже скоро)

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Андрей Охапкин

1

А в чем проблема? Ядерное оружие - всего лишь инструмент сдерживания

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Федя Прозоров

Андрей
0

Ядерное оружие в каждый дом!

Ответить

Андрей Охапкин

Федя
1

Каждый гражданин должен иметь право хранить ядерное оружие. Для защиты себя, семьи и своей собственности

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
0

От солдат нато

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ну и в чем он не прав

0

at the start of 2021 than a year earlier.

at the start!

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Николай Николаевич

0

 ожидают демонтажа (синий)

боеголовки в центральном хранилище для ввода которых в строй потребуется время

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Праздничный франт

0

Мне сегодня сон приснился, что я ввёз в Финляндию атомную бомбу, чтобы ее потом в Иран переправили и на США сбросили

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