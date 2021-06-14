Авторы доклада считают это тревожным признаком.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорится о росте количества единиц ядерного оружия в оперативном управлении к началу 2021 года.

В мире есть девять государств с ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. На Россию и США приходится до 90%;

К началу 2021 года число единиц ядерного оружия во всех странах вместе взятых составляло 13 080. Это на 320 единиц меньше, чем год назад.

Несмотря на то, что общее число единиц ядерного оружия снизилось, количество прямо сейчас развёрнутых боеприпасов увеличилось — c 3720 в 2020 году до 3825 в 2021 году. Около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности: «почти все они» принадлежат России или США;

И Россия, и США сокращают общие запасы ядерного оружия благодаря демонтажу списанных единиц. При этом к началу 2021 года у обоих государств стало на 50 ядерных боеголовок в оперативном развёртывании больше, чем годом ранее;

SIPRI обращает внимание на то, что РФ развернула большое количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок;

«То, что общее число боеголовок в военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая возникла после окончания холодной войны, застопорилась [...] Россия и США, судя по всему, придают всё больше значения ядерному оружию в своей национальной безопасности», — отметил научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен в комментарии к докладу.

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Findings of https://t.co/DOUAqV6VCK While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now ➡ http://bit.ly/3pQQn8d Инфографика о странах с ядерным оружием: боеголовки в оперативном управлении (красный цвет), в резерве (синий) и списанные единицы (серый)

SIPRI — это независимый международный исследовательский институт, основанный в 1966 году и базирующийся в Стокгольме. Организацию создали решением шведского парламента. Значительную часть финансирования она получает в виде ежегодного гранта от правительства, а о тратах отчитывается публично.