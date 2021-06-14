Исследование: Россия и США за год увеличили число ядерных боеголовок в оперативном управлении Статьи редакции
Авторы доклада считают это тревожным признаком.
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорится о росте количества единиц ядерного оружия в оперативном управлении к началу 2021 года.
- В мире есть девять государств с ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. На Россию и США приходится до 90%;
- К началу 2021 года число единиц ядерного оружия во всех странах вместе взятых составляло 13 080. Это на 320 единиц меньше, чем год назад.
- Несмотря на то, что общее число единиц ядерного оружия снизилось, количество прямо сейчас развёрнутых боеприпасов увеличилось — c 3720 в 2020 году до 3825 в 2021 году. Около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности: «почти все они» принадлежат России или США;
- И Россия, и США сокращают общие запасы ядерного оружия благодаря демонтажу списанных единиц. При этом к началу 2021 года у обоих государств стало на 50 ядерных боеголовок в оперативном развёртывании больше, чем годом ранее;
- SIPRI обращает внимание на то, что РФ развернула большое количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок;
- «То, что общее число боеголовок в военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая возникла после окончания холодной войны, застопорилась [...] Россия и США, судя по всему, придают всё больше значения ядерному оружию в своей национальной безопасности», — отметил научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен в комментарии к докладу.
SIPRI — это независимый международный исследовательский институт, основанный в 1966 году и базирующийся в Стокгольме. Организацию создали решением шведского парламента. Значительную часть финансирования она получает в виде ежегодного гранта от правительства, а о тратах отчитывается публично.
Мне кажется, у Китая их в разы больше, просто не показывают.
Скоро начнут продавать на алиэксппесс
Пограничный пёс_анон
просто не показывают
Даже Сидзиньпину
У Израиля нет ядерного оружия, это все антиизраильская пропаганда ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Любой яд
тебя забыли спросить)0
Господь, жги, тут уже ничего не исправить
Любой яд
достаточно дождаться еще парочки смены поколений))
А в чем проблема? Ядерное оружие - всего лишь инструмент сдерживания
Ядерное оружие в каждый дом!
Каждый гражданин должен иметь право хранить ядерное оружие. Для защиты себя, семьи и своей собственности
ожидают демонтажа (синий)
боеголовки в центральном хранилище для ввода которых в строй потребуется время