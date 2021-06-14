В Женеве нарисовали граффити «Герой нашего времени» с Навальным в преддверии встречи Путина и Байдена Статьи редакции
Такое же граффити закрасили в центре Петербурга.
Швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с Навальным с подписью «Герой нашего времени» на французском языке на улице Лион в Женеве. 16 июня в город должен прилететь Путин на встречу с Байденом.
Такое же граффити уничтожили в Петербурге в конце апреля за несколько часов после его появления. Рисунок признали политическим вандализмом и возбудили уголовное дело. Автор граффити до сих пор неизвестен.
Всем насрать 🤷🏻♂️
Зачем порвался ?)
АЗАЗА НУ ТЫ И ПАРВАЛСЯ БУГАГАШЕНЬКИ, ПОРВАЛЁНОК АЗАЗАЗА НУ ТЫ ДАЁШЬ АЗАЗА КАК ЖЕ СИЛЬНО ТЫ ПОРВАЛСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!! АААААЗЗЗЗЗААААААЗЗЗЗЗАААААА)))))))))))))))))))))))))))))00000000000000
Навальнятки я вас не понимаю 🤷🏻♂️ вы реально только минусить умеете — там ваш вождь так то сидит уже 100500 дней и «миру не плевать» на это 😂
Нявяйнятки я вяс не пёнимяю 🤷🏻♂️ вы лияйно тойко минюсить умиете — тям вяш ваздь тяк то сидит узе 100500 дний и «мийу не плевять» ня это 😂