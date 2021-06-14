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Sasha Shambilova

В Женеве нарисовали граффити «Герой нашего времени» с Навальным в преддверии встречи Путина и Байдена Статьи редакции

Такое же граффити закрасили в центре Петербурга.

Фото из фейсбука Марии Синицыной-Россен

Швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с Навальным с подписью «Герой нашего времени» на французском языке на улице Лион в Женеве. 16 июня в город должен прилететь Путин на встречу с Байденом.

Видео из фейсбука Марии Синицыной-Россен

Такое же граффити уничтожили в Петербурге в конце апреля за несколько часов после его появления. Рисунок признали политическим вандализмом и возбудили уголовное дело. Автор граффити до сих пор неизвестен.

#новости #навальный #швейцария #путин

487 просмотров
Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Сибирский Кот

–20

Всем насрать 🤷🏻‍♂️

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over and over

Сибирский
12
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Сибирский Кот

over
–10

Зачем порвался ?)

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Виктор Омай

Сибирск…
0

АЗАЗА НУ ТЫ И ПАРВАЛСЯ БУГАГАШЕНЬКИ, ПОРВАЛЁНОК АЗАЗАЗА НУ ТЫ ДАЁШЬ АЗАЗА КАК ЖЕ СИЛЬНО ТЫ ПОРВАЛСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!! АААААЗЗЗЗЗААААААЗЗЗЗЗАААААА)))))))))))))))))))))))))))))00000000000000

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Сибирский Кот

–17

Навальнятки я вас не понимаю 🤷🏻‍♂️ вы реально только минусить умеете — там ваш вождь так то сидит уже 100500 дней и «миру не плевать» на это 😂

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Кхалиси Бот

Сибирский
2

Нявяйнятки я вяс не пёнимяю 🤷🏻‍♂️ вы лияйно тойко минюсить умиете — тям вяш ваздь тяк то сидит узе 100500 дний и «мийу не плевять» ня это 😂

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Вячеслав Андреев

Сибирский
0

@Кхалиси Бот

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Gabbo

0

Зачем порвался 😰

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