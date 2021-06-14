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Sasha Shambilova

Власти выделили 127 миллионов на оклады космонавтам. Раньше они получали около 60 тысяч в месяц Статьи редакции

В апреле зарплаты космонавтов распорядились повысить примерно вдвое.

Средства обещают выделить из резервного фонда и направить Центру подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который занимается выплатами заработных плат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение о выделении дополнительного бюджета власти приняли по поручению Владимира Путина в апреле. После оклад работников космической сферы вырос:

  • для кандидатов в космонавты — с 60,9 до 129,5 тысяч рублей;
  • для космонавтов — с 63,8 до 135,8 тысяч рублей;
  • для тех, кто уже совершил полёт в космос, — с 69,6 до 139,2 тысяч рублей;
  • для инструкторов космонавтов — с 88,4 до 165,9 тысяч рублей.

В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

#новости #роскосмос #деньги

1699 просмотров
41 41 комментарий
15
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Абсолютный торшер

39

ебать я че зарабатывал больше космонавта

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Абсолютный торшер

Абсолютный
12

пиздец позорище , пилоты литаков больше зарабатывают

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Романелло Кивогенс

Абсолютный
6

Только учти, что у них питание - халявное. Перевозка до места работы и обратно -  тоже. Ну и вид из окна у них всяко лучше.

Ответить

Лига порвах

Романелло
0

И делать ничего нельзя, наверное

Ответить

Интеллигентный хот-дог

Абсолютный
0

А щас типо меньше?

Ответить

Абсолютный торшер

Интеллигентный
0

ну получается , если квартальные премии не считать

Ответить

Интеллигентный

Абсолют…
0

Нихуясе термин. Квартальные премии. У вас, небось, еще и 13 зп платят?

Ответить

Абсолютный

Интелли…
0

именно

Ответить

Прямой химик

15

Блять сначала подумал, что речь про росгвардию

Ответить

Абсолютный торшер

Прямой
3

своих не бросаете

Ответить

Алексей Логачев

11

 Раньше они получали около 60 тысяч в месяц

Почитаешь новости, так у нас космонавты по 60 тысяч зарабатывают, а тут же почитаешь комменты на ТЖ, так слесари уже по 80 в условном Тольятти, хуй разберёшь, чё творится

Ответить

alexferman

Алексей
4

Действительно, что за беспорядок, почему нет единой нормы заработков на всю страну

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Вера Елизарова

alexferman
0

Каждому по способности и каждому по труду 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алексей
4

Инженеры в Роскосмосе по 30к получают

Ответить

Артемий Галян

Алексей
0

Космонавты получают в зависимости от того, сколько они налетали. Их доход до 300 тысяч может спокойно доходить. Ну и за миссию на МКС они тоже немало получают

Ответить

Алексей Логачев

Артемий
0

Это было бы справедливо, если бы они каждый месяц куда-то летали ) Но если посчитать среднегодовую, то уверен, что там выйдет около 80-100к в месяц. Потому что 8 месяцев они на земле, 4 в космосе.

Ответить

Уголовный химик

Артемий
0

такая формулировка крутая
"может доходить", а может и не доходить 
когда тебя вербуют в сетевой маркетинг, тебе тоже говорят твой доход может доходить до бесконечности
и че 

Ответить

Алексей Волосач

Алексей
0

Ну сколько работал, столько и заработал.
Что за ореол святости у космонавтов?

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

А какие космонавты имеются ввиду можно узнать

Ответить

Неплохой кавалер

Stanley
16

Точно не те, которые с дубинками, уж они себе цену знают и за такие деньги даже с дивана не встанут

Ответить

Русский меч

4

В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Вот это любимая фишка: вроде бы получаешь нормально, но основные деньги это всякие премии и надбавки. Стимулирующие выплаты, ёпта…
Которых могут лишить по любому чиху. И останешься на голом окладе, который только на макарошки.

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Абсолютный торшер

Русский
2

у самого есть кулстори. решил я че то с дубу устроиться мидлом в 2019 в больницу имени Мешалкина. на собесе договорились что зп будет ваще топовая , в три раза выше чем была на предыдущей работе , вроде всё договорились , ок , пошел проходить всякие осмотры справки получать . пока все это делал чекисты навели проверок и отдел куда я должен был устроиться, разогнали, а про меня забыли . прихожу я такой , а мне суют трудовой с окладом в 15000!!!!!. я охуел, мне сказали что всё разрулят , но я чет решил шо ну его нахуй , забрал трудовую и съебнул в академовскую контору . но и там хуйня приключилась
но это уже другая история 

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саша

Абсолютный
0

Похожая история есть, и даже с официальным оффером. Не знаю, как теперь вообще верить работодателям :”(

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AUBE

саша
0

а как верить сотрудникам?

Ответить

alexferman

1

Я так понял, это без учёта полётов?

Ответить

Абсолютный торшер

alexferman
2

ну эт типа окладная часть по должности ( я хз  есть ли у них как у вояк доплаты за спорт за звание за должность за пиздатость и куча соцпомощей )

Ответить

Заработный турник

Абсолютный
0

Сообщение удалено

Ответить

Виктор Огай

Абсолютный
0

Ну как минимум полет это как вахта наверное какая-нибудь. Плюс стаж считается, пенсия должна быть раньше. Интересно, какая им пенсия полагается.

Ответить

Абсолютный

Виктор
0

Такая же космическая

Ответить

Виктор Огай

Абсолют…
0

Нулевая космическая, судя по размеру

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Еще учителям надо поднять зп до такого уровня и будет топ

Ответить

DrinK Smoke

1

Ну если совсем уж объективно, то минималка 60 ( + премии + надбавки + можно заниматься иной деятельностью, преподавать) это для космонавта на земле, те что на МКС получают вполне сравнимо с астронавтами от НАСА. 

Ответить

Виктор Огай

1

Интересно, какая зарплата у главного поэта-песенника Роскосмоса

Ответить

Андрей Шмидт

Виктор
0

Больше, чем у главы НАСА

https://tjournal.ru/news/128731-v-roskosmose-obyasnili-vysokuyu-zarplatu-dmitriya-rogozina-dostupom-k-gostayne

В Роскосмосе объяснили высокую зарплату Дмитрия…
В госкорпорации отвечают и за военные ракеты.
tjournal.ru
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Александр Горелик

0

И вот что я должен понять из этой кривой перепечатки? Выделил 127млн это на какой период? Это плюс к тому что было выделено или всего? А что будет когда 127 млн кончатся? А как такие решения вообще  принимаются? А если путин забудет через год сказать - дайте денег тем чувакам? А что это вообще за механизм что путин зарплаты выдает? Можно другим тоже такое?

В источнике по ссылке написано что цифры вроде 60тр это не зарплата а оклад, а есть еще какие-то компенсационные и стимулирующие выплаты, дак это может в разы менять ситуацию, ну новостники, ну ебана, я за вас должен это всё раскапывать, а вы тогда зачем?  А вы, бляха, на голубом глазу пишете - получали 60, и сидите довольные, зная что народ будет охать и ваша великая журналистская миссия на этом типа закончена.

Ответить

AUBE

Александр
2

горелик не гори

Ответить

Александр Горелик

AUBE
0

охренеть ты юморист, у нас в старшей группе детсадовской такие шутки уже не котировались

Ответить

AUBE

Алексан…
0

горелик не гори

Ответить

This is I'm

0

Еб@&$ть… космическая зарплата …

Ответить

Александр Коровников

0

У пилотов гражданской авиации много больше. 

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Небольшой жёлтый робат

0

После увольнения Крикалева фонды высвободились

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