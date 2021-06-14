Власти выделили 127 миллионов рублей на оклады космонавтам. Раньше они получали около 60 тысяч в месяц Статьи редакции
В апреле зарплаты космонавтов распорядились повысить примерно вдвое.
Средства обещают выделить из резервного фонда и направить Центру подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который занимается выплатами заработных плат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение о выделении дополнительного бюджета власти приняли по поручению Владимира Путина в апреле. После оклад работников космической сферы вырос:
- для кандидатов в космонавты — с 60,9 до 129,5 тысяч рублей;
- для космонавтов — с 63,8 до 135,8 тысяч рублей;
- для тех, кто уже совершил полёт в космос, — с 69,6 до 139,2 тысяч рублей;
- для инструкторов космонавтов — с 88,4 до 165,9 тысяч рублей.
В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.
Только учти, что у них питание - халявное. Перевозка до места работы и обратно - тоже. Ну и вид из окна у них всяко лучше.
И срать надо в пылесос.
Подлинный месяц
За это сам готов доплатить!
Я так понимаю это не за полёт в космос непосредственно а просто за остальное время, когда в космос летит там уже поболее выходит
Интеллигентный хот-дог
А щас типо меньше?
Абсолютный торшер
ну получается , если квартальные премии не считать
Интеллигентный
Нихуясе термин. Квартальные премии. У вас, небось, еще и 13 зп платят?
у нас на заводе даже 14 зп платили, когда планы перевыполняли, а планы перевыполняли постоянно.
Раньше они получали около 60 тысяч в месяц
Почитаешь новости, так у нас космонавты по 60 тысяч зарабатывают, а тут же почитаешь комменты на ТЖ, так слесари уже по 80 в условном Тольятти, хуй разберёшь, чё творится
Действительно, что за беспорядок, почему нет единой нормы заработков на всю страну
Ну сколько работал, столько и заработал.
Что за ореол святости у космонавтов?
Космонавты получают в зависимости от того, сколько они налетали. Их доход до 300 тысяч может спокойно доходить. Ну и за миссию на МКС они тоже немало получают
Уголовный химик
такая формулировка крутая
"может доходить", а может и не доходить
когда тебя вербуют в сетевой маркетинг, тебе тоже говорят твой доход может доходить до бесконечности
и че
Это было бы справедливо, если бы они каждый месяц куда-то летали ) Но если посчитать среднегодовую, то уверен, что там выйдет около 80-100к в месяц. Потому что 8 месяцев они на земле, 4 в космосе.
А какие космонавты имеются ввиду можно узнать
Неплохой кавалер
Точно не те, которые с дубинками, уж они себе цену знают и за такие деньги даже с дивана не встанут
Четкий ГОСТ
Уверен, что те, что с дубинками работают за копейки. Ну там тыщ 40-50 в месяц. Просто найти работу лучше для деревенских парней без образования не видится возможным.
Кеша… а, ладно..
Пелевин бессмертен.
«Ты слышал про забастовку космонавтов? – Вроде слышал, – ответил Татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью. – Наши космонавты получают за полет двадцать – тридцать тысяч долларов. А американские – двести или триста. И наши сказали: не будем летать к тридцати штукам баксов, а тоже хотим летать к тремстам. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы и американцы сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной…»
В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.
Вот это любимая фишка: вроде бы получаешь нормально, но основные деньги это всякие премии и надбавки. Стимулирующие выплаты, ёпта…
Которых могут лишить по любому чиху. И останешься на голом окладе, который только на макарошки.
Абсолютный торшер
у самого есть кулстори. решил я че то с дубу устроиться мидлом в 2019 в больницу имени Мешалкина. на собесе договорились что зп будет ваще топовая , в три раза выше чем была на предыдущей работе , вроде всё договорились , ок , пошел проходить всякие осмотры справки получать . пока все это делал чекисты навели проверок и отдел куда я должен был устроиться, разогнали, а про меня забыли . прихожу я такой , а мне суют трудовой с окладом в 15000!!!!!. я охуел, мне сказали что всё разрулят , но я чет решил шо ну его нахуй , забрал трудовую и съебнул в академовскую контору . но и там хуйня приключилась
но это уже другая история
Интересно, какая зарплата у главного поэта-песенника Роскосмоса
И вот что я должен понять из этой кривой перепечатки? Выделил 127млн это на какой период? Это плюс к тому что было выделено или всего? А что будет когда 127 млн кончатся? А как такие решения вообще принимаются? А если путин забудет через год сказать - дайте денег тем чувакам? А что это вообще за механизм что путин зарплаты выдает? Можно другим тоже такое?
В источнике по ссылке написано что цифры вроде 60тр это не зарплата а оклад, а есть еще какие-то компенсационные и стимулирующие выплаты, дак это может в разы менять ситуацию, ну новостники, ну ебана, я за вас должен это всё раскапывать, а вы тогда зачем? А вы, бляха, на голубом глазу пишете - получали 60, и сидите довольные, зная что народ будет охать и ваша великая журналистская миссия на этом типа закончена.
если допустим полететь на какую-то планету из интерстеллара, то может нехуёво так накапать за месяц ЗП
Я так понял, это без учёта полётов?
Абсолютный торшер
ну эт типа окладная часть по должности ( я хз есть ли у них как у вояк доплаты за спорт за звание за должность за пиздатость и куча соцпомощей )
Ну как минимум полет это как вахта наверное какая-нибудь. Плюс стаж считается, пенсия должна быть раньше. Интересно, какая им пенсия полагается.
Абсолютный
Такая же космическая
Ребята, это голый оклад, наши космонавты со всеми надбавками получали насколько я знаю за сотку, те кто поопытнее полторы сотки и больше, но рад за них, хоть кому то зп подняли нормально
Уууу, ну если за сотку, то это прямо МЕНЯЕТ ДЕЛО (на самом деле нет и это всё равно очень мало)
У нас пилоты командиры кораблей, которые в рейс летают гораздо чаще чем космонавты, которые рискуют жизнью чаще, и ответственность у которых выше получают всего 250. Космонавт - это ученый, ученые в рф не очень чтятся я не говорю что это правильно, но все равно рад что хотя бы им подняли оклад
Но мне кажется, что десяток лет пропахать в отряде (и, возможно, в итоге в космос и не попасть) за сотку-полторы для МО, не видясь практически с семьей к тому же — грусть же неимоверная. Так что хорошее решение.
Не знаю насчет того видятся они с семьей или нет, но по фильмам роскосмоса они не такие уж и вахтовики, вахта только перед полетом и в полете
Ну если совсем уж объективно, то минималка 60 ( + премии + надбавки + можно заниматься иной деятельностью, преподавать) это для космонавта на земле, те что на МКС получают вполне сравнимо с астронавтами от НАСА.
Даже для космонавта на земле это копейки. Там уровень ответственности и знаний куда выше, чем во многих профессиях, плюс нужно держать тело на пике формы, чтобы не списали и следить за здоровьем. И за всё это ты получаешь как продавец во Вкусвилле
Статья 217 Налогового кодекса РФ (суммы, не подлежащие налогообложению).
Суточные в командировке по России: 700 руб.
Суточные в командировке за рубежом: 2500 руб.
Суточные в космосе: ???
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