Новости
Sasha Shambilova

Власти выделили 127 миллионов рублей на оклады космонавтам. Раньше они получали около 60 тысяч в месяц Статьи редакции

В апреле зарплаты космонавтов распорядились повысить примерно вдвое.

Средства обещают выделить из резервного фонда и направить Центру подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который занимается выплатами заработных плат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение о выделении дополнительного бюджета власти приняли по поручению Владимира Путина в апреле. После оклад работников космической сферы вырос:

  • для кандидатов в космонавты — с 60,9 до 129,5 тысяч рублей;
  • для космонавтов — с 63,8 до 135,8 тысяч рублей;
  • для тех, кто уже совершил полёт в космос, — с 69,6 до 139,2 тысяч рублей;
  • для инструкторов космонавтов — с 88,4 до 165,9 тысяч рублей.

В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

#новости #роскосмос #деньги

3982 просмотров
70 70 комментариев
32
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 70, "likes": 32, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 396560, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 14 Jun 2021 14:25:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Абсолютный торшер

94

ебать я че зарабатывал больше космонавта

Ответить

Абсолютный торшер

Абсолютный
37

пиздец позорище , пилоты литаков больше зарабатывают

Ответить

Романелло Кивогенс

Абсолютный
22

Только учти, что у них питание - халявное. Перевозка до места работы и обратно -  тоже. Ну и вид из окна у них всяко лучше.

Ответить

Dmitry Smirnoff

Романелло
2

И срать надо в пылесос.

Ответить

Подлинный месяц

Dmitry
2

За это сам готов доплатить!

Ответить

Dmitry Smirnoff

Подлинн…
1

Дак ты свой домашний возьми.

Ответить

Александр

Dmitry
0

Дрочить тоже? Звучит опасно

Ответить

Лига порвах

Романелло
2

И делать ничего нельзя, наверное

Ответить

Владислав Егоров

Романелло
0

Я так понимаю это не за полёт в космос непосредственно а просто за остальное время, когда в космос летит там уже поболее выходит

Ответить

infinity one

Владисл…
0

За полет вроде около млн

Ответить

Интеллигентный хот-дог

Абсолютный
0

А щас типо меньше?

Ответить

Абсолютный торшер

Интеллигентный
0

ну получается , если квартальные премии не считать

Ответить

Интеллигентный

Абсолют…
0

Нихуясе термин. Квартальные премии. У вас, небось, еще и 13 зп платят?

Ответить

Абсолютный

Интелли…
0

именно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Интелли…
0

у нас на заводе даже 14 зп платили, когда планы перевыполняли, а планы перевыполняли постоянно. 

Ответить

Интеллигентный

Дмитрий
0

У нас 13 + экспортная премия какая-то 

Ответить

Иван Иванович

Абсолютный
0

так они все фрилансят

Ответить

Прямой химик

34

Блять сначала подумал, что речь про росгвардию

Ответить

Абсолютный торшер

Прямой
3

своих не бросаете

Ответить

Алексей Логачев

23

 Раньше они получали около 60 тысяч в месяц

Почитаешь новости, так у нас космонавты по 60 тысяч зарабатывают, а тут же почитаешь комменты на ТЖ, так слесари уже по 80 в условном Тольятти, хуй разберёшь, чё творится

Ответить

alexferman

Алексей
12

Действительно, что за беспорядок, почему нет единой нормы заработков на всю страну

Ответить

Вера Елизарова

alexferman
0

Каждому по способности и каждому по труду 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алексей
7

Инженеры в Роскосмосе по 30к получают

Ответить

Алексей Волосач

Алексей
1

Ну сколько работал, столько и заработал.
Что за ореол святости у космонавтов?

Ответить

Alex A

Алексей
4

Может стоить вспомнить о времени на подготовку к полёту ? 7-15 лет . Ну и да хуйня же а не работа - любой Васян сгодится.

Ответить

Парадный самолет

Alex
1

Не любой, должен быть как минимум режиссером или актрисой.

Ответить

Артемий Галян

Алексей
0

Космонавты получают в зависимости от того, сколько они налетали. Их доход до 300 тысяч может спокойно доходить. Ну и за миссию на МКС они тоже немало получают

Ответить

Уголовный химик

Артемий
5

такая формулировка крутая
"может доходить", а может и не доходить 
когда тебя вербуют в сетевой маркетинг, тебе тоже говорят твой доход может доходить до бесконечности
и че 

Ответить

Алексей Логачев

Артемий
–1

Это было бы справедливо, если бы они каждый месяц куда-то летали ) Но если посчитать среднегодовую, то уверен, что там выйдет около 80-100к в месяц. Потому что 8 месяцев они на земле, 4 в космосе.

Ответить

Владислав

Алексей
1

В среднем они вообще никуда не летают, сейчас на МКС с российской стороны, космонавты 2010-2012-го года отбора. Те кто отбираются сейчас, на 99% МКС и не увидят никогда, ее к тому времени уже не будет.

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

А какие космонавты имеются ввиду можно узнать

Ответить

Неплохой кавалер

Stanley
26

Точно не те, которые с дубинками, уж они себе цену знают и за такие деньги даже с дивана не встанут

Ответить

Четкий ГОСТ

Неплохой
1

Уверен, что те, что с дубинками работают за копейки. Ну там тыщ 40-50 в месяц. Просто найти работу лучше для деревенских парней без образования не видится возможным.

Ответить

Павел Солнцев

Четкий
0

Кеша… а, ладно..

Ответить

Четкий ГОСТ

Павел
0

М?

Ответить

Павел Солнцев

Четкий
0

Да ничего, хороший день

Ответить

Decadence

Четкий
0

У тех, у которых в названии отличие на одну букву от ФСБ, у прапоров в районе 60-80. 

Ответить

Товарищ Колбасный

9

Пелевин бессмертен.

«Ты слышал про забастовку космонавтов? – Вроде слышал, – ответил Татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью. – Наши космонавты получают за полет двадцать – тридцать тысяч долларов. А американские – двести или триста. И наши сказали: не будем летать к тридцати штукам баксов, а тоже хотим летать к тремстам. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы и американцы сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной…»

Ответить

Русский меч

7

В правительстве подчеркнули, что в зарплаты космонавтов входит не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Вот это любимая фишка: вроде бы получаешь нормально, но основные деньги это всякие премии и надбавки. Стимулирующие выплаты, ёпта…
Которых могут лишить по любому чиху. И останешься на голом окладе, который только на макарошки.

Ответить

Абсолютный торшер

Русский
3

у самого есть кулстори. решил я че то с дубу устроиться мидлом в 2019 в больницу имени Мешалкина. на собесе договорились что зп будет ваще топовая , в три раза выше чем была на предыдущей работе , вроде всё договорились , ок , пошел проходить всякие осмотры справки получать . пока все это делал чекисты навели проверок и отдел куда я должен был устроиться, разогнали, а про меня забыли . прихожу я такой , а мне суют трудовой с окладом в 15000!!!!!. я охуел, мне сказали что всё разрулят , но я чет решил шо ну его нахуй , забрал трудовую и съебнул в академовскую контору . но и там хуйня приключилась
но это уже другая история 

Ответить

саша

Абсолютный
1

Похожая история есть, и даже с официальным оффером. Не знаю, как теперь вообще верить работодателям :”(

Ответить

AUBE

саша
–2

а как верить сотрудникам?

Ответить

саша

AUBE
3

Не верьте. Соблюдайте ТК. И не будет повода порваться

Ответить

Александр Коровников

5

У пилотов гражданской авиации много больше. 

Ответить

Виктор Огай

4

Интересно, какая зарплата у главного поэта-песенника Роскосмоса

Ответить

Андрей Шмидт

Виктор
3

Больше, чем у главы НАСА

https://tjournal.ru/news/128731-v-roskosmose-obyasnili-vysokuyu-zarplatu-dmitriya-rogozina-dostupom-k-gostayne

В Роскосмосе объяснили высокую зарплату Дмитрия…
В госкорпорации отвечают и за военные ракеты.
tjournal.ru
Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

После увольнения Крикалева фонды высвободились

Ответить

Александр Горелик

2

И вот что я должен понять из этой кривой перепечатки? Выделил 127млн это на какой период? Это плюс к тому что было выделено или всего? А что будет когда 127 млн кончатся? А как такие решения вообще  принимаются? А если путин забудет через год сказать - дайте денег тем чувакам? А что это вообще за механизм что путин зарплаты выдает? Можно другим тоже такое?

В источнике по ссылке написано что цифры вроде 60тр это не зарплата а оклад, а есть еще какие-то компенсационные и стимулирующие выплаты, дак это может в разы менять ситуацию, ну новостники, ну ебана, я за вас должен это всё раскапывать, а вы тогда зачем?  А вы, бляха, на голубом глазу пишете - получали 60, и сидите довольные, зная что народ будет охать и ваша великая журналистская миссия на этом типа закончена.

Ответить

AUBE

Александр
1

горелик не гори

Ответить

Александр Горелик

AUBE
0

охренеть ты юморист, у нас в старшей группе детсадовской такие шутки уже не котировались

Ответить

AUBE

Алексан…
1

горелик не гори

Ответить

Андрей Галицкий

2

если допустим полететь на какую-то планету из интерстеллара, то может нехуёво так накапать за месяц ЗП

Ответить

alexferman

Андрей
0

А если в чёрную дыру прыгнуть, то вообще миллиардером станешь

Ответить

alexferman

1

Я так понял, это без учёта полётов?

Ответить

Абсолютный торшер

alexferman
2

ну эт типа окладная часть по должности ( я хз  есть ли у них как у вояк доплаты за спорт за звание за должность за пиздатость и куча соцпомощей )

Ответить

Заработный турник

Абсолютный
0

Сообщение удалено

Ответить

Виктор Огай

Абсолютный
0

Ну как минимум полет это как вахта наверное какая-нибудь. Плюс стаж считается, пенсия должна быть раньше. Интересно, какая им пенсия полагается.

Ответить

Абсолютный

Виктор
0

Такая же космическая

Ответить

Виктор Огай

Абсолют…
0

Нулевая космическая, судя по размеру

Ответить

Павел Каташев

1

Ребята, это голый оклад, наши космонавты со всеми надбавками получали насколько я знаю за сотку, те кто поопытнее полторы сотки и больше, но рад за них, хоть кому то зп подняли нормально

Ответить

Дамир Камалетдинов

Павел
1

Уууу, ну если за сотку, то это прямо МЕНЯЕТ ДЕЛО (на самом деле нет и это всё равно очень мало)

Ответить

Павел Каташев

Дамир
0

У нас пилоты командиры кораблей, которые в рейс летают гораздо чаще чем космонавты, которые рискуют жизнью чаще, и ответственность у которых выше получают всего 250. Космонавт - это ученый, ученые в рф не очень чтятся я не говорю что это правильно, но все равно рад что хотя бы им подняли оклад

Ответить

Анастасия Лукьянова

Павел
0

Но мне кажется, что десяток лет пропахать в отряде (и, возможно, в итоге в космос и не попасть) за сотку-полторы для МО, не видясь практически с семьей к тому же — грусть же неимоверная. Так что хорошее решение.

Ответить

Павел Каташев

Анастасия
0

Не знаю насчет того видятся они с семьей или нет, но по фильмам роскосмоса они не такие уж и вахтовики, вахта только перед полетом и в полете

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Еще учителям надо поднять зп до такого уровня и будет топ

Ответить

DrinK Smoke

1

Ну если совсем уж объективно, то минималка 60 ( + премии + надбавки + можно заниматься иной деятельностью, преподавать) это для космонавта на земле, те что на МКС получают вполне сравнимо с астронавтами от НАСА. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

DrinK
0

Даже для космонавта на земле это копейки. Там уровень ответственности и знаний куда выше, чем во многих профессиях, плюс нужно держать тело на пике формы, чтобы не списали и следить за здоровьем. И за всё это ты получаешь как продавец во Вкусвилле

Ответить

This is I'm

0

Еб@&$ть… космическая зарплата …

Ответить

Иван Белов

0

На пол ставки переведут)0

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

Статья 217 Налогового кодекса РФ (суммы, не подлежащие налогообложению).
Суточные в командировке по России: 700 руб.
Суточные в командировке за рубежом: 2500 руб.
Суточные в космосе: ???

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Обсуждаемое
Спорт
Сборная России в первом матче Евро-2020 с разгромом уступила Бельгии — 0:3
Россия пока не теряет шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы.
277
Новости
«Я привык к нападкам» — так Путин ответил на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя «убийцей»
Предположение о причастности властей к смертям известных оппозиционеров президент назвал «словесным несварением».
166
Новости
«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения акций в поддержку Навального
«Канал поддерживал незаконные действия», — заявил Песков.
153
Популярное за три дня
Новости
Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в розыск
Через два дня после признания ФБК экстремистской организацией.
280
Интернет
Тред: О мысленном эксперименте с построением всех предков в одну линию — от родителей до тиктаалика
С пятидесятым человеком найти общий язык будет сложно, а с двести сороковым — невозможно.
170
Дизайн и архитектура
На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде установили часы с надписью «Россия» — они идут назад
Художник назвал работу «День России».
108
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Zoibana

Как мы сняли офис и ищем клиентов

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов

Артур Логвинов

Тред: О кошачьих должностях в…

Zoibana

Как мы сняли офис и ищем клиентов

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов

Dmitry Teplyakov

Как мы сняли офис и ищем клиентов

Gabbo

Запись в подсайте Twitter

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов

infinity one

Запись в подсайте Twitter

Нейроорлов

Продюсер фильма о теракте в…

Владимир Филатов

Продюсер фильма о теракте в…

Глеб Клинов

Планирую дела, чтоб оставались…

Дмитрий Орлов

Продюсер фильма о теракте в…

Дмитрий Орлов

Продюсер фильма о теракте в…

Владимир Филатов

Продюсер фильма о теракте в…

Дмитрий Орлов

Продюсер фильма о теракте в…

Dmitry Teplyakov

Как мы сняли офис и ищем клиентов

qq

Как мы сняли офис и ищем клиентов
null