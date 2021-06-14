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Новости
Sasha Shambilova

В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены 16 человек Статьи редакции

Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.

52 52 комментария
3317 просмотров
В видео присутствует мат Видео «Подъём»

Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.

Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — маленький ребёнок, сообщает издание «Подъём». Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала ТАСС, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Обновлено (16:00) Изначально в заметке сообщалось о шести пострадавших.

Осторожно, кадры записи могут шокировать.

Видео «Подъём»
Видео Mash

#новости #регионы

Спасибо за наводку Сибирский Кот
52 52 комментария
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52 комментария
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Прямой химик

33

Я при просмотре видео: «ЕБАТЬ НИХУЯ СЕБЕ БЛЯТЬ»

Мужик на видео в 200 метрах от взрыва: «Да...жарковато...»

Ответить

AUBE

Прямой
15

такие слабонервные чекисты нам не нужны

Ответить

Игорь Рачук

Прямой
1

Он ещё должен был поймать горящий обломок, прикурить от него и выбросить! 

Ответить

Макс Зеленский

20
Ответить

Жутконос

Макс
14

Блять, под каждым таким видосом надо писать большими красными буквами. НЕ СТОЙТЕ БЛЯТЬ У ОКОН КОГДА ЧТО-ТО ВОТ-ВОТ ЕБАНЁТ

Ответить

Привычный кот

Жутконос
44

Но ведь если все будут соблюдать это правило, то не будет всех этих замечательных видеороликов

Ответить

Грядущий

Привычн…
0

Настя-утилитарист

Ответить

Привычный кот

Грядущий
3

Настя ебанист. Я если вижу что-то подобное, всегда подъезжаю поближе посмотреть и поснимать. У меня уже куча роликов и сэлфи на фоне пожаров и наводнений.

Ответить

Опытный Филипп

Привычн…
1

давай селфи

Ответить

Грядущий

Привычн…
0

выкладывай!

Ответить

AUBE

Грядущий
2
Ответить

криво-косо

Привычн…
–1

Велика потеря... 
Безопасность людей конечно менее важна. 

Ответить

Уголовный утюг

Жутконос
1

Стекла выдержали вроде

Ответить

FOX

Уголовн…
7

а мог осколок баллона прилететь 

Ответить

Уголовный утюг

FOX
5

Конечно, но разве это важно когда можно снять клевое видео??
Считаю она не справилась, какие то кривые зумы, самого взрыва не видно

Ответить

оливье салатов

Уголовн…
1

наоборот же, видос по всем канонам снят.

Ответить

Уголовный утюг

оливье
3

Вот эти ребята лучше справились

Двач
В Новосибирске рванула заправка. 6 человек пострадали.

Пожарные не могут потушить огонь из-за упавшего давления воды в гидрантах. Площадь возгорания увеличивается, сейчас это 800 кв. м.
Ответить

оливье

Уголовн…
14

"ёбаное всё нахуй"

Ответить

Джон

Уголовн…
0

В где взрыв? Я увидел только хлопок.

Ответить

Антон Лисин

Уголовн…
2

Переснять предлагаешь?

Ответить

Королевский

Антон
0

можно

Ответить

криво-косо

Уголовн…
–1

Действительно...

Ответить

AUBE

FOX
0

ставь лайк если кому прилетело, пиши в комментах

Ответить

Антон Лисин

FOX
0

А мог и весь баллон 

Ответить

Жутконос

Уголовн…
0

Могли не выдержать

Ответить

криво-косо

Жутконос
0

Да а зачем? Люди по на себе не проверят, то не поймут. ЫЫЫ СМАТРИ КАК РВАНУЛА УУУ КРУТА

Ответить

Несчастный бинокль

Макс
5

давай еще поближе подойдем

каждый ребенок эвер

Ответить

Владимир Филатов

14

бомбезный город 

Ответить

AUBE

7

- ебнет?
- не должно

Ответить

Абсолютный торшер

AUBE
1

бля неподалеку

Ответить

AUBE

Абсолютный
4

бетонная плита упала неподалеку от седого мальчика

Ответить

криво-косо

AUBE
0

Это что за мальчик?

Ответить

AUBE

криво-к…
0

старый анекдот

Ответить

Сибирский Кот

5

На 52 секунде - жесткач

Ответить

Жак Фреско

Сибирский
1

Самолет упал? (x100)

Ответить

Антон Лисин

Жак
0

Тренировка 

Ответить

Роман Новиков

5

Ебать жмыхнуло, братан

Ответить

AUBE

Роман
0

говорили нельзя в пластмассовую тару отпускать...

Ответить

Андрей Николаев

4

10 Майклов Бэев из 10

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Странно, что не Воронеж. Тренировочный гриб 

Ответить

Alice Wonder

2

Опять мимо Воронежа попали, да сколько можно

Ответить

Иван Грозный

0

"здеся"

Ответить

Уголовный утюг

Иван
1

Тута

Ответить

Alice Wonder

Уголовный
0

Тама

Ответить

Джон Кроули

1

Хлопок?

Ответить

Александр Кудин

1

Какое видео может шокировать? Я в России живу тут уже ничего не шокирует

Ответить

Андрей Заварзин

1
Ответить

Иван Болдырев

0

Нет ли там рядом склада с селитрой?

Ответить

AUBE

Иван
0

ну, распиздяи точно были

Ответить

Альфред Подъяблонский

0

Цены на топливо не могут расти бесконечно!

Ответить

Антон Лисин

0

Не взрыв, а хлопок 

Ответить

Фургон для моей МА

–1

Вот бы матери с колясками так же от велосипедов сьебывали как на втором видео

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