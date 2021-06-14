Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.

Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — маленький ребёнок, сообщает издание «Подъём». Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала ТАСС, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.