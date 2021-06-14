В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены 16 человек Статьи редакции
Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.
Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.
Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — маленький ребёнок, сообщает издание «Подъём». Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала ТАСС, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Осторожно, кадры записи могут шокировать.
Он ещё должен был поймать горящий обломок, прикурить от него и выбросить!
Привычный кот
Но ведь если все будут соблюдать это правило, то не будет всех этих замечательных видеороликов
Настя-утилитарист
Привычный кот
Настя ебанист. Я если вижу что-то подобное, всегда подъезжаю поближе посмотреть и поснимать. У меня уже куча роликов и сэлфи на фоне пожаров и наводнений.
Уголовный утюг
Стекла выдержали вроде
Уголовный утюг
Конечно, но разве это важно когда можно снять клевое видео??
Считаю она не справилась, какие то кривые зумы, самого взрыва не видно
наоборот же, видос по всем канонам снят.
Переснять предлагаешь?
Да а зачем? Люди по на себе не проверят, то не поймут. ЫЫЫ СМАТРИ КАК РВАНУЛА УУУ КРУТА
- ебнет?
- не должно
Абсолютный торшер
бля неподалеку
бетонная плита упала неподалеку от седого мальчика
Ебать жмыхнуло, братан
"здеся"
Нет ли там рядом склада с селитрой?
Вот бы матери с колясками так же от велосипедов сьебывали как на втором видео