Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.

Пострадал 21 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — девятилетний ребёнок. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала «Интерфаксу», что восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.