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Новости
Sasha Shambilova

В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены более 20 человек Статьи редакции

Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.

84 84 комментария
6438 просмотров
В видео присутствует мат Видео «Подъём»

Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.

Пострадал 21 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — девятилетний ребёнок. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала «Интерфаксу», что восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Обновлено (16:00) Изначально в заметке сообщалось о шести пострадавших.
Обновлено (17:30) Открытое возгорание ликвидировали. Пожар удалось локализовать на 1200 квадратных метрах. В связи с случившимся возбудили уголовное дело.

Осторожно, кадры записи могут шокировать.

Видео «Подъём»
Видео Mash

#новости #регионы

Спасибо за наводку Сибирский Кот
84 84 комментария
60
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84 комментария
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Прямой химик

65

Я при просмотре видео: «ЕБАТЬ НИХУЯ СЕБЕ БЛЯТЬ»

Мужик на видео в 200 метрах от взрыва: «Да...жарковато...»

Ответить

AUBE

Прямой
32

такие слабонервные чекисты нам не нужны

Ответить

Игорь Рачук

Прямой
3

Он ещё должен был поймать горящий обломок, прикурить от него и выбросить! 

Ответить

Макс Зеленский

30
Ответить

Жутконос

Макс
31

Блять, под каждым таким видосом надо писать большими красными буквами. НЕ СТОЙТЕ БЛЯТЬ У ОКОН КОГДА ЧТО-ТО ВОТ-ВОТ ЕБАНЁТ

Ответить

Привычный кот

Жутконос
72

Но ведь если все будут соблюдать это правило, то не будет всех этих замечательных видеороликов

Ответить

Грядущий

Привычн…
4

Настя-утилитарист

Ответить

Привычный кот

Грядущий
7

Настя ебанист. Я если вижу что-то подобное, всегда подъезжаю поближе посмотреть и поснимать. У меня уже куча роликов и сэлфи на фоне пожаров и наводнений.

Ответить

Грядущий

Привычн…
0

выкладывай!

Ответить

AUBE

Грядущий
9
Ответить

Опытный Филипп

Привычн…
1

давай селфи

Ответить

криво-косо

Привычн…
0

Велика потеря... 
Безопасность людей конечно менее важна. 

Ответить

Eugard

Привычн…
0

Сам погибай, а интернет развлекай

Ответить

Уголовный утюг

Жутконос
3

Стекла выдержали вроде

Ответить

FOX

Уголовн…
10

а мог осколок баллона прилететь 

Ответить

Уголовный утюг

FOX
10

Конечно, но разве это важно когда можно снять клевое видео??
Считаю она не справилась, какие то кривые зумы, самого взрыва не видно

Ответить

оливье салатов

Уголовн…
1

наоборот же, видос по всем канонам снят.

Ответить

Уголовный утюг

оливье
8

Вот эти ребята лучше справились

Двач
В Новосибирске рванула заправка. 6 человек пострадали.

Пожарные не могут потушить огонь из-за упавшего давления воды в гидрантах. Площадь возгорания увеличивается, сейчас это 800 кв. м.
Ответить

оливье

Уголовн…
27

"ёбаное всё нахуй"

Ответить

Джон

Уголовн…
3

В где взрыв? Я увидел только хлопок.

Ответить

Игорь

Джон
1

Лёгкое повышение температурных показателей! 

Ответить

Lyaguхa

Уголовн…
0

Нихуя себе как смешно.

Ответить

Антон Лисин

Уголовн…
2

Переснять предлагаешь?

Ответить

Королевский

Антон
1

можно

Ответить

криво-косо

Уголовн…
–1

Действительно...

Ответить

AUBE

FOX
0

ставь лайк если кому прилетело, пиши в комментах

Ответить

Антон Лисин

FOX
0

А мог и весь баллон 

Ответить

FOX

Антон
0

кстати про него

Дени©️ Д@выд⭕🅱️ сдаёт кровь с кофейными зёрнами @Dx2A2r0ewg7ZxD3
О-о-ох!
"Куски от заправки летели на сотни метров, пока количество пострадавших от осколков неизвестно."

Пусть будет как можно меньше ущерба всем.🙏🏻 https://t.co/ILvV3CMp56
Ответить

Жутконос

Уголовн…
1

Могли не выдержать

Ответить

криво-косо

Жутконос
0

Да а зачем? Люди по на себе не проверят, то не поймут. ЫЫЫ СМАТРИ КАК РВАНУЛА УУУ КРУТА

Ответить

Несчастный бинокль

Макс
6

давай еще поближе подойдем

каждый ребенок эвер

Ответить

AnDyLawless

Макс
0

Взрывной волной что ли отбросило? Завертелось каруселью изображение

Ответить

Абсолютный торшер

Макс
0

Там вывеска "прием лома" , вот и пригодится )

Ответить

Сибирский Кот

22

На 52 секунде - жесткач

Ответить

Жак Фреско

Сибирский
3

Самолет упал? (x100)

Ответить

Антон Лисин

Жак
0

Тренировка 

Ответить

Сергей Лещина

Сибирский
3

Чем там выстрелило в бок так эпично? Бензовозом?

Ответить

AUBE

16

- ебнет?
- не должно

Ответить

Абсолютный торшер

AUBE
2

бля неподалеку

Ответить

AUBE

Абсолютный
7

бетонная плита упала неподалеку от седого мальчика

Ответить

криво-косо

AUBE
0

Это что за мальчик?

Ответить

AUBE

криво-к…
–1

старый анекдот

Ответить

Иван Эртель

AUBE
0

Эбанитовая заправка

Ответить

Владимир Филатов

15

бомбезный город 

Ответить

Андрей Заварзин

14
Ответить

Alex Fielding

Андрей
1

ебанись

Ответить

Яня

Андрей
0

Даже на видео это выглядит страшно, ирл так вообще, непонятно успеешь убежать или нет

Ответить

Макс Зеленский

11
Ответить

уюхетс норм

Макс
5

Там человек пробегал мимо той фиговины отлетевшей

Ответить

anwas

уюхетс
2

она кажись прям над его головой пролетела

Ответить

уюхетс норм

anwas
3

Осколки все равно попали в него, мне кажется

Ответить

anwas

уюхетс
0

Согласен, не без этого

Ответить

Яня

Макс
0

А зачем бежать к горящим машинам? Чтобы в них месть что ли?

Ответить

Alex Nevi

Яня
0

Ага, и сгореть. Отвести если близко к огню, попробовать потушить автомобильным тушителем

Ответить

Роман Новиков

12

Ебать жмыхнуло, братан

Ответить

AUBE

Роман
0

говорили нельзя в пластмассовую тару отпускать...

Ответить

Андрей Николаев

11

10 Майклов Бэев из 10

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Странно, что не Воронеж. Тренировочный гриб 

Ответить

Alice Wonder

7

Опять мимо Воронежа попали, да сколько можно

Ответить

Сергей Низовцев

1

Илон Маск поднасрал около подъезда Россиян перед саммитом.

Ответить

Никита Борисова

Сергей
8

В такие моменты надо задаться вопросом — кому это выгодно (c) путен.

Ответить

Madegghead

Никита
0

А кому были выгодны массовые промышленные аварии перед крахом СССР?
Просто полная деградация всех норм безопасности, раздолбайство и износ оборудования...

Ответить

Никита Борисова

Madeggh…
3

ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ВЫГОДЕН ДЛЯ ВЛАСТИ.

Ответить

Madegghead

Никита
0

Ахахаха...
Обновление оборудования - это очень дорого.
Использовать старое изношенное оборудование очень выгодно...

Ответить

Александр Кудин

4

Какое видео может шокировать? Я в России живу тут уже ничего не шокирует

Ответить

Антон Лисин

3

Не взрыв, а хлопок 

Ответить

цорiк

3

Это чо, хлопок? Или уже нет?

Ответить

Madegghead

цорiк
0

Происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.

ТАСС

Ответить

цорiк

Madegghead
0

Лол

Ответить

Джон Кроули

2

Хлопок?

Ответить

Альфред Подъяблонский

2

Цены на топливо не могут расти бесконечно!

Ответить

Никита Борисова

2

Двое людей пострадало, один в тяжёлом состоянии.
Один из них мой дальний родственник. Я его конечно не знал, но всё равно интересно, кто из них пострадал.

Ответить

Фургон для моей МА

–7

Вот бы матери с колясками так же от велосипедов сьебывали как на втором видео

Ответить

Иван Грозный

0

"здеся"

Ответить

Уголовный утюг

Иван
1

Тута

Ответить

Alice Wonder

Уголовный
0

Тама

Ответить

Проклятый кофе

1

Когда все таки решил взорвать мегатонну

Ответить

Иван Эртель

1

Варламов с нуля хочет построить прекрасный Новосибирск будущего?

Ответить

Пышный калькулятор

0

No name или сетевая АЗС?
Подозрительно в новости об этом ни слова, будто кто-то заносит денег журналистам и ТГ-каналам, чтобы не портить имидж сетки.

Ответить

уюхетс норм

Пышный
0

Практически в каждом то канале новость про это есть

Ответить

Иван Болдырев

0

Нет ли там рядом склада с селитрой?

Ответить

AUBE

Иван
1

ну, распиздяи точно были

Ответить

Ivan Ndg

0

Вот это ебнуло

Ответить

John Brain

0

Красиво. *_* Почти как компьютерная графика.

Ответить
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