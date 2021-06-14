В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены более 20 человек Статьи редакции
Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.
Взрываются резервуары с топливом, в том числе — газовым, сообщает МЧС по Новосибирской области. Возгорание занимает 800 квадратных метров и может перейти на складские строения. Соседние улицы перекрыты.
Пострадал 21 человек, среди них двое пожарных, которые первые прибыли на вызов. Все госпитализированы с ожогами, в том числе — девятилетний ребёнок. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала «Интерфаксу», что восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Осторожно, кадры записи могут шокировать.
Он ещё должен был поймать горящий обломок, прикурить от него и выбросить!
Привычный кот
Но ведь если все будут соблюдать это правило, то не будет всех этих замечательных видеороликов
Настя-утилитарист
Привычный кот
Настя ебанист. Я если вижу что-то подобное, всегда подъезжаю поближе посмотреть и поснимать. У меня уже куча роликов и сэлфи на фоне пожаров и наводнений.
Уголовный утюг
Стекла выдержали вроде
Уголовный утюг
Конечно, но разве это важно когда можно снять клевое видео??
Считаю она не справилась, какие то кривые зумы, самого взрыва не видно
наоборот же, видос по всем канонам снят.
Переснять предлагаешь?
А мог и весь баллон
кстати про него
"Куски от заправки летели на сотни метров, пока количество пострадавших от осколков неизвестно."
Пусть будет как можно меньше ущерба всем.🙏🏻 https://t.co/ILvV3CMp56
Да а зачем? Люди по на себе не проверят, то не поймут. ЫЫЫ СМАТРИ КАК РВАНУЛА УУУ КРУТА
Самолет упал? (x100)
- ебнет?
- не должно
Абсолютный торшер
бля неподалеку
бетонная плита упала неподалеку от седого мальчика
Там человек пробегал мимо той фиговины отлетевшей
Ебать жмыхнуло, братан
Илон Маск поднасрал около подъезда Россиян перед саммитом.
В такие моменты надо задаться вопросом — кому это выгодно (c) путен.
А кому были выгодны массовые промышленные аварии перед крахом СССР?
Просто полная деградация всех норм безопасности, раздолбайство и износ оборудования...
ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ВЫГОДЕН ДЛЯ ВЛАСТИ.
Ахахаха...
Обновление оборудования - это очень дорого.
Использовать старое изношенное оборудование очень выгодно...
Это чо, хлопок? Или уже нет?
Происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.
ТАСС
Двое людей пострадало, один в тяжёлом состоянии.
Один из них мой дальний родственник. Я его конечно не знал, но всё равно интересно, кто из них пострадал.
Вот бы матери с колясками так же от велосипедов сьебывали как на втором видео
"здеся"
Нет ли там рядом склада с селитрой?