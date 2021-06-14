Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы из-за большого количества сторонников.

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Об этом Соболь сообщила в своём фейсбуке.

Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтёров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму. Любовь Соболь юрист ФБК

В посте она отмечает, что её «популярность бесит власть», поэтому они приняли закон о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям. Соболь сообщает, что её рейтинг «перехлёстывает все рейтинги единороссов», из-за чего власти «боятся пустить» её на выборы.

Соболь пообещала добиваться отмены закона, из-за которого не может принять участям в выборах, а также сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование».

Я буду добиваться отмены запретительных законов, в том числе закона, по которому меня и других независимых кандидатов лишают пассивного избирательного права. Решение о признании ФБК экстремистской организацией мы будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ. Любовь Соболь юрист ФБК

9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».