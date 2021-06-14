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Новости
Sasha Shambilova

Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией Статьи редакции

Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы из-за большого количества сторонников.

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2327 просмотров

Об этом Соболь сообщила в своём фейсбуке.

Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтёров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму.

Любовь Соболь
юрист ФБК

В посте она отмечает, что её «популярность бесит власть», поэтому они приняли закон о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям. Соболь сообщает, что её рейтинг «перехлёстывает все рейтинги единороссов», из-за чего власти «боятся пустить» её на выборы.

Соболь пообещала добиваться отмены закона, из-за которого не может принять участям в выборах, а также сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование».

Я буду добиваться отмены запретительных законов, в том числе закона, по которому меня и других независимых кандидатов лишают пассивного избирательного права. Решение о признании ФБК экстремистской организацией мы будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ.

Любовь Соболь
юрист ФБК

9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».

Ранее 4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.

#новости #фбк #политика

62 62 комментария
18
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Неясный браслет

11

Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму

Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы

Я несколько раз прочитал и нихера не понял.

Ответить

Крутой Гоша

Неясный
4

Боятся пустить на выборы тем самым вставляя палки в колеса, что непонятного)

Ответить

Неясный браслет

Крутой
1

Ну так получается вставили свою палку в ее колесо или что? В чем идея отказаться то?

Ответить

Alexei Kuksin

Неясный
4

Я бы вставил разочек свою палку в ее колесо. 

Ответить

Неясный браслет

Alexei
3

Тред поклонников Любочки Соболь объявляется открытым.

Ответить

Грядущий

Неясный
0

Эт чо-то не она

Ответить

Alexei Kuksin

Alexei
0

Хотя в моем случае это бы кончилось бы примерно так: 
- Мда, не тот нынче коммунист пошел. Мало того, что у тебя совсем не Сталин, так еще и Маленков. 

Ответить

Крутой Гоша

Неясный
1

если продолжит участие в выборах, будут нападение на волонтёров, провокации, штрафы и посадки, все в лучших традициях.

Ответить

Неясный браслет

Крутой
2

Сколько помню ФБК и всю эту движуху Навального всегда так и было, но никто не снимал свою кандидатуру сам.

Ответить

Viewer

Неясный
5

Она пишет, что есть вероятность, что донатеров и волонтеров привлекут как участников экстремистской деятельности. Как я понимаю, они изучили опыт свидетелей Иеговы и поняли, что их могут посадить вообще за все

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Андрей Рядькин

Неясный
2

Нет ни единого шанса, что ее допустят, а вот убить/покалечить/посадить в тюрьму - легко

Ответить

Dizzy Dizz

Неясный
1

Пока был сам Навальный, который все это дерьмо умел развернуть в свою пользу

Ответить

Michel Gorškov

Крутой
1

Не совсем, всё куда проще. Просто при регистрации откажут, так как поддерживала ФБК, согласно новому «закону». 

Ответить

Максим Шпилёв

Неясный
–3

Будет типа этого:
Если мы говорим про Навального, то понятно, что он признан преступником за растраты и мошенничество, но я считаю, что он совершил одно грандиозное большое мошенничество, когда собирал донаты на свою президентскую кампанию, в которой он участвовать не имел права, что он прекрасно понимал. Он облапошил всю страну.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/09/kakoi-bespredel-vchetverom-berut-za-ruki-za-nogi-i-nezhno-zataskivaiut-v-avtobus

Ответить

Максим Шпилёв

Максим
0

Ватаны заминусили..

Ответить

Сергей Новиков

Крутой
0

Так уже пускали на выборы же её или нет?

Ответить

Иван Дмитриев

Неясный
0

Все ты понял, дед в бункере до эпилепсии дотрясся

Ответить

Абсолютный торшер

7

Соболь слишком прямолинейная, вообще никакой политической гибкости

Ответить

Абсолютный торшер

Абсолютный
3

И не только политической

Ответить

Андрей Рядькин

Абсолютный
0

Какие варианты?

Ответить

Абсолютный торшер

Андрей
4

компьютер уберите два неверных ответа
в смысле варианты?
я правда не оч понимаю зачем голосовать за бабу которая ломится в хату к чекисту и думает шо за эт ниче не будет

Ответить

Андрей Рядькин

Абсолют…
1

Она только этим тебе запомнилась?

Ответить

Рыжий

Андрей
4

Это очень яркое событие так-то. Проникнуть в чужую квартиру и потом всем рассказывать что такого не было? Ну такое себе. С этим жучком фсбшным тоже не все так ровно 

Ответить

Андрей Рядькин

Рыжий
1

Ждём кристального кандидата

Ответить

Рыжий

Андрей
–4

А ты будешь голосовать за кандидата-откровенного пиздабола? Ну ок, выбор есть выбор

Ответить

Андрей

Рыжий
0

Я не считаю это грубым враньем, если смотреть через призму того, как оппозиции тяжело работать

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Это грубое вранье, которое не прокатило. От этого факта никак не избавиться. Доверять такому человеку свой голос никак не могу, твой голос отдавай кому нравится. Мне больше Навальный нравится в этом плане. Но голосовать не "за", а просто "против" (Путина, но за кого угодно) считаю неправильным

Ответить

Viewer

Рыжий
0

Как будто у тебя есть какой-то голос. Доброе утро: выборы управляются из АП и используются для обновления запаса легитимности. Единственная разумное голосование - тактическое, чтобы сломать запрограммированный в этом казино расклад

Ответить

Андрей

Рыжий
–1

Нет никакого голоса, есть только поддержка против узурпатора

Ответить

Viewer

Рыжий
0

С жучком все нормально. Просто технический директор канала в ролике несколько раз грубо ошибся

Ответить

Абсолютный

Андрей
0

из последнего еще всякие сливы , но это не уровень ТЖ
ну и вообще она какая то невыразительная, вся такая на предыхании, но ораторских способностей как бы не особо и есть

Ответить

Андрей Рядькин

Абсолют…
0

Как жаль

Ответить

Абсолютный

Андрей
0

у нее на округе еще всякие прокоммунисты пошли типа Шевченко вроде , так что у нее и здесь электорат не покрыт был бы

Ответить

Лига тупых

–8

Слилась, не жаль

Ответить

Zero-one-one

Лига
5

Как думаешь, тебя отпустят или опустят? 

Ответить

Долгосрочный череп

5

*так называемые "выборы"

Ответить

Рыжий

–12

У Соболь была какая-то поддержка? Серьезно? 

Ответить

Долгосрочный череп

Рыжий
7

В условиях честной конкуренции у неё были бы большие шансы на победу

Ответить

Рыжий

Долгосрочный
–4

Фиг знает. Пиара у нее маловато, позитивного. Нынешние 30-40летние что про нее знают

Ответить

Долгосрочный

Рыжий
0

Такая ситуация сложилась условиях пропаганды и манипулирования СМИ

Ответить

Рыжий

Долгоср…
–1

Политическая борьба, не? Кто наиболее умело пропагандирует и манипулирует - тот и получает полит очки.
Навальный мог тянуть

Ответить

Сергей Новиков

Долгосрочный
0

В условии честной и нормальной конкуренции у неё не было бы шансов, как и у других представителей Навальновской свиты. 

Ответить

Михаил Зеленин

2

Кремль опять победил оппозицию, удивительно как легко это было. 

Ответить

сироп от щекотки

–2

Да продолжения видоса не хочет. Очевидно же

Ответить

Серебряный Джонни

–8

Видимо не хочет, чтобы ещё парочка видеороликов случайно оказалась на каком-нибудь порнохабе ("минусуйте, лицемерные мрази... эстэствэнно эта была нэ ана и цэ товарищ маёр в пэйнте нарисовал а оопзыцыя наша бэзгрэшна")

Ответить

Имя И Фамилия

Серебряный
3

Нужно красными буквами рядом с информацией о судимости кандидата ещё писать ЕБЁТСЯ и дорогие россияне не будут голосовать за этого человека. Так чтоли?

Ответить

Серебряный Джонни

Имя
0

Девушка, которая тр@хается со своим оператором и изменяет мужу, называется шлюх0й.

Ответить

Имя И Фамилия

Серебря…
0

Ну тогда вместо ЕБЁТСЯ пишем ШЛЮХА

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Серебряный
2

любому нормальному человеку похуй на такие видео, если их сливают) 

Ответить

Серебряный Джонни

Дмитрий
0

Кроме человека, чьи видео сливают

Ответить

Абсолютный торшер

Серебряный
1

во времена дипфейков бояться слива порнухи с твоим лицом - ну такое
тем более у соболь , скажем прямо , внешка стандартная

Ответить

Рыжий

Серебряный
0

Секс-видео как аргумент против кандидатуры на выборах?
Ты из Чечни что-ли? Уж насколько я скрепный, но такой аргумент кажется идиотским 

Ответить

Серебряный Джонни

Рыжий
0

Да, это аргумент, если ты публичная личность и политик, и в сеть сливают видео где ты изменяешь мужу со своим оператором.
Если вы не согласны, то приведите хотя бы один пример политика, чьи порно видео перед выборами слили в сеть, и он потом хоть куда-нибудь избрался.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

вариков нет

Ответить

Сибирский Кот

–2

Навальнистам посвящается

Вот честно , кто бы мог подумать что будет так как в фильме про джедаев ?

Ответить

Виталий Куликов

0

"Малый кукухой поехал"

Ответить

Олег Скоробогатов

0

Чем трусливее, тем больше запрещающих законов. Правда они все равно не спасут этих очкодавов.

Ответить

ouxen

0

Любовь Соболь отказалась от участия

Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы из-за большого количества сторонников.

rest in cringe

Ответить

Грядущий томагавк_два

0

От ЕСПЧ максимум будет 10 000 евро + обеспокойство

Ответить

Опытный Филипп

–2

так называемая оппозиция с точки зрения режима от тараканов не отличается. а тараканов не боятся, тараканов давят.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Опытный
0

или едят! А некоторые тараканы спокойно размножаются в квартирах Или некоторые тараканы в террариумах живут. 

Ответить

Egor Likhachov

–4

*комментарий про чернилы*

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