Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией Статьи редакции
Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы из-за большого количества сторонников.
Об этом Соболь сообщила в своём фейсбуке.
В посте она отмечает, что её «популярность бесит власть», поэтому они приняли закон о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям. Соболь сообщает, что её рейтинг «перехлёстывает все рейтинги единороссов», из-за чего власти «боятся пустить» её на выборы.
Соболь пообещала добиваться отмены закона, из-за которого не может принять участям в выборах, а также сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование».
9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
Ранее 4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.
Боятся пустить на выборы тем самым вставляя палки в колеса, что непонятного)
Ну так получается вставили свою палку в ее колесо или что? В чем идея отказаться то?
Я бы вставил разочек свою палку в ее колесо.
Неясный браслет
Тред поклонников Любочки Соболь объявляется открытым.
Хотя в моем случае это бы кончилось бы примерно так:
- Мда, не тот нынче коммунист пошел. Мало того, что у тебя совсем не Сталин, так еще и Маленков.
если продолжит участие в выборах, будут нападение на волонтёров, провокации, штрафы и посадки, все в лучших традициях.
Сколько помню ФБК и всю эту движуху Навального всегда так и было, но никто не снимал свою кандидатуру сам.
Нет ни единого шанса, что ее допустят, а вот убить/покалечить/посадить в тюрьму - легко
Пока был сам Навальный, который все это дерьмо умел развернуть в свою пользу
Не совсем, всё куда проще. Просто при регистрации откажут, так как поддерживала ФБК, согласно новому «закону».
Будет типа этого:
Если мы говорим про Навального, то понятно, что он признан преступником за растраты и мошенничество, но я считаю, что он совершил одно грандиозное большое мошенничество, когда собирал донаты на свою президентскую кампанию, в которой он участвовать не имел права, что он прекрасно понимал. Он облапошил всю страну.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/09/kakoi-bespredel-vchetverom-berut-za-ruki-za-nogi-i-nezhno-zataskivaiut-v-avtobus
Какие варианты?
Абсолютный торшер
компьютер уберите два неверных ответа
в смысле варианты?
я правда не оч понимаю зачем голосовать за бабу которая ломится в хату к чекисту и думает шо за эт ниче не будет
Она только этим тебе запомнилась?
Ждём кристального кандидата
Это грубое вранье, которое не прокатило. От этого факта никак не избавиться. Доверять такому человеку свой голос никак не могу, твой голос отдавай кому нравится. Мне больше Навальный нравится в этом плане. Но голосовать не "за", а просто "против" (Путина, но за кого угодно) считаю неправильным
из последнего еще всякие сливы , но это не уровень ТЖ
ну и вообще она какая то невыразительная, вся такая на предыхании, но ораторских способностей как бы не особо и есть
Как жаль
у нее на округе еще всякие прокоммунисты пошли типа Шевченко вроде , так что у нее и здесь электорат не покрыт был бы
Слилась, не жаль
У Соболь была какая-то поддержка? Серьезно?
Долгосрочный череп
В условиях честной конкуренции у неё были бы большие шансы на победу
Фиг знает. Пиара у нее маловато, позитивного. Нынешние 30-40летние что про нее знают
В условии честной и нормальной конкуренции у неё не было бы шансов, как и у других представителей Навальновской свиты.
Видимо не хочет, чтобы ещё парочка видеороликов случайно оказалась на каком-нибудь порнохабе ("минусуйте, лицемерные мрази... эстэствэнно эта была нэ ана и цэ товарищ маёр в пэйнте нарисовал а оопзыцыя наша бэзгрэшна")
Нужно красными буквами рядом с информацией о судимости кандидата ещё писать ЕБЁТСЯ и дорогие россияне не будут голосовать за этого человека. Так чтоли?
Девушка, которая тр@хается со своим оператором и изменяет мужу, называется шлюх0й.
любому нормальному человеку похуй на такие видео, если их сливают)
Абсолютный торшер
во времена дипфейков бояться слива порнухи с твоим лицом - ну такое
тем более у соболь , скажем прямо , внешка стандартная
Секс-видео как аргумент против кандидатуры на выборах?
Ты из Чечни что-ли? Уж насколько я скрепный, но такой аргумент кажется идиотским
Да, это аргумент, если ты публичная личность и политик, и в сеть сливают видео где ты изменяешь мужу со своим оператором.
Если вы не согласны, то приведите хотя бы один пример политика, чьи порно видео перед выборами слили в сеть, и он потом хоть куда-нибудь избрался.
Навальнистам посвящается
Вот честно , кто бы мог подумать что будет так как в фильме про джедаев ?
Чем трусливее, тем больше запрещающих законов. Правда они все равно не спасут этих очкодавов.
Любовь Соболь отказалась от участия
Она заявила, что власти «боятся пустить» её на выборы из-за большого количества сторонников.
rest in cringe
или едят! А некоторые тараканы спокойно размножаются в квартирах Или некоторые тараканы в террариумах живут.