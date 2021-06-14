Полиция Ирландии сможет требовать пароли для электронных устройств во время обыска Статьи редакции
Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.
Соответсвующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции и равенства Ирландии.
Также закон обяжет полицейских письменно отчитываться о каждом обыске. Это позволит более эффективно собирать данные о работе правоохранительных органов. Кроме этого, документ продлит максимальный срок содержания под стражей до 48 часов по большинству преступлений и до недели для подозреваемых в торговле людьми.
Министр юстиции Хезер Хамфрис сообщает, что закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной». По её словам, цель проекта — помочь понять гражданам, какими полномочиями наделены полицейские.
А ведь не зря часто слышу, что ирландцы на россиян похожи
А я вот не слышал, чтобы у них за участие в протестах или попытках принять участие в выборах приходили с обысками и последующими арестами. Или за оскорбление ветеранов и исполнение песен сомнительного содержания.
По правде сказать - на россиян вообще никто на планете не похож. Отдельная цивилизация, как сказал путен. Владеет телепортацией, как сказал гундяев. И помогает им запасная хромосома, как сказал мединский.
и чем например?
Бухают
Церковный крюк
как и немцы/чехи/французы и греки
Кстати, у обезьян кожа ведь белая, как тогда негры появились?
Тем, что требование пароля немного неправильно?
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.
и все?
Тем, что требование пароля немного неправильно?
правильность/неправильность это вопрос дискуссионный, сюда я лезть не буду
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.
это пока только рассматривают как расширение оперативно-розыскных мероприятий, в идеале это служит общественному благу
Ирландия - правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством, в отичие от России.
пароль от телефона нужен ведь и для того чтобы перевести тел в режим съемного диска и залить тебе "неправильные" файлы чтобы обвинить
Церковный крюк
кому нужен? Ирландской полиции?
ирландские копы не могут быть "мусорами" ?
Церковный
наверняка могут, но на них есть управа
Или нет.
или да
Надеяться на добродетельность государства глупо.
тут история про систему сдержек и противовесов, а не про добродетельность
Тут история про нарушение этой системы)
в каком месте?
Право не свидетельствовать против себя
это не про систему сдержек и противовесов, прости
Это именно про неё, лол.
ССиП - составной элемент доктрины и практики разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Обеспечивает баланс ветвей власти, взаимное ограничение одной ветвью власти других.
тут что, полиция наделилась правом вертеть кого угодно на своей дубине?
нет
был внесен законопроект
законодательная власть рассмотрит его, оценит его соответствие духу основного закона Ирландии
Если он будет одобрен, то полиция наделится этими полномочиями условно, тк санкционировать такое действие будет суд
суд под полицией в Ирландии? да вроде нет
И где тут разговор про систему здержек и противовесов?
Это хуйня полная, демократия как система работает только на основе прав человека, в т.ч. набора заведомых неприкосновенностей вроде отсутствия наказания за отказ топить себя на суде. Если ты отпилишь от демократии права человека, ты получишь диктатуру, и уже неважно будет, насколько там сбалансированы суд с парламентом и министрами. Т.е. демократия изначально подразумевает, что права граждан будут как минимум равны правам государства, а обычно они даже выше ставятся.
и все?
ацтань! я не соприкосался с ними, но на ютубах такие точки зрения часто слышал
про правовое гос-во, ну вот не знаю, Латвия, конечно, не Ирландия, но тоже ЕС, но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции. Даже если он составит протокол, где дословно распишет, какие дикпики у меня нашел.
но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции.
это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие, входящее в состав обыска, которое входит в состав орм. Соответственно, чтоб это вообще произошло, у судебной инстанции должны быть основания это разрешить в отношении вас, значит в глазах суда вы должены кокнретно запачкаться, не пачкайтесь и спите спокойно, это не Россия, где у мента априори есть интерес тебя зацепить чтоб по статистике зарплату не уменшали
правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством
А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.
правильность/неправильность это вопрос дискуссионный
Нет, он вполне однозначный: пароль нужен чтобы НИКТО не имел доступа к информации. Да, прям вообще никто, только владелец устройства.
Церковный крюк
А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.
общество разве не учавствует в формировании законодательной и исполнительной власти? учавствует, если имеет место законодательная иничциатива, приятная обществу или какой-то его части, то ее избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии
Нефтяной самолет
Ещё не обязали, а предложили и я почему-то уверен, что их ща обоссут за такие предложения
дерьмовая какая то тенденция
тж запили гайд как от этого уворачиваться в будущем
на понятном языке
запили гайд как от этого уворачиваться в будущем
Гайд:
1. Не используешь электронные устройства.
2. Всё.
дада 2021год
спасибо
очень дельно
ну будут пытать
пытать будут в любом случае
не надо давать им наглеть
пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм
от молодняка они именно этого и дождутся
Двойное дно.
Но про наличие его могут спросить, а за обман хз что.
В суде - понятно, а можно ли соврать без присяги менту не ясно.
Занимаешься любым криминалом - используй системы шифрования с двойным дном.
Нефтяной самолет
Обустанавливаются своими веракриптами и думают, что следствие не в курсе, что там есть опция скрытого тома
Ну вот, сдал контору. И как теперь прятать скриншоты с шутками про Царя???
Можно же "забыть" пароль. Но большинство пользователей все равно блокирует устройство фейс айди или отпечатком. Вот по этому закону и будут требовать добровольно разблокировать.
Я Вам не скажу за всю Одессу, но в РФ сотрудники полиции обладают поистине магическими талантами для восстановления памяти. Подозреваю, что копчики в Ирландии имеют схожие таланты. Кстати, рекомендую охуенный фильм «Грязь» с заебавшимся МакЭвоем, по нему конечно же нельзя судить о всех полицейских страны леприконов, просто кинч огонь.
А разве у них нет поправки на то, что можно против себя не свидетельствовать? Предоставление пароля от личного устройства как раз подпадает под это. Если они думают что телефон правда был замешан в преступлении, пусть изымают его и приобщают к делу в качестве улики. И сами пусть пробуют его взламывать.
Вообще обыск - это не рандомное мероприятие. Это санкционированное судом действие, у которого должны быть конретные (и весомые) причины и к этому полиция готовится заранее. Поэтому такое требование выглядит логичным. Скажем, если во время обыска найдут сейф или какой-то тайник, то его потребуют открыть. И, например, найдут там документы, подтверждающие (или опровергающие) вину человека. А отличие бумажных документов от элетронных не такое уж большое, чтобы неприкосновенность смартфона выводилась прям на какой-то отдельный уровень. То есть при задержании они пароли требовать не имют права, только при обыске.
требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет
Нет, если ты говоришь, что ключ потерялся, то они всё равно откроют, и без твоего ключа. Просто это будет немного дольше. А тебе на суде ещё припомнят отказ сотрудничать со следствием, и за него ещё накинут срок.
Ну посидишь на нарах пока не вспомнишь.
Ирландия теперь тоталитарная помойка?
Посмотрим какое место она займёт в следующем рейтинге демократии))
Уверен, председатель Xi каждый раз плачет, видя место Китая в рейтинге демократии
>закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной»
когда перепутал понятия "работа правоохранительных органов" и "личная информация"
В UK уже давно так. И прецеденты есть. Так что они не первые, они у соседей позаимствовали :)
Мировая практика
Совсем о***ли, *** конченные.
Но вроде бы в Бриташке это говно уже давно?
Какого-то астронома прессовали за то, что нашли у него записи шума из обсерватории и требовали ключ.
Блин, если я ирландец и моё мыло взломали а я не чешусь об этом, то не сумев назвать пароль я буду противодействовать следствию что ли?
Надо иметь пароль при вводе которого устройство превращается в кирпич или флрматируется.
Комментарий удален
Да ну не нужна эта конфиденциальность никому, какие тайны, че вообще скрывать. Пусть следят за всем и вообще любое мое действие снимают на камеры, хранят и записывают. И чтобы я к этому доступ имел) пускай даже знают что в моей голове и что я думаю в любой момент времени по любому поводу. Тогда можно будет мутить умную бюрократию, не нужны документы, ничего не надо нигде проходить. То что где-то типа России это все используют чтобы давать пизды это хуево. То что в остальном мире это все далеко от совершенства и нет понимания зачем все это, то это вопрос времени.
не нужна эта конфиденциальность никому
А зачем ты свои рабские фантазии на всех проецируешь?
Удалите пожалуйста новость, надеюсь её ещё не успели прочитать российская власть.