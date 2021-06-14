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Sasha Shambilova

Полиция Ирландии сможет требовать пароли для электронных устройств во время обыска Статьи редакции

Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.

Соответсвующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции и равенства Ирландии.

Также закон обяжет полицейских письменно отчитываться о каждом обыске. Это позволит более эффективно собирать данные о работе правоохранительных органов. Кроме этого, документ продлит максимальный срок содержания под стражей до 48 часов по большинству преступлений и до недели для подозреваемых в торговле людьми.

Министр юстиции Хезер Хамфрис сообщает, что закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной». По её словам, цель проекта — помочь понять гражданам, какими полномочиями наделены полицейские.

В то же время, когда мы предлагаем дать дополнительные полномочия полиции, мы также усиливаем гарантии. Законопроект будет уделять большое внимание основным правам и процессуальным правам обвиняемых.

Я считаю, что это сохранит критически важный баланс, который является ключом к нашей системе уголовного правосудия.

Хезер Хамфрис
министр юстиции Ирландии

#новости #ирландия

2118 просмотров
74 74 комментария
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Vadim Nemnasev

9

А ведь не зря часто слышу, что ирландцы на россиян похожи

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Eugard

Vadim
3

А я вот не слышал, чтобы у них за участие в протестах или попытках принять участие в выборах приходили с обысками и последующими арестами. Или за оскорбление ветеранов и исполнение песен сомнительного содержания.
По правде сказать - на россиян вообще никто на планете не похож. Отдельная цивилизация, как сказал путен. Владеет телепортацией, как сказал гундяев. И помогает им запасная хромосома, как сказал мединский. 

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Церковный крюк

Vadim
0

и чем например?

Ответить

Vladimir Yakimenko

Церковный
2

Бухают

Ответить

Церковный крюк

Vladimir
3

как и немцы/чехи/французы и греки 

Ответить

Vladimir

Церковн…
0

Это потому, что все люди похожи. Только давайте не будет заводить спор о принадлежности негров к Хомо Саниенс. 

Ответить

Ragnar Lodbrok

Vladimir
0

Кстати, у обезьян кожа ведь белая, как тогда негры появились? 

Ответить

Vladimir

Ragnar
1

Они закоптились, когда вылезали из Ада. Вы что, библию не читали?

Ответить

Vadim Nemnasev

Церковный
0

Тем, что требование пароля немного неправильно? 
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали. 

Ответить

Церковный крюк

Vadim
1

и все? 
Тем, что требование пароля немного неправильно?

правильность/неправильность это вопрос дискуссионный, сюда я лезть не буду
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.

это пока только рассматривают как расширение оперативно-розыскных мероприятий, в идеале это служит общественному благу
Ирландия - правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством, в отичие от России.

Ответить

Абсолютный

Церковн…
2

пароль от телефона нужен ведь и для того чтобы перевести тел в режим съемного диска и залить тебе "неправильные" файлы чтобы обвинить

Ответить

Церковный крюк

Абсолют…
0

кому нужен? Ирландской полиции?

Ответить

Абсолютный

Церковн…
3

ирландские копы не могут быть "мусорами" ?

Ответить

Церковный

Абсолют…
3

наверняка могут, но на них есть управа

Ответить

alexferman

Церковн…
1

Или нет.

Ответить

Церковный

alexfer…
0

или да

Ответить

alexferman

Церковн…
0

Надеяться на добродетельность государства глупо.

Ответить

Церковный

alexfer…
0

тут история про систему сдержек и противовесов, а не про добродетельность

Ответить

alexferman

Церковн…
0

Тут история про нарушение этой системы)

Ответить

Церковный

alexfer…
0

в каком месте?

Ответить

alexferman

Церковн…
0

Право не свидетельствовать против себя

Ответить

Церковный

alexfer…
0

это не про систему сдержек и противовесов, прости

Ответить

alexferman

Церковн…
0

Это именно про неё, лол.

Ответить

Церковный

alexfer…
0

ССиП - составной элемент доктрины и практики разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Обеспечивает баланс ветвей власти, взаимное ограничение одной ветвью власти других.

тут что, полиция наделилась правом вертеть кого угодно на своей дубине?
нет
был внесен законопроект
законодательная власть рассмотрит его, оценит его соответствие духу основного закона Ирландии
Если он будет одобрен, то полиция наделится этими полномочиями условно, тк санкционировать такое действие будет суд
суд под полицией в Ирландии? да вроде нет
И где тут разговор про систему здержек и противовесов?

Ответить

alexferman

Церковн…
0

Это хуйня полная, демократия как система работает только на основе прав человека, в т.ч. набора заведомых неприкосновенностей вроде отсутствия наказания за отказ топить себя на суде. Если ты отпилишь от демократии права человека, ты получишь диктатуру, и уже неважно будет, насколько там сбалансированы суд с парламентом и министрами. Т.е. демократия изначально подразумевает, что права граждан будут как минимум равны правам государства, а обычно они даже выше ставятся.

Ответить

Eugard

Абсолют…
1

Зачем им это?

Ответить

Vadim Nemnasev

Церковн…
–1

и все?

ацтань! я не соприкосался с ними, но на ютубах такие точки зрения часто слышал

про правовое гос-во, ну вот не знаю, Латвия, конечно, не Ирландия, но тоже ЕС, но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции. Даже если он составит протокол, где дословно распишет, какие дикпики у меня нашел. 

Ответить

Церковный крюк

Vadim
2

но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции.

это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие, входящее в состав обыска, которое входит в состав орм. Соответственно, чтоб это вообще произошло, у судебной инстанции должны быть основания это разрешить в отношении вас, значит в глазах суда вы должены кокнретно запачкаться, не пачкайтесь и спите спокойно, это не Россия, где у мента априори есть интерес тебя зацепить чтоб по статистике зарплату не уменшали

Ответить

MedievalRain

Церковн…
0

правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством

А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.

правильность/неправильность это вопрос дискуссионный

Нет, он вполне однозначный: пароль нужен чтобы НИКТО не имел доступа к информации. Да, прям вообще никто, только владелец устройства.

Ответить

Церковный крюк

Medieva…
0

А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.

общество разве не учавствует в формировании законодательной и исполнительной власти? учавствует, если имеет место законодательная иничциатива, приятная обществу или какой-то его части, то ее избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии

Ответить

Нефтяной самолет

Vadim
1

Ещё не обязали, а предложили и я почему-то уверен, что их ща обоссут за такие предложения

Ответить

Абсолютный торшер

8

но ведь в этом смысл паролей - чтобы никто не совал свой нос куда ему не надо.
в итоге кому надо просто не будут хранить ничего на устройствах, или будут иметь привычку уметь быстро всё вайпнуть

Ответить

конгруэ́нтный

4

дерьмовая какая то тенденция 
тж запили гайд как от этого уворачиваться в будущем 
на понятном языке 

Ответить

Alexander Personazhe

конгруэ́нтный
4

 запили гайд как от этого уворачиваться в будущем 

Гайд: 
1. Не используешь электронные устройства. 
2. Всё.

Ответить

конгруэ́нтный

Alexander
0

дада 2021год
спасибо 
очень дельно

Ответить

Alexander

конгруэ…
0

Не, ну вопрос же был про то, как уворачиваться. Вот 100% способ. Не было же уточнения, что это должен быть простой и удобный способ. ;)

Ответить

конгруэ́нтный

Alexand…
0

ну будут пытать 
пытать будут в любом случае 
не надо давать им наглеть 
пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм 
от молодняка они именно этого и дождутся 

Ответить

Alexander

конгруэ…
0

Не думаю, что в полиции Ирландии будут пытать. Всё-таки у них уже не тот уровень. Мелких наркодилеров и так расколют, а крупными уже занимаются другие инстанции.

Ответить

KSA

Alexander
0

1. Разрешение на вынос мусора вы можете получить через мобильное приложение "Гостерпила"

Ответить

конгруэ́нтный

KSA
0

ну кстати да

Ответить

Kir Kirsky

конгруэ́нтный
0

Двойное дно.
Но про наличие его могут спросить, а за обман хз что.
В суде - понятно, а можно ли соврать без присяги менту не ясно.

Ответить

alexferman

4

Вот это Ирландия деграднула

Ответить

Vladimir Yakimenko

2

Занимаешься любым криминалом - используй системы шифрования с двойным дном. 

Ответить

Нефтяной самолет

Vladimir
4

Обустанавливаются своими веракриптами и думают, что следствие не в курсе, что там есть опция скрытого тома

Ответить

Vladimir Yakimenko

Нефтяной
1

Ну вот, сдал контору. И как теперь прятать скриншоты с шутками про Царя???

Ответить

Andrew Muralov

Vladimir
0

Можно же "забыть" пароль.  Но большинство пользователей все равно блокирует устройство фейс айди или отпечатком. Вот по этому закону и будут требовать добровольно разблокировать. 

Ответить

Kir Kirsky

Andrew
0

Суду похуй будет на "забыл"

Ответить

Vladimir Yakimenko

Andrew
0

Я Вам не скажу за всю Одессу, но в РФ сотрудники полиции обладают поистине магическими талантами для восстановления памяти. Подозреваю, что копчики в Ирландии имеют схожие таланты. Кстати, рекомендую охуенный фильм «Грязь» с заебавшимся МакЭвоем, по нему конечно же нельзя судить о всех полицейских страны леприконов, просто кинч огонь. 

Ответить

Детский космос

3

А разве у них нет поправки на то, что можно против себя не свидетельствовать? Предоставление пароля от личного устройства как раз подпадает под это. Если они думают что телефон правда был замешан в преступлении, пусть изымают его и приобщают к делу в качестве улики. И сами пусть пробуют его взламывать.

Ответить

цорiк

2

Лол, а как же право не свидетельствовать против себя?

Ответить

Alexander Personazhe

0

Вообще обыск - это не рандомное мероприятие. Это санкционированное судом действие, у которого должны быть конретные (и весомые) причины и к этому полиция готовится заранее. Поэтому такое требование выглядит логичным. Скажем, если во время обыска найдут сейф или какой-то тайник, то его потребуют открыть. И, например, найдут там документы, подтверждающие (или опровергающие) вину человека. А отличие бумажных документов от элетронных не такое уж большое, чтобы неприкосновенность смартфона выводилась прям на какой-то отдельный уровень. То есть при задержании они пароли требовать не имют права, только при обыске.

Ответить

цорiк

Alexander
2

Ну требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет

Ответить

Alexander Personazhe

цорiк
0

 требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет 

Нет, если ты говоришь, что ключ потерялся, то они всё равно откроют, и без твоего ключа. Просто это будет немного дольше. А тебе на суде ещё припомнят отказ сотрудничать со следствием, и за него ещё накинут срок.

Ответить

Долгосрочный череп

1

То есть, если я говорю: "Я забыл из-за стресса пароль. Это не по злому умыслу", то докажите, что это отказ, а не беспомощность.

Ответить

Andrew Muralov

Долгосрочный
1

Ну посидишь на нарах пока не вспомнишь. 

Ответить

пепси

Andrew
1

Ну посидит. Адвокат явится и его выпустят. Максимум, что светит пидорасам.

Ответить

Иван Иванович

1

Ирландия теперь тоталитарная помойка?

Ответить

alexferman

Иван
0

Посмотрим какое место она займёт в следующем рейтинге демократии))

Ответить

Иван Иванович

alexferman
1

Уверен, председатель Xi каждый раз плачет, видя место Китая в рейтинге демократии

Ответить

Игорь Бриннер

1

И? А если я забыл этот пароль? Как они докажут, что я его знаю и помню.

Ответить

Опытный Филипп

1

в министерстве пропаганды сегодня пиршество, если конечно они вообще смогут перекрыть поток истекающей изо рта слюны

Ответить

Yan Fedoseev

1

>закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной»

когда перепутал понятия "работа правоохранительных органов" и "личная информация"

Ответить

aliftin

1

Где пароли, Лебовски? Какой графический ключ на этом сраном xiaomi? 

Ответить

T:ema

0

В UK уже давно так. И прецеденты есть. Так что они не первые, они у соседей позаимствовали :)

Ответить

Vladimir Ignatov

T:ema
2

Мировая практика 

Ответить

Роман Новиков

Vladimir
0

Ждём у нас через час

Ответить

KSA

0

Совсем о***ли, *** конченные.
Но вроде бы в Бриташке это говно уже давно?
Какого-то астронома прессовали за то, что нашли у него записи шума из обсерватории и требовали ключ.

Ответить

Общий крюк

KSA
2

Галелея?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

И пальчики с мордой для доступа в телефон пожалуйте

Ответить

Майка Ника

0

Блин, если я ирландец и моё мыло взломали а я не чешусь об этом, то не сумев назвать пароль я буду противодействовать следствию что ли? 

Ответить

Andrew Muralov

0

Надо иметь пароль при вводе которого устройство превращается в кирпич или флрматируется. 

Ответить

Комментарий удален

noel issak

0

Да ну не нужна эта конфиденциальность никому, какие тайны, че вообще скрывать. Пусть следят за всем и вообще любое мое действие снимают на камеры, хранят и записывают. И чтобы я к этому доступ имел) пускай даже знают что в моей голове и что я думаю в любой момент времени по любому поводу. Тогда можно будет мутить умную бюрократию, не нужны документы, ничего не надо нигде проходить. То что где-то типа России это все используют чтобы давать пизды это хуево. То что в остальном мире это все далеко от совершенства и нет понимания зачем все это, то это вопрос времени.

Ответить

MedievalRain

noel
0

не нужна эта конфиденциальность никому

А зачем ты свои рабские фантазии на всех проецируешь?

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Ragnar Lodbrok

0

Удалите пожалуйста новость, надеюсь её ещё не успели прочитать российская власть. 

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