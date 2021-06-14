В то же время, когда мы предлагаем дать дополнительные полномочия полиции, мы также усиливаем гарантии. Законопроект будет уделять большое внимание основным правам и процессуальным правам обвиняемых.

Я считаю, что это сохранит критически важный баланс, который является ключом к нашей системе уголовного правосудия.