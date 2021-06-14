В Ирландии подготовили законопроект, по которому полиция сможет требовать пароли электронных устройств во время обыска Статьи редакции
Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.
План законопроекта опубликован на сайте Министерства юстиции и равенства Ирландии, но в парламент его ещё не внесли.
Если проект одобрят, закон обяжет полицейских письменно отчитываться о каждом обыске. Это позволит более эффективно собирать данные о работе правоохранительных органов. Кроме этого, документ продлит максимальный срок содержания под стражей до 48 часов по большинству преступлений и до недели для подозреваемых в торговле людьми.
Министр юстиции Хезер Хамфрис сообщает, что закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной». По её словам, цель проекта — помочь понять гражданам, какими полномочиями наделены полицейские.
А ведь не зря часто слышу, что ирландцы на россиян похожи
А я вот не слышал, чтобы у них за участие в протестах или попытках принять участие в выборах приходили с обысками и последующими арестами. Или за оскорбление ветеранов и исполнение песен сомнительного содержания.
По правде сказать - на россиян вообще никто на планете не похож. Отдельная цивилизация, как сказал путен. Владеет телепортацией, как сказал гундяев. И помогает им запасная хромосома, как сказал мединский.
и чем например?
Бухают
Церковный крюк
как и немцы/чехи/французы и греки
Кстати, у обезьян кожа ведь белая, как тогда негры появились?
Тем, что требование пароля немного неправильно?
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.
и все?
Тем, что требование пароля немного неправильно?
правильность/неправильность это вопрос дискуссионный, сюда я лезть не буду
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.
это пока только рассматривают как расширение оперативно-розыскных мероприятий, в идеале это служит общественному благу
Ирландия - правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством, в отичие от России.
пароль от телефона нужен ведь и для того чтобы перевести тел в режим съемного диска и залить тебе "неправильные" файлы чтобы обвинить
Церковный крюк
кому нужен? Ирландской полиции?
ирландские копы не могут быть "мусорами" ?
Церковный
наверняка могут, но на них есть управа
Или нет.
или да
Надеяться на добродетельность государства глупо.
тут история про систему сдержек и противовесов, а не про добродетельность
Тут история про нарушение этой системы)
в каком месте?
Право не свидетельствовать против себя
это не про систему сдержек и противовесов, прости
Это именно про неё, лол.
ССиП - составной элемент доктрины и практики разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Обеспечивает баланс ветвей власти, взаимное ограничение одной ветвью власти других.
тут что, полиция наделилась правом вертеть кого угодно на своей дубине?
нет
был внесен законопроект
законодательная власть рассмотрит его, оценит его соответствие духу основного закона Ирландии
Если он будет одобрен, то полиция наделится этими полномочиями условно, тк санкционировать такое действие будет суд
суд под полицией в Ирландии? да вроде нет
И где тут разговор про систему здержек и противовесов?
Это хуйня полная, демократия как система работает только на основе прав человека, в т.ч. набора заведомых неприкосновенностей вроде отсутствия наказания за отказ топить себя на суде. Если ты отпилишь от демократии права человека, ты получишь диктатуру, и уже неважно будет, насколько там сбалансированы суды с парламентом и министрами. Т.е. демократия изначально подразумевает, что права граждан как минимум равны правам государства, а обычно они даже выше ставятся.
так соответствие этой инициативы Основному закону Ирландии, в котором и права человека отражены, он либо прошел, либо только будет рассматриваться на соответствие, в любом случае, общество через демократические механизмы либо уже это одобрило само, либо выберет само, нравится это ему или нет
правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством
А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.
правильность/неправильность это вопрос дискуссионный
Нет, он вполне однозначный: пароль нужен чтобы НИКТО не имел доступа к информации. Да, прям вообще никто, только владелец устройства.
Церковный крюк
А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.
общество разве не учавствует в формировании законодательной и исполнительной власти? учавствует, если имеет место законодательная иничциатива, приятная обществу или какой-то его части, то ее избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии
избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии
Избранные представители действуют в интересах государства, ведь именно государству нужны пароли.
Простые люди спокойно себе жили без требования предоставить пароли.
и все?
ацтань! я не соприкосался с ними, но на ютубах такие точки зрения часто слышал
про правовое гос-во, ну вот не знаю, Латвия, конечно, не Ирландия, но тоже ЕС, но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции. Даже если он составит протокол, где дословно распишет, какие дикпики у меня нашел.
но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции.
это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие, входящее в состав обыска, которое входит в состав орм. Соответственно, чтоб это вообще произошло, у судебной инстанции должны быть основания это разрешить в отношении вас, значит в глазах суда вы должены кокнретно запачкаться, не пачкайтесь и спите спокойно, это не Россия, где у мента априори есть интерес тебя зацепить чтоб по статистике зарплату не уменшали
это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие
Это вообще неважно, государству нужно давать минимальные права на вмешательство в жизнь, а то что приняли в Ирландии это полный нонсенс.
что нужно/не нужно пусть ирландцы для себя сами решат, лично это уже не наше дело
Ну хз. Каждый имеет право не свидетельствовать против себя. Хотят вскрыть - могут вскрыть без пароля.
Это неправильно ещё и тем, что давать пароль от своего устройства = свидетельствовать против себя. И законом должно быть разрешено отказывать в выдаче пароля от девайса так как это одно и то же
Нефтяной самолет
Ещё не обязали, а предложили и я почему-то уверен, что их ща обоссут за такие предложения
дерьмовая какая то тенденция
тж запили гайд как от этого уворачиваться в будущем
на понятном языке
запили гайд как от этого уворачиваться в будущем
Гайд:
1. Не используешь электронные устройства.
2. Всё.
дада 2021год
спасибо
очень дельно
ну будут пытать
пытать будут в любом случае
не надо давать им наглеть
пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм
от молодняка они именно этого и дождутся
Непривычный
пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм
от молодняка
И молодняк может забыть про свое светлое будущее.
и может построить свое если захочет или сможет
пусть все горит
перерождается как феникс
каждому поколению по коктейлю
это же и обучения прогресс
а так закрыть все
под контролем все держать
людям это не нравится
хорошего не будет
перерождается как феникс
У тебя очень жирный пробел в знании мировой истории, во-первых. А во-вторых, испортить себе жизнь из-за такой дурацкой выходки — смешно и глупо.
иронично
но я "магистр исторических наук"
Кейсов тогда можно в студию? Запишу, поизучаю на досуге.
я ужинаю сорри
кейсов не будет люди дураки всегда одинаково поступают
Двойное дно.
Но про наличие его могут спросить, а за обман хз что.
В суде - понятно, а можно ли соврать без присяги менту не ясно.
Не знаю, как с айфонами. Но, у меня на телефоне есть такая штука, как доп.рабочее пространство. По сути, второй рабочий стол, в который заходишь под другим паролем, с основным пространством он никак не связан. Можно настроить для него приложения, какие хочешь, чтоб отображались, и надо будет заново в них авторизоваться, будто только скачал.
Вот это Ирландия деграднула
А разве у них нет поправки на то, что можно против себя не свидетельствовать? Предоставление пароля от личного устройства как раз подпадает под это. Если они думают что телефон правда был замешан в преступлении, пусть изымают его и приобщают к делу в качестве улики. И сами пусть пробуют его взламывать.
Лол, а как же право не свидетельствовать против себя?
Ирландия теперь тоталитарная помойка?
Посмотрим какое место она займёт в следующем рейтинге демократии))
Уверен, председатель Xi каждый раз плачет, видя место Китая в рейтинге демократии
Ну посидишь на нарах пока не вспомнишь.
Занимаешься любым криминалом - используй системы шифрования с двойным дном.
Нефтяной самолет
Обустанавливаются своими веракриптами и думают, что следствие не в курсе, что там есть опция скрытого тома
Ну вот, сдал контору. И как теперь прятать скриншоты с шутками про Царя???
Не держи криминал на компе/телефоне, всю переписку пускай через тоннели с протоколами шифрования, не сертифицированными (сорм не ломает) в РФ, на терминале, арендованном на фунта в ДЦ в стране, где запросы МВД/ФСБ используются в качестве средств личной гигиены. Для шифрования переписки юзаешь PGP. И на терминал заходи через другой терминал, к которому подключаешься через ТОР. Но если достанут паяльник - все равно скажешь. Но к другому терминалу, где просто шутки на ТЖ шутишь, срок меньше будет.
Можно же "забыть" пароль. Но большинство пользователей все равно блокирует устройство фейс айди или отпечатком. Вот по этому закону и будут требовать добровольно разблокировать.
Я Вам не скажу за всю Одессу, но в РФ сотрудники полиции обладают поистине магическими талантами для восстановления памяти. Подозреваю, что копчики в Ирландии имеют схожие таланты. Кстати, рекомендую охуенный фильм «Грязь» с заебавшимся МакЭвоем, по нему конечно же нельзя судить о всех полицейских страны леприконов, просто кинч огонь.
Крайний Мика
Там шотландцы вроде
Крайний Мика
А чем казахи отличаются от чеченцев?
Товарищ майор, мы Вас выкупили, можно не отвечать на вопрос?
Лааадно, все казахи шабить, казах без понтов - беспонтовый казах, а ещё все они умеют петь «Москва любит экстази, студентки и фэнтези», уважают крузак, кумыс и бешбармак.
А про чехов ничего сказать не могу, избегаю с ними общения/пересечения, потому что мой АК-47 из Екатеринбурга, Березовский район, а у них - из Ижевска.
Отлично. Я уже предвкушаю как у нас примут подобный закон, при этом на любые возражения будут приводить в пример именно Ирландию.
Удалите пожалуйста новость, надеюсь её ещё не успели прочитать российская власть.
Совсем о***ли, *** конченные.
Но вроде бы в Бриташке это говно уже давно?
Какого-то астронома прессовали за то, что нашли у него записи шума из обсерватории и требовали ключ.
Как мне объяснил молодой человек - телефоны смотрят только если полиция получила ордер через суд и имеет обоснования для обыска. Если на улице рандомно остановили - можно не соглашаться на шмон и идти дальше. Телефон не имеют права разлочить без ордера в любом случае, даже если с наркотой поймали. Если силой остановят, но ты ничего не совершал - можно накотать репорт, суд может даже в тюрьму такого копа отправить. В теории, можно нажаловаться, даже если ты из-за шмона опоздал на автобус. Но, на практике там с пониманием относятся.
Если его не было, всегда можно накатать на полицейского репорт - а там уже от бесед с начальством до увольнения.
У нас даже жаловаться бесполезно. Шмонали несколько раз, даже не извинялись. Один раз с поезда сняли и увезли на вокзал. Начинаешь спрашивать удостоверение или про основания - повышают голос и угрожают. Один раз вообще смешно вышло с обыском - спускалась из квартиры ночью за сигами, а этажом выше фараоны из лифта вышли только. Ну, они меня догнали и начали шмонать. Телефон только из ремонта был и без пароля. Странно, что в морду не дали, когда я его выдрала из рук у них.
В UK уже давно так. И прецеденты есть. Так что они не первые, они у соседей позаимствовали :)
Мировая практика
>закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной»
когда перепутал понятия "работа правоохранительных органов" и "личная информация"
Вообще обыск - это не рандомное мероприятие. Это санкционированное судом действие, у которого должны быть конретные (и весомые) причины и к этому полиция готовится заранее. Поэтому такое требование выглядит логичным. Скажем, если во время обыска найдут сейф или какой-то тайник, то его потребуют открыть. И, например, найдут там документы, подтверждающие (или опровергающие) вину человека. А отличие бумажных документов от элетронных не такое уж большое, чтобы неприкосновенность смартфона выводилась прям на какой-то отдельный уровень. То есть при задержании они пароли требовать не имют права, только при обыске.
требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет
Нет, если ты говоришь, что ключ потерялся, то они всё равно откроют, и без твоего ключа. Просто это будет немного дольше. А тебе на суде ещё припомнят отказ сотрудничать со следствием, и за него ещё накинут срок.
Если андроид, то вообще без проблем. Если айфон, то посложнее будет, но вроде тоже ломают, если есть реальная необходимость. ФБР вон айфон террориста вроде таки взломало, хотя и дофига дорого вышло. Так что взломают, не беспокойтесь. Просто либо подозреваемый сам отдаст пароль, либо на взлом уйдёт уйма времени и денег. И во втором случае прокурор будет более суров. Как-то так.
Да ну не нужна эта конфиденциальность никому, какие тайны, че вообще скрывать. Пусть следят за всем и вообще любое мое действие снимают на камеры, хранят и записывают. И чтобы я к этому доступ имел) пускай даже знают что в моей голове и что я думаю в любой момент времени по любому поводу. Тогда можно будет мутить умную бюрократию, не нужны документы, ничего не надо нигде проходить. То что где-то типа России это все используют чтобы давать пизды это хуево. То что в остальном мире это все далеко от совершенства и нет понимания зачем все это, то это вопрос времени.
не нужна эта конфиденциальность никому
А зачем ты свои рабские фантазии на всех проецируешь?
Надо иметь пароль при вводе которого устройство превращается в кирпич или флрматируется.
Думаю так:
Во-первых, есть способы восстановить удалённую информацию.
Во-вторых, восстановят информацию и въебут дополнительный пятак за отказ сотрудничать со следствием
Ну тогда есть и способы получения инфы без пароля. У израильской конторы ест какой-то супер пупер софт. Пусть ебутся тогда и платят за разблокировку. (хотя потом эту сумму можно вычесть с владельца гаджета в случае доказательства вины)
На айфоне можно сделать удаление всего при нескольких неверных попытках. Просто "вроде такой пароль, ой опечатался, ой не тот пароль, ой всё удалилось"
А у пользователя за каждый неверный пароль удаляется палец, ой, не та страна
Сорри за наброс и приплетание, но я ведь не сказал какую из великих стран я имел ввиду ;)
Блин, если я ирландец и моё мыло взломали а я не чешусь об этом, то не сумев назвать пароль я буду противодействовать следствию что ли?
гражданин, пройдёмте
Товарищ майор, а можно не надо?
Надо…
Бутылка шампанского уже настоялась и покрылась лёгкой испариной
ВОЗ придётся зарегистрировать новое заболевание - внезапная случайная забывчивость на территории Ирландии.
А если паролем является не текст, а какой-нибудь факт, например, присутствие определённых точек доступа поблизости?
Комментарий удален
-Да, но в России
-Хаха, их признали русскими 2 недели назад
-Вот вы смеетесь, а в тот время Навальный
-Ау, Барнаул алтайский край!
-и че? И че?? Это оправдание чтоб у нас?
И прочее и прочее
Охуеть. А если ЗАБЫЛ пароль? Или такое в Ирландии, после пыток от карлика-леприкона, равно фантастике?
godmode
iddqd
Это те самые Ирландцы у которых ИРА?
Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.
Предоставляешь неправильный пароль. Говоришь, что забыл.
Паролен предоставлен. Наказания нет.