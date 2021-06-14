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Sasha Shambilova

В Ирландии подготовили законопроект, по которому полиция сможет требовать пароли электронных устройств во время обыска Статьи редакции

Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.

От редакции Изначально в этой заметке была написана некорректная информация, из которой следовало, что полиция Ирландии уже вскоре получит возможность требовать пароли электронных устройств во время обыска. Это не так, законопроект ещё не внесен на рассмотрение в парламент. Редакция приносит читателям извинения.

План законопроекта опубликован на сайте Министерства юстиции и равенства Ирландии, но в парламент его ещё не внесли.

Если проект одобрят, закон обяжет полицейских письменно отчитываться о каждом обыске. Это позволит более эффективно собирать данные о работе правоохранительных органов. Кроме этого, документ продлит максимальный срок содержания под стражей до 48 часов по большинству преступлений и до недели для подозреваемых в торговле людьми.

Министр юстиции Хезер Хамфрис сообщает, что закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной». По её словам, цель проекта — помочь понять гражданам, какими полномочиями наделены полицейские.

В то же время, когда мы предлагаем дать дополнительные полномочия полиции, мы также усиливаем гарантии. Законопроект будет уделять большое внимание основным правам и процессуальным правам обвиняемых.

Я считаю, что это сохранит критически важный баланс, который является ключом к нашей системе уголовного правосудия.

Хезер Хамфрис
министр юстиции Ирландии

#новости #ирландия

7383 просмотров
142 142 комментария
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142 комментария
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Vadim Nemnasev

25

А ведь не зря часто слышу, что ирландцы на россиян похожи

Ответить

Eugard

Vadim
26

А я вот не слышал, чтобы у них за участие в протестах или попытках принять участие в выборах приходили с обысками и последующими арестами. Или за оскорбление ветеранов и исполнение песен сомнительного содержания.
По правде сказать - на россиян вообще никто на планете не похож. Отдельная цивилизация, как сказал путен. Владеет телепортацией, как сказал гундяев. И помогает им запасная хромосома, как сказал мединский. 

Ответить

Церковный крюк

Vadim
0

и чем например?

Ответить

Vladimir Yakimenko

Церковный
9

Бухают

Ответить

Церковный крюк

Vladimir
7

как и немцы/чехи/французы и греки 

Ответить

Vladimir

Церковн…
1

Это потому, что все люди похожи. Только давайте не будет заводить спор о принадлежности негров к Хомо Саниенс. 

Ответить

Ragnar Lodbrok

Vladimir
2

Кстати, у обезьян кожа ведь белая, как тогда негры появились? 

Ответить

Vladimir

Ragnar
8

Они закоптились, когда вылезали из Ада. Вы что, библию не читали?

Ответить

Alex Polepchuk

Ragnar
1

у горилл черная

Ответить

Vladimir

Alex
2

А у бабуинов жопы красные, от них индейцы произошли, но их всех конкистадоры убили, теперь не проверить:(

Ответить

Vadim Nemnasev

Церковный
3

Тем, что требование пароля немного неправильно? 
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали. 

Ответить

Церковный крюк

Vadim
–2

и все? 
Тем, что требование пароля немного неправильно?

правильность/неправильность это вопрос дискуссионный, сюда я лезть не буду
В РФ же тоже любят требовать показать телеграм каналы и проч, а тут прям на законодательном уровне обязали.

это пока только рассматривают как расширение оперативно-розыскных мероприятий, в идеале это служит общественному благу
Ирландия - правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством, в отичие от России.

Ответить

Абсолютный

Церковн…
7

пароль от телефона нужен ведь и для того чтобы перевести тел в режим съемного диска и залить тебе "неправильные" файлы чтобы обвинить

Ответить

Церковный крюк

Абсолют…
–2

кому нужен? Ирландской полиции?

Ответить

Абсолютный

Церковн…
10

ирландские копы не могут быть "мусорами" ?

Ответить

Церковный

Абсолют…
3

наверняка могут, но на них есть управа

Ответить

alexferman

Церковн…
9

Или нет.

Ответить

Церковный

alexfer…
–1

или да

Ответить

alexferman

Церковн…
7

Надеяться на добродетельность государства глупо.

Ответить

Церковный

alexfer…
0

тут история про систему сдержек и противовесов, а не про добродетельность

Ответить

alexferman

Церковн…
4

Тут история про нарушение этой системы)

Ответить

Церковный

alexfer…
0

в каком месте?

Ответить

alexferman

Церковн…
3

Право не свидетельствовать против себя

Ответить

Церковный

alexfer…
0

это не про систему сдержек и противовесов, прости

Ответить

alexferman

Церковн…
3

Это именно про неё, лол.

Ответить

Церковный

alexfer…
–1

ССиП - составной элемент доктрины и практики разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Обеспечивает баланс ветвей власти, взаимное ограничение одной ветвью власти других.

тут что, полиция наделилась правом вертеть кого угодно на своей дубине?
нет
был внесен законопроект
законодательная власть рассмотрит его, оценит его соответствие духу основного закона Ирландии
Если он будет одобрен, то полиция наделится этими полномочиями условно, тк санкционировать такое действие будет суд
суд под полицией в Ирландии? да вроде нет
И где тут разговор про систему здержек и противовесов?

Ответить

alexferman

Церковн…
8

Это хуйня полная, демократия как система работает только на основе прав человека, в т.ч. набора заведомых неприкосновенностей вроде отсутствия наказания за отказ топить себя на суде. Если ты отпилишь от демократии права человека, ты получишь диктатуру, и уже неважно будет, насколько там сбалансированы суды с парламентом и министрами. Т.е. демократия изначально подразумевает, что права граждан как минимум равны правам государства, а обычно они даже выше ставятся.

Ответить

Церковный

alexfer…
–1

так соответствие этой инициативы Основному закону Ирландии, в котором и права человека отражены, он либо прошел, либо только будет рассматриваться на соответствие, в любом случае, общество через демократические механизмы либо уже это одобрило само, либо выберет само, нравится это ему или нет

Ответить

Eugard

Абсолют…
1

Зачем им это?

Ответить

MedievalRain

Церковн…
4

правовое демократическое госдарство с контролем общества над государством

А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.

правильность/неправильность это вопрос дискуссионный

Нет, он вполне однозначный: пароль нужен чтобы НИКТО не имел доступа к информации. Да, прям вообще никто, только владелец устройства.

Ответить

Церковный крюк

Medieva…
–2

А, то есть это общество решило, что теперь у них могут пароль требовать? Можно список участников этого общества? Что-то подсказывает, что там будут только люди в погонах и небольшая кучка шизиков.

общество разве не учавствует в формировании законодательной и исполнительной власти? учавствует, если имеет место законодательная иничциатива, приятная обществу или какой-то его части, то ее избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии

Ответить

MedievalRain

Церковн…
2

избранные представители соответственно поддержат или не поддержат эту инициативу, предварительно проверив ее на соответствие Основному Закону Ирандии

Избранные представители действуют в интересах государства, ведь именно государству нужны пароли.
Простые люди спокойно себе жили без требования предоставить пароли.

Ответить

Vadim Nemnasev

Церковн…
1

и все?

ацтань! я не соприкосался с ними, но на ютубах такие точки зрения часто слышал

про правовое гос-во, ну вот не знаю, Латвия, конечно, не Ирландия, но тоже ЕС, но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции. Даже если он составит протокол, где дословно распишет, какие дикпики у меня нашел. 

Ответить

Церковный крюк

Vadim
3

но я бы не особо горел желанием, чтобы меня обязывали разблокировать телефон по каждому требованию полиции.

это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие, входящее в состав обыска, которое входит в состав орм. Соответственно, чтоб это вообще произошло, у судебной инстанции должны быть основания это разрешить в отношении вас, значит в глазах суда вы должены кокнретно запачкаться, не пачкайтесь и спите спокойно, это не Россия, где у мента априори есть интерес тебя зацепить чтоб по статистике зарплату не уменшали

Ответить

alexferman

Церковн…
4

это "каждое требование полиции" - это санкционированное судом действие

Это вообще неважно, государству нужно давать минимальные права на вмешательство в жизнь, а то что приняли в Ирландии это полный нонсенс.

Ответить

Церковный

alexfer…
0

что нужно/не нужно пусть ирландцы для себя сами решат, лично это уже не наше дело

Ответить

George Donskoy

Церковн…
2

Ну хз. Каждый имеет право не свидетельствовать против себя. Хотят вскрыть - могут вскрыть без пароля.

Ответить

Артем Семенюк

Церковн…
0

Это неправильно ещё и тем, что давать пароль от своего устройства = свидетельствовать против себя. И законом должно быть разрешено отказывать в выдаче пароля от девайса так как это одно и то же

Ответить

Нефтяной самолет

Vadim
3

Ещё не обязали, а предложили и я почему-то уверен, что их ща обоссут за такие предложения

Ответить

конгруэ́нтный

27

дерьмовая какая то тенденция 
тж запили гайд как от этого уворачиваться в будущем 
на понятном языке 

Ответить

Alexander Personazhe

конгруэ́нтный
16

 запили гайд как от этого уворачиваться в будущем 

Гайд: 
1. Не используешь электронные устройства. 
2. Всё.

Ответить

KSA

Alexander
6

1. Разрешение на вынос мусора вы можете получить через мобильное приложение "Гостерпила"

Ответить

конгруэ́нтный

KSA
0

ну кстати да

Ответить

конгруэ́нтный

Alexander
0

дада 2021год
спасибо 
очень дельно

Ответить

Alexander

конгруэ…
0

Не, ну вопрос же был про то, как уворачиваться. Вот 100% способ. Не было же уточнения, что это должен быть простой и удобный способ. ;)

Ответить

конгруэ́нтный

Alexand…
0

ну будут пытать 
пытать будут в любом случае 
не надо давать им наглеть 
пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм 
от молодняка они именно этого и дождутся 

Ответить

Непривычный

конгруэ…
1

пару анонимных коктейлей по машинам этих инициаторов и норм 

от молодняка

И молодняк может забыть про свое светлое будущее.

Ответить

конгруэ́нтный

Непривы…
0

и может построить свое если захочет или сможет 
пусть все горит
перерождается как феникс
каждому поколению по коктейлю
это же и обучения прогресс 

а так закрыть все 
под контролем все держать 
людям это не нравится 
хорошего не будет  

Ответить

Непривычны

конгруэ…
0

перерождается как феникс

У тебя очень жирный пробел в знании мировой истории, во-первых. А во-вторых, испортить себе жизнь из-за такой дурацкой выходки — смешно и глупо.

Ответить

конгруэ́нт

Непривы…
0

иронично 
но я "магистр исторических наук" 

Ответить

Непривычны

конгруэ…
0

Кейсов тогда можно в студию? Запишу, поизучаю на досуге.

Ответить

конгруэ́нт

Непривы…
1

я ужинаю сорри 

кейсов не будет люди дураки всегда одинаково поступают 

Ответить

Непривычны

конгруэ…
1

Ну ладно)

Ответить

Alexander

конгруэ…
0

Не думаю, что в полиции Ирландии будут пытать. Всё-таки у них уже не тот уровень. Мелких наркодилеров и так расколют, а крупными уже занимаются другие инстанции.

Ответить

Kir Kirsky

конгруэ́нтный
1

Двойное дно.
Но про наличие его могут спросить, а за обман хз что.
В суде - понятно, а можно ли соврать без присяги менту не ясно.

Ответить

WED CR.ST.

конгруэ́нтный
1

Не знаю, как с айфонами. Но, у меня на телефоне есть такая штука, как доп.рабочее пространство. По сути, второй рабочий стол, в который заходишь под другим паролем, с основным пространством он никак не связан. Можно настроить для него приложения, какие хочешь, чтоб отображались, и надо будет заново в них авторизоваться, будто только скачал.

Ответить

alexferman

20

Вот это Ирландия деграднула

Ответить

ouxen

alexferman
0

можем повторить

Ответить

Детский космос

20

А разве у них нет поправки на то, что можно против себя не свидетельствовать? Предоставление пароля от личного устройства как раз подпадает под это. Если они думают что телефон правда был замешан в преступлении, пусть изымают его и приобщают к делу в качестве улики. И сами пусть пробуют его взламывать.

Ответить

Алексей Андрианов

Детский
0

а как же санкция суда для чтения личной переписки?

Ответить

Абсолютный торшер

18

но ведь в этом смысл паролей - чтобы никто не совал свой нос куда ему не надо.
в итоге кому надо просто не будут хранить ничего на устройствах, или будут иметь привычку уметь быстро всё вайпнуть

Ответить

цорiк

15

Лол, а как же право не свидетельствовать против себя?

Ответить

KSA

цорiк
0

Может тебе еще право на медицинскую тайну и свободу передвижения дать? А как тогда защищать детей от террористов и ковида?

Ответить

Иван Иванович

11

Ирландия теперь тоталитарная помойка?

Ответить

alexferman

Иван
1

Посмотрим какое место она займёт в следующем рейтинге демократии))

Ответить

Иван Иванович

alexferman
3

Уверен, председатель Xi каждый раз плачет, видя место Китая в рейтинге демократии

Ответить

Майка Ника

Иван
0

Или радуется)

Ответить

Долгосрочный череп

6

То есть, если я говорю: "Я забыл из-за стресса пароль. Это не по злому умыслу", то докажите, что это отказ, а не беспомощность.

Ответить

Andrew Muralov

Долгосрочный
8

Ну посидишь на нарах пока не вспомнишь. 

Ответить

пепси

Andrew
6

Ну посидит. Адвокат явится и его выпустят. Максимум, что светит пидорасам.

Ответить

Andrew Muralov

пепси
0

А что в Ирландиии педерастия уголовно наказуема? 

Ответить

пепси

Andrew
0

Так я про законников 

Ответить

Vladimir Yakimenko

6

Занимаешься любым криминалом - используй системы шифрования с двойным дном. 

Ответить

Нефтяной самолет

Vladimir
6

Обустанавливаются своими веракриптами и думают, что следствие не в курсе, что там есть опция скрытого тома

Ответить

Vladimir Yakimenko

Нефтяной
1

Ну вот, сдал контору. И как теперь прятать скриншоты с шутками про Царя???

Ответить

цорiк

Нефтяной
1

А что толку, что в курсе? Что сделать-то?

Ответить

Vladimir

цорiк
0

Не держи криминал на компе/телефоне, всю переписку пускай через тоннели с протоколами шифрования, не сертифицированными (сорм не ломает) в РФ, на терминале, арендованном на фунта в ДЦ в стране, где запросы МВД/ФСБ используются в качестве средств личной гигиены. Для шифрования переписки юзаешь PGP. И на терминал заходи через другой терминал, к которому подключаешься через ТОР. Но если достанут паяльник - все равно скажешь. Но к другому терминалу, где просто шутки на ТЖ шутишь, срок меньше будет. 

Ответить

Нефтяной самолет

цорiк
–2

Требовать пароль. Не дал - уголовка. 

Ответить

Andrew Muralov

Vladimir
0

Можно же "забыть" пароль.  Но большинство пользователей все равно блокирует устройство фейс айди или отпечатком. Вот по этому закону и будут требовать добровольно разблокировать. 

Ответить

Vladimir Yakimenko

Andrew
0

Я Вам не скажу за всю Одессу, но в РФ сотрудники полиции обладают поистине магическими талантами для восстановления памяти. Подозреваю, что копчики в Ирландии имеют схожие таланты. Кстати, рекомендую охуенный фильм «Грязь» с заебавшимся МакЭвоем, по нему конечно же нельзя судить о всех полицейских страны леприконов, просто кинч огонь. 

Ответить

Крайний Мика

Vladimir
4

Там шотландцы вроде

Ответить

Vladimir

Крайний
2

Блядь какой стыд. Вы правы сэр, а мне иногда лучше жевать, чем писать. 

Ответить

ouxen

Vladimir
0

какая в жопу разница ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Vladimir

ouxen
0
Ответить

ouxen

Vladimir
1

узнали(

Ответить

Крайний Мика

ouxen
0

А чем казахи отличаются от чеченцев?

Ответить

Vladimir

Крайний
1

Товарищ майор, мы Вас выкупили, можно не отвечать на вопрос?
Лааадно, все казахи шабить, казах без понтов - беспонтовый казах, а ещё все они умеют петь «Москва любит экстази, студентки и фэнтези», уважают крузак, кумыс и бешбармак. 
А про чехов ничего сказать не могу, избегаю с ними общения/пересечения, потому что мой АК-47 из Екатеринбурга, Березовский район, а у них - из Ижевска. 

Ответить

ouxen

Крайний
0

абсолютно разные враги

Ответить

Крайний

ouxen
0

Ну вот и ирландцы и шотландцы так же (наверно)

Ответить

ouxen

Крайний
0

это одна нация

Ответить

Vladimir

Крайний
0

Но кинч то охуенный?

Ответить

Kir Kirsky

Andrew
0

Суду похуй будет на "забыл"

Ответить

Романелло Кивогенс

6

Отлично. Я уже предвкушаю как у нас примут подобный закон, при этом на любые возражения будут приводить в пример именно Ирландию.

Ответить

aliftin

5

Где пароли, Лебовски? Какой графический ключ на этом сраном xiaomi? 

Ответить

Ragnar Lodbrok

5

Удалите пожалуйста новость, надеюсь её ещё не успели прочитать российская власть. 

Ответить

KSA

4

Совсем о***ли, *** конченные.
Но вроде бы в Бриташке это говно уже давно?
Какого-то астронома прессовали за то, что нашли у него записи шума из обсерватории и требовали ключ.

Ответить

Общий крюк

KSA
3

Галелея?

Ответить

AZP

Общий
0

Галерея

Ответить

WED CR.ST.

KSA
0

Как мне объяснил молодой человек - телефоны смотрят только если полиция получила ордер через суд и имеет обоснования для обыска. Если на улице рандомно остановили - можно не соглашаться на шмон и идти дальше. Телефон не имеют права разлочить без ордера в любом случае, даже если с наркотой поймали. Если силой остановят, но ты ничего не совершал - можно накотать репорт, суд может даже в тюрьму такого копа отправить. В теории, можно нажаловаться, даже если ты из-за шмона опоздал на автобус. Но, на практике там с пониманием относятся.

Ответить

KSA

WED
0

Полицейский всегда может сослаться на 'reasonable ground'

Ответить

WED CR.ST.

KSA
0

Если его не было, всегда можно накатать на полицейского репорт - а там уже от бесед с начальством до увольнения.

Ответить

WED CR.ST.

WED
0

У нас даже жаловаться бесполезно. Шмонали несколько раз, даже не извинялись. Один раз с поезда сняли и увезли на вокзал. Начинаешь спрашивать удостоверение или про основания - повышают голос и угрожают. Один раз вообще смешно вышло с обыском - спускалась из квартиры ночью за сигами, а этажом выше фараоны из лифта вышли только. Ну, они меня догнали и начали шмонать. Телефон только из ремонта был и без пароля. Странно, что в морду не дали, когда я его выдрала из рук у них.

Ответить

T:ema

0

В UK уже давно так. И прецеденты есть. Так что они не первые, они у соседей позаимствовали :)

Ответить

Vladimir Ignatov

T:ema
9

Мировая практика 

Ответить

Роман Новиков

Vladimir
1

Ждём у нас через час

Ответить

Опытный Филипп

3

в министерстве пропаганды сегодня пиршество, если конечно они вообще смогут перекрыть поток истекающей изо рта слюны

Ответить

Yan Fedoseev

3

>закон сделает работу правоохранительных органов «ясной, прозрачной и доступной»

когда перепутал понятия "работа правоохранительных органов" и "личная информация"

Ответить

Alexander Personazhe

–4

Вообще обыск - это не рандомное мероприятие. Это санкционированное судом действие, у которого должны быть конретные (и весомые) причины и к этому полиция готовится заранее. Поэтому такое требование выглядит логичным. Скажем, если во время обыска найдут сейф или какой-то тайник, то его потребуют открыть. И, например, найдут там документы, подтверждающие (или опровергающие) вину человека. А отличие бумажных документов от элетронных не такое уж большое, чтобы неприкосновенность смартфона выводилась прям на какой-то отдельный уровень. То есть при задержании они пароли требовать не имют права, только при обыске.

Ответить

цорiк

Alexander
5

Ну требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет

Ответить

Alexander Personazhe

цорiк
1

 требуют открыть, ты говоришь, ключ потерялся и они идут нахуй. А тут тебя садят на 5 лет 

Нет, если ты говоришь, что ключ потерялся, то они всё равно откроют, и без твоего ключа. Просто это будет немного дольше. А тебе на суде ещё припомнят отказ сотрудничать со следствием, и за него ещё накинут срок.

Ответить

цорiк

Alexand…
0

Еще раз, ключа нет. А пока открывают, содержимое и повредиться может. Телефон же не сейф, топором не вскроешь

Ответить

Alexander

цорiк
0

Если андроид, то вообще без проблем. Если айфон, то посложнее будет, но вроде тоже ломают, если есть реальная необходимость. ФБР вон айфон террориста вроде таки взломало, хотя и дофига дорого вышло. Так что взломают, не беспокойтесь. Просто либо подозреваемый сам отдаст пароль, либо на взлом уйдёт уйма времени и денег. И во втором случае прокурор будет более суров. Как-то так.

Ответить

noel issak

–5

Да ну не нужна эта конфиденциальность никому, какие тайны, че вообще скрывать. Пусть следят за всем и вообще любое мое действие снимают на камеры, хранят и записывают. И чтобы я к этому доступ имел) пускай даже знают что в моей голове и что я думаю в любой момент времени по любому поводу. Тогда можно будет мутить умную бюрократию, не нужны документы, ничего не надо нигде проходить. То что где-то типа России это все используют чтобы давать пизды это хуево. То что в остальном мире это все далеко от совершенства и нет понимания зачем все это, то это вопрос времени.

Ответить

MedievalRain

noel
8

не нужна эта конфиденциальность никому

А зачем ты свои рабские фантазии на всех проецируешь?

Ответить

Andrew Muralov

2

Надо иметь пароль при вводе которого устройство превращается в кирпич или флрматируется. 

Ответить

Дмитрий Unknown

Andrew
1

Думаю так:
Во-первых, есть способы восстановить удалённую информацию.
Во-вторых, восстановят информацию и въебут дополнительный пятак за отказ сотрудничать со следствием

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
0

Ну тогда есть и способы получения инфы без пароля. У израильской конторы ест какой-то супер пупер софт. Пусть ебутся тогда и платят за разблокировку. (хотя потом эту сумму можно вычесть с владельца гаджета в случае доказательства вины) 

Ответить

Илья Гераськин

Andrew
1

На айфоне можно сделать удаление всего при нескольких неверных попытках. Просто "вроде такой пароль, ой опечатался, ой не тот пароль, ой всё удалилось"

Ответить

Майка Ника

Илья
0

А у пользователя за каждый неверный пароль удаляется палец, ой, не та страна 

Сорри за наброс и приплетание, но я ведь не сказал какую из великих стран я имел ввиду ;)

Ответить

Andrew Muralov

2

А я недавно виски ирландский купил. Выходит поддержал тоталитарный режим. 

Ответить

Майка Ника

1

Блин, если я ирландец и моё мыло взломали а я не чешусь об этом, то не сумев назвать пароль я буду противодействовать следствию что ли? 

Ответить

Виталий Ситников

Майка
0

гражданин, пройдёмте

Ответить

Майка Ника

Виталий
0

Товарищ майор, а можно не надо? 

Ответить

Виталий Ситников

Майка
0

Надо…
Бутылка шампанского уже настоялась и покрылась лёгкой испариной

Ответить

Игорь Бриннер

1

И? А если я забыл этот пароль? Как они докажут, что я его знаю и помню.

Ответить

Украденная жизнь

1

ВОЗ придётся зарегистрировать новое заболевание - внезапная случайная забывчивость на территории Ирландии.

Ответить

Sage Pointer

1

А если паролем является не текст, а какой-нибудь факт, например, присутствие определённых точек доступа поблизости?

Ответить

Petr

1

А вот и для нас западный опыт подоспел

Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

1

Не подсказывайте деду

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

И пальчики с мордой для доступа в телефон пожалуйте

Ответить

Комментарий удален

Виталий Ситников

0

"Вы не понимаете, это другое" (с)

Ответить

Slam Dunk

0

Чё, Живе Ирландия?

Ответить

Paavo Ulmanis

0

Дебилы, конечно. "Не помню", ну и без пальца.

Ответить

Антон Лисин

0

Щас суды допишу в конституцию такое же 

Ответить

сироп от щекотки

0

-Да, но в России
-Хаха, их признали русскими 2 недели назад
-Вот вы смеетесь, а в тот время Навальный
-Ау, Барнаул алтайский край!
-и че? И че?? Это оправдание чтоб у нас?

И прочее и прочее

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Егор Ниглов

0

Охуеть. А если ЗАБЫЛ пароль? Или такое в Ирландии, после пыток от карлика-леприкона, равно фантастике?

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Aram Mirzoyants

0

godmode
iddqd

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ouxen

Aram
0

idkfa

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qwertyk

0

Это те самые Ирландцы у которых ИРА?

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KSA

qwertyk
0

Ира ушла на пенсию, нянчить внуков в деревне

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Igor Tarasov

0

А презумпции невиновности там нет?

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Данислав Жуков

0

Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 30 тысяч евро.

Предоставляешь неправильный пароль. Говоришь, что забыл.
Паролен предоставлен. Наказания нет.

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