Новости
Ольга Щербинина

Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске выросло до 35 Статьи редакции

В больницу попали 17 человек.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам главного врача новосибирской областной клинической больницы Анатолия Юданова, угрозы для жизни пациентов нет.

«И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, — все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет», — сказал он. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании.

Из 17 человек, попавших в больницу, семь находятся в тяжёлом состоянии, ожоговом шоке, связанном с площадью поражения тела. Их состояние оценивают как стабильно тяжёлое. Ещё 10 человек находятся в профильном отделении, в том числе сотрудники МЧС и двое детей, у которых площадь поражения составляет около 5% тела.

Пожар произошёл 14 июня, на заправке взорвалось несколько резервуаров с топливом. Огонь полностью потушили в 21:48 по московскому времени. СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

#новости #происшествия

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Творческий файл

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Человеческое распиздяйство не реально излечить, отсюда и все проблемы.

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Аналитический кубок

Творческий
4

А алкоголизм?

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Творческий файл

Аналитический
0

Только при желании самого пациента)

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Естественный Валера

Аналитический
0

Эта другое

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Женя Кондаков

Творческий
0

Вот точно точно, большинство подобных проблем из-за этого.
Тебя еще и минусуют...

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Творческий файл

Женя
0

Пускай, давно уже внимание не обращаю на подобных раздолбаев)

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Трин Зотофф

0

тот случай, когда из-за распиздяства вдруг пострадало больше людей, чем от терроризма. 
русские террористы, беспощадны и их невозможно поймать, они просто ждут и ничего не делают сами

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Евгений Долгий

Трин
0

Почему вдруг

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Трин Зотофф

Евгений
0

потому, что это небыло запланированно 🤷‍♂️

Ответить

Культурный торшер

2
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MEGAtraXXXer666

0

Уголовное дело по самокатной статье, степень опасности на одном уровне конечно же…

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Естественный Валера

–2

Случился хлопок

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