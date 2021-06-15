В больницу попали 17 человек.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам главного врача новосибирской областной клинической больницы Анатолия Юданова, угрозы для жизни пациентов нет.

«И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, — все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет», — сказал он. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании.

Из 17 человек, попавших в больницу, семь находятся в тяжёлом состоянии, ожоговом шоке, связанном с площадью поражения тела. Их состояние оценивают как стабильно тяжёлое. Ещё 10 человек находятся в профильном отделении, в том числе сотрудники МЧС и двое детей, у которых площадь поражения составляет около 5% тела.

Пожар произошёл 14 июня, на заправке взорвалось несколько резервуаров с топливом. Огонь полностью потушили в 21:48 по московскому времени. СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).