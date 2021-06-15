Цена биткоина превысила 40 тысяч долларов после твита Маска о возможном возобновлении продаж Tesla за криптовалюту Статьи редакции
Илон Маск пообещал принимать её, если она станет более экологичной.
- Цена биткоина c 13 июня выросла более чем на 10% и на 7:50 мск криптовалюта стоит 40,5 тысяч долларов, следуют из данных Binance;
- «Когда появится подтверждение разумного (~ 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», — написал основатель Tesla;
- Сообщение Маска стало ответом на публикацию в CoinTelegraph, где процитировали главу южноафриканского управляющего активами Sygnia Магду Вежицку, которая сказала, что недавние твиты Маска о биткоине должны стать предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США;
- В марте Илон Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины;
- 13 мая Tesla перестала принимать биткоины из-за растущего использования ископаемых источников энергии, в том числе угля. После этого заявления цена криптовалюты упала на 11%. 17 мая курс биткоина впервые за три месяца упал ниже 45 тысяч долларов. Это произошло после ответа Маска о возможной продаже криптоактивов Tesla.
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20 комментариев
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Шатал биток, не вынимая папироски с рота
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Спекулянт долбаный
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2
Биткоин как капризная сучка
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–1
Зато рубль стабилен- всегда падает.
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1
Жаль. Цены на видяхи только-только падать начали.
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1
Откупился по 30
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1
Макс, блять, напиши уже что-нибудь, чтобы акции твоей Теслы расти начали наконец.
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0
Как же все будут орать, если когда нибудь кто то с его твиттера напишет, мол, Тесла закупилась ещё на миллиард
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