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Цена биткоина превысила 40 тысяч долларов после твита Маска о возможном возобновлении продаж Tesla за криптовалюту Статьи редакции

Илон Маск пообещал принимать её, если она станет более экологичной.

  • Цена биткоина c 13 июня выросла более чем на 10% и на 7:50 мск криптовалюта стоит 40,5 тысяч долларов, следуют из данных Binance;
  • «Когда появится подтверждение разумного (~ 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», — написал основатель Tesla;
  • Сообщение Маска стало ответом на публикацию в CoinTelegraph, где процитировали главу южноафриканского управляющего активами Sygnia Магду Вежицку, которая сказала, что недавние твиты Маска о биткоине должны стать предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США;
  • В марте Илон Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины;
  • 13 мая Tesla перестала принимать биткоины из-за растущего использования ископаемых источников энергии, в том числе угля. После этого заявления цена криптовалюты упала на 11%. 17 мая курс биткоина впервые за три месяца упал ниже 45 тысяч долларов. Это произошло после ответа Маска о возможной продаже криптоактивов Tesla.

#новости #илонмаск #биткоин #tesla

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Eugen T

10

Шатал биток, не вынимая папироски с рота

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Eugen
1

самокрутки

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Semen Semenov

6

Спекулянт долбаный

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Александр Белых

Semen
1

Да по-ходу, курнул опять травки

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Адмирал Ламбер

2

Биткоин как капризная сучка

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Леонид Бережной

Адмирал
–1

Зато рубль стабилен- всегда падает.

Ответить

Люц Шнайдер

Леонид
2

Вообще-то растёт последние несколько недель.

Ответить

alexferman

Адмирал
0

Чтобы овладеть им - нужно показать, какой ты самец

Ответить

alexferman

1

Жаль. Цены на видяхи только-только падать начали.

Ответить

Полный космос

alexferman
3

зачем деду видяхи? для внучек?)0

Ответить

andorus

alexferman
0

Они поднялись на 10% в среднем с момента падения битка. 

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Люц Шнайдер

1

А как же экология? Углеродный след?

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Андрей Рядькин

1

Откупился по 30

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Андрей
0

🎭 о, повезло, повезло

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Сергей Сергеич

1

Макс, блять, напиши уже что-нибудь, чтобы акции твоей Теслы расти начали наконец.

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Рыжий

1

Пизда видеокартам, понятно. Надежды больше нет

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Dima Sergeyevich

0

Как же все будут орать, если когда нибудь кто то с его твиттера напишет, мол, Тесла закупилась ещё на миллиард

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Mikki Rurk

0

ну и уебан это ваш мацк

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Имя И Фамилия

0

Закупился, время сливать

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Коровка говорит мууу

0
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