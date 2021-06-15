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Ольга Щербинина

«Ъ»: в начале 2021 года количество мошеннических сайтов, имитирующих доски бесплатных объявлений, выросло в десятки раз Статьи редакции

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

  • В первом квартале 2021 года «Лаборатория Касперского» заблокировала более 2,5 миллионов попыток перехода пользователей по фишинговым ссылкам в сегменте e-commerce в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный отчёт «Лаборатории Касперского» и сервиса бесплатных объявлений «Юла»;
  • Количество фишинговых страниц, мимикрирующих под доски объявлений выросло в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в отчёте;
  • В первом квартале года «Юла» заблокировала 1,4 тысяч мошеннических ресурсов, копирующих её сайт, рассказали в компании. Главная проблема, с которой пришлось бороться сервису — автоматизированный парсинг телефонов. В апреле он привёл к росту обращений в службу поддержки на 23%, отметили в компании, но заверили, что быстро справились с проблемой;
  • В «Авито» рассказали, что в апреле компании удалось на 50% (по сравнению с мартом) снизить число обманутых мошенниками пользователей. Для этого внедрили дополнительную оценку надёжности пользователей;
  • После начала пандемии доски объявлений стали более востребованы, так как пользоваться различными онлайн-услугами начали даже те, кто раньше не рассматривал такую возможность, отметили в «Лаборатории Касперского»;
  • По словам гендиректора Infosecurity a Softline company Кирилла Солодовникова, популярность мошенничества на «Авито» и «Юле» связана с тем, что такая криминальная схема распространяется по принципу «киберпреступление как услуга». По нему одни люди создают инструменты для совершения преступлений и предоставляют возможность использовать их людям без специальных технических знаний;
  • Анализ тематических телеграм-каналов показывает, что до 80% участников сообществ, посвященных мошенничествам на торговых площадках, составляют несовершеннолетние, уточнил Солодовников;
  • «Хотя в рамках каждого эпизода сумма хищения, как правило, невелика, их массовость позволяет организаторам получать стабильно высокий доход», — добавил он.

#новости #мошенники

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4 4 комментария
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4 комментария
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Естественный Валера

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Главный мошенник в кремле сидит

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Ориентированный нос

Естественный
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Со своими дружками-жуликами.

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ТыжЮзер

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Дыры в беззаботности будут везде и всегда, просто новое ведёт к появлению новых дыр, этот паттерн не убрать)

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Имя И Фамилия

0

В первом квартале года «Юла» заблокировала

Я что-то пропустил и мейлру теперь может блокировать сайты? Как прокуратура чтоли?

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