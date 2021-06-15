Глава Ростуризма заявила о перегруженности черноморских курортов Статьи редакции
По её словам, спрос «кратно превысил предложение» из-за дефицита качественных современных отелей и ограничения полётов за рубеж.
О том, что черноморское побережье «максимально загружено, местами перегружено», глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью «Известиям».
«Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — сказала она.
По словам Догузовой, на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах.
Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня. Страны приостановили большую часть полётов в середине апреля.
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А я щас в Турции, тут тоже обалденно. Тепло, фрукты овощи свежайшие и стоят копейки. Народу немного, хотя потихоньку понаезжают.
ЗЫ: русских тоже нету. В основном украинцы, казахи, поляки.
Дай угадаю - из этого следует вывод что нужно ещё больше влить туда денег и ещё выше поднять цены на билеты в Крым?
Перегруженность говна в море наверное хотел сказать
Самокритично, конечно
А то
Походу, все хотят отдохнуть от всего этого дерма
При этом неизменно возвращаясь к этому самому дерьму
Ща все дружно будут умирать на курортах из-за дельты, ведь там нет столько коек для ковидных. Сейчас лучше дома сидеть и не выходить.
Наверное одних только невыездных хватает чтобы они переполнились, и поэтому там всегда дороже чем где либо ещё.