По её словам, спрос «кратно превысил предложение» из-за дефицита качественных современных отелей и ограничения полётов за рубеж.

О том, что черноморское побережье «максимально загружено, местами перегружено», глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью «Известиям».

«Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — сказала она.

По словам Догузовой, на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах.

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня. Страны приостановили большую часть полётов в середине апреля.