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Ольга Щербинина

Глава Ростуризма заявила о перегруженности черноморских курортов Статьи редакции

По её словам, спрос «кратно превысил предложение» из-за дефицита качественных современных отелей и ограничения полётов за рубеж.

О том, что черноморское побережье «максимально загружено, местами перегружено», глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью «Известиям».

«Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — сказала она.

По словам Догузовой, на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах.

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня. Страны приостановили большую часть полётов в середине апреля.

#новости #туризм #отдых

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Eugen T

20

Россияне недооценивают курорты моря Лаптевых

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Ухудшанский

Eugen
7

Не стоит также забывать о Земле Франца-Иосифа

Ответить

badResistor

Ухудшанский
8

магаданские санатории ждут новых постояльцев! 

Ответить

Ухудшанский

badResi…
4

Желательно пожизненно

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Eugen T

badResi…
2
Ответить

Eugen T

Ухудшанский
1

Только переименовать надо. В землю Фёдора-Олега, например

Ответить

badResistor

Eugen
1

земля дедов Сашки-Вовки

Ответить

Дмитрий Алексеевич

9

Черное море постепенно превратиться в Желтое

Ответить

Roman

Дмитрий
5

https://southpark.su/wp-content/uploads/2020/05/chrezvychajnoe-proisshestvie-v-akvaparke-southpark-su.jpg

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
2

Желтоклричневое 

Ответить

Руслан Турченко

Дмитрий
0

Черное море самое чистое в районе Туапс-пс-пс-пс-пс-псе)) 

Ответить

Андрей Галицкий

Дмитрий
0
Ответить

Редкий томагавк_два

4

А я в Марокко отдохнул, так збс было. Народу минимум, океан, солнце, фрукты. Русских почти нет, шикарно

Ответить

Cерьёзный Валера

Редкий
11

@Вахтёр @Санитар травля.

Ответить

Ухудшанский

Редкий
3

Русских почти вообще нет, шикарно

Решающий фактор

Ответить

Маринеску

Ухудшанский
2

Собственно их не было вообще, но приехал Костя...

Ответить

Alexandr Korzhenko

Редкий
1

А я щас в Турции, тут тоже обалденно. Тепло, фрукты овощи свежайшие и стоят копейки. Народу немного, хотя потихоньку понаезжают.
ЗЫ: русских тоже нету. В основном украинцы, казахи, поляки.

Ответить

Андрей Рядькин

Alexandr
5

Как на тж

Ответить

aliftin

5

Дай угадаю - из этого следует вывод что нужно ещё больше влить туда денег и ещё выше поднять цены на билеты в Крым? 

Ответить

Cерьёзный Валера

aliftin
6

Не пали, заебал.

Ответить

Антон Лисин

2

Перегруженность говна в море наверное хотел сказать 

Ответить

Alex Blake

Антон
3
Ответить

Небольшой жёлтый робат

Alex
1

Самокритично, конечно 

Ответить

Alex Blake

Небольш…
1

А то

Ответить

Небольшой

Alex
1

АТО

Ответить

badResistor

Небольш…
0

ЗАТО Сибирский

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Нужна перезагрузка 

Ответить

Panda BloodGod

1

Походу, все хотят отдохнуть от всего этого дерма

Ответить

Ухудшанский

Panda
3

При этом неизменно возвращаясь к этому самому дерьму

Ответить

Антон Лисин

Ухудшанский
0

Дерьмо к дерьмо тянет 

Ответить

Panda BloodGod

Ухудшанский
0

Чë какие токсики? Пиздуйте на отдых

Ответить

Регулярный хичхакер

1

Неужели, блядь

Ответить

Romula Daraa

0

Ща все дружно будут умирать на курортах из-за дельты, ведь там нет столько коек для ковидных. Сейчас лучше дома сидеть и не выходить. 

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Рыжий

Romula
2

Знакомый в Крым собрался через неделю. Вот интересно, от чего он умрет - от ковида или от кринжового сервиса 

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Взрослый танк88

Рыжий
0

Смотря какой отдых - если с палаткой, ему понравится

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Рыжий

Взрослый
0

Не, он более цивилизованный любит, с ребенком и женой. 
Про дикий отдых слышал, что в Крыму кайфово 

Ответить

Антон Пострунин

0

Наверное одних только невыездных хватает чтобы они переполнились, и поэтому там всегда дороже чем где либо ещё. 

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Ежегодный браслет

0

Почему никто не летит в Приморский край? Самые недооцененые места в России.

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