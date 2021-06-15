Кристиан Эриксен, перенёсший остановку сердца на Евро-2020, опубликовал селфи из больницы и поблагодарил за поддержку Статьи редакции
Футболист рассказал, что чувствует себя хорошо, и пожелал удачи сборной.
Полузащитник сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен, которого госпитализировали на матче Евро-2020 с Финляндией, рассказал, что ему нужно пройти некоторые обследования в больнице, но он чувствует «себя хорошо».
12 июня в концовке первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Врачи рассказали, что у футболиста во время матча произошла остановка сердца.
Мне каааца, ему больше не стоит заниматься ногомячом
Подозрительный самолет
Кац тварь
Дорогой бокал
И зачем ты это делаешь?
@Вахтёр оскорбления третьих лиц
Кац не тварь?
Что он тебе сделал?
Катит бочку на навального. Тварь и мразь по умолчанию
Не замечал такого у него
В чём он не прав?????
Все мы немножко Кац
Кац предлагает сдаться
https://www.youtube.com/watch?v=HjliPZwqXQU
Уж наверняка
Он может пойти сниматься в порно
Логика?
Заключенный
Нагрузки там не меньше, если актив
тогда выбора нет
Подозрительный самолет
Когда илья Тимофеев вернётся на тж?
Он тут, ты будешь его травить если я тебе скажу его ник?
Подозрительный
Да
Аналитический кубок
Кстати, Дания с Россией где играет?
Крутой кофе
Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Аналитический
Повезло так повезло
Дания вообще все матчи дома играет. И не пускают ещё к себе (россиян по крайне мере)
С нашими он может выйти в стартовом составе оставаясь в своей палате. На результат игры это не повлияет
Интересно конечно как они проходят медкомиссию, возможно ситуация в интере на него сильно давила
Вся медкомиссия сводится к трём вопроса: Жалобы есть?
В постель ссышся?
Ты ебанат?
Если хотя бы на два ответить отрицательно, то берут.