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Артём Мазанов

Кристиан Эриксен, перенёсший остановку сердца на Евро-2020, опубликовал селфи из больницы и поблагодарил за поддержку Статьи редакции

Футболист рассказал, что чувствует себя хорошо, и пожелал удачи сборной.

Полузащитник сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен, которого госпитализировали на матче Евро-2020 с Финляндией, рассказал, что ему нужно пройти некоторые обследования в больнице, но он чувствует «себя хорошо».

Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну.

Кристиан Эриксен
игрок сборной Дании

12 июня в концовке первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Врачи рассказали, что у футболиста во время матча произошла остановка сердца.

#новости #футбол

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Небольшой жёлтый робат

17

Мне каааца, ему больше не стоит заниматься ногомячом

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Подозрительный самолет

Небольшой
7

Кац тварь

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Дорогой бокал

Подозрительный
6

И зачем ты это делаешь?

Ответить

Заключенный

Дорогой
8

Ты задаёшь странные вопросы

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Zero-one-one

Подозрительный
–1

@Вахтёр оскорбления третьих лиц

Ответить

Подозрительный

Zero-on…
2

Кац не тварь?

Ответить

Zero-one-one

Подозри…
0

Что он тебе сделал? 

Ответить

Подозрительный

Zero-on…
–1

Катит бочку на навального. Тварь и мразь по умолчанию

Ответить

Подозрительный

Подозри…
7

Все приличные люди никогда не осуждают Навального. Это факт

Ответить

Zero-one-one

Подозри…
0

Не замечал такого у него 

Ответить

Подозрител

Zero-on…
2
Ответить

Zero-one-o

Подозри…
4

В чём он не прав????? 

Ответить

Подозрител

Zero-on…
4
Ответить

Zero-one-o

Подозри…
3

Все мы немножко Кац

Ответить

Подозрител

Zero-on…
1

Каждой каце по паре

Ответить

Токсичный бот

Подозрительный
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить

Дмитрий

Подозрительный
0

Кац предлагает сдаться
https://www.youtube.com/watch?v=HjliPZwqXQU

Ответить

Александра Утёнкова

Небольшой
3

Уж наверняка

Ответить

Marhal_New _Arleana

Александра
1

Он может пойти сниматься в порно

Ответить

ad unguem

Marhal_…
11

Сердечные нагрузки там ппц

Ответить

Никон Макиенко

Marhal_…
2

Логика?

Ответить

Marhal_New

Никон
3

Никакой

Ответить

Заключенный

Marhal_…
0

Нагрузки там не меньше, если актив

Ответить

Dmitry Pasyutin

Заключе…
0

тогда выбора нет

Ответить

Заключенный

Dmitry
1

Пассив?

Ответить

Крутой кофе

Заключе…
4

fucking slave

Ответить

Подозрительный самолет

Александра
–2

Когда илья Тимофеев вернётся на тж?

Ответить

Аналитический

Подозри…
0

Он тут, ты будешь его травить если я тебе скажу его ник?

Ответить

Подозрительный

Аналити…
0

Да

Ответить

Подозрительный

Подозри…
0

@Атлант поправил плечи 

Ответить

Аналитический

Подозри…
1

Это была провокация, я тебя наебал чтобы все вокруг увидели твое отношение к хорошему человек Илье Тимофееву 

Ответить

Подозрител

Аналити…
0

Жаль

Ответить

Аналитический кубок

8

Повезло ему что матч был в Копенгагене, а не в Питере

Ответить

Andrew Muralov

Аналитический
3

А что было бы в Питере? Расчленили бы? 

Ответить

Аналитический кубок

Аналитический
2

Кстати, Дания с Россией где играет?

Ответить

Крутой кофе

Аналитический
0

Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Ответить

Аналитический

Крутой
1

Повезло так повезло

Ответить

Андрей Лузин

Аналити…
0

Дания вообще все матчи дома играет. И не пускают ещё к себе (россиян по крайне мере)

Ответить

Аналитический

Андрей
0

Очень грамотное решение 

Ответить

Zero-one-one

Аналитический
–1

И не в Харькове

Ответить

Культурный торшер

3

Трусы на нём синие были?

Ответить

Smaug The Terrible

Культурный
5
Ответить

Макс Романенко

0

С нашими он может выйти в стартовом составе оставаясь в своей палате. На результат игры это не повлияет 

Ответить

ad unguem

Макс
0

Выйдет голограмма и забьет опять от Семенова.

Ответить

Panda BloodGod

0

Футболист. Жив

Ответить

Имя Фамилия

0

Он успевает на игру против России?

Ответить

Era Mavlenov

0

Интересно конечно как они проходят медкомиссию, возможно ситуация в интере на него сильно давила 

Ответить

Andrew Muralov

Era
0

Вся медкомиссия сводится к трём вопроса: Жалобы есть?
В постель ссышся? 
Ты ебанат? 
Если хотя бы на два ответить отрицательно, то берут. 

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