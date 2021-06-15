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Новости
Ольга Щербинина

Фонд, предположительно связанный с Пригожиным, попросил признать «Медиазону» «иностранным агентом» Статьи редакции

Сотрудников издания обвинили в получении иностранных грантов.

57 57 комментариев
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Основатель фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей написал в своём телеграм-канале, что основанием для обращения стал «целый список действий и публикаций», который «не оставил сомнений в том, что журналисты „Медиазоны“ врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

Он отметил, что издание публикует материалы признанных «иностранных агентов» ФБК, «Медузы» и «Агоры», а также освещало дело «Сети» и процесс над бывшей военнослужащей украинской армии Надеждой Савченко. Шугалей также подчеркнул, что Генпрокуратура признавала недостоверной информацию в статье про ситуацию с коронавирусом в системе ФСИН.

По данным Шугалея, «Медиазона» и её журналисты получали премии от фонда поддержки СМИ «Среда», признанного «иностранным агентом», и гранты из-за рубежа.

Уважаемые «независимые» интернет-СМИ, типа «Медиазоны», если вы считаете, что с помощью иностранных вливаний сможете втаптывать репутацию России в грязь, перевирать факты, навязывать нашей молодёжи неприемлемые западные и европейские ценности, подбивать наших детей на незаконные действия… вот вам мой ответ. Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…

Требование признать издание «иноагентом» фонд отправил в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутрениие дела России.

В «Медиазоне» сказали TJ, что пока не могут комментировать заявление.

Обновлено в 13:25

«Медиазона» прокомментировала высказывания Шугалея и призвала поддерживать её деньгами.

Сегодня мы узнали, что в Роскомнадзор и Генпрокуратуру написали заявление с требованием внести «Медиазону» в реестр «иностранных агентов» — сделал это политтехнолог Максим Шугалей (его не раз связывали с Евгением Пригожиным).

Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что «Медузу» объявили «иностранным агентом» после такого же (в тот раз не публичного) доноса. Никто из чиновников с нами не связывался.

Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты).

Поэтому единственное, что мы пока можем сделать — напомнить, что «Медиазона» существует благодаря нашим читателям, для которых мы и работаем. Спасибо вам! Поддержать нас можно здесь.

«Медиазона»

Фонд защиты национальных ценностей создали в 2019 году. Согласно сайту, его работа направлена на «защиту национальных интересов РФ, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру, взаимодействие с международными организациями».

Фонд также занимается пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов. По данным властей США, организация связана с «поваром Путина», бизнесменом Евгением Пригожиным.

#новости #медиа #смииноагенты

57 57 комментариев
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57 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

59

Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…

Вот и иди нахуй

Ответить

Romario

Небольшой
16

Но нахуй идём все мы. 

Ответить

Sasha Dulkin

Небольшой
1

Первая реакция совпала с точностью до слова!

Ответить

rustyrazor

34

Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» «иностранным агентом»

его работа направлена на «защиту национальных интересов РФ, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру, взаимодействие с международными организациями».

защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру

))

Ответить

Gidevan

rustyrazor
10

Защита СМИ через его закрытие, все строго по Оруэлу. Вы что забыли в какой стране живете?

Ответить

Федя Прозоров

rustyrazor
2

Россия - это не мир

Ответить

Даулет Тургалиев

30

навязывать нашей молодёжи неприемлемые западные и европейские ценности

Это он про свободу слова, равенство, верховенство закона и честные выборы?

Ответить

Корнелий Шнапс

Даулет
10

"Фонд также занимается пропагандой национальных ценностей"
Каких таких ценностей? Что там пропагандировать? Слияние трех ветвей власти? Неуважение конституции? Отсталость экономики?

Ответить

Критический щит

Корнелий
3

Папка, мамка и дети

Ответить

Корнелий Шнапс

Критиче…
0

А что еще нужно? А больше ничего и не надо!

Ответить

Smaug The

Корнелий
3

Нет. Еще нужен поп и личный фсбшник.

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
5

для экономии надо объединить их в духовника-чекиста, впрочем это уже так и есть

Ответить

Smaug The

Корнелий
1

Если бы там думали об экономической эффективности, то Россия была бы совсем другой страной

Ответить

Корнелий

Smaug
0

ну вот ща чуть-чуть допилят с духовниками и заживем!

Ответить

Трансгендолёт

23

Фонд защиты национальных ценностей

Признавайтесь, кто у ребят таблетки спер?

Ответить

Крутой кофе

Трансгендолёт
13
Ответить

Болезненный ключ

Трансгендолёт
0

Я даже не поверил, полез сам проверять. Остальные "книги" тоже "ничего". Настолько неприкрытая пропаганда, просто "война это мир".

Ответить

Ap

13

Хахаха, они последние кому не был поставлен знак качества из списка тех, кому я доначу.

Ответить

мЕдь

Ap
11

Госдеп, ты?

Ответить

Андрей Охапкин

Ap
1

Спонсируем террористов?

Ответить

AZP

Ap
0

Собирай вещи, скоро поедешь в колонию 

Ответить

Emil

Ap
0

Дождь?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ap
0

Подпишитесь на "ОВД-Инфо")

Ответить

Алексей Ермолаев

8

Ну попросил так попросил, признаём!

Ответить

Подозрительный самолет

5

Как признают, тогда и приходите

Ответить

Подозрительный самолет

Подозрительный
5

А сейчас это ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР

Ответить

Аналитический кубок

Подозрительный
3

Видел как несколько непонятных людей радуются в Питере голу Украины? 

Ответить

Подозрительный

Аналити…
3

Это украинские беженцы

Ответить

Аналитический

Подозри…
2

или гастарбайтеры 

Ответить

Аналитический

Аналити…
2

Свободная страна, хуле 

Ответить

Eugen T

Подозрительный
3

Я узнал, что есть такой прекрасный фонд. Теперь спокоен за национальные ценности.
Кстати, что это?

Ответить

Аналитический кубок

Подозрительный
1

Когда редакция введет тег Репресии???? 

Ответить

некипишуй

Подозрительный
1

я не нашел твоего комментария про информационный мусор в этом материале, хотя это классический вотебаутизм аля Мария захарова
https://tjournal.ru/news/396647-v-irlandii-podgotovili-zakonoproekt-po-kotoromu-policiya-smozhet-trebovat-paroli-elektronnyh-ustroystv-vo-vremya-obyska

В Ирландии подготовили законопроект, по которому…
Отказ предоставить пароль будет считаться уголовным преступлением и наказываться сроком до пяти…
tjournal.ru
Ответить

Подозрительный

некипиш…
0

Я туда не заходил

Ответить

Андрей Охапкин

Подозри…
0

Почему?

Ответить

Zero-one-one

6

TJ следующий 

Ответить

некипишуй

Zero-one-one
0

ты бы глянул кому ТЖ принадлежит

Ответить

Кирилл Вселенский

некипишуй
0

Кому?

Ответить

некипишуй

Кирилл
0

"ты бы глянул "

у тебя проблемы с пониманием прочитанного?

Ответить

Кирилл

некипиш…
0

Так кому принадлежит то? Что такое «ты бы глянул» в твоем ответе на мой вопрос? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Шугагей. Sugargay

Ответить

Romario

2

Ударными темпами строят фашизм. 

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…

... сказал человек, которого этот путь почему-то привёл в Ливию, в составе группы людей которые занимались "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране".
https://www.interfax.ru/world/668096

Сразу вспоминается классика (хотел опубликовать оригинал, но увидел этот мем и подумал, что он здесь более уместен).

Ответить

Panda BloodGod

1

Когда-нибудь и Россию признают иностранным агентом

Ответить

Круглый лолипоп

1

Почему какой-то хуй с горы считает возможным решать за других что читать, что думать и кому верить?

Ответить

Plan 🇧&🇨

1

Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…

А что здесь, что не в Ливии?

Ответить

Иван Дмитриев

1

 «Медиазона» прокомментировала высказывания Шугалея и призвала поддерживать её деньгами.

nuff said, репоста уже маловато будет)

Ответить

Андрей Охапкин

Иван
0

Я поддержал лайком.

Ответить

некипишуй

0

"а также освещало дело «Сети»"

ой
https://www.kommersant.ru/theme/3196

Дело сообщества анархистов «Сеть»
Суд в Пензе признал семерых анархистов виновными в организации террористического сообщества «Сеть…
www.kommersant.ru
Ответить

мЕдь

0

Обычное иноагентами признаю быстро, без дополнительного шума. Надеюсь пронесёт.

Ответить

некипишуй

0

походу ответочка за это прилетела
https://edition.cnn.com/2021/06/15/africa/central-african-republic-russian-mercenaries-cmd-intl/index.html

'It was our children they killed': Russian…
Fatouma was at home with her children in the town of Bambari when the firing began, one afternoon…
edition.cnn.com
Ответить

Мария Казакова

0

Руки прочь от Медиазоны!

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Патриота сразу видно

Ответить

Стас Фарбер

0

скрепыши

Ответить

Ivan K

0

Фонд защиты национальных ценностей

Когда кооператив "Озеро" стал отдельной нацией?

Ответить

Zee Zao

0

Ща все кроме РИА Новости прикроют

Ответить

Dennis Ko

0

У пидора этого свои-то дети, не дай бог, есть ли?

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