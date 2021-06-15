Сегодня мы узнали, что в Роскомнадзор и Генпрокуратуру написали заявление с требованием внести «Медиазону» в реестр «иностранных агентов» — сделал это политтехнолог Максим Шугалей (его не раз связывали с Евгением Пригожиным).

Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что «Медузу» объявили «иностранным агентом» после такого же (в тот раз не публичного) доноса. Никто из чиновников с нами не связывался.

Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты).

Поэтому единственное, что мы пока можем сделать — напомнить, что «Медиазона» существует благодаря нашим читателям, для которых мы и работаем. Спасибо вам! Поддержать нас можно здесь.