Фонд, предположительно связанный с Пригожиным, попросил признать «Медиазону» «иностранным агентом» Статьи редакции
Сотрудников издания обвинили в получении иностранных грантов.
Основатель фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей написал в своём телеграм-канале, что основанием для обращения стал «целый список действий и публикаций», который «не оставил сомнений в том, что журналисты „Медиазоны“ врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».
Он отметил, что издание публикует материалы признанных «иностранных агентов» ФБК, «Медузы» и «Агоры», а также освещало дело «Сети» и процесс над бывшей военнослужащей украинской армии Надеждой Савченко. Шугалей также подчеркнул, что Генпрокуратура признавала недостоверной информацию в статье про ситуацию с коронавирусом в системе ФСИН.
По данным Шугалея, «Медиазона» и её журналисты получали премии от фонда поддержки СМИ «Среда», признанного «иностранным агентом», и гранты из-за рубежа.
Требование признать издание «иноагентом» фонд отправил в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутрениие дела России.
В «Медиазоне» сказали TJ, что пока не могут комментировать заявление.
Обновлено в 13:25
«Медиазона» прокомментировала высказывания Шугалея и призвала поддерживать её деньгами.
Фонд защиты национальных ценностей создали в 2019 году. Согласно сайту, его работа направлена на «защиту национальных интересов РФ, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру, взаимодействие с международными организациями».
Фонд также занимается пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов. По данным властей США, организация связана с «поваром Путина», бизнесменом Евгением Пригожиным.
Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…
Вот и иди нахуй
Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» «иностранным агентом»
его работа направлена на «защиту национальных интересов РФ, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру, взаимодействие с международными организациями».
защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру
))
Защита СМИ через его закрытие, все строго по Оруэлу. Вы что забыли в какой стране живете?
навязывать нашей молодёжи неприемлемые западные и европейские ценности
Это он про свободу слова, равенство, верховенство закона и честные выборы?
"Фонд также занимается пропагандой национальных ценностей"
Каких таких ценностей? Что там пропагандировать? Слияние трех ветвей власти? Неуважение конституции? Отсталость экономики?
Критический щит
Папка, мамка и дети
А что еще нужно? А больше ничего и не надо!
для экономии надо объединить их в духовника-чекиста, впрочем это уже так и есть
Фонд защиты национальных ценностей
Признавайтесь, кто у ребят таблетки спер?
Болезненный ключ
Я даже не поверил, полез сам проверять. Остальные "книги" тоже "ничего". Настолько неприкрытая пропаганда, просто "война это мир".
Хахаха, они последние кому не был поставлен знак качества из списка тех, кому я доначу.
Подозрительный самолет
А сейчас это ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР
Видел как несколько непонятных людей радуются в Питере голу Украины?
Я узнал, что есть такой прекрасный фонд. Теперь спокоен за национальные ценности.
Кстати, что это?
я не нашел твоего комментария про информационный мусор в этом материале, хотя это классический вотебаутизм аля Мария захарова
https://tjournal.ru/news/396647-v-irlandii-podgotovili-zakonoproekt-po-kotoromu-policiya-smozhet-trebovat-paroli-elektronnyh-ustroystv-vo-vremya-obyska
TJ следующий
ты бы глянул кому ТЖ принадлежит
Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…
... сказал человек, которого этот путь почему-то привёл в Ливию, в составе группы людей которые занимались "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране".
https://www.interfax.ru/world/668096
Сразу вспоминается классика (хотел опубликовать оригинал, но увидел этот мем и подумал, что он здесь более уместен).
Мы здесь сами разберёмся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путём идти…
А что здесь, что не в Ливии?
«Медиазона» прокомментировала высказывания Шугалея и призвала поддерживать её деньгами.
nuff said, репоста уже маловато будет)
походу ответочка за это прилетела
https://edition.cnn.com/2021/06/15/africa/central-african-republic-russian-mercenaries-cmd-intl/index.html
Фонд защиты национальных ценностей
Когда кооператив "Озеро" стал отдельной нацией?