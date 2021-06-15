Умер космонавт Владимир Шаталов. Он был старейшим в мире участником космических полётов Статьи редакции
Ему было 93 года.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза умер 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Шаталов побывал в космосе трижды. Первый полёт произошёл 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Тогда впервые осуществили ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». При участии Шаталова впервые создали экспериментальную космическую станцию, а космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов перешли из корабля «Союз-5» в «Союз-4» через открытый космос.
Второй полёт состоялся в октябре того же года. Шаталов командовал «Союзом-8» совместно с Елисеевым. Тогда это был групповой полёт трёх советских космических кораблей.
Третий космический полёт Шаталова в качестве командира корабля «Союз-10» состоялся в апреле 1971 года. Тогда провели первую в мире стыковку космического корабля с орбитальной станцией «Салют».
С января 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
По твоему, у космонавтов должен быть исключительно светлый взгляд и широкая улыбка?
Честно сказать, у 90% русских настороженный и враждебный взгляд. Русских всегда можно отличить в толпе по этому взгляду.
Жаль
Ориентированный
Там премиями вытягивают, плюс льготы. Хотя ставка действительно невысокая.
Более того, эта разница видна на 90% официальных совместных фотографий отечественных и западных космонавтов
Получается Гагарин не русский?
ты как то подозрительно много знаешь об этом
Некропост - это всегда хуйня. Как-будто сдох дед твоего деда, а тебе за это должно быть стыдно
Ему нравились песенки Рогозина?
Ориентированный нос
Помер во время прослушивания
умора, пиши еще, шутка класс