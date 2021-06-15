Ему было 93 года.

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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза умер 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Шаталов побывал в космосе трижды. Первый полёт произошёл 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Тогда впервые осуществили ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». При участии Шаталова впервые создали экспериментальную космическую станцию, а космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов перешли из корабля «Союз-5» в «Союз-4» через открытый космос.

Второй полёт состоялся в октябре того же года. Шаталов командовал «Союзом-8» совместно с Елисеевым. Тогда это был групповой полёт трёх советских космических кораблей.

Третий космический полёт Шаталова в качестве командира корабля «Союз-10» состоялся в апреле 1971 года. Тогда провели первую в мире стыковку космического корабля с орбитальной станцией «Салют».