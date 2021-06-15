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Новости
Ольга Щербинина

Умер космонавт Владимир Шаталов. Он был старейшим в мире участником космических полётов Статьи редакции

Ему было 93 года.

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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза умер 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Шаталов побывал в космосе трижды. Первый полёт произошёл 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Тогда впервые осуществили ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». При участии Шаталова впервые создали экспериментальную космическую станцию, а космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов перешли из корабля «Союз-5» в «Союз-4» через открытый космос.

Второй полёт состоялся в октябре того же года. Шаталов командовал «Союзом-8» совместно с Елисеевым. Тогда это был групповой полёт трёх советских космических кораблей.

Третий космический полёт Шаталова в качестве командира корабля «Союз-10» состоялся в апреле 1971 года. Тогда провели первую в мире стыковку космического корабля с орбитальной станцией «Салют».

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

#новости #некрологи #космос

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Служащий спрей

5

Ну умер и космонавтика тоже умерла

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Ориентированный нос

–4

Вроде космонавт, а взгляд как у КГБшника. У Гагарина куда светлее был.

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Eugard

Ориентированный
7

По твоему, у космонавтов должен быть исключительно светлый взгляд и широкая улыбка?
Честно сказать, у 90% русских настороженный и враждебный взгляд. Русских всегда можно отличить в толпе по этому взгляду. 

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AUBE

Eugard
0

не говори, нашел до чего докопаться, взгляд ему не тот

Ответить

Ориентированный

AUBE
–1

Жаль

Ответить

AUBE

Ориенти…
–1

жаль тебя, уже не мальчик, а ума не нажил

Ответить

Ориентированный

AUBE
0

Ух как печёт! А ведь я даже Ивахнов.

Ответить

AUBE

Ориенти…
0

дурик ты немецкий

Ответить

Eugard

Ориенти…
0

Тут недавно про их зарплаты рассказывали, которые блять "подняли". Позорище. С чему им улыбаться? Там на орбите много не своруешь. 
"А кому не нравится зарплата космонавта - пусть идет в бизнес"

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alexferman

Eugard
0

А ты из-за одних денег улыбаешься что ли?

Ответить

Ориентированный

Eugard
–1

Там премиями вытягивают, плюс льготы. Хотя ставка действительно невысокая.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Eugard
1

Более того, эта разница видна на 90% официальных совместных фотографий отечественных и западных космонавтов

Ответить

Madegghead

Eugard
0

такой странный менталитет..

Ответить

Bkmz Иванов

Eugard
0

Получается Гагарин не русский?

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Ах да, 10 % же..

Ответить

Ориентированный нос

Eugard
–1

Вот именно, бери пример с Гагарина

Ответить

Дима Межинский

Ориентированный
0

ты как то подозрительно много знаешь об этом

Ответить

AUBE

Дима
0

он немецкий френолог

Ответить

Иван Дмитриев

Ориентированный
0

Ну здесь взгляд всяко светлее, да

Ответить

Panda BloodGod

2

Некропост - это всегда хуйня. Как-будто сдох дед твоего деда, а тебе за это должно быть стыдно

Ответить

Panda BloodGod

2

F

Ответить

alexferman

1

Ему нравились песенки Рогозина?

Ответить

Ориентированный нос

alexferman
0

Помер во время прослушивания

Ответить

AUBE

Ориентированный
–2

умора, пиши еще, шутка класс

Ответить

Дон Бот

AUBE
0

умора, пиши ДОН еще, шутка ДОН класс

Ответить

Ориентированный

AUBE
–1

Ты кто?

Ответить

умный человек

AUBE
–1

@Дон Бот

Ответить

AUBE

умный
0

и че ты хотел?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

На орбиту

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