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Новости
Ольга Щербинина

Суд приговорил сотрудницу МИД к пяти годам колонии по делу о хищении миллиона долларов Статьи редакции

По данным СМИ, ведомство получило эти деньги от Ирана за консульские услуги.

19 19 комментариев
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Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.

Женщину признали виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег (часть 4 статьи 160 УК). Суд также частично удовлетворил иск МИД и постановил взыскать с Агальцовой почти 67,5 миллиона рублей.

Министерство требовало закрыть от слушателей процесс, но суд отказал.

Кража произошла в декабре 2019 года. Телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сотрудники российского посольства в Иране получили 1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut. Деньги дипломатической почтой отправили в Россию.

В конце декабря должна была пройти инкассация суммы, но Агальцова не явилась на работу. Её кабинет вскрыли, на рабочем столе обнаружили пачки денег, а на полу стояла сумка, наполовину наполненная деньгами, утверждал телеканал. После ревизии обнаружили недостачу в миллион долларов. По информации РЕН ТВ, их не нашли.

Из здания МИД год назад украли миллион долларов…
Главная подозреваемая — бывшая сотрудница ведомства.
tjournal.ru

#новости #происшествия #кража

19 19 комментариев
12
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19 комментариев
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Ваня Погост

14

 обнаружили недостачу в миллион долларов.

 их не нашли.

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Жанна д Арк

Ваня
5
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ТыжЮзер

10

Агальцова не явилась на работу. Её кабинет вскрыли, на рабочем столе обнаружили пачки денег, а на полу стояла сумка, наполовину наполненная деньгами, утверждал телеканал.

Рядовая ситуация. На работе крупные суммы также храню)
Положу ка на самом видном месте – там, где никто и проверять-то не будет.

Подумала она)

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Andrey Utrysko

ТыжЮзер
0

Это были остатки которые она не смогла унести, 1,5 миллиона весит примерно 15 кг, миллион она забрала, а 500 либо в одну сумку не влезло или тяжело было и она бросила их на столе.

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Крутой кофе

4

Телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сотрудники российского посольства в Иране получили 1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut. Деньги дипломатической почтой отправили в Россию.

1. лол кек рентв.
2. за что получили ?
3. уверен как то замешаны жидомасоны и рептилоиды , рентв же

Ответить

некипишуй

Крутой
0

 - 1,5 миллиона долларов наличными
- в коробке из-под водки Absolut

Ответить

Фургон для моей МА

3

"Лохушка", прокоментировала пресс служаб МИД

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

200к/год

Ответить

Nikolay Borisov

Небольшой
0

Вполне неплохо, кстати, пару лет бездельничаешь, выходишь по условно досрочному с $1 000 000 на кармане. Звучит, как вполне осмысленный бизнес-план

Ответить

Доктор Корнелиус

2

Классика, старая добрая коробка из под ксер… водки

Ответить

Степан Краснов

Доктор
0

Да еще дадут условно 

Ответить

Dmitry Vakhnin

1

по делу о хищении миллиона долларов

постановил взыскать с Агальцовой почти 67,5 миллиона рублей

У чиновников курс доллара другой?

Ответить

Владислав Недзвецкий

Dmitry
1

Это за вычетом её доли

Ответить

Никон Макиенко

1

1. На работу не вышла, когда инкассация была
2. На рабочем столе лежали деньги, и рядом стояли упакованные
3. Недостача в миллион баксов
4. PROFFIT

Гномам из саус парка нужно в РФ пройти курсы.

Ответить

AUBE

0

прекрасная новость, прекрасная, спасибо

Ответить

Должен Артем

0

чужое брать нельзя

Ответить

Аналитический кубок

0

Жаль не наркота

Ответить

Alex A

Аналитический
0

ну была бы наркота её так же спиздили

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некипишуй

0

"1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut"

не влезут в 1 коробку

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