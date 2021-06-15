По данным СМИ, ведомство получило эти деньги от Ирана за консульские услуги.

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Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.

Женщину признали виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег (часть 4 статьи 160 УК). Суд также частично удовлетворил иск МИД и постановил взыскать с Агальцовой почти 67,5 миллиона рублей.

Министерство требовало закрыть от слушателей процесс, но суд отказал.

Кража произошла в декабре 2019 года. Телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сотрудники российского посольства в Иране получили 1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut. Деньги дипломатической почтой отправили в Россию.