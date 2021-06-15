Суд приговорил сотрудницу МИД к пяти годам колонии по делу о хищении миллиона долларов Статьи редакции
По данным СМИ, ведомство получило эти деньги от Ирана за консульские услуги.
Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.
Женщину признали виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег (часть 4 статьи 160 УК). Суд также частично удовлетворил иск МИД и постановил взыскать с Агальцовой почти 67,5 миллиона рублей.
Кража произошла в декабре 2019 года. Телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сотрудники российского посольства в Иране получили 1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut. Деньги дипломатической почтой отправили в Россию.
В конце декабря должна была пройти инкассация суммы, но Агальцова не явилась на работу. Её кабинет вскрыли, на рабочем столе обнаружили пачки денег, а на полу стояла сумка, наполовину наполненная деньгами, утверждал телеканал. После ревизии обнаружили недостачу в миллион долларов. По информации РЕН ТВ, их не нашли.
обнаружили недостачу в миллион долларов.
их не нашли.
Агальцова не явилась на работу. Её кабинет вскрыли, на рабочем столе обнаружили пачки денег, а на полу стояла сумка, наполовину наполненная деньгами, утверждал телеканал.
Рядовая ситуация. На работе крупные суммы также храню)
Положу ка на самом видном месте – там, где никто и проверять-то не будет.
Подумала она)
Это были остатки которые она не смогла унести, 1,5 миллиона весит примерно 15 кг, миллион она забрала, а 500 либо в одну сумку не влезло или тяжело было и она бросила их на столе.
Телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сотрудники российского посольства в Иране получили 1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut. Деньги дипломатической почтой отправили в Россию.
1. лол кек рентв.
2. за что получили ?
3. уверен как то замешаны жидомасоны и рептилоиды , рентв же
200к/год
Вполне неплохо, кстати, пару лет бездельничаешь, выходишь по условно досрочному с $1 000 000 на кармане. Звучит, как вполне осмысленный бизнес-план
Классика, старая добрая коробка из под ксер… водки
по делу о хищении миллиона долларов
постановил взыскать с Агальцовой почти 67,5 миллиона рублей
У чиновников курс доллара другой?
1. На работу не вышла, когда инкассация была
2. На рабочем столе лежали деньги, и рядом стояли упакованные
3. Недостача в миллион баксов
4. PROFFIT
Гномам из саус парка нужно в РФ пройти курсы.
"1,5 миллиона долларов наличными в коробке из-под водки Absolut"
не влезут в 1 коробку