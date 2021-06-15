Время ожидания судов в крупнейших мировых терминалах выросло до 16 дней.

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Новая вспышка Covid-19 в китайской провинции Гуандун привела к перебоям в работе крупных портов и росту транспортных расходов, пишет CNBC.

После роста числа заболевших коронавирусом порт Яньтянь в Шэньчжэне закрыли с 25 по 31 мая. Грузы перераспределили на ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу. Это третий и пятый по величине контейнерные порты мира.

Терминалы не справились с нагрузкой, в порту и за его пределами скопились контейнеры. Время ожидания судов выросло с 12 часов до 16 дней, отмечает CNBC. По оценкам издания, заторы и задержки судов продлятся ещё как минимум две недели.

Директор логистического оператора Rail Cargo Logistics—Rus Александр Баскаков рассказал «Коммерсанту», что компания ожидает задержек в поставках электроники и микросхем — последние уже стали остродефицитным товаром. «Ожидайте нехватки и отсутствия запасов всей продукции азиатского производства», — говорит представитель компании по разработке программного обеспечения для судоходства 3GTMS.

Как пишет «Коммерсантъ», специалисты думают, что перебои в работе южно-китайских портов могут повлиять на мировую даже торговлю сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. По оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тысяч TEU: «Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки. Но это продолжалось „всего“ шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу».

Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере ещё в течение двух-трёх кварталов. Надеемся, что это будут краткосрочные проблемы, так как у китайской стороны уже есть опыт локализации вспышек Covid-19 и сейчас там ведется массовая вакцинация. Ожидаем, что к концу лета или началу осени ситуация стабилизируется.

Ларс Йенсен гендиректор Vespucci Maritime