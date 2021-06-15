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Новости vc.ru

Порты в Китае столкнулись со сбоями в работе из-за Сovid-19 — проблема может стать серьёзнее блокировки Суэцкого канала Статьи редакции

Время ожидания судов в крупнейших мировых терминалах выросло до 16 дней.

18 18 комментариев
1260 просмотров

Новая вспышка Covid-19 в китайской провинции Гуандун привела к перебоям в работе крупных портов и росту транспортных расходов, пишет CNBC.

После роста числа заболевших коронавирусом порт Яньтянь в Шэньчжэне закрыли с 25 по 31 мая. Грузы перераспределили на ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу. Это третий и пятый по величине контейнерные порты мира.

Терминалы не справились с нагрузкой, в порту и за его пределами скопились контейнеры. Время ожидания судов выросло с 12 часов до 16 дней, отмечает CNBC. По оценкам издания, заторы и задержки судов продлятся ещё как минимум две недели.

Директор логистического оператора Rail Cargo Logistics—Rus Александр Баскаков рассказал «Коммерсанту», что компания ожидает задержек в поставках электроники и микросхем — последние уже стали остродефицитным товаром. «Ожидайте нехватки и отсутствия запасов всей продукции азиатского производства», — говорит представитель компании по разработке программного обеспечения для судоходства 3GTMS.

Как пишет «Коммерсантъ», специалисты думают, что перебои в работе южно-китайских портов могут повлиять на мировую даже торговлю сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. По оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тысяч TEU: «Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки. Но это продолжалось „всего“ шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу».

Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере ещё в течение двух-трёх кварталов. Надеемся, что это будут краткосрочные проблемы, так как у китайской стороны уже есть опыт локализации вспышек Covid-19 и сейчас там ведется массовая вакцинация. Ожидаем, что к концу лета или началу осени ситуация стабилизируется.

Ларс Йенсен
гендиректор Vespucci Maritime

«Перебои в Шэньчжэне и Гуанчжоу абсолютно огромны. Они будут иметь беспрецедентное влияние на цепочку поставок», — утверждает генеральный директор логистической компании Chain.io Брайан Гликемиях. Гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шлёнская считает, что ситуация приведёт к росту ставок за перевозку груза и в июле «отложенный эффект от этих событий приведёт к ещё большим осложнениям».

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#новости #китай #экономика #covid19

18 18 комментариев
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Служащий спрей

11

Сиквел всегда говно

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Крутой кофе

9

лучшие подарочки планете от Китая

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социальныирудимент

Крутой
5

Коммунизм, национал-социализм, иприт изобрели в Германии

Ответить

Крутой кофе

социальныирудим…
0

развивай мысль

Ответить

Рыжий

7
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Alexander Personazhe

2

 Время ожидания судов в крупнейших мировых терминалах выросло до 16 дней. 

Что в целом несущественно по сравнению со сроками доставки почты россии...

Ответить

Михаил Зеленин

0

Ну это, братушки китайские, если что в Европу доставить нужно, то у нас Транссиб есть - никакие порты не нужны.
Ну или можно сразу в портах на Атлантике корабли загрузить, мощности есть. 

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Антон Пострунин

Михаил
4

Обычный поезд на Транссибе.

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Корнелий Шнапс

Антон
3

ради этого путин затопит сибирь и пустит реки под прямым углом - с востока на запад

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Люц Шнайдер

Михаил
2

https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/ru.wikipedia.org/s/wiki/Новый_шёлковый_путь

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Владимир Филатов

1

Как китайцы не скрывают, всё равно что-то всплывает.

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Вероятный микроскоп

1

а евергивен так и не выпустили

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Михаил Зеленин

Вероятный
0

ярд заплатят - отпустят.

Не повезло тем нелеагльным мигрантам, что там были(если были)....

Ответить

Корнелий Шнапс

0

хакеры северного морского пути постарались? диверсия!

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Михаил Зеленин

Корнелий
0

увы, там без порта все равно не обойтись.... 

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Корнелий Шнапс

Михаил
0

ниже ответ улетел

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Корнелий Шнапс

0

диверсия провалилась

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Должен Данила

0

+ добавьте сюда ещё дефицит жд вагонов

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