Порты в Китае столкнулись со сбоями в работе из-за Сovid-19 — проблема может стать серьёзнее блокировки Суэцкого канала Статьи редакции
Время ожидания судов в крупнейших мировых терминалах выросло до 16 дней.
Новая вспышка Covid-19 в китайской провинции Гуандун привела к перебоям в работе крупных портов и росту транспортных расходов, пишет CNBC.
После роста числа заболевших коронавирусом порт Яньтянь в Шэньчжэне закрыли с 25 по 31 мая. Грузы перераспределили на ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу. Это третий и пятый по величине контейнерные порты мира.
Терминалы не справились с нагрузкой, в порту и за его пределами скопились контейнеры. Время ожидания судов выросло с 12 часов до 16 дней, отмечает CNBC. По оценкам издания, заторы и задержки судов продлятся ещё как минимум две недели.
Директор логистического оператора Rail Cargo Logistics—Rus Александр Баскаков рассказал «Коммерсанту», что компания ожидает задержек в поставках электроники и микросхем — последние уже стали остродефицитным товаром. «Ожидайте нехватки и отсутствия запасов всей продукции азиатского производства», — говорит представитель компании по разработке программного обеспечения для судоходства 3GTMS.
Как пишет «Коммерсантъ», специалисты думают, что перебои в работе южно-китайских портов могут повлиять на мировую даже торговлю сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. По оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тысяч TEU: «Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки. Но это продолжалось „всего“ шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу».
«Перебои в Шэньчжэне и Гуанчжоу абсолютно огромны. Они будут иметь беспрецедентное влияние на цепочку поставок», — утверждает генеральный директор логистической компании Chain.io Брайан Гликемиях. Гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шлёнская считает, что ситуация приведёт к росту ставок за перевозку груза и в июле «отложенный эффект от этих событий приведёт к ещё большим осложнениям».
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Время ожидания судов в крупнейших мировых терминалах выросло до 16 дней.
Что в целом несущественно по сравнению со сроками доставки почты россии...
Ну это, братушки китайские, если что в Европу доставить нужно, то у нас Транссиб есть - никакие порты не нужны.
Ну или можно сразу в портах на Атлантике корабли загрузить, мощности есть.
Обычный поезд на Транссибе.
ради этого путин затопит сибирь и пустит реки под прямым углом - с востока на запад
ярд заплатят - отпустят.
Не повезло тем нелеагльным мигрантам, что там были(если были)....
хакеры северного морского пути постарались? диверсия!
увы, там без порта все равно не обойтись....