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yannlll

В Пакистане полиция арестовала персонал ресторана быстрого питания за отказ дать им бургеры бесплатно Статьи редакции

Полицейских отстранили от работы.

Фото Proper Gaanda 

Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно, а на следующий день взяли под стражу менеджера и ещё 18 работников ресторана без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении компании.

Руководство утверждает, что персоналу даже не разрешили закрыть заведение: «Фритюрницы продолжали работать, а клиенты — ждать свои заказы». Сотрудников ресторана продержали в участке семь часов. «Это не первый раз, когда что-то подобное происходит с нашей командой, но мы хотим убедиться, что этот — точно последний», — говорится в сообщении Johnny & Jugnu.

После заявления компании девять полицейских, задержавших персонал, отстранили от работы. «Никому не разрешается брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливость. Все они будут наказаны», — написал начальник местного отделения полиции.

#новости #пакистан #полиция #право

3734 просмотров
43 43 комментария
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43 комментария
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Федя Прозоров

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В России это в порядке вещей?

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Andrew Muralov

Федя
23

Да. 

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Федя Прозоров

Andrew
1

У меня на прошлой работе менты в столовку приходили, не видел, чтобы они что-то платили за еду

Ответить

Мирный спрей

Федя
5

Биометрия

Ответить

Федя Прозоров

Мирный
2

Да, а я работник предприятия только наличку давай

Ответить

Кирилл

Федя
3

Ты сам сделал свой выбор, мог бы пойти в менты

Ответить

Andrew Muralov

Кирилл
0

Проезд в общественном транспорте опять же бесплатный. 

Ответить

Кирилл

Andrew
2

Еще вещества

Ответить

Федя

Andrew
0

сука блять

Ответить

некипишуй

Andrew
0

нет, не все

https://www.svoboda.org/a/zamglavreda-eha-moskvy-v-peterburge-vyzvali-v-sk-po-delu-o-klevete/31294492.html

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John Doe

Федя
2
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Федя Прозоров

John
0

Не критикуй. Если бы это не сделал я, это бы сделал Орлов

Ответить

KSA

Федя
0

Ты это он, он это ты

Ответить

Федя Прозоров

KSA
0

я не орлов!

Ответить

KSA

Федя
0

Чем докажешь?

Ответить

Федя Прозоров

KSA
0

Я люблю русских

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KSA

Федя
0

Все любят русских

Ответить

Федя

KSA
0

Кроме Орлова

Ответить

KSA

Федя
0

Ваши аргументы не убедили суд!

Ответить

Федя

KSA
0

Я не люблю Навального. Когда меня уже расстреляют?

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Доколе Б**г*р К**г и Ма*до***ьдс будут это терпеть?

Ответить

Владимир Филатов

Федя
1

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Нейроорлов

Владимир
2

ЕДУ В КАЗАХСТАН

Ответить

Smaug The

Нейроор…
1

А также напитки

Ответить

Нейроорлов

Smaug
–1

Бггг

Ответить

Вероятный микроскоп

6

Полицейские просто решили, что иногда не до законов. Переняли опыт.

Ответить

Eugen T

4
Ответить

Kir Kirsky

Eugen
0

Отборного пюре

Ответить

Иван Эртель

Kir
0

Они ещё мячи футбольные шьют, правда я не вскрывал, что внутри )

Ответить

Vyacheslav Gorin

3

Johnny & Jugnu это пакистанская версия Джон & Фёдор?

Ответить

Denis Kiselev

Vyacheslav
0

Теперь мы знаем как будет Фёдор по-пакистански!))

Ответить

Кирилл Вселенский

1

У меня в соседнем доме так армянина разорили, пришли ночью перед 9 мая, конфисковали всю алкашку, переговоры ни к чему не привели и через неделю магазин закрылся, пришлось за пивком ходить через 2 дома(((

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Andrew Muralov

Кирилл
1

Чтоб у армяна магазин закрылся с трудом верится. Там ещё наверняка и алкоголь весь из одной бочки в промзоне разлит был. 

Ответить

Кирилл Вселенский

Andrew
2

Ну его сначала защимили магниты с двух сторон, стал вывозить только на ночной алкашке

Ответить

ouxen

Кирилл
0

пусть устроится нормальную работу, трутень ебаный

Ответить

некипишуй

Кирилл
2

"через 2 дома"

вот это ты попал так попал, сочувствую

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Пакистан... 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

А могли бы и бомбануть

Ответить

Федя Прозоров

Небольшой
2

"Ваша свиной бургер прямо бомба"

Ответить

Посторонний

0

Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно

Мусора? Так пусть пекут друг другу торты, так и насытятся.

Ответить

Крутой кофе

0

Можно было ведь выдать неправильные бургеры

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Spid3r

Крутой
0

Тогда могли бы впаять угрозу для жизни.

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Маркел Сычев

0

Жаль не Шамбилова

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