Полицейских отстранили от работы.

Фото Proper Gaanda

Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно, а на следующий день взяли под стражу менеджера и ещё 18 работников ресторана без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении компании.

Руководство утверждает, что персоналу даже не разрешили закрыть заведение: «Фритюрницы продолжали работать, а клиенты — ждать свои заказы». Сотрудников ресторана продержали в участке семь часов. «Это не первый раз, когда что-то подобное происходит с нашей командой, но мы хотим убедиться, что этот — точно последний», — говорится в сообщении Johnny & Jugnu.

После заявления компании девять полицейских, задержавших персонал, отстранили от работы. «Никому не разрешается брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливость. Все они будут наказаны», — написал начальник местного отделения полиции.