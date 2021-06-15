В Пакистане полиция арестовала персонал ресторана быстрого питания за отказ дать им бургеры бесплатно Статьи редакции
Полицейских отстранили от работы.
Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно, а на следующий день взяли под стражу менеджера и ещё 18 работников ресторана без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении компании.
Руководство утверждает, что персоналу даже не разрешили закрыть заведение: «Фритюрницы продолжали работать, а клиенты — ждать свои заказы». Сотрудников ресторана продержали в участке семь часов. «Это не первый раз, когда что-то подобное происходит с нашей командой, но мы хотим убедиться, что этот — точно последний», — говорится в сообщении Johnny & Jugnu.
После заявления компании девять полицейских, задержавших персонал, отстранили от работы. «Никому не разрешается брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливость. Все они будут наказаны», — написал начальник местного отделения полиции.
В России это в порядке вещей?
Да.
У меня на прошлой работе менты в столовку приходили, не видел, чтобы они что-то платили за еду
Мирный спрей
Биометрия
Да, а я работник предприятия только наличку давай
Не критикуй. Если бы это не сделал я, это бы сделал Орлов
я не орлов!
Доколе Б**г*р К**г и Ма*до***ьдс будут это терпеть?
ЕДУ В КАЗАХСТАН
Отборного пюре
Johnny & Jugnu это пакистанская версия Джон & Фёдор?
У меня в соседнем доме так армянина разорили, пришли ночью перед 9 мая, конфисковали всю алкашку, переговоры ни к чему не привели и через неделю магазин закрылся, пришлось за пивком ходить через 2 дома(((
Чтоб у армяна магазин закрылся с трудом верится. Там ещё наверняка и алкоголь весь из одной бочки в промзоне разлит был.
Ну его сначала защимили магниты с двух сторон, стал вывозить только на ночной алкашке
Пакистан...
А могли бы и бомбануть
Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно
Мусора? Так пусть пекут друг другу торты, так и насытятся.