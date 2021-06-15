Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.

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Объявление о продаже сертификата о прививке «с проводкой» с форума по «пробиву».

Издание Baza рассказало о сложившемся в России «чёрном рынке» сертификатов о вакцинации от Covid-19. Покупатели не просто получают «паспорт прививки», не делая уколов — их заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.

Корреспондент Baza купил сертификат об инъекции вакцины от Covid-19 на своё имя в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. На следующий день в его личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины «Спутник V». Дилер прислал скриншот из федерального регистра вакцинированных, подтверждающий внесение данных журналиста.

Доступ к этому регистру и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, но официальная документация системы не уточняет, какие именно.

Карточка корреспондента Baza в федеральном регистре вакцинированных

Скриншот из личного кабинета на «Госуслугах» о проведенной вакцинации

Корреспондент издания попросил оформить ему поддельный сертификат в Telegram-чате, где торгуют нелегальными услугами вроде поддельных и настоящих справок или услуг по «пробиву» информации — на предложение откликнулись десять человек. По словам продавцов, все они работают по одинаковой схеме: дилеру нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Процедура «лжевакцинации» проводится как и настоящая прививка:

вакцинация занимает 21 день;

покупатель получает отметки об обеих инъекциях на личной странице в «Госуслугах», можно получить и физический сертификат с печатями;

со стороны врача процедура выглядит «точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента». Приходится даже вскрывать и сразу же утилизировать ампулу с вакциной — это делают потому, что они пронумерованы, объяснил собеседник Baza.

Возможность купить сертификат о прививке подтверждают и сами медики.

Когда появилась вакцина, нас собрал главврач. Он сказал, что если нам, кому-то из близких родственников или знакомых нужно сделать справку без вакцинирования, то это можно сделать. Просто заносятся данные в систему, а сама вакцина утилизируется. Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков — у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию. Ну и родственников со знакомыми приводили. сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о фиктивных прививках

Адвокат Яков Гаджиев из коллегии адвокатов «Юков и партнёры» считает, что использование подобного сертификата, скорее всего, попадает под 327-ю статью УК — использование заведомо подложного документа. Врачи же могут понести ответственность по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. «Помимо всего прочего, и те и другие могут нести ответственность за получение и дачу взятки должностному лицу», — говорит Гаджиев.

Представители Минздрава на вопросы Baza не ответили.

По данным Минздрава на начало июня 2021 года, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 18 миллионов человек, или около 12% населения страны. В этот же день заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что план вакцинации от COVID-19 в России выполнен более чем на 25%.