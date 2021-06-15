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Новости
yannlll

Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки Статьи редакции

Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.

21 21 комментарий
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Объявление о продаже сертификата о прививке «с проводкой» с форума по «пробиву».

Издание Baza рассказало о сложившемся в России «чёрном рынке» сертификатов о вакцинации от Covid-19. Покупатели не просто получают «паспорт прививки», не делая уколов — их заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.

Корреспондент Baza купил сертификат об инъекции вакцины от Covid-19 на своё имя в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. На следующий день в его личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины «Спутник V». Дилер прислал скриншот из федерального регистра вакцинированных, подтверждающий внесение данных журналиста.

Доступ к этому регистру и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, но официальная документация системы не уточняет, какие именно.

Карточка корреспондента Baza в федеральном регистре вакцинированных
Скриншот из личного кабинета на «Госуслугах» о проведенной вакцинации

Корреспондент издания попросил оформить ему поддельный сертификат в Telegram-чате, где торгуют нелегальными услугами вроде поддельных и настоящих справок или услуг по «пробиву» информации — на предложение откликнулись десять человек. По словам продавцов, все они работают по одинаковой схеме: дилеру нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Процедура «лжевакцинации» проводится как и настоящая прививка:

  • вакцинация занимает 21 день;
  • покупатель получает отметки об обеих инъекциях на личной странице в «Госуслугах», можно получить и физический сертификат с печатями;
  • со стороны врача процедура выглядит «точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента». Приходится даже вскрывать и сразу же утилизировать ампулу с вакциной — это делают потому, что они пронумерованы, объяснил собеседник Baza.

Возможность купить сертификат о прививке подтверждают и сами медики.

Когда появилась вакцина, нас собрал главврач. Он сказал, что если нам, кому-то из близких родственников или знакомых нужно сделать справку без вакцинирования, то это можно сделать. Просто заносятся данные в систему, а сама вакцина утилизируется. Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков — у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию. Ну и родственников со знакомыми приводили.

сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о фиктивных прививках

Адвокат Яков Гаджиев из коллегии адвокатов «Юков и партнёры» считает, что использование подобного сертификата, скорее всего, попадает под 327-ю статью УК — использование заведомо подложного документа. Врачи же могут понести ответственность по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. «Помимо всего прочего, и те и другие могут нести ответственность за получение и дачу взятки должностному лицу», — говорит Гаджиев.

Представители Минздрава на вопросы Baza не ответили.

По данным Минздрава на начало июня 2021 года, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 18 миллионов человек, или около 12% населения страны. В этот же день заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что план вакцинации от COVID-19 в России выполнен более чем на 25%.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — препарат «Спутник V». Массовая вакцинация началась по всей стране в январе. При этом на конец мая темпы вакцинации в столице были в 5,8 раза меньше, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где также используют российский «Спутник V». Чтобы стимулировать людей делать прививку, мэр Москвы анонсировал лотерею автомобилей среди тех, кто получил первый компонент вакцины до 11 июля.

#новости #расследования #вакцинаотcovid19

21 21 комментарий
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andorus

1

В чем смысл? 

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Деловой мангал

andorus
11

Долбоебы настолько боятся вакцины, что готовы подделывать документы ради бумажки, чтоб из страны можно было выехать

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Woody Johnson

Деловой
0

При этом не боятся смерти, мне бы такие супер способности

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Вячеслав Андреев

Woody
0

Суперспособность «долбоеб» надо выбирать при создании персонажа. Вместе с перками «алкоголизм» и «лялька в 16».

Ответить

Мирный спрей

1

Скан паспорта с пропиской

))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Подозрительный самолет

Мирный
1

Так у них и так все данные есть

Ответить

Подозрительный самолет

Подозрительный
1

Это просто верификация

Ответить

Мирный спрей

Подозри…
1

спасибо, извини, я из замкада

Ответить

Мирный спрей

Мирный
1

у нас ещё нет паспортов 

Ответить

Славой Жижек

Мирный
1

подтверждаю, только берестяные грамоты

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Woody Johnson

1

В России образовался чёрный рынок абсолютно любой бумажки

Ответить

alexferman

1

Вот таким должно ФСБ заниматься, но они слишком заняты стиркой трусов оппозиционерам.

Ответить

Asuka Langley

0

Какой интересный способ заиметь комплект документов для черных делишек, да ещё и деньги за это взять

Ответить

Божественный Женя

0

ломающие новости!

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Zoid Q

0

Мне предлагали за 1 000 рублей сделать. Вот тупые, если платят овер 10к)

Ответить

Роман Новиков

0

))))))))))))))

Ответить

Дырявый либераха

0

Особенно соотносится с новостью о мертвых душах на госуслугах

Ответить

Джон Кроули

0

После спутника в ес не пускают. Продаю европейский паспорт вакцинации Pfizer, цена как и за спутник 10000, но как вы понимаете не рублей, а евро.

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FOX

0
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imevän munaa

0

Ого да вы что, госконтора занимается продажей сертификатов
Никогда такого не было и вот те на

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Виктор Огай

0

Бессмертные видать.

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FOX

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