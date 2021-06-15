Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки Статьи редакции
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
Издание Baza рассказало о сложившемся в России «чёрном рынке» сертификатов о вакцинации от Covid-19. Покупатели не просто получают «паспорт прививки», не делая уколов — их заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.
Корреспондент Baza купил сертификат об инъекции вакцины от Covid-19 на своё имя в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. На следующий день в его личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины «Спутник V». Дилер прислал скриншот из федерального регистра вакцинированных, подтверждающий внесение данных журналиста.
Доступ к этому регистру и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, но официальная документация системы не уточняет, какие именно.
Корреспондент издания попросил оформить ему поддельный сертификат в Telegram-чате, где торгуют нелегальными услугами вроде поддельных и настоящих справок или услуг по «пробиву» информации — на предложение откликнулись десять человек. По словам продавцов, все они работают по одинаковой схеме: дилеру нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.
Процедура «лжевакцинации» проводится как и настоящая прививка:
- вакцинация занимает 21 день;
- покупатель получает отметки об обеих инъекциях на личной странице в «Госуслугах», можно получить и физический сертификат с печатями;
- со стороны врача процедура выглядит «точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента». Приходится даже вскрывать и сразу же утилизировать ампулу с вакциной — это делают потому, что они пронумерованы, объяснил собеседник Baza.
Возможность купить сертификат о прививке подтверждают и сами медики.
Адвокат Яков Гаджиев из коллегии адвокатов «Юков и партнёры» считает, что использование подобного сертификата, скорее всего, попадает под 327-ю статью УК — использование заведомо подложного документа. Врачи же могут понести ответственность по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. «Помимо всего прочего, и те и другие могут нести ответственность за получение и дачу взятки должностному лицу», — говорит Гаджиев.
Представители Минздрава на вопросы Baza не ответили.
По данным Минздрава на начало июня 2021 года, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 18 миллионов человек, или около 12% населения страны. В этот же день заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что план вакцинации от COVID-19 в России выполнен более чем на 25%.
Россия стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — препарат «Спутник V». Массовая вакцинация началась по всей стране в январе. При этом на конец мая темпы вакцинации в столице были в 5,8 раза меньше, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где также используют российский «Спутник V». Чтобы стимулировать людей делать прививку, мэр Москвы анонсировал лотерею автомобилей среди тех, кто получил первый компонент вакцины до 11 июля.
В чем смысл?
Деловой мангал
Долбоебы настолько боятся вакцины, что готовы подделывать документы ради бумажки, чтоб из страны можно было выехать
При этом не боятся смерти, мне бы такие супер способности
Суперспособность «долбоеб» надо выбирать при создании персонажа. Вместе с перками «алкоголизм» и «лялька в 16».
Подозрительный самолет
Так у них и так все данные есть
Подозрительный самолет
Это просто верификация
Мирный спрей
спасибо, извини, я из замкада
Мирный спрей
у нас ещё нет паспортов
Вот таким должно ФСБ заниматься, но они слишком заняты стиркой трусов оппозиционерам.
Какой интересный способ заиметь комплект документов для черных делишек, да ещё и деньги за это взять
После спутника в ес не пускают. Продаю европейский паспорт вакцинации Pfizer, цена как и за спутник 10000, но как вы понимаете не рублей, а евро.
Ого да вы что, госконтора занимается продажей сертификатов
Никогда такого не было и вот те на