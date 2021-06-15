Кабинет министров объяснил это «ответными мерами». Правительство предложило внести поправки в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ 15 июня опубликовали в базе данных Госдумы.

Согласно тексту пояснительной записки, закон разработали, чтобы «недружественные» государства не смогли под угрозой штрафных санкций получить от иностранных банков конфиденциальную информацию российских клиентов.

Кабмин также предлагает обязать кредитные организации сообщать Федеральной службе по финансовому мониторингу и Банку России, если иностранные власти пытались получить такую информацию.

14 мая правительство России утвердило список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия. Создать перечень в конце апреля поручил Владимир Путин. Он же подписал указ, по которому ограничивается возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России.

Это решение президент принял на фоне массовой высылки российских дипломатов. С конца марта восемь стран Европы (включая Чехию) и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.