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yannlll

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам передавать данные «недружественным» странам Статьи редакции

Кабинет министров объяснил это «ответными мерами».

Правительство предложило внести поправки в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ 15 июня опубликовали в базе данных Госдумы.

Согласно тексту пояснительной записки, закон разработали, чтобы «недружественные» государства не смогли под угрозой штрафных санкций получить от иностранных банков конфиденциальную информацию российских клиентов.

Кабмин также предлагает обязать кредитные организации сообщать Федеральной службе по финансовому мониторингу и Банку России, если иностранные власти пытались получить такую информацию.

14 мая правительство России утвердило список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия. Создать перечень в конце апреля поручил Владимир Путин. Он же подписал указ, по которому ограничивается возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России.

Это решение президент принял на фоне массовой высылки российских дипломатов. С конца марта восемь стран Европы (включая Чехию) и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.

#новости #право #политика #сша #чехия

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11 комментариев
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Виталий Орлов

11

А я думал герои таким не занимаются

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Иван Дмитриев

Виталий
1

Герои не умирают, а остальное пока не доказано

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Должен Артем

4

какая разница, не в отечественных же банках у воров деньги лежат

Ответить

Роман Александров

3

Враги разжигают негативный пожар
Мы им уготовим смертельный удар
Мы патриоты и нас не купить
Ядреной бомбой идеал не убить

Ответить

Антон Верещагин

Роман
1

И вновь, побеждая, мы в ногу идём
И наши хорошие гимны поём

Ответить

ruslan Akhmedov

1

Когда уж будет закон запрещающий принимать информацию у банков недружественных стран

Ответить

Мягкий нос

0

А сейчас типа могут?

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ave ego

Мягкий
0

могут.. с 2014 года https://www.rbc.ru/economics/30/06/2014/57041ed29a794760d3d3fad2

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Антон Лисин

0

И использовать банкоматы западных комплектующих 

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Железнодорожный мангал

0

Можно конкретнее, какие последствия для "недружественных государств"?

Проблемы для россиян увидел, а вот для иностранцев не могу.

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Небольшой жёлтый робат

0

Понятно. 

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