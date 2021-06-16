По словам организации, посадка на поле была незапланированной. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти! Гринпис».

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Активист летал над стадионом и зацепился за тросы, которые держали камеру, а после начал падать. Об этом пишет Sportschau.

По словам представителя Greenpeace, пилот не хотел приземляться на поле. «Он знал, что это слишком опасно. Возможно, его унёс ветер», — заявили там.

На самом деле планировалось, что пилот уронит большой латексный шар, на котором было написано сообщение, которое Greenpeace хотел распространить. Greenpeace

На параплане и шаре было написано «Уберите нефть» — это призыв к компании Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.