Активист Greenpeace на параплане приземлился на поле перед матчем Германия — Франция и травмировал зрителей Статьи редакции
По словам организации, посадка на поле была незапланированной. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти! Гринпис».
Активист летал над стадионом и зацепился за тросы, которые держали камеру, а после начал падать. Об этом пишет Sportschau.
По словам представителя Greenpeace, пилот не хотел приземляться на поле. «Он знал, что это слишком опасно. Возможно, его унёс ветер», — заявили там.
На параплане и шаре было написано «Уберите нефть» — это призыв к компании Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.
В УЕФА рассказали, что несколько зрителей получили травмы, их госпитализировали. «К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча», — добавили там. Как сообщает Washington Post, зрителей травмировали обломки креплений и проводов камеры «паук», которая была закреплена над полем.
Интересно на чем работал двигатель хуйни на которой он прилетел, и надеюсь пидорасы которые отправили и он сам получат огромные гражданские иски от травмированных болельщиков.
Вдруг откуда ни возьмись
Появился вротебись
На воздушном шаре
И пердячей тяге
сейчас, кстати, уже есть электрические парамоторы. Но длительность работы у них, конечно, сильно меньше.
Главное чтобы хватило на взлет. Но этот боюсь на ДВС был, что явно диссонирует с целью акции.
Ну теперь люди ещё больше полюбят экологов, спасибо блять
А таких эко-активистов кто-то когда-то сильно любил?
Гринпис к экологии не имеет никакого отношения. Это политическая машина для заработков на экохайпе.
Можете это рассказать российскому отделению, ребятам, которые ездят лесные пожары тушить, они вас внимательно выслушают.
Мягкий кофе
Гринпис эти деньги направляет на разработки, которое улучшают экологию, но о которых скучно говорить в новостях.
О которых они стесняются сказать, потому что там пшик.
Не стесняются. Просто это скучно для простого народа.
А можно примеры, что сделала Гринпис в разработках, и сколько это дало блага для экологии в цифрах?
а) не думаю, что это можно измерить;
б) мне лень.
Почему с каждым защитником гринписовцев и wwf (и псевдо экоактивисты сюда же) разговор заканчивается именно так? Они с чистоплюйными лицами общаются с тобой как с лё быдло, пока вдруг не увидят, что чувак задаёт умные и чёткие вопросы, или просят фактчекинг, и потом они просто закатывают глаза, и «ой, всё»
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Вопрос риторический и с вагоном сарказма.
Все мы знаем почему.
Кхе-кхем-кхем-чсв-кхехкхе!
Приятный
"Это" нельзя измерить, если "этого" нет.
Гринпис - как церковь, которая гребёт бабло, и иногда устраивает благотворительность в виде раздачи хавки и секондхенд шмоток бездомным.
Вопрос в том, нужен ли гринпис с его ебанутыми перфомансами и наживающимися на пожертвованиях руководителями, чтобы тушить пожары и спонсировать разработки для экологии; и нужна ли церковь, с её педофилами и наживающимися на пожертвованиях руководителями, чтобы помогать бездомным.
Молодой турник
Никаких активистов никто не любит 🙃
Даже красивых голых феминисток?
Да. Например советский союз, когда супортил их протесты против ядерных испытаний в океане.
Конечно же против ядерных испытаний совка ни кто не протестовал, ведь это другое.
Откажитесь от нефти, пересядьте на лошадей
Давно пора объявить Greenpeace экстремистской и посадить всех участников. Они больше вредят природе, чем помогают.
Гринписовцы понимают ведь, что электро-кары тоже не идеальны?
Итальянский жар
Пусть юзают водород
Итальянский жар
Дирижабль- сам по себе не очень идея, газ в данном случае используется не как топливо для моторов (двигатели у него работали как раз на дизеле).
Итальянский жар
Да, сори за ошибку. Но дело, как я написал, всё равно не в этом. Современные водородные элементы так не ёбнут. ...или ёбнут?
Как вы поняли, лучше если кто-то ответит про водород более компетентно.
Что значит не в этом? Воспламенился как раз водород с воздухом
Итальянски
Я имел ввиду, что такого объёма водорода в авто не будет, что водородный элемент будет надёжно защищён. Сейчас уже бегают авто на водородных двигателях, претензий по безопасности к ним вроде нет.
А так он за камеры зацепился... А я думал он прямо над полем решил отказаться от нефти и движок почему то перестал работать..
Да, еще есть собиратели бабла, на которое бюрократы от активизма неплохо существуют.
А ещё есть учёные
Да, но они на головы людям с неба не прыгают и суда не пиратят.
Но им нужны деньги на зарплаты, устройства, препараты.
Акционисты и привлекают деньги.
Что-то мне подсказывает, что на функционирование самой структуры Гринпис они тратят больше. Бездельникам-активистам тоже нужны зарплаты, цепи, которыми они себя приковывают, бензин для парапланов-штурмовиков и так далее.
Не буду сейчас считать, какое подразделение и на сколько больше получает денег, но даже без бездельников-активистов не было бы вообще ничего. Тут из нескольких зол выбирать приходится.
Гринпис - большая организация. Кто-то борется, кто-то проводит исследования, чтобы ГМО были лучше и безопаснее.
Патрик Мур, возглавлявший Гринпис Канады в начале 80-х: «В середине 80-х внезапно я обнаружил, что я единственный из директоров „Гринписа“, имеющий профильное образование и занимающийся наукой. Никто из моих коллег не обладал научной степенью в хоть сколько-нибудь близкой области. Это были политические деятели, какие-то публичные фигуры, экологические карьеристы… „Гринпис“ — это информационные террористы, они намеренно сгущают краски и играют на страхе людей. В основе их кампаний лежат выдумки, они дурачат людей», полагает Мур. Некоторые критики «Гринписа» идут ещё дальше и заявляют, что уже в момент его создания в 1971 году основатель организации Дэвид Мактаггарт, канадский бизнесмен, задумывал организацию как инструмент для корпоративных войн.
С тех пор многое изменилось, ну. Ты ещё о Германии суди по 1944 году.
Приятный
>а достижения они не рассказывают, потому что это скучно и невозможно подсчитать.