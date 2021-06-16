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Новости
Артём Мазанов

Активист Greenpeace на параплане приземлился на поле перед матчем Германия — Франция и травмировал зрителей Статьи редакции

По словам организации, посадка на поле была незапланированной. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти! Гринпис».

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Активист летал над стадионом и зацепился за тросы, которые держали камеру, а после начал падать. Об этом пишет Sportschau.

По словам представителя Greenpeace, пилот не хотел приземляться на поле. «Он знал, что это слишком опасно. Возможно, его унёс ветер», — заявили там.

На самом деле планировалось, что пилот уронит большой латексный шар, на котором было написано сообщение, которое Greenpeace хотел распространить.

Greenpeace
ESPN FC @ESPNFC
This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany 😳

(via @MaxMerrill_)
https://t.co/Bqe0qn39tE

На параплане и шаре было написано «Уберите нефть» — это призыв к компании Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.

В УЕФА рассказали, что несколько зрителей получили травмы, их госпитализировали. «К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча», — добавили там. Как сообщает Washington Post, зрителей травмировали обломки креплений и проводов камеры «паук», которая была закреплена над полем.

#новости #greenpeace #футбол

62 62 комментария
29
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62 комментария
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Марк Рязанцев

57

Интересно на чем работал двигатель хуйни на которой он прилетел, и надеюсь пидорасы которые отправили и он сам получат огромные гражданские иски от травмированных болельщиков.

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Небольшой жёлтый робат

Марк
6

Вдруг откуда ни возьмись
Появился вротебись
На воздушном шаре
И пердячей тяге

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Pavel Voronin

Марк
0

сейчас, кстати, уже есть электрические парамоторы. Но длительность работы у них, конечно, сильно меньше.

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Тамерлан Хазбулаев

Pavel
0

Главное чтобы хватило на взлет. Но этот боюсь на ДВС был, что явно диссонирует с целью акции.

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alexferman

34

Ну теперь люди ещё больше полюбят экологов, спасибо блять

Ответить

🔴L🟠Г🟡розный🟢В🔵Т🟣

alexferman
3

А таких эко-активистов кто-то когда-то сильно любил?

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Paavo Ulmanis

🔴L🟠Г🟡розный🟢В🔵Т🟣
9

Гринпис к экологии не имеет никакого отношения. Это политическая машина для заработков на экохайпе.

Ответить

Pavel Voronin

Paavo
11

Можете это рассказать российскому отделению, ребятам, которые ездят лесные пожары тушить, они вас внимательно выслушают.

Ответить

Madegghead

Pavel
–2

точечная показуха.
Гринпис и правда к экологии отношения не имеет

Ответить

Мягкий кофе

Paavo
1

Гринпис эти деньги направляет на разработки, которое улучшают экологию, но о которых скучно говорить в новостях.

Ответить

БЕ3HOГNM

Мягкий
6

А напиши статью, по этому поводу, если будет время и и желание

Ответить

Мягкий кофе

БЕ3HOГNM
1

Спасибо за идею. Но материал собирать и компоновать буду не меньше месяца.

Ответить

БЕ3HOГNM

Мягкий
3

Да хоть три
Интересно же

Ответить

Софья Павлышко

Мягкий
2

О которых они стесняются сказать, потому что там пшик.

Ответить

Мягкий кофе

Софья
–3

Не стесняются. Просто это скучно для простого народа.

Ответить

Софья Павлышко

Мягкий
3

А можно примеры, что сделала Гринпис в разработках, и сколько это дало блага для экологии в цифрах?

Ответить

Мягкий

Софья
–5

а) не думаю, что это можно измерить;
б) мне лень.

Ответить

Софья

Мягкий
3

Им жертвуют каждый год только официально минимум под 100 миллионов долларов, а бывает в 2-3 раза больше. На эти деньги где-то должен существовать целый город ученых.

Ответить

Никон

Мягкий
2

Почему с каждым защитником гринписовцев и wwf (и псевдо экоактивисты сюда же) разговор заканчивается именно так? Они с чистоплюйными лицами общаются с тобой как с лё быдло, пока вдруг не увидят, что чувак задаёт умные и чёткие вопросы, или просят фактчекинг, и потом они просто закатывают глаза, и «ой, всё»

—————————
Вопрос риторический и с вагоном сарказма.
Все мы знаем почему.
Кхе-кхем-кхем-чсв-кхехкхе!

Ответить

Мягкий

Никон
0

Не надо заниматься СПГС. Просто у меня сейчас рабочий день.

Ответить

Приятный

Мягкий
1

"Это" нельзя измерить, если "этого" нет.
Гринпис - как церковь, которая гребёт бабло, и иногда устраивает благотворительность в виде раздачи хавки и секондхенд шмоток бездомным.
Вопрос в том, нужен ли гринпис с его ебанутыми перфомансами и наживающимися на пожертвованиях руководителями, чтобы тушить пожары и спонсировать разработки для экологии; и нужна ли церковь, с её педофилами и наживающимися на пожертвованиях руководителями, чтобы помогать бездомным.

Ответить

Автономный

Paavo
0

Как и wwf

Ответить

Молодой турник

🔴L🟠Г🟡розный🟢В🔵Т🟣
2

Никаких активистов никто не любит 🙃

Ответить

🔴L🟠Г🟡розный🟢В🔵Т🟣

Молодой
0

Даже красивых голых феминисток?

Ответить

Духовный Даниль

🔴L🟠Г🟡ро…
0

Да

Ответить

Aleksandr Dolgikh

🔴L🟠Г🟡розный🟢В🔵Т🟣
1

Да. Например советский союз, когда супортил их протесты против ядерных испытаний в океане.

Конечно же против ядерных испытаний совка ни кто не протестовал, ведь это другое.

Ответить

Соколов Андрей

9

Откажитесь от нефти, пересядьте на лошадей

Ответить

Paavo Ulmanis

Соколов
4

Спонсор рубрики – Газпром.

Ответить

Rond

Соколов
1

Тогда PETA прилетит. Надо ездить на бойфренде

Ответить

Иван Иванович

Rond
2

И он желательно должен быть белым, чтобы никто на расизм не подумал

Ответить

Sage Pointer

3

Давно пора объявить Greenpeace экстремистской и посадить всех участников. Они больше вредят природе, чем помогают.

Ответить

Итальянский жар

Sage
0

.

Ответить

Мягкий кофе

Итальянский
0

Сообщение удалено

Ответить

Резиновый инструмент

4

Во дебил! Надеюсь, его посадят в тюрячку.

Ответить

Софья Павлышко

3

Все, что вы хотели знать о Гринпис, и активизме в частности.

Ответить

Олег Донецкий

3

Гринписовцы понимают ведь, что электро-кары тоже не идеальны?

Ответить

Итальянский жар

Олег
1

Пусть юзают водород

Ответить

Мягкий кофе

Итальянский
2
Ответить

Итальянский жар

Мягкий
–1

Дирижабль- сам по себе не очень идея, газ в данном случае используется не как топливо для моторов (двигатели у него работали как раз на дизеле). 

Ответить

Alexander

Итальян…
1

Нет, не гелий.

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Ответить

Итальянский жар

Alexand…
0

Да, сори за ошибку. Но дело, как я написал, всё равно не в этом. Современные водородные элементы так не ёбнут. ...или ёбнут? 
Как вы поняли, лучше если кто-то ответит про водород более компетентно.

Ответить

Илья Гераськин

Итальян…
0

Что значит не в этом? Воспламенился как раз водород с воздухом

Ответить

Итальянски

Илья
0

Я имел ввиду, что такого объёма водорода в авто не будет, что водородный элемент будет надёжно защищён. Сейчас уже бегают авто на водородных двигателях, претензий по безопасности к ним вроде нет.

Ответить

Приятный

Итальян…
1

Гелий - инертный газ, который просто не может, блядь, взрываться.

Ответить

Мягкий кофе

Олег
0

Большинство понимают, но с ними сложно сделать хайповую новость

Ответить

Жабка

3

А так он за камеры зацепился... А я думал он прямо над полем решил отказаться от нефти и движок почему то перестал работать..

Ответить

Мягкий кофе

0

Так! Заебали на Гринпис гнать! Акционисты - это лишь малая часть.

Ответить

Софья Павлышко

Мягкий
3

Да, еще есть собиратели бабла, на которое бюрократы от активизма неплохо существуют.

Ответить

Мягкий кофе

Софья
0

А ещё есть учёные

Ответить

Софья Павлышко

Мягкий
3

Да, но они на головы людям с неба не прыгают и суда не пиратят.

Ответить

Мягкий кофе

Софья
1

Но им нужны деньги на зарплаты, устройства, препараты.
Акционисты и привлекают деньги.

Ответить

Софья Павлышко

Мягкий
2

Что-то мне подсказывает, что на функционирование самой структуры Гринпис они тратят больше. Бездельникам-активистам тоже нужны зарплаты, цепи, которыми они себя приковывают, бензин для парапланов-штурмовиков и так далее.

Ответить

Мягкий кофе

Софья
–1

Не буду сейчас считать, какое подразделение и на сколько больше получает денег, но даже без бездельников-активистов не было бы вообще ничего. Тут из нескольких зол выбирать приходится.

Ответить

Софья

Мягкий
1

Ну вот оказывается Гринпис борется с ГМО. Ясно, понятно, что там у них за ученые.

Ответить

Мягкий

Софья
–1

Гринпис - большая организация. Кто-то борется, кто-то проводит исследования, чтобы ГМО были лучше и безопаснее.

Ответить

Софья

Мягкий
2

Патрик Мур, возглавлявший Гринпис Канады в начале 80-х: «В середине 80-х внезапно я обнаружил, что я единственный из директоров „Гринписа“, имеющий профильное образование и занимающийся наукой. Никто из моих коллег не обладал научной степенью в хоть сколько-нибудь близкой области. Это были политические деятели, какие-то публичные фигуры, экологические карьеристы… „Гринпис“ — это информационные террористы, они намеренно сгущают краски и играют на страхе людей. В основе их кампаний лежат выдумки, они дурачат людей», полагает Мур. Некоторые критики «Гринписа» идут ещё дальше и заявляют, что уже в момент его создания в 1971 году основатель организации Дэвид Мактаггарт, канадский бизнесмен, задумывал организацию как инструмент для корпоративных войн.

Ответить

Мягкий

Софья
0

С тех пор многое изменилось, ну. Ты ещё о Германии суди по 1944 году.

Ответить

Софья

Мягкий
2

Не, ок, я же не знаю, что там внутри. Я читаю критику в том числе от бывших деятелей организации, вижу падающих на головы людям шизиков в цветах Гринписа, а достижения они не рассказывают, потому что это скучно и невозможно подсчитать.

Ответить

Приятный

Софья
0

>а достижения они не рассказывают, потому что это скучно и невозможно подсчитать.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

–1

Ахах, вот где бы миг бацькин пригодился. Или бук

Ответить

Имя Фамилия

0

Спонсор акции Илон Маск.

Ответить

Burakku Soru

0

Гринпис все больше превращаются в экофашистов

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