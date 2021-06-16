Парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать в школах о гомосексуальности и трансгендерности Статьи редакции
Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.
Закон также запрещает демонстрацию материалов, поощряющих изменение пола или гомосексуальность, лицам до 18 лет. Ограничения будут распространяться и на рекламу. Об этом пишут Hungary Today и The Guardian.
За принятие поправок единогласно проголосовали депутаты правящей партии «Фидес» во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном, оппозиция бойкотировала голосование. Против закона выступили правозащитники и ЛГБТ-организации, 14 июня в Будапеште прошла акция протеста против принятия документа.
Представитель международной правозащитной организации Amnesty International Давид Виг сравнил эту инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
В декабре 2020 года правительство Венгрии во главе с Орбаном утвердило в Конституции страны, что брак — это союз мужчины и женщины. В этом же году в стране запретили менять пол в личных документах.
Всё-таки ДЕМОКРАТИЯ БЫЛА ОШИБКОЙ....
Тайный хичхакер
Тебе тепло там в попе у трапа?
Такая маленькая страна, а дает отпор "партнерам". Уважение, это не одна соседняя страна, которая готова на всё ради ЕС)
Представьте, насколько приятной неожиданностью станет для венгерской молодежи наличие гомосексуальности. Для такого и 18 лет потерпеть в неведении не жалко
Автономный пришелец
Как будто они до 18 этого знать не будут? Зато психику не будут травмировать «у тебя пиписька, но пол можешь выбрать сам». Для детей есть мальчики и девочки, посмотрите исследования Швеции, где детям давали игрушки разных полов и когда игрушки были одного пола- они были друзья, а разного - любили
Своеобразная конечно солидаризация с РФ после похожего разгрома Португалией на Евро вчера - 0:3
Если в РФ ещё можно сменить пол, то мы получается це Европа даже похлеще страны ЕС?
Но как же так! Этот ведь только россия гулаг, весь мир совершенно другой!
Ну ладно, еще северная корея..