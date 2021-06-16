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Артём Мазанов

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать в школах о гомосексуальности и трансгендерности Статьи редакции

Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.

Закон также запрещает демонстрацию материалов, поощряющих изменение пола или гомосексуальность, лицам до 18 лет. Ограничения будут распространяться и на рекламу. Об этом пишут Hungary Today и The Guardian.

За принятие поправок единогласно проголосовали депутаты правящей партии «Фидес» во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном, оппозиция бойкотировала голосование. Против закона выступили правозащитники и ЛГБТ-организации, 14 июня в Будапеште прошла акция протеста против принятия документа.

Представитель международной правозащитной организации Amnesty International Давид Виг сравнил эту инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В декабре 2020 года правительство Венгрии во главе с Орбаном утвердило в Конституции страны, что брак — это союз мужчины и женщины. В этом же году в стране запретили менять пол в личных документах.

#новости

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Игорь Стецкевич

9

все правильно

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Alexander Star

7

Разумно, молодцы.

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Последовательный кот

4

УВАЖАЮ венгерский народ за то, что они сознательно превращают свою страну в маленького клона путинской россии, с мелким воришкой орбаном у руля и полной экономической деградацией. 

Ответить

Последовательный кот

Последовательный
2

Всё-таки ДЕМОКРАТИЯ БЫЛА ОШИБКОЙ....

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Последовательный кот

Последовательный
0

Напоминаю 
https://www.ft.com/content/ecf6fb4e-d900-11e7-a039-c64b1c09b482

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Ildar Aslyamov

Последо…
0

Платная статья (

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Тайный хичхакер

Последовательный
0

Тебе тепло там в попе у трапа?

Ответить

Последовательный кот

Тайный
0

Трампа?

Ответить

Последовательный кот

Тайный
0

У лестницы??

Ответить

Тайный хичхакер

Последо…
0

У слива

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Последовательный

Тайный
0

Сливы*

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Эпапа

2

Такая маленькая страна, а дает отпор "партнерам". Уважение, это не одна соседняя страна, которая готова на всё ради ЕС)

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Иван Иванович

–2

Представьте, насколько приятной неожиданностью станет для венгерской молодежи наличие гомосексуальности. Для такого и 18 лет потерпеть в неведении не жалко

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Автономный пришелец

Иван
5

Как будто они до 18 этого знать не будут? Зато психику не будут травмировать «у тебя пиписька, но пол можешь выбрать сам». Для детей есть мальчики и девочки, посмотрите исследования Швеции, где детям давали игрушки разных полов и когда игрушки были одного пола- они были друзья, а разного - любили 

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Burakku Soru

0

Венгрия - одна из немногих трезвомыслящих стран современной Европы

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Amaze Zett

0

Своеобразная конечно солидаризация с РФ после похожего разгрома Португалией на Евро вчера - 0:3

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Эпапа

Amaze
2

Венгрия, Польша, РФ это одни из последних стран, кто отстаивает традиционные ценности.

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Макс Романенко

0

Если в РФ ещё можно сменить пол, то мы получается це Европа даже похлеще страны ЕС?

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Федя Прозоров

Макс
0

Как бы до определенного возраста пол менять нельзя

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сироп от щекотки

0

Но как же так! Этот ведь только россия гулаг, весь мир совершенно другой!
Ну ладно, еще северная корея..

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