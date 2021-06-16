Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.

Закон также запрещает демонстрацию материалов, поощряющих изменение пола или гомосексуальность, лицам до 18 лет. Ограничения будут распространяться и на рекламу. Об этом пишут Hungary Today и The Guardian.

За принятие поправок единогласно проголосовали депутаты правящей партии «Фидес» во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном, оппозиция бойкотировала голосование. Против закона выступили правозащитники и ЛГБТ-организации, 14 июня в Будапеште прошла акция протеста против принятия документа.

Представитель международной правозащитной организации Amnesty International Давид Виг сравнил эту инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В декабре 2020 года правительство Венгрии во главе с Орбаном утвердило в Конституции страны, что брак — это союз мужчины и женщины. В этом же году в стране запретили менять пол в личных документах.