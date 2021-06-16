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Новости
Артём Мазанов

Подведомственный Роскомнадзору центр предложил легализовать просмотр порнографии после верификации на госуслугах Статьи редакции

Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».

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5424 просмотров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Не запрещённую законом» порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним — через системы верификации порносайтов или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются на сайте «Госуслуг».

Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает с помощью обязательного к установке оборудования на сетях операторов. Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.

Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Что делать с «незаконной» порнографией, в центре не уточнили. К ней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.

Российский закон не запрещает частный просмотр любой порнографии. Изготовление и оборот таких материалов запрещены по статье 242 УК РФ. как Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что эта статья фактически не работает.

#новости #роскомнадзор

106 106 комментариев
24
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106 комментариев
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Игорь Рачук

108
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Администратор Аккаунта

Игорь
0

Большинству хватит демо-версии.
А вот за версию для слабовидящих - респект, богоугодное дело.

Ответить

Законодательный калькулятор

50

вот это им нехуй делать

Ответить

Andrew Muralov

Законодательный
22

Это для повышения рождаемости.
Гей порно будет запрещено (кроме Кавказа, для них исключение) 

Ответить

Законодательный калькулятор

Andrew
0

для повышения рождаемости неплохо бы еще нормальных красивых женщин

Ответить

Ананасик

Законод…
9

Кошка-жена за вакцинацию

Ответить

Andrew Muralov

Ананасик
1

А будет только миска риса) 

Ответить

Взаимный рак

Законод…
0

А с этим какие-то проблемы есть?

Ответить

Законодательный

Взаимный
0

есть, не могу определиться с выбором

Ответить

AZP

Andrew
2

Для овечек на Кавказе тоже нужно исключение.

Ответить

Eugen T

Andrew
0

Льготный прон

Ответить

Игорь Туманов

42

Дрочить по паспорту. Охуеть 

Ответить

Мягкий кофе

Игорь
7

Они ещё придумают презервативы продавать только совершеннолетним.

Ответить

FOX

Игорь
0

сперму сдавать!

Ответить

Антигравитационный торт

FOX
6

сдал тебе за щеку 

Ответить

FOX

Антигра…
6

не в то окно, вам нужно №3

Ответить

Антигравитационн

FOX
24

поворачивайся тогда

Ответить

Посторонний

Игорь
0

Или на паспорт, доставая оный из широких штанин.

Ответить

Коровка говорит мууу

Игорь
0

С рекламными интеграциями за Единую Россию на выборах

Ответить

Лысина Арика

17

Теперь будут сливать ещё твои фетиши за 500 рублей?

Ответить

Мягкий кофе

Лысина
7

Можно будет узнать, что у тебя со Маринкой из третьего подъезда вкусы сходятся - это ли не повод для начала любовных отношений

Ответить

Федеральный американец

Мягкий
12

Можно будет узнать, что у тебя со Маринкой из третьего подъезда вкусы сходятся

Ага, вы оба любите лысых накачаных мужиков

Ответить

Doggy Style

Федерал…
7

с крупнейшим СТО в России

Ответить

Федеральный

Doggy
0

Carlan fetish

Ответить

Иван Сидоров

Федерал…
0

годное мжм будет

Ответить

Кир Кос

Мягкий
3

Рекомендательная система "Счастливая семья" на основе ИИ с рекомендациями по подбору партнёра.

Ответить

ad unguem

Мягкий
0

Одинокие Маринки в твоем городе/районе/подъезде!

Ответить

walkindizaster

Лысина
1

Не переживай, рекламная сеть уже давно все твои фетиши знает

Ответить

Лысина Арика

walkindizaster
4

Меня не это парит, а сливы с есиа/

Ответить

Законодательный калькулятор

18

обязательного к установке оборудования на сетях операторов.

вы заебали ставить свои фильтралки и ухудшать пропускную способность канала , да еще и за счет операторов , то есть клиентов

Ответить

Администратор Аккаунта

11

 Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.

Ответить

Paul

10

не думал, что старые скрины с тж будут настолько актуальны 

Ответить

Молодой турник

8

"после верификации на госуслугах"

это они так всех выебать решили?)))

Ответить

Законодательный калькулятор

Молодой
5

бля , они хотят запретить "запрещенную" порнуху, при том что за оборот ( то есть распространение ) уже можно присесть . бля одно противоречит другому

Ответить

Молодой турник

7

Следующий этап - официальная съемка русского контента с Ходченковой и Бортич.

Ответить

Казенный магнит

Молодой
6

Ну камон, а Козловский?

Ответить

Люц Шнайдер

Казенный
2

А есть с ней видео на которые можно подрочить? Она мне нравится.

Ответить

Казенный магнит

Люц
1
Ответить

Молодой турник

Казенный
0

это сраные фотки
а в вк есть вырезки из фильмов без одежды

Ответить

Молодой турник

Казенный
1

будет играть профессора во всех фильмах

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Молодой
3

Митхун Чакрабортич

Ответить

Алексей Логачев

3

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали людей за порно, я молчал: я смотрел только разрешенное порно
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Алексей
19

Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

тем более, что у тебя только одна рука была свободная

Ответить

Shenmue

Plan
0

Говорят, он дрочит на порно, где вместо членов сверла
Типа он слушает Элджея и Кристину Си
Реально натуральный псих, не стоит с ним рамсить! © Заточка

Ответить

Арчи

8

А дневник мастурбации потом нужно будет заполнять? 

Ответить

Andrew Muralov

Арчи
0

Для улучшения качества контента пройдите небольшой опрос. 

Ответить

Alexander the Nth

1

Типа хотят знать, кто сколько дрочит? Вход на порнхаб по учётке госуслуг?

Ответить

сироп от щекотки

Alexander
17

Счетчик дрочки через 0,006 секунды

Ответить

ggg123

Alexander
1

Так давно уже вход на порнхаб через ВК.

Ответить

Революционный месяц

ggg123
7

Для тех кто не умеет пользоваться адблоком

Ответить

Stanislav

Революц…
0

Для любителей ездить на механике инспектор браузера

Ответить

Kir Kirsky

Alexander
0

Оппозиции заблокируют хуй

Ответить

Зенитный шар

5

Надо будет регистрировать порно, чтобы там не было призывов к митингам

Ответить

Александр Борродач

Зенитный
0

Дипфейки с Любой Соболь будут запрещены и без призывов к митингам

Ответить

Антигравитационный торт

4

«не запрещённая законом»

Дрочу где хочу, законом не запрещено!

Ответить

Shenmue

Антигравитацион…
1

Пока

Ответить

Антигравитационный торт

Shenmue
1

Давай, до свидания

Ответить

Shenmue

Антигра…
0
Ответить

Телевизионный бас

3

«Тааак, а это что тут у нас?» сказал пограничник аэропорта, «порно с геями смотрели? В вылете ОТКАЗАТЬ!»

Ответить

Andrew Muralov

Телевизионный
4

В Минеральные Воды поедете. 

Ответить

Игорь Рачук

4

Авторизация через ЕСИА на порнохабе?)))

Ответить

Главный корабль

Игорь
0

Ну так через ВКонтакте-то уже есть, и чо?

Ответить

ggg123

4
Ответить

сироп от щекотки

ggg123
0

Вейт э секонд офицер..

Ответить

Лишенный Орзэмэс

3
Ответить

Лишенный Орзэмэс

Лишенный
1

Уже было пару лет назад в британии, там хотели предложить продавать карточки с кодами для доступа к порносайтам за 10 фунтов, при продаже проверять паспорт.

Ответить

Сергей Низовцев

2

Кажется нас ждёт новый налог, а также сервисы от яндекса и сбера.

Ответить

Телевизионный бас

Сергей
4

Подписка Сбер:Дрочка

Ответить

Психический хичхакер

3

Только для тех, кто привился Спутником V

Ответить

Alex Yutkin

3

Может только на госуслугах смотреть?

И только ту, которую промодерировали

Ответить

Andrew Muralov

3

Мизулина с Яровой будут входить в комиссию по одобрению такой порнографии. 

Ответить

Plan 🇧&🇨

3

ждем госреестр порноактрис

Ответить

a handsome cat

3

Ребят, кто последний за талонами на дрочку?

Ответить

Сергей Низовцев

a
0

Дети сотрудников росгвардии, мвд, судей и СК вне очереди.

Ответить

Сергей Панфилов

3

Да и доступ к веб-камере предоставить, чего уж там

Ответить

Alexey

1

а каким боком ГРЧЦ имеет дело к рекомендациям в порнографии? 

Ответить

Стабильный татарин

Alexey
1

Видать, прокуратура довела их экспертов до перегорания.

Ответить

MightyStan

1

Это, конечно, ебола полная, но похожая система в Британии действует - там вообще порно блочилось сначала, а потом ввели жесткое ограничение по возрасту, где реально чуть ли не с паспортом надо возраст верифицировать. 

Ответить

Рыжий

MightyStan
0

Ну и кому оно нужно? Или там даже если с иностранного IP заходишь - все равно верификация ?

Ответить

MightyStan

Рыжий
1

Да странно многое в ВБ) учитывая, что там активно преподают и сексуальное образование и активно рассказывают, что давайте бахайте трансгендерный переход, а просто подрочить не дают. Ну я заходил через VPN и это срабатывало. 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Разблокируйте Redtube, сука!!

Ответить

Ivan Postnikov

1

в голосину)

Ответить

Антон Пострунин

1

Потом запретят порнографию или гейское порно и такие ой, а у нас и база нарушителей есть. 

Ответить

Stanislav Prokhorov

Антон
0

Оформят "задним числом", тем более прецедент уже есть

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Незаконную порнуху штампуют апэшечка и госдурка

Ответить

Ann Partovi

1

Иду на госуслуги и заказываю совместный просмотр порно с друзьями, чтобы ОМОН и ФСБ знали, что мы дрочим вместе. Причем друг другу. Коллективная дрочка это как спорт. Скоро будем подавать заявку на участие в Олимпиаде. Так что скрепали обосрутся. ФСБ России не сможет остановить мое желание подрочить себе, подрочить любимой, подрочить другу, поебаться с любимой, поебаться с другом, заняться педерастией, ебаться, ебаться, дрочить и ебаться. Я даже спецом включу онлайн эфир. Поставлю камеру,  приду в секс-ведомство под управление Милоновым и предложу вместе рубить бабки. Они мне свои связи для продажи моего порно скрепалям и воцерковленным (они же дрочат как и все, только стесняются), я им процент с продаж. Все блять. Налог идёт, система развивается, яхта у Милонова появляется. 

Ответить

Администратор Аккаунта

1

Т.е. все эти годы я использовал незаконное порно????

Ответить

Илья Клычков

1

видимо ГРЧЦ сидит на DTF

Ответить

Semyon Bochkaryov

–1

Идея не самая плохая, но бессмысленная.
Если вдруг ГРЦ не в курсе, сейчас порнография в России запрещена абсолютно и бесповоротно. Формально на уровне закона есть деление на законное и незаконное распространение, но нигде не сказано, что такое законное распространение порно. 

Ответить

MightyStan

Semyon
0

Запрещать порно для совершеннолетних - нахуа? 

Ответить

Stanislav Prokhorov

MightyStan
1

Плодитес

Ответить

Сергей Дворниченко

MightyStan
1

на трупов смотреть детям можно, а взрослым порно нет)

Ответить

Антигравитационный торт

0

@Артём Мазанов почему без КДПВ?

Ответить

Chester Frostmourn

0

Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».

нахуя разделять то, что уже разделено?

Ответить

Иван Попов

0

Цифровизация приобретает все новые оттенки 

Ответить

Трудный дым

0

Пошёл делать порно сайт

Ответить

Дерево

0

Вот это избиратели точно не простят. Это даже не повышение пенсионного возраста это на самое святое покусились!!

Ответить

Театральный щит

0

Будет ли видео с дипфейком Кабаевой - запрещёнкой?
Вернее, будет ли оно приравниваться к оскорблению президента или экстремизму?

Ответить

саша

Театральный
0

Всё правильно. Это они придумали ради бесплатной премодерации для РФ

Ответить

Алексей Кравцов

Театральный
0

спросонья долго вдуплял, почему дипфейс, ведь правильно будет дикфейс.

Ответить

Имя Фамилия

0

Шта?

Ответить

Лишенный Орзэмэс

0

Сообщение удалено

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Погодите так любители порнхаба уже заходят через товарища майора

Ответить

Последовательный кот

0

как Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что эта статья фактически не работает.

А

Ответить

Стабильный татарин

0

Имхо, самый простой вариант декриминализации всей этой индустрии - позволить продукцию продавать и тупо позволить потенциальным производителям (начиная с киношников и заканчивая художниками, что делают рисованное-анимированное) регистрироваться как предпринимателям и «плотить нолог» с доходов от реализации, заодно дав им доступ к законодательным инструментам по борьбе с пиратством их контента.
То, что ГРЧЦ предлагает - ересь формата «начать за здравие, закончить за упокой».

Ответить

Владимир Филатов

0

Скрепное порно

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