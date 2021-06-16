Подведомственный Роскомнадзору центр предложил легализовать просмотр порнографии после верификации на госуслугах Статьи редакции
Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Не запрещённую законом» порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».
Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним — через системы верификации порносайтов или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются на сайте «Госуслуг».
Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает с помощью обязательного к установке оборудования на сетях операторов. Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.
Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.
Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Что делать с «незаконной» порнографией, в центре не уточнили. К ней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.
Российский закон не запрещает частный просмотр любой порнографии. Изготовление и оборот таких материалов запрещены по статье 242 УК РФ. как Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что эта статья фактически не работает.
Большинству хватит демо-версии.
А вот за версию для слабовидящих - респект, богоугодное дело.
Это для повышения рождаемости.
Гей порно будет запрещено (кроме Кавказа, для них исключение)
Законодательный калькулятор
для повышения рождаемости неплохо бы еще нормальных красивых женщин
Дрочить по паспорту. Охуеть
сдал тебе за щеку
Теперь будут сливать ещё твои фетиши за 500 рублей?
Мягкий кофе
Можно будет узнать, что у тебя со Маринкой из третьего подъезда вкусы сходятся - это ли не повод для начала любовных отношений
Федеральный американец
Можно будет узнать, что у тебя со Маринкой из третьего подъезда вкусы сходятся
Ага, вы оба любите лысых накачаных мужиков
с крупнейшим СТО в России
Не переживай, рекламная сеть уже давно все твои фетиши знает
Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.
Законодательный калькулятор
бля , они хотят запретить "запрещенную" порнуху, при том что за оборот ( то есть распространение ) уже можно присесть . бля одно противоречит другому
Казенный магнит
Ну камон, а Козловский?
А есть с ней видео на которые можно подрочить? Она мне нравится.
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали людей за порно, я молчал: я смотрел только разрешенное порно
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
А дневник мастурбации потом нужно будет заполнять?
Типа хотят знать, кто сколько дрочит? Вход на порнхаб по учётке госуслуг?
Дипфейки с Любой Соболь будут запрещены и без призывов к митингам
«не запрещённая законом»
Дрочу где хочу, законом не запрещено!
Пока
Авторизация через ЕСИА на порнохабе?)))
Лишенный Орзэмэс
Уже было пару лет назад в британии, там хотели предложить продавать карточки с кодами для доступа к порносайтам за 10 фунтов, при продаже проверять паспорт.
Кажется нас ждёт новый налог, а также сервисы от яндекса и сбера.
Мизулина с Яровой будут входить в комиссию по одобрению такой порнографии.
Ребят, кто последний за талонами на дрочку?
а каким боком ГРЧЦ имеет дело к рекомендациям в порнографии?
Это, конечно, ебола полная, но похожая система в Британии действует - там вообще порно блочилось сначала, а потом ввели жесткое ограничение по возрасту, где реально чуть ли не с паспортом надо возраст верифицировать.
Ну и кому оно нужно? Или там даже если с иностранного IP заходишь - все равно верификация ?
Да странно многое в ВБ) учитывая, что там активно преподают и сексуальное образование и активно рассказывают, что давайте бахайте трансгендерный переход, а просто подрочить не дают. Ну я заходил через VPN и это срабатывало.
Потом запретят порнографию или гейское порно и такие ой, а у нас и база нарушителей есть.
Иду на госуслуги и заказываю совместный просмотр порно с друзьями, чтобы ОМОН и ФСБ знали, что мы дрочим вместе. Причем друг другу. Коллективная дрочка это как спорт. Скоро будем подавать заявку на участие в Олимпиаде. Так что скрепали обосрутся. ФСБ России не сможет остановить мое желание подрочить себе, подрочить любимой, подрочить другу, поебаться с любимой, поебаться с другом, заняться педерастией, ебаться, ебаться, дрочить и ебаться. Я даже спецом включу онлайн эфир. Поставлю камеру, приду в секс-ведомство под управление Милоновым и предложу вместе рубить бабки. Они мне свои связи для продажи моего порно скрепалям и воцерковленным (они же дрочат как и все, только стесняются), я им процент с продаж. Все блять. Налог идёт, система развивается, яхта у Милонова появляется.
Идея не самая плохая, но бессмысленная.
Если вдруг ГРЦ не в курсе, сейчас порнография в России запрещена абсолютно и бесповоротно. Формально на уровне закона есть деление на законное и незаконное распространение, но нигде не сказано, что такое законное распространение порно.
Запрещать порно для совершеннолетних - нахуа?
Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».
нахуя разделять то, что уже разделено?
Вот это избиратели точно не простят. Это даже не повышение пенсионного возраста это на самое святое покусились!!
спросонья долго вдуплял, почему дипфейс, ведь правильно будет дикфейс.
Имхо, самый простой вариант декриминализации всей этой индустрии - позволить продукцию продавать и тупо позволить потенциальным производителям (начиная с киношников и заканчивая художниками, что делают рисованное-анимированное) регистрироваться как предпринимателям и «плотить нолог» с доходов от реализации, заодно дав им доступ к законодательным инструментам по борьбе с пиратством их контента.
То, что ГРЧЦ предлагает - ересь формата «начать за здравие, закончить за упокой».