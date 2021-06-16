Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Не запрещённую законом» порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним — через системы верификации порносайтов или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются на сайте «Госуслуг».

Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает с помощью обязательного к установке оборудования на сетях операторов. Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.

Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Что делать с «незаконной» порнографией, в центре не уточнили. К ней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.